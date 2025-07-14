25 примеров дружбы животных и людей, которые докажут, что любовь не знает границ
Дружба между человеком и животным — это особая связь, полная искренности, тепла и преданности. Животные умеют слушать, понимать без слов и быть рядом в нужный момент. Они становятся частью нашей семьи, а иногда и единственным настоящим другом. Мы собрали для вас фотографии и истории, которые напомнят владельцам домашних питомцев о трогательных моментах, проведенных с братьями нашими меньшими.
«Мой кот и я с разницей в 7 лет»
«Я нарисовал портрет своего пса, немецкой овчарки, потому что безумно его люблю»
«Самый лучший день»
С днем рождения 🎉 желаю тебе в этот особенный день, чтобы каждый момент был наполнен радостью, а мечты воплощались в жизнь. Пусть каждый новый день приносит счастье, вдохновение и удивительные открытия. Желаю крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях и множества незабываемых моментов. Пусть близкие окружают тебя любовью и заботой, а друзья всегда будут рядом, поддерживая и радуя.
«С 15-летием, Дэйзи!»
«Моя кошка обожает мою бабушку»
«Наши первые и последние мгновения вместе»
«12 лет с тех пор, как мы стали семьей»
Дружба не знает границ
- Одногруппница сына — из очень обеспеченной семьи. Недавно узнала про нее такое, что до сих пор с трудом верю. Когда у ее кота Лоренцо был день рождения, она взяла и на полном серьезе купила билеты и улетела с ним в Париж. А все для того, чтобы сводить его в специализированный ресторан для животных. © Карамель / VK
«Бабуля и сэр мопс Олли»
Понты превыше всего. Бедный кот стрессовал перелет, стрессовал в незнакомом месте, а все для того, что б девочка могла понтонуться баблишком родителей.
«С 15 лет я борюсь с тревогой и депрессией. Но с тех пор, как неделю назад в моей жизни появилась Миа, я ощутила больше радости и умиротворения, чем когда-либо прежде»
«С ней рядом я уверена, что 26-й год станет для меня лучшим»
«После 23 лет вместе я понимаю, что наше время подошло к концу, и мне очень тяжело это принять»
«Моей кошке исполнилось 19 лет»
«Живем мы вместе с Полли (он же Полетай Полетаич) не разлей вода. Каждое утро будит меня стабильно в 6:05. В шесть утра, когда на работу мне вставать можно в девять»
«Я нашел этого маленького котенка на улице. И вот уже почти два года у меня есть любящий четырехлапый друг»
«Он выбрал меня и любит уже 14 лет. Когда я его спасла, ему было всего 2 месяца»
«Надеюсь, нас ждет еще много лет вместе. Он до сих пор целует меня каждый день»
Когда судьба дала второй шанс
- К нам в ветклинику пришел пожилой мужчина с красивой собачкой — усыпить. Мы удивились: собака здоровая, энергичная. Оказалось, хозяину предстояла серьезная операция и он боялся, что оставит питомца одного. Заплатил и ушел. А через 2 месяца он вернулся за прахом, и из комнаты к нему выбежала его живая собака. Он не смог сдержать слез. Мы не смогли усыпить ее и оставили жить в клинике. © EvilAnn13 / Reddit
«Мои родители нашли ее брошенной в 2006 году. Я родилась в 2002, так что мы каждый год отмечаем день рождения вместе»
«Сегодня Мерфи и моя невеста устроили примерку. Она надела свадебное платье своей мамы, прежде чем пойти выбирать наряды для нашей свадьбы»
«Спасибо, что выросла вместе со мной»
Кот, который никогда не подводит
- Мой кот — уникальный. Когда ко мне впервые пришла подруга с младшим братом, кот тут же спрыгнул с подоконника, аккуратно подошел к мальчику и, к моему удивлению, лег рядом, уткнувшись носом ему в ладонь. В тот день этот ребенок впервые сам погладил животное. Но самым значимым было то, что когда ко мне пришел бывший мириться, я пустила его домой, мы долго разговаривали на кухне, а кот сидел рядом и слушал. Когда мы договорили, парень спросил, даю ли я ему последний шанс — и в этот момент мой кот запрыгнул ему на колени и умостился там. Я в очередной раз доверилась ему.
И вот уже четвертый год у нас счастливая семья с тем парнем и маленькой дочкой Сонечкой. Мой кот всегда чувствует, кто пришел с добром, а кого лучше держать на расстоянии. И я буду верить ему и дальше. © Карамель / VK
«Джуэл и я каждое утро пьем вместе кофе. У нее есть свой стакан, из которого она лакомится молочной пенкой. Скоро ей исполнится 16»
«Сегодня утром мой полуторагодовалый сын и 14-летний кот пережили особенный момент вместе»
«У Тайгера сегодня большой праздник!»
Покормить кота — дело святое
- Моя мама работает в больнице, и недавно у них пропал пациент. Мужчина после серьезной аварии, с травмой головы, переломом ключицы и множественными ушибами. Он и ходил-то еле-еле, максимум — выходил один раз в день на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. А тут — пропал. Обошли всю больницу, окрестности, спрашивали у других пациентов. Но посреди поисков он внезапно вернулся. Рассказал, что надо было съездить домой, потому что там некому было покормить его кота. Больше его не выпускают, а кота кормит мама. © Карамель / VK
«Повел ее в уличный ресторан-бар для собак на ее 18-й день рождения»
Хвостатый психолог
- После расставания с парнем было довольно одиноко, и хотелось, чтобы рядом был тот, кто не будет перебивать или давать советы не в тему, а просто выслушает. Решила я завести кошку. Уже представила себе картину: за окном дождь, я плачу на балконе под пледом, рассказываю о своих проблемах, в руках у меня кошка, которая ласково мурлычет, тем самым проявляя поддержку. Но вышло все далеко не так романтично. Кошка, которую я взяла из приюта, и сама оказалась довольно разговорчивой дамой — все ходит по квартире и не просто кричит, а даже с какой-то интонацией мне «рассказывает» о своих делах. Но главное — рассказывать может только она. Стоит мне начать ныть (как правило, о бывшем), сразу же подходит и ставит лапу на мои губы — короче, рот закрывает, с таким видом: «Ой, достала о бывшем рассказывать, ты пожрать мне лучше дай». © Карамель / VK
«Я порезала палец, и она очень за меня беспокоится»
Крысики - они милые. В детстве был хомяк - вот вообще не то. А крысы - умные. Жаль, что мои кошки с этим не согласны...
«Мой папа и его кот»
«Я и моя старушка в 1998 и 2018 годах»
«Моя собака в 2024 году и сейчас»
Верный друг
- Когда я была маленькой, мама всегда говорила, что у нас нет денег на собаку. Но однажды я увидела на улице щенка — потерянного и испуганного. Он сидел в луже, дрожал, и, когда я подошла, выглядел так, будто молил о помощи. Я взяла его на руки, не раздумывая, и отнесла домой. Мы с мамой спрятали его от папы, чтобы он не ругал нас. Но папа, увидев щенка, просто сказал: «Оставляем!» Мы назвали его Печкой — ведь он был таким теплым. Печка был моим верным другом до самой старости. Все эти годы я могла на него опереться, когда мне было трудно. И когда Печка ушел, казалось, что вместе с ним ушла и часть меня. Но я всегда помню, как его маленькие лапки с топотом бегали по дому и как он поднимал голову, когда я возвращалась. Он был моим первым другом. И я никогда не забуду, как этот щенок подарил мне веру в то, что любовь не зависит от породы. © Карамель / VK
А здесь вы найдете подсказки, как понять, что ваш питомец вас обожает.
Комментарии
Мы, конечно, в Париж нa день рождения собаку не возим, но ресторан с отдельным собачьим меню нашли)) Там даже пиво для собак есть, правда, в прошлом году не оказалось его, и муж до сих пор сетует, что ее смог по бокальчику пропустить с нашей Оливией)))
Осенью ей пять лет, будем отмечать юбилей, тортик из корма и свечки обязательно тоже каждый год присутствуют)))