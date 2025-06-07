11 признаков того, что ваш домашний питомец на седьмом небе от счастья рядом с вами

Иногда кошки начинают с мягкого лизания, а потом переходят к нежному покусыванию. Подобное поведение часто наблюдается в моменты ласки, когда кошка расслаблена и чувствует себя в безопасности. Такие «любовные укусы» не что иное, как способ сообщить о своих желаниях. Чтобы понять их смысл, важно учитывать не только сам укус, но и язык тела питомца. Например, так кошка может мягко намекнуть, что ласки пора закончить или наоборот, что ей хочется еще немного внимания.

Также есть разница между полноценным кошачьим укусом и нежным покусыванием. Последнее — один из способов, которым кошки укрепляют социальные связи с другими кошками. Так ваш пушистик «ухаживает» за вами и показывает, что вы часть ее семьи.

Хотя кошка воспринимает вас и вашу руку как потенциальную добычу, она отлично знает, что вы ее любимый человек. Именно поэтому она старается не причинить вам сильной боли.