11 признаков того, что ваш домашний питомец на седьмом небе от счастья рядом с вами
Все мы любим наших пушистых друзей и тешим себя надеждами, что они счастливы рядом с нами. При этом нам, как любящим хозяевам, следует понимать, что любовь питомцев выражается по-разному: одни приносят свои любимые игрушки, другие нежно покусывают, демонстрируя свое доверие, а третьи и вовсе спят вместе с нами и зевают в такт. Даже без слов домашние животные умеют показывать, что любят нас. В этой подборке мы расскажем, как именно наши любимцы проявляют свою любовь.
1. Извиваются или танцуют вокруг вас
Собаки не скрывают своих чувств, и покачивание всем телом — явный признак того, что ваша собака по уши в вас влюблена. Так она выражает восторг, будь то встреча с вами или с приятелем-псом. Это верный признак счастья и приглашение поиграть. Не упустите шанс и устройте веселую игру или предложите другое развлечение, чтобы разделить этот заряд радости.
2. Ласково покусывают вас
Иногда кошки начинают с мягкого лизания, а потом переходят к нежному покусыванию. Подобное поведение часто наблюдается в моменты ласки, когда кошка расслаблена и чувствует себя в безопасности. Такие «любовные укусы» не что иное, как способ сообщить о своих желаниях. Чтобы понять их смысл, важно учитывать не только сам укус, но и язык тела питомца. Например, так кошка может мягко намекнуть, что ласки пора закончить или наоборот, что ей хочется еще немного внимания.
Также есть разница между полноценным кошачьим укусом и нежным покусыванием. Последнее — один из способов, которым кошки укрепляют социальные связи с другими кошками. Так ваш пушистик «ухаживает» за вами и показывает, что вы часть ее семьи.
Хотя кошка воспринимает вас и вашу руку как потенциальную добычу, она отлично знает, что вы ее любимый человек. Именно поэтому она старается не причинить вам сильной боли.
3. Сидят на ваших вещах
Кошки обожают все, что связано с их любимым человеком — будь то ноутбук, одежда или свежее постельное белье. Такое поведение является признаком любви, так как ваша кошка ищет ваш запах и хочет быть рядом с вами. Если пушистик вам доверяет, он ассоциирует ваш запах с уютом и безопасностью.
Не стоит забывать и тот факт, что кошки по своей природе хищники, и даже живя в комфортных домашних условиях, они не теряют врожденных инстинктов. Личная территория остается важной частью их жизни, а запах хозяина помогает обозначить ее границы. Когда кошка ложится спать на вашей одежде, она не просто ищет удобство — так она помечает вас, смешивая ваш запах со своим. Это дает ей чувство уверенности, защищенности и спокойствия.
Кошки, к тому же, очень чистоплотные существа, поэтому свежевыстиранное белье и постельное белье могут быть привлекательным местом для сна.
4. Приносят игрушки
Некоторые собаки приносят игрушки, чтобы пригласить хозяина поиграть. Иногда это настоящий ритуал приветствия — собака показывает, что рада вас видеть и чувствует привязанность.
Для других собак игрушка — это источник утешения и чувства безопасности, почти как плюшевая игрушка у ребенка. Такое поведение часто становится привычкой, особенно если вы реагируете на него с лаской, похвалой или коротким взаимодействием. Собаки могут также рассматривать игрушку как подарок, способ поделиться чем-то значимым с человеком, которого они любят больше всего.
5. Бодаются или трутся о вас
Кошки часто трутся носом, лбом или мордой о человека. На голове у кошек расположено много желез, выделяющих феромоны, особенно в области носа, рта и подбородка. Когда питомец трется о вас, он оставляет на вас свой запах, помечая как «свое». Это жест привязанности, любви и доверия.
Такое поведение есть не у всех кошек — многие из них предпочитают выражать чувства иначе. Но если ваша кошка «бодает» вас, то она явно к вам привязана. Некоторые породы особенно склонны к этому. Например, мейн-куны и рэгдоллы часто трутся головой о лицо любимого хозяина.
6. Крадут ваши вещи
Моя кошка пакет с носками хватала зубами, ходила раскорячившись и орала дурниной. Ох и страху натерпелись в первый раз...
Собаки воспринимают мир прежде всего через запах. Они полагаются на свой нос для обмена сообщениями между членами стаи. Когда вы носите одежду, она пропитывается вашими феромонами. Собаки интерпретируют это как знак того, что это важный предмет, и раз вы оставили его без внимания, значит, отдали ей. Именно поэтому, если они вас любят, то могут стащить вашу одежду. Так собака чувствует вашу близость, даже когда вас нет рядом.
Некоторые собаки крадут белье просто потому, что ищут чем заняться. Собаки, которые не получают достаточной физической и умственной стимуляции, склонны сами создавать себе развлечения.
7. Не сводит с вас глаз и медленно моргает
У моей теперешней хламидиоз с детства, (ветеринар сказал, поздно начали лечение), она не моргает. Но всё видит. Взята очень маленькой с улицы.
Не спешите пугаться, если заметили за своим пушистиком такое поведение. Медленное моргание — один из многих способов, с помощью которых кошки передают свои чувства и намерения. Таким образом ваша кошка проявляет к вам высшую форму любви и доверия. В кошачьем мире так кошки посылают свой «поцелуй глазами». Вы даже можете ответить на эту любовь, медленно моргнув в сторону своей кошки.
8. Смотрят на вас с поднятой бровью
А так свой «поцелуй» вам посылают собаки. Исследования показывают, что когда собаки видят своих любимых хозяев, они сразу поднимают брови (особенно левую), демонстрируя тесную связь и положительные эмоции по отношению к ним. Вы настоящий счастливчик, если заметили такое поведение за вашей собакой!
9. Щебетания, трели и чириканье
Эти птичьи звуки кошки издают когда чувствуют с вами близость и доверие. В отличие от обычного мяуканья, эти звуки тоньше и «разговорнее». Они выражают радость, привязанность и желание общения. Обычно такие звуки кошки-мамы используют для общения с котятами — направляют их, привлекают внимание. Когда взрослые кошки обращаются так к человеку, это значит, что они видят в нем часть своей семьи. Если ваш пушистик издает подобные звуки, то он спешит пригласить вас принять участие в какой-либо форме социального взаимодействия.
10. Подставляет зад к лицу
Это, в первую очередь, знак доверия - что ты ничего не сделаешь у кота за спиной
Многие владельцы кошек знакомы с таким поведением. Очень часто во время обнимашек кошка сначала мурлычет и трется о вас, а затем демонстративно показывает вам свою заднюю часть. Иногда животное буквально прижимается задней частью к вашему лицу, и это вполне нормально.
Как считает эксперт по кошачьему поведению Микель Дельгадо, ваш пушистик так выражает привязанность. Когда кошка завоевывает доверие другой кошки, она показывает ей свою заднюю часть, демонстрируя доброжелательность. Кошки поступают так же и с нами, но только с теми, кому доверяют. Так кошка принимает вас в свою стаю.
11. Зевают вместе с вами
Недавние исследования показали, что собаки, как и люди, могут зевать «за компанию». Но делают они это только тогда, когда чувствуют крепкую эмоциональную связь со своим хозяином. Попробуйте зевнуть рядом с питомцем — если он повторит за вами, это будет признаком доверия и любви.
Хотя мы никогда не узнаем наверняка, о чем думают наши домашние питомцы, нет никаких сомнений, что любовь питомцев сильнее, чем нам кажется. И это лишь одна из причин, по которой мы любим их в ответ.
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