Зачем кошкам «дополнительные» уши, и еще 12 внезапных вопросов о домашних любимцах

Как часто вы почесываете котеек за ушком? Приходилось ли ва заметить небольшую складочку с внешней стороны? Возможно, вы даже переживали по этому поводу. Но спешим заверить, что все в порядке, — это просто так называемый карман Германа. Эта небольшая хрящевая складка образует своеобразный кармашек. Точно неизвестно, зачем именно кошкам нужны эти «дополнительные уши». Однако есть несколько предположений.



Во первых, эта складка помогает ушам двигаться и складываться, ведь, как известно, у кошек очень подвижные уши. С помощью них они могут отслеживают звуки, коммуницировать с другими кошками и людьми.



Во вторых, карман Германа помогает кошкам улавливать более высокочастотные звуки, являясь как бы глушителем для низкочастотных.



И наконец, в третьих, возможно, что это просто атавизм, который не выполняет какой-то особой функции. Такие складки встречаются не только у кошек, но и у других особей млекопитающих.