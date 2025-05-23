Интересно, про карман Генри слышала, и у кошек, и у собак, а про карман Германа - нет, даже не гуглится.
Зачем кошкам «дополнительные» уши, и еще 12 внезапных вопросов о домашних любимцах
Лапы, уши, хвост. Идеально! Все любим, лелеем и периодически почесываем. Казалось бы, хозяева домашних питомцев знают о своих любимчиках все. Но иногда это не совсем так. У наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзей есть секреты. Хотя почему же секреты? Они их не скрывают, просто мы не всегда замечаем. В этой статье мы собрали несколько интересных анатомических и не только фактов о домашних животных.
Зачем кошкам «дополнительные уши»?
Как часто вы почесываете котеек за ушком? Приходилось ли ва заметить небольшую складочку с внешней стороны? Возможно, вы даже переживали по этому поводу. Но спешим заверить, что все в порядке, — это просто так называемый карман Германа. Эта небольшая хрящевая складка образует своеобразный кармашек. Точно неизвестно, зачем именно кошкам нужны эти «дополнительные уши». Однако есть несколько предположений.
Во первых, эта складка помогает ушам двигаться и складываться, ведь, как известно, у кошек очень подвижные уши. С помощью них они могут отслеживают звуки, коммуницировать с другими кошками и людьми.
Во вторых, карман Германа помогает кошкам улавливать более высокочастотные звуки, являясь как бы глушителем для низкочастотных.
И наконец, в третьих, возможно, что это просто атавизм, который не выполняет какой-то особой функции. Такие складки встречаются не только у кошек, но и у других особей млекопитающих.
Моя собака левша?
По-моему - что собакам, что кошкам пофиг - левши они, или правши.
Почти 90% человечества — правши. Благодаря многочисленным экспериментам и исследованиям было выяснено, что разделение на доминантную и недоминантную передние конечности есть не только у людей, но и у других млекопитающих. Как показали результаты, в целом собаки чаще имеют преобладающую лапу. Чуть реже встречаются собаки-амбидекстры. Но в отличие от людей количество правшей и левшей среди собак примерно одинаковое. Это можно проверить, обратив внимание на то, какую лапу ваш песик подает, какой лапой играет с мячом, а также на другие подобные движения.
Почему хомячок подмигивает?
Если ваш хомячок подмигивает вам, значит, вы очень ему нравитесь. По крайней мере, мы уверены, что хозяевам этих пушистых колобков хотелось бы так думать. На самом деле хомяки просто не умеют моргать двумя глазами одновременно. Из-за того, что хомяки моргают по очереди, создается впечатление, что они подмигивают. Возможно, это для того, чтобы всегда оставаться начеку. Хотя хомяки и не отличаются хорошим зрением.
У собак есть третье веко?
Совершенно верно, у собак есть три века. Третье веко выполняет важную миссию, а именно — поддерживает поверхность глаза влажной и здоровой. Ведь сухие глаза больше расположены к различным заболеваниям и инфекциям. Третье веко движется взад-вперед по глазу, обеспечивая защиту и распределение слезной пленки.
Попугаи едят ногами?
Кажется логичным, что попугаи должны есть исключительно с помощью клюва. Но это не всегда так. Попугаи также едят ногами. Этот процесс схож с тем, как люди едят пальцами.
Почему кошки так тщательно умываются?
Кошки умываются не только ради чистоты. Сальные железы этих животных вырабатывают жирное вещество, которое при втирании в шерсть делает ее гладкой и шелковистой. Эти выделения содержат небольшое количество холестерина, который под влиянием солнца превращается в витамин D. При вылизывании шерсти кошка насыщает свой организм этим ценным витамином. В основном кошки получают витамин D именно таким образом, а не через еду.
Зубы кроликов не перестают расти?
Моя знакомая регулярно возила кролика к ветеринару, зубы спиливать. По-моему, неправильный прикус был.
Почему собакам так важно место для туалета?
Не самый приятный, но оттого не менее занимательный факт. Собаки очень разборчивы в выборе места для туалета. Оказывается, некоторым из них нравится делать свои дела, пока они ориентированы вдоль оси север-юг магнитного поля Земли. Собаки чувствительны даже к небольшим естественным колебаниям магнитного поля.
Сколько пальцев у морских свинок?
У морских свинок по 4 пальца на передних лапках и по 3 — на задних. Таким образом получается, что всего у них 14 пальцев! Такое расположение удобно для того, чтобы рыть и копать землю, чем собственно, морские свинки и занимаются в естественной среде. Однако такое количество пальцев делает их немного неуклюжими.
Как собаки укладываются спать?
Собаки крутятся на месте, прежде чем лечь, из-за генетической памяти. Предки диких собак Фидо ходили кругами, чтобы сделать своего рода гнездо — область с утоптанной травой или подлеском, где они могли улечься спать. Такой ритуал также способствовал очистке «лежака» от змей или крупных насекомых, которые иначе могли беспокоить их.
У морской свинки больше костей, чем у человека?
У взрослых людей 206 костей, а у морской свинки целых 258. Передние лапки состоят из 43 костей, а задние — из 36. Таким образом, большая часть костей приходится именно на конечности морской свинки. Это повышает возможность перелома. Поэтому стоить быть осторожными и внимательно следить за комфортабельностью вольера вашей морской свинки.
Что такое орган Якобсона?
У кошек есть особый орган Якобсона. Он позволяет кошкам чувствовать что-то среднее между вкусом и запахом. Он связан с гипоталамусом в мозге и находится между небом рта и перегородкой носа.
У рыб есть болевые рецепторы?
А в этой статье мы рассказали о фактах, которые необходимо знать всем владельцам котиков.
Комментарии
Хорошая подборка. Много интересных фактов о милых зверюшках. У мамы дома была морская свинка очень забавная. У дочери две кошки. А у меня в детстве была черепашка. Других животных не хочется заводить, потому что за ними надо постоянно ухаживать, кормить, выносить г*вно, а мне лень. Можете закидывать меня тапками и минусами. Но я люблю всякую милую живность.