14 историй о людях, чья доброта раньше них самих родилась
Добро
2 часа назад
Добрые поступки люди обычно совершают бескорыстно, не ожидая ничего взамен, и именно благодаря таким людям вера в человечность сохраняется. В этой статье собраны истории разных людей, чьи хорошие намерения привели к разным результатам.
Статья содержит изображения, созданные искусственным интеллектом.
- Во дворе появилась стая собак. Все обсуждали, но что делать не знали. И тут сосед говорит, мол, так быть не должно, займусь. Через пару дней ни одного пса. Все уже подумали худшее, а потом выяснилось, что он их всех забрал на свою дачу, вылечил, накормил, приучил к рукам, стерилизовал и раздал. Вот это, я понимаю, не слова, а поступки. Такие люди реально спасают мир, пусть и по пять собак за раз. © Не все поймут / VK
- Встречалась как-то с парнем, он был начинающим киберспортсменом. Нас обоих все устраивало, парень он очень даже хороший. Зарабатывал из дома очень большие деньги, так что он нас практически содержал, а я занималась домом, ухаживала за ним и поддерживала. Расстались на доброй ноте, без скандалов. Недавно его команда победила в турнире, и он треть своего огромного гонорара перевел мне в знак благодарности. То, что я была в шоке, это ничего не сказать. Погасила ипотеку. © Подслушано / Ideer
- Пришла на работу новенькая, связей с начальством не скрывала. Коллектив ее невзлюбил, а я жалела. Она мать-одиночка, муж бросил. Пожалела ее, пустила к себе. В один из дней обалдела, когда зашла домой, а там у меня ее 4-летняя дочь и ее сестра расположились с вещами. Она заявила: «Будут с нами жить!» Попросила их утром освободить квартиру, уходили со скандалом. © Подслушано / Ideer
- Пожилой родственник остался один. Мы с мамой хоть и не самая близкая родня по крови, но самая ближняя, поэтому иногда навещали. Чтобы было чем заняться, он решил писать мемуары, а меня попросил набирать текст с рукописи. Пишет он неплохо, общение с уточнением подробностей было даже интересным, но беда — он решил, что это непременно должны издать и принять его в союз писателей. Естественно, не издали и не приняли, но теперь виновата я, потому что как-то не так рассылала, не то написала, и вообще не может же быть, чтобы его мемуары просто никому, кроме родственников, не сдались! © Подслушано / Ideer
- Помог другу устроиться на работу. Зарплата не очень большая, но работа несложная и с возможностью перевода на другую должность. До первого рабочего дня все было отлично. Теперь обвиняет меня в том, что я подсунул ему какую-то лажу, хотя он знал, куда шел, и что от него ничего особо не требуется, так как он консультант по электронной очереди. В итоге он сказал, что больше не выйдет на работу. © Подслушано / Ideer
- Один мальчишка-старшеклассник из школы сына купил ему совершенно новые кроссовки. В тот момент я как раз не получала алиментов, помочь мне было некому, и я откладывала деньги ему на обувь. Когда сын пришел домой и рассказал мне, я не смогла сдержаться и просто вышла на улицу и расплакалась. Для того паренька это ничего не значило, а для меня это доброе дело стало самым запоминающимся. © Unknown author / Reddit
С чего это "для него это ничего не значило"? Это вы так себя успокаиваете?
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- Много лет назад в самый разгар моих трудовых будней, я зашла в магазин, предвкушая, как куплю свой любимый сэндвич. Уже был конец рабочего дня, и я его не нашла, поэтому спросила про него у продавца. Тот ответил, что они уже закончились и мне пришлось выбирать что-то другое.
Но я, похоже, выглядела настолько грустной, что продавец вернулся и предложил немного подождать. Сказал, что у них как раз нашлось ингредиентов на один такой бутерброд. Я была так счастлива! Потом они мне еще и горячий напиток за их счет предложили.
Тот год был для меня действительно ужасным, но вот такой маленький жест доброты заставил меня почувствовать себя намного лучше. Я никогда этого не забуду. © appleorchard317 / Reddit
- Живу в пригороде и на работу добираюсь на маршрутках. В это утро подхожу к остановке с запасов в несколько минут, но маршрутка отходит прямо передо мной. Машу руками, чтобы привлечь внимание водителя — ноль реакции. От злости ругаюсь, так как такое со стороны водителей почти норма.
Тут останавливается машина, за рулем молодая женщина, которая говорит что все видела и предложила догнать маршрутку. Поехали. В итоге маршрутку обогнали, я поблагодарил и вышел. © Nobody Anybody / ADME
- Ехали в метро с молодым человеком, ругались, уже были готовы расстаться. Тут к нам подходит дядечка, видно, что с деньгами у него туго, но протягивает нам купюру и говорит: «Что же вы на ходу-то все выясняете, у вас времени нет? Возьмите деньги, сходите в кафе, разберитесь!» Деньги мы не взяли, но отношения он наши спас. © Подслушано / Ideer
- В детстве мы жили небогато, и воскресный обед с братьями и мамой в ресторане для нас был настоящим событием. И вот, однажды, когда наша мама с нами — тремя шумными сыновьями попросила счет, официантка вдруг сказала, что его оплатила пара за соседним столиком, но они уже ушли. Прошло уже почти 40, а я до сих пор помню тот день. © thiswasneverthat0927 / Reddit
- Когда родилась дочка, мы с бывшей женой решили купить коляску с рук, денег на новую не было, много потратили на ремонт и детские смеси. Нашли в итоге коляску, которую отдавали вместе с переноской. Ехать надо было через весь город с пересадкой на автобусе. Приехал, посмотрел — коляска крутая. Отдал деньги и стал вызывать такси, ибо в автобусе ехать с ней не хотелось. Время было часов 9 вечера, такси все никак не ехало. Девушка продавец предложила подождать ее мужа, сказала, что он с работы приедет и подкинет меня до дома. Мне было неудобно на самом деле, я отнекивался, но пока ждали такси, она усадила меня пить чай. Слово за слово, она мне просто так отдала три пачки детских подгузников, две банки смеси, детские ползунки и пеленки. Мне было дико неудобно, правда, но если начистоту, то все, что она дала, было очень нужно.
Приехал ее муж. Узнав, что такси не едет, он отвез меня домой. Вот просто взял и отвез. Я приглашал их элементарно выпить чаю, но они отказались. Жена, когда меня увидела нагруженного всякими детскими вещами, была в шоке. Такого чувства человеколюбия я больше никогда не испытывал. © КТО ЗДЕСЬ? / Telegram
- После серьезного скандала с бывшим мужем я пришла в ресторан позавтракать с младшим сыном. Я изо всех сил пыталась сдержать слезы, как вдруг ко мне подошла какая-то добрая женщина и осторожно вложила в мою руку салфетку. Ровно до этого момента мне казалось, что я в этом мире один на один со своей болью. Но именно этот небольшой жест буквально стал для меня спасением. © Hinsan2 / Reddit
Женщина с коляской молодец, конечно, но что ещё делать с ненужной открытой смесью, подгузниками, из которых малыш вырос, ползунками? Все равно отдавать кому-то)
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- А мне как-то раз кондуктор уступила место. Лет 15 назад это было, я тогда работала на заводе, 10 часов на ногах и до дома автобусом примерно час. Ехала после очередной смены, автобус битком, а я ног не чувствую, спина отваливается, аж в глазах темнеет. Но не просить же уступить мне место, я совсем еще юная была. В общем, через пару остановок кондуктор вгляделась мне в лицо и без лишних слов потащила меня на свое место. А сама поехала дальше стоя. И вот 15 лет прошло, а я все еще помню вас, чудесная женщина, и запредельно благодарна. © AllyDy / Pikabu
- Добрые дела, которые не забываются. Один раз в неожиданно начавшийся град нас спасла женщина. Я с ребенком стояла на остановке, а она увидела из окна, выбежала из дома и открыла для нас свой магазинчик рядом с остановкой. А потом еще и дикую собаку затащила внутрь. Пес боялся зайти в открытую для него дверь, так эта героическая женщина выскочила наружу, хотя вокруг уже все летало и рушилось, и занесла эту огромную дворнягу на руках. Так мы и переждали это светопреставление. © Sobesedniza / Pikabu
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