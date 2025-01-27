18 читателей ADME сделали доброе дело, а оно обернулось сюрпризом

Сделай добро — и тебе обязательно вернется это в сто крат... Или нет? А как же поговорка: «Не делай добра, не получишь зла»? И действительно бывает и так, и так. Истории в этой подборке именно о сюрпризах, которые поджидали героев повествования после их доброго поступка.

А в бонусе вас ждет история о том, как люди и не ждали ответа на свое добро, но все равно почему-то его получили.

Подрабатывала передержкой котов. Позвонил молодой мужик, принес кота со всем «приданым». И вот проходит неделя, я звоню, чтобы узнать, когда кота заберут. И опачки — абонент не абонент. Дала объявления, через два дня прилетает зареванная девчонка — хозяйка котика. Оказалось , что пока она навещала родню в соседнем регионе, ее муженек решил, что на кота тратится слишком много денег и внимания. Вот и решил вопрос таким образом, а ей соврал, что кот сбежал. Мужик потом еще и возмущался — чего это супружнице не понравилось?! Он же кота не на улицу выгнал, а отдал в надежные руки! В общем, развод из-за кота состоялся. © Миранда Буш / ADME

что пока она навещала родню в соседнем регионе, ее муженек решил, что на кота тратится слишком много денег и внимания. Вот и решил вопрос таким образом, а ей соврал, что кот сбежал. Мужик потом еще и возмущался — чего это супружнице не понравилось?! Он же кота не на улицу выгнал, а отдал в надежные руки! В общем, развод из-за кота состоялся. © Миранда Буш / ADME Соседка попросила маму присмотреть за их котом, пока они делают ремонт в новой квартире. Кот жил у мамы месяц, все хорошо. Мама даже купила ему новую упаковку наполнителя, а потом отдала хозяйке вместе с пушистым. Так через два дня после возвращения Шуршика соседка гневно отчитала маму по телефону, что наполнитель не тот. Пошли с ее стороны разборки вплоть до того, что кот подозрительно много съел за месяц. Мама терпеть не может скандалов, трубку повесила. А через две недели соседский кот вопил у мамы под дверью. Мама послала сообщение хозяйке кота, что ее Шуршик найден, можно забрать. От бывшей соседки тишина. Попыталась дозвониться — похоже, маму внесли в черный список. Где новая квартира — неизвестно. На всякий случай расклеили объявления. Безрезультатно. Кот прожил у мамы еще пять лет. © Светлана С. / Dzen

Был случай в юности. Ехал как-то в автобусе. На очередной остановке в двери не успела зайти бабка. Решил помочь: отжал двери, благо, автобус еще не тронулся. Бабка влезла, была довольна, благодарила. А через остановку спереди послышалось: «Контроль, приготовьте билетики». То ли бабка пенсионное удостоверение забыла, то ли не было его у нее вовсе, еще покупать билет она отказалась, отбрехаться не получилось. Короче, выпихнул ее контролер обратно на улицу. По дороге она и меня прокляла за то, что я ее впустил. Добро делать после этого случая я, конечно, не перестал, но появился повод пофилософствовать в компании. © Вячеслав Палабугин / ADME

На меня подруга обижается уже пару недель. А все потому, что на ее вопрос о честном мнении про ее блог я честно же и ответила. Мол, что ей лучше определиться с тематикой контента, чтоб привлекать свою аудиторию, а главное — писать более внимательно и вычитывать написанное перед публикацией, потому что ну очень много опечаток. Так она заявила, что я отбила у нее все желание вести этот блог, что я знать не знаю, что это такое, что художника каждый обидеть может! А про опечатки было гениально, мол, ты б сама попробовала писать блог, когда у тебя годовалый ребенок, а потом бы критиковала! © Anastomus / ADME

Еду как-то весной, а уже половодье началось. Подъезжаю к мосту через реку, а вода плещет аж через верх моста. Оглядываюсь и вижу, что ниже по течению детишки висят на кустах. Как потом сказали, они хотели перейти по мосту, но их смыло. Ну я тихонько на машине подобрался к кустам, затащил ребят через себя в кабину и тихонько назад. А там уже народ на мотоциклах собрался, думают, стоит ли рисковать. Только отдал им ребятишек, а тут и папашка нарисовался. Сначала к ребятишкам, а потом ко мне с руганью, мол, а куда велосипед новый делся? Опа! Я-то думал, что на спасибо нарвался, а тут такие претензии. Хором его послали, конечно. © Кузнецов-Михаил Кузнецов / Dzen

Я из школы езжу на велосипеде, а по пути домой у меня автобусная остановка, где мои лучшие друзья ждут автобус. Так вот, иногда они спрашивали у меня, можно ли им прокатится на моем велосипеде. Я все время отвечал «да», ведь как я могу своим лучшим друзьям отказать. Так они теперь «бронируют» мой велосипед на завтра или на следующую неделю. Как-то раз они даже чуть не подрались из-за того, кто будет первым кататься на моем (!) велосипеде. И ведь им не 5 лет, а 14... Иногда они уже просто у меня из рук выхватывают, или без моего разрешения начинают кататься. Побыл добрым, называется.© 𝕯𝖎𝖒𝖔𝖓ツ/ ADME

Я однажды ехала в автобусе, рядом присела очень потеющая полная дама, при этом она еще и шмыгала. И вот, она утирает пот на шее рукавом, потом рукав плавно движется к ее носу и затем она протягивает руку в этом рукаве вдоль моей. У меня с собой всегда куча салфеток, я предлагаю ей салфетки — и что тут началось! Мне рассказали, почему она потеет, насколько я неуместна с платками. А ведь мне всего лишь не хотелось, чтобы свои сопли человек вытирал о мою одежду. Потом она даже гневный пост забацала на ранее популярном сайте. Я не оскорбилась и не устыдилась. Леди, если вы это прочтете, я все ещё предлагаю людям платки и салфетки. © nozomi / Dzen

Раздавала даром детские вещи по объявлению. Одна мама спросила, не могу ли я курточку привезти. Мне было по дороге, встретились. Так она на курточку посмотрела и стала орать, мол, как я могу такое старье предлагать! Ну я пошла и выбросила в мусорку. Дамочка стала визжать, а потом внезапно так рьяно полезла доставать одежку из мусорки, что порвала свои рейтузы на попном шве. © Догы Догы / Dzen

Стою на почте за посылкой. Передо мной дедушка дает квитанцию сотруднице. И тут она его с чувством и расстановкой начинает ругать! Мол, его посылка уже месяц как пришла, а он ее не забирает, сейчас будет за ее хранение платить. Дедушка стоит как побитая собака и вяло отговаривается. «Да нет. Квитанция только вчера пришла». Она дальше его ругает на чем свет стоит. Причем я сразу поняла, что она перепутала 10 и 11 месяцы, октябрь с ноябрем, а на дворе октябрь. Жалко стало дедушку, зря его ругают, да и свою посылку побыстрее забрать хочется. Ну я и встряла, что она ошибается, и сейчас октябрь, а не ноябрь. Повернулись ко мне они оба, и оба (!) на меня рявкнули, чтобы я не лезла, куда не просят и не мешала им! А работница по инерции еще немного поругалась, но, видимо, что-то до нее дошло, и она молча пошла за посылкой. До сих пор смешно. © Ольга Ланкина / Dzen

Купила багеты свежие, несу домой. И тут какая-то бабушка меня перехватывает и просит ей продать багет. Мол, за ними она ездить не может, но любит. Естественно, я не продала, а дала просто так. Так она потом несколько раз еще меня так отлавливала. А потом вообще начала предъявлять, почему я не покупаю ей (!) багет? Мол, надо поехать и купить. И если буду в том магазине, то ей еще много чего надо. Я прикинула, ну нет, не мое это. Хочет — пусть сама ездит © Евгения Б / Dzen

Решила открыть свой бизнес, салон красоты. Я косметолог, а со мной работала девушка из периферии. Скромная, работящая. Ну, думаю, с собой позову, быстрее раскрутимся. Да и денег на все не хватало. Согласилась она натужно, но нашла нужную сумму. И вот работаем. Организацию, документацию взяла на себя. Оформляла, бегала по инстанциям, убирала, сдавала отчеты в налоговую сама, экономила. Прошел год, и мы стали зарабатывать. Первый скандал был о том, что меня здесь все считают главной, а она не при делах. Второй год, общение натужное. И вот она ушла. Теперь на дому у себя работает с клиентами салона, заявив перед уходом, что продаст мне свой типа бизнес и симку с номерами клиентов. Пришлось самой делать текущий ремонт и нарабатывать частично новую клиентуру. © xoroshegodnya / ADME

Приютила в своей квартире после окончания института свою однокурсницу. Так она устроила грандиозный скандал из-за того, что я ночевала вместе с будущим мужем и нажаловалась моему брату, что я распущенная. Вторая решила, что будет постоянно жить у меня после пары дней гостевания, а когда я отказала, порвала со мной отношения. Ну и слава Богу, я считаю. © Tetiana / ADME

Знакомый выгуливал собаку и нашел пакет с документами. Позвонил владельцу, на встречу тот приехал с полицейскими и знакомый несколько дней торчал в участке. Лучше вообще ничего не делать, пока не попросят. © Jurijs Lukijenko / ADME

В начале зимы подала объявление на сайт, мол, бесплатно отдаю несколько теплых курток и пальто. И пошло-поехало: «а можно еще 100500 фото», «а где обувь к этим курткам — мне что, ее отдельно покупать?!» И коронное: «я живу за городом в таком-то селе, привезите мне это все». © Liya / ADME

Как-то устроила к нам на работу знакомую в качестве своего помощника. Толком ее не знала, но девушка милая, жаловалась, что никак не может ничего найти. Довольно скоро стало ясно, что умом она не блещет, но была очень усердная. Я старалась ей все объяснять, порой как ребенку, отмазывала от нагоняев начальства, когда она что-то не успевала. А спустя год я стала от нее просто выть. Девушка конкретно села мне на шею, могла просто пойти гулять, не задумываясь, что она срывает сроки и меня подводит. Порой приходилось доделывать за нее работу. И вот последняя капля. Она пару дней не могла закончить работу, которую другие выполняют часа за два. При том, что я проверяла ее постоянно и все ей разжевывала. Так на мое замечание, что она долго работает, девушка заявила, что это я плохо объясняю! Прошло полтора года, она до сих пор в недоумении, почему я отказываюсь с ней работать. © Natar / ADME

Я одно время после посиделок у подруг и праздников всегда вызывалась мыть посуду. Без всякой задней мысли, просто все перемывала после любого количества гостей. У них дома, после их праздников. Просто хотела помочь. А потом мне кто-то сказал, что за глаза они называют меня судомойкой и ржут надо мной. © Вероника / ADME

Как-то устроилась на работу кадровиком-делопроизводителем в одну компанию. Работала хорошо, была на очень хорошем счету у руководителя. И вот у нас в компании открывается вакансия заведующего хозяйством, и я не нашла ничего «лучше», чем предложить на эту должность свою подругу. Как подруга она была хорошая (ну, мне так казалось), а вот как работник — так себе. И я все чаще и чаще слышала от руководителя фразу: «Ну и работничка ты мне подсуетила...» Дошло все до того, что чтобы больше не слышать этих упреков, я начала активно исправлять косяки подруги. Ее все чаще хвалили и, что самое смешное, она принимала эту похвалу как должное. У меня сложилось даже такое впечатление, что она сама поверила в то, каким наичудеснейшим работником стала. Это было одновременно и очень смешно, и очень обидно. А потом я ушла в декрет, а мой руководитель — на пенсию. Как думаете, кого назначили и.о.? Да! Мою подругу. Она согласилась, вот только не умеет ведь ничего. В итоге она начала мне названивать, но я заблокировала ее номер. Тогда она стала приезжать, мол, сделай то и это, ты ж знаешь, как, а я — ни в зуб ногой. Но я была с грудным ребенком, и мне было совершенно не до ее отчетов. В один прекрасный день ее уволили. И знаете, как оказалось, виноватой в этом была я. © Luna / ADME

Коллега вечно жаловалась, что ей не хватает денег до зарплаты. Действительно, она содержала больного брата, было тяжело. Вот просит помочь ей хоть продуктами. Принесли ей кто что: гречку, макароны, супы из бобовых, консервы, овощи. Набралась довольно большая сумка, она в нее заглянула и выдала: «На что мне это все, это же гарниры, мне бы курицу или мясо». Больше ей никто не помогал. © Татьяна Лобанова / ADME

Бонус: не только у наших читателей случались такие фееричные ситуации