10 фактов, которые необходимо знать всем владельцам котиков

Многие кошки любят гоняться за неуловимой красной точкой, и мнение о том, что это вредно, как раз и строится на слове «неуловимой». Есть несколько простых правил, как пользоваться указкой во время игры. Соблюдая их, вы поможете котану оставаться в хорошей форме — как физической, так и ментальной:

Направьте луч на расстояние 1–1,5 метра от кошки.

Двигая указкой, представьте себе, как бегает мышь. Она может двигаться по прямой и хаотично, забегать в угол и так далее. Так вы быстрее привлечете внимание и разбудите интерес у котейки.

Не давайте ловить свет сразу — имитируйте охоту, но периодически позволяйте кошке «схватить добычу».

Конечно, она не сможет поймать его в прямом смысле, поэтому просто остановите точку, дайте кошке ее рассмотреть, а затем снова медленно отводите луч, имитируя побег добычи.

И не забывайте о том, что ни в коем случае нельзя светить в глаза животному! Кроме того, специалисты рекомендуют не поднимать луч слишком высоко: в пылу азарта животное, особенно котенок, может неудачно прыгнуть — и придется бежать к ветеринару. Играйте с котиком правильно, и все остануться довольны.