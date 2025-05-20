Да вроде никто и не сомневается. У Марты появилась аллергия в прошлом году, стала чесаться постоянно и струпчики появились. Сменила корм - все прошло.
10 фактов, которые необходимо знать всем владельцам котиков
Многие выбирают кошек в качестве домашних животных. Часто это происходит потому, что за ними проще ухаживать, чем за собакой. С этим можно поспорить. Многие также до сих пор верят бородатым мифам о том, что котику нужно много рыбы и молока. В содержании и уходе за кошками, как и за любыми другими животными, есть много важных нюансов, зная которые, вы сможете обеспечить своему любимцу лучшие условия.
У кошек тоже может быть аллергия
Есть шесть основных типов аллергии у кошек. Как и у людей, самая распространенная причина — пищевая. Остальные пять такие:
- Атопический дерматит, или аллергия на окружающую среду
- Дерматит, вызванный блохами
- Аллергический контактный дерматит — когда аллерген вступает в прямой контакт с кожей, вызывая сыпь.
- Кожные лекарственные высыпания — реакция кожи на лекарство
- Аллергический бронхит (кошачья астма)
Аллергия может проявляться в виде проблем с кожей или с дыхательными путями.
Лазерные указки не так уж и вредны
Многие кошки любят гоняться за неуловимой красной точкой, и мнение о том, что это вредно, как раз и строится на слове «неуловимой». Есть несколько простых правил, как пользоваться указкой во время игры. Соблюдая их, вы поможете котану оставаться в хорошей форме — как физической, так и ментальной:
- Направьте луч на расстояние 1–1,5 метра от кошки.
- Двигая указкой, представьте себе, как бегает мышь. Она может двигаться по прямой и хаотично, забегать в угол и так далее. Так вы быстрее привлечете внимание и разбудите интерес у котейки.
- Не давайте ловить свет сразу — имитируйте охоту, но периодически позволяйте кошке «схватить добычу».
- Конечно, она не сможет поймать его в прямом смысле, поэтому просто остановите точку, дайте кошке ее рассмотреть, а затем снова медленно отводите луч, имитируя побег добычи.
И не забывайте о том, что ни в коем случае нельзя светить в глаза животному! Кроме того, специалисты рекомендуют не поднимать луч слишком высоко: в пылу азарта животное, особенно котенок, может неудачно прыгнуть — и придется бежать к ветеринару. Играйте с котиком правильно, и все остануться довольны.
Кошка не будет ничего делать вам назло
У меня старая кошка виртуозно ссала ИЗ лотка в знак протеста. Сама стояла в лотке, вынеся корму за периметр.
Одно могу сказать точно - ругать имеет смысл только если поймаешь в процессе.
Это распространенное заблуждение, которое часто используют хозяева, чтобы оправдать плохое поведение своих питомцев. Кошки не делают свои дела за пределами лотка, не царапают мебель и не ведут себя как-то иначе только потому, что злятся и пакостничают.
Нельзя наказывать за это своих пушистиков, а нужно понимать и принимать нормальное поведение кошек. То, что может показаться поведением из вредности (например, царапанье дивана), для кошки является совершенно обычным. В данном случае ваша кошка метит свою территорию, точит когти и, возможно, разминает мышцы. Она не злится, просто ведет себя как кошка. Каким бы ни было ее поведение, у него есть причина, не связанная со злостью.
Счастье — это когда хвост вибрирует
Вы замечали, что когда кошка видит вас или своих сородичей, с которыми у нее хорошие отношения, ее хвост будто вибрирует? Такие мелкие движения говорят о том, что она к вам очень хорошо относится. Так что воспринимайте дрожащий хвост как ценный комплимент от пушистого друга. Конечно, обращайте внимание и на другие сигналы тела животного, а не спешите обнимать каждую такую кошку. Если все в порядке, знайте — у вас счастливый котейка.
Важность вертикального пространства
Место на возвышенности позволяет кошкам следить за окружающей обстановкой, обеспечивает защиту, помогает избегать конфронтаций с другими животными в доме, а также дает необходимое уединение. Помимо инстинктивного желания взбираться повыше, хвостатым просто нравится лазать, потому что это стимулирует их умственно и физически.
В семьях, где есть несколько взрослых кошек, отдых на самых высоких местах может быть своего рода символом статуса: та, у которой «лучшая» точка обзора, обычно считается доминирующей. Наличие нескольких таких точек в доме может помочь предотвратить конфликты, потому что у каждой кошки будет свое местечко на возвышенности.
Молоко вредно для кошек
Мои относятся по-разному. Один не пьёт, кошка иногда лизнёт, третьему попробуй не налей!
И без негативных последствий.
Но, конечно, надо помнить, что кошачье и коровье молоко различаются по жирности и составу
Самая очевидная причина, из-за которой коровье молоко вредно для кошек, заключается в том, что по мере взросления у них часто пропадает фермент, необходимый для правильного переваривания молока. Обычно таким питомцам ставится диагноз «непереносимость лактозы».
Но и остальным кошкам не рекомендуется употреблять молоко. В нем довольно много жира, а многие хвостатые (возможно, даже большинство) склонны к ожирению. Если давать этот продукт на регулярной основе, это просто добавит в их рацион жиры и сахар, что приведет к несбалансированному питанию и повысит вероятность набора веса.
Опасность ядовитых домашних растений
Наша один раз кактус понюхала, когда малая была, отбило всю охоту к растениям подходить🤣 зелень растёт спокойно
Употребление в пищу ядовитых растений, в зависимости от вида, может привести к почечной недостаточности или остановке сердца у кошек. Среди них есть и те, что довольно часто встречаются в домах:
- лилии;
- спатифиллум («женское счастье»);
- алоэ;
- монстера Делициоза (деликатесная);
- эпипремнум золотистый;
- толстянка;
- сансевиерия трехполосная («тещин язык»);
- саговая пальма;
- каланхоэ.
Трудно отучить кошку грызть растения, поэтому опасные цветы нужно срочно убрать из зоны досягаемости животного. Можно попробовать обернуть горшок алюминиевой фольгой или подвесить растения к потолку — это может отпугнуть питомца. Но лучше всего найти безопасные растения, чтобы не нужно было беспокоиться о здоровье любимца.
Кошкам нельзя сырую рыбу
Я почему-то думала, что живность сама знает, какая трава ей полезна.
Это строго запрещено. Сырая рыба не подходит кошкам, так как содержит фермент тиаминаза, который разрушает тиамин — важный для кошек витамин группы B. Если в ее организме будет слишком мало тиамина, у нее могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.
Более того, сырая рыба обычно является рассадником бактерий, которые, как и у людей, могут вызвать пищевое отравление. В качестве примера двух опасных бактерий можно привести кишечную палочку и сальмонеллу.
Кошки мурлычат, когда им больно
Кошки могут мурлыкать, когда они здоровы и чувствуют себя хорошо, но это также может происходить тогда, когда они больны или испытывают боль. Мурлыкая, кошка может просить о помощи. В некоторых случаях питомцы могут издавать мурчащие звуки даже перед тем, как отправиться на радугу. Для них это один из способов успокоить себя.
Когда кошка мурлычет, обратите внимание на язык ее тела и ситуацию, чтобы понять, почему она это делает. Если она подходит к вам, подняв хвост, это может означать приветствие и привлечение внимания. Но если кошка сидит на корточках, слегка отводя уши в сторону и мурлыкая, — возможно, ей нездоровится, и пора отправляться к врачу.
Необходимость кастрации
Некоторые хозяева предпочитают не кастрировать питомца, обосновывая это тем, что животное потеряет чувство идентичности (самец) или пропустит такой важный жизненный этап, как рождение потомства (самка). Ни одна из этих причин не основана на фактах.
Лучшее, что вы можете сделать для здоровья своего питомца, — это кастрировать его или ее. Самец от этого не станет ленивым и апатичным, а самка не перестанет быть полноценной лишь из-за того, что не рожает котят. Кроме того, операция положительно скажется на здоровье пушистых. Риск развития рака молочных желез и яичников уйдет.
О котиках можно говорить вечно, вот и у нас есть еще много статей о них:
Комментарии
У нашей кошки шок. Она очень любит в ванне плавать. А тут н а отдыхе в гостинице увидела поддон с душем🤣 долго так сидела, думала, как ей мыться🤣