Прежде чем завести себе породистую кошку, узнайте эти 10 особенностей отдельных пород

Пожалуй, сфинксы – самые необычные кошки на планете. Отсутствие шерсти делает их похожими на инопланетян, но это только одна из странностей. Их кожа выделяет особый коричневый пот, который может оставлять пятна на мебели и одежде. Поэтому сфинксов нужно регулярно протирать влажными салфетками или купать.

Также их кожа очень чувствительна к солнцу. Без шерсти они легко получают солнечные ожоги. Так что в солнечном регионе придется либо ограничивать их пребывание на солнце (и даже на подоконнике!), либо мазать специальным кремом

Зато сфинксы – это бесконечные объятия и тепло. Они обожают прижиматься к хозяевам, чтобы согреться, ведь без шерсти им бывает холодно даже в помещении. А еще каждому порядочному сфинксу обязательно иметь собственную коллекцию миленьких жилеток и свитеров на холодную пору!