Ой, чешу своего редко, колтунов нет. Но это большое нежное чудо с характером.
Прежде чем завести себе породистую кошку, узнайте эти 10 особенностей отдельных пород
Кошки – не просто пушистые комочки с усами и хвостом. Это настоящие личности, каждая со своими особенностями, привычками и даже странностями. Прежде чем привести в дом породистого питомца, стоит узнать, получится ли сойтись с ним характерами. Ведь кошка – это не украшение интерьера, а полноценный член семьи! Какие же сюрпризы могут преподнести разные породы?
Сфинкс: коричневый пот и теплые объятия
Пожалуй, сфинксы – самые необычные кошки на планете. Отсутствие шерсти делает их похожими на инопланетян, но это только одна из странностей. Их кожа выделяет особый коричневый пот, который может оставлять пятна на мебели и одежде. Поэтому сфинксов нужно регулярно протирать влажными салфетками или купать.
Также их кожа очень чувствительна к солнцу. Без шерсти они легко получают солнечные ожоги. Так что в солнечном регионе придется либо ограничивать их пребывание на солнце (и даже на подоконнике!), либо мазать специальным кремом
Зато сфинксы – это бесконечные объятия и тепло. Они обожают прижиматься к хозяевам, чтобы согреться, ведь без шерсти им бывает холодно даже в помещении. А еще каждому порядочному сфинксу обязательно иметь собственную коллекцию миленьких жилеток и свитеров на холодную пору!
Рэгдолл: лояльность и плюшевость
Эти кошки полностью оправдывают свое название – «тряпичная кукла». Они расслабляются лучше любого йога в шавасане – если взять их на руки, они буквально обвисают как тряпочки. Это одна из самых спокойных и дружелюбных пород. Рэгдоллы очень редко проявляют агрессию, они терпеливы и лояльны к своим хозяевам и позволят себя тискать как угодно. Их можно назвать идеальными питомцами для семей с детьми или другими животными.
Однако их спокойствие имеет и обратную сторону. Если выпустить такого кота погулять на улицу, он вряд ли сможет постоять за себя. Поэтому рэгдоллов лучше держать в безопасности дома, где они могут наслаждаться своей счастливой и ленивой жизнью.
Египетская мау: активность и защита территории
Это порода с древней историей и ярким характером. Мау – это не те кошки, которые будут равнодушно наблюдать за людьми с дивана. Они хотят быть в центре внимания и участвовать во всех делах хозяев.
Еще одна их особенность – это сильное чувство территории. Мау могут ревностно охранять свои владения и не всегда хорошо принимают новых животных в доме. Зато они отличные охотники. Если в доме есть мыши или насекомые, мау с радостью возьмет на себя роль защитника. Неприятный сюрприз может ожидать и незнакомых людей в доме. Если мау решат, что им в доме не место – буквально выставят гостей за порог.
Мейн-кун: сложность в уходе и доброта
Эти пушистые великаны принесут в дом много любви и шерсти, а также неизбежные хлопоты по уходу. Их длинная шерстка требует регулярного, практически ежедневного, вычесывания, иначе она быстро превратится в колтуны. А еще большой кошке, конечно, требуется больше всего – и корма, и наполнителя для лотка. Уборки в доме тоже неизбежно прибавится.
Все эти заботы с лихвой компенсирует невероятно добродушный и общительный характер котиков. Мейн-куны обожают быть в центре внимания и часто следуют за хозяевами по пятам. Они также известны своей «разговорчивостью» — их мяуканье может быть очень мелодичным и даже напоминать птичьи трели.
Шотландская вислоухая: преданность и достоинство
В Германии порода запрещена, потому что очень много глухих кошек рождается. Это считает издевательством.
Шотландские вислоухие кошки славятся милыми ушками, которые делают их похожими на совят. Но за их очаровательной внешностью скрывается довольно сложный характер. Эти кошки часто признают одного хозяина и предпочитают общаться только с ним. Остальные члены семьи могут быть для них просто «фоном». Шотландцы не агрессивны, но они ценят личное пространство и не особенно любят, когда их тискают.
К сожалению, эти кошки склонны к заболеваниям суставов. Поэтому важно следить за их здоровьем и не перекармливать, чтобы не создавать лишнюю нагрузку.
Бенгальская: гиперактивность и общительность
Бенгалы — настоящие энерджайзеры: не сидят на месте ни минуты, постоянно исследуя мир вокруг себя. Они требуют постоянного внимания и игр, общительны, любят вслух выражать свои эмоции и могут быть довольно навязчивыми, если им станет скучно.
Бенгальские кошки также известны своей любовью к воде. Не стоит удивляться, если питомец решит присоединиться к хозяину в ванной или начнет играть с водой в миске. Зато с бенгалом точно никогда не будет скучно!
Персидская: нежный нрав и проблемы с дыханием
Воплощение роскоши! Длинная шерсть и милая мордочка персов делают их похожими на плюшевые игрушки. Но за этой красотой скрываются сложности. За шерстью персидского кота нужно ухаживать каждый день, иначе она быстро сваляется. Кроме того, из-за особого строения мордочки у них часто бывают проблемы с дыханием и слезотечением.
Также у владельцев персидских кошек чаще проявляется аллергия, если есть такая предрасположенность. Впрочем, за заботу и любовь они платят сполна — персы нежные, спокойные и очень привязаны к своим хозяевам.
Сиамская: болтливость и ревность
Сиамские кошки — настоящие актеры. Они общительны, любят издавать звуки и всегда хотят быть в центре внимания. Но их экстравертность имеет и обратную сторону — сиамцы могут быть очень ревнивы. Стоит уделить внимание кому-то другому, и они обязательно дадут понять, что им это не нравится.
Сиамские кошки также известны своей привязанностью к хозяевам. Они плохо переносят одиночество, так что, если хозяина часто нет дома, лучше остановить выбор на более независимой породе.
Абиссинская: любопытство и независимость
Абиссинцы — вечные исследователи и настоящие мастера спорта по легкой атлетике. Золотая медаль по тыгыдыкам принадлежит им по праву. Они любопытны, активны и всегда хотят знать, что происходит вокруг. Не любят сидеть на месте и предпочитают быть в центре событий.
Но при всей своей активности они довольно независимы. Абиссинские кошки не всегда любят, когда их берут на руки или чешут животик. Они предпочитают сами решать, когда им нужно внимание.
Шартрез: вежливость и деликатность
Настоящие французские аристократы кошачьего мира. Они вежливы, деликатны и никогда не будут навязываться. Шартрезы предпочитают спокойную обстановку и не любят шумных компаний. Они также известны своей молчаливостью – эти кошки редко мяукают, предпочитая выражать свои эмоции через взгляды и жесты.
Хотите жить с котиком в любви и гармонии? Рекомендуем прочитать нашу статью: 9 ошибок в уходе за питомцами, которые допускают многие хозяева.
Комментарии
Тайская
Будет ходить за вами по пятам, совать везде свои ходилы и ковырялы, невозможно заткнуть))
Курильский бобтейл
Преданность семье, любопытство, гиперактивность