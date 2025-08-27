18 человек рассказали, как у них случился сбой в матрице

Как-то дочь сказала, что в пришкольный лагерь надо принести поделку. Ок, она ещё в садике на кружке из тканевых шариков сшила гусеницу, которая дома лежала на полке. Поднимаю к ней руку - гусеницы нет. Ну, может, упала. Стали искать - нигде нет. Интересно! В поисках гусеницы перерыла всю квартиру, сделала генеральную уборку, разобрала все шкафы, выкинула несколько мешков старой одежды и обуви, но гусеницу не нашла. Уже плевать на выставку в лагере, просто интересно, где она. Позвонила обеим бабушкам, они тоже устроили генеральные уборки, гусеницы нет. А может быть, она на даче? В общем, на всех дачах были устроены грандиозные поиски, перешедшие в уборку. Гусеницы нет (да, она не маленькая, см 30 в длину). За дело взялись отец и дедушка, навели порядок в машинах и гаражах (и неважно, что дочка в гаражах не бывала: а вдруг?) В общем, все сверкает, гусеницы нет. Уехали на две недели на море. Возвращаемся, заходим в комнату - на середине лежит она. Спрашиваем свекровь, где она отыскала пропажу. Говорит: "Вчера пришла полить цветы, а гусеница тут лежит". Домашних животных тогда ещё у нас не было. Мы решили, что это Кузенька, домовой, брал играть, маленький ещё. Как иначе объяснить, не знаю