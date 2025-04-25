17 примеров того, как приключения начались не в самолете, а еще в аэропорту

Каждый перелет зачастую воспринимается как маленький праздник. Но и в аэропорту хватает событий, о которых так и тянет поведать всему интернету.

"Мой друг всегда недоумевает, почему служба безопасности часто фиксирует его на камеру в аэропортах. Наверное, поэтому"

Кажется, что девушке-бариста кофе нужнее

Сидим в аэропорту, ждем свой рейс, время под 5 утра. Решили кофе заказать. Сонная девушка сделала кофе, но переборщила с пенкой и немного отпила! И протягивает мне стакан. Мы в шоке, а девушка все протягивает стакан. И тут она как поняла… Кофе, к слову, она переделала. © Палата №6 / VK

"Два человека вот так устроили восемь спальных ковриков в аэропорту после того, как куча рейсов отменили. Другие пассажиры спят на полу"

© Vetu***ternus / Reddit Ольга Курпякова 7 часов назад В аэропорту в кафе надо держать ухо и глаз востро. Летели с мамой ещё в советские времена с отдыха, пришлось ночью сидеть в аэропорту, решили зайти в кафе и заказать кофе и бутерброд с чёрной икрой - кофе был неплохой, а икра оказалась искусственной, так как прекрасно знали вкус настоящей чёрной. Но как-то постеснялись сказать, что икра какая-то ненастоящая, поморщились и больше ничего в аэропорту не покупали. В современных условиях в аэропорту покупаю только чёрный чай в кафе и воду в магазинах. - - Ответить

Стюардесса знает толк в нагнетании напряжения

Недавно летели на самолете, перелет долгий — 10 часов, всем уже не терпится ступить на землю. Стюардесса объявляет: “Мы приземляемся в аэропорт”, после чего следует долгая пауза, мы радостно смотрим друг на друга, и тут снова голос: “…через 3 часа 45 минут”. Смешно и грустно одновременно. © Палата №6 / VK

"Как я встречал моего брата в аэропорту, когда он приехал после года учебы в университете"

"Добро пожаловать домой, Моки"

Бабуля лучше знает, что нужно

Собирались с друзьями полететь в Таиланд дикарями. Когда бабушка узнала об этом, она, конечно же, была в ужасе. Ну и решила, видимо, мне помочь без моего ведома. Как же мне было стыдно в аэропорту, когда в чемодане оказались кипятильник, чайные пакетики россыпью, сахар в мешочке и копченая колбаса. Обожаю бабулю! © Подслушано / Ideer

"Световые мечи моего сына. Служба охраны хотела выбросить их, потому что оружие с собой на борт нельзя. Они не шутили. К счастью, начальник разрешил их взять"

Для красоты нет языковых преград

Стою в очереди в туалет в аэропорту, рядом стоит тетка и что-то долго на испанском говорит. Оборачиваюсь, а это она мне, оказывается, что-то говорила. Стояли минут 10, пытались друг друга понять. В итоге она достает из косметички тени и протягивает мне, потом показывает на мои брови, следом на свои, мол, рисуй мне такие же. В итоге стояла в туалете, рисовала брови испанской тетке. © Подслушано / Ideer

"Эта пара в аэропорту вывела ношения носков с сандалиями на новый уровень"

Везде нужно держать марку

Ранний вылет. Прохожу паспортный контроль. Молодой пограничник полусонный, как и я. Попросил отойти и посмотреть в камеру. Послушалась. Потом на автомате прильнула к стеклу и говорю: «А можно посмотреть, как получилось?» Две минуты вникаем, потом оба ржем на весь аэропорт. © Подслушано / Ideer

"Мое блюдо за $40 в аэропорту"

Без такой помощи будет легче, чем с ней

Подруга попросила своего парня встретить меня в аэропорту. Он никогда особо не отличался галантностью. Когда я сама тащила две сумки и везла чемодан — это было не так уж и удивительно. Но когда я поскользнулась и упала, он закатил глаза и сказал: “Под ноги надо смотреть”, обошел меня сбоку и вдобавок крикнул: “Догонишь”. Занавес. © Карамель / VK

"Мой пояс лопнул в туалете аэропорта, и унитаз автоматически смыл крепление. Брюки у меня на два размера больше, чем нужно"

Набоялись больше положенного

До определенного времени никогда не летала самолетами, но тут вот надо и все. Трясусь, садимся в самолет с подругой. Жду со страхом, когда взлетим, вцепившись в ручки кресла, ногти побелели от испуга. Мимо проходит бортпроводница, спрашиваю ее: "Девушка, когда же мы взлетим?" Она мне в ответ: "Так мы уже сорок минут в полете". И вот тогда меня отпустило, даже улыбаться начала. © Гаухар Каирбекова / ADME

"Спасибо операторам по обработке багажа в Лас-Вегасе"

"В аэропорту слетели с катушек совсем... И за этот перекус они хотят $10?"

"Увидел такой вот туалет в аэропорту"