18 историй от мастеров маникюра и их клиентов, у которых уже явно накипело

Чего только ни происходит в салонах красоты. Это могут подтвердить и мастера маникюра, и их клиенты — довольные и не очень. И тем, и другим есть, чем поделиться, а их истории порой цепляют сильнее, чем сценарий закрученного сериала. Возможно, причина в том, что многие из нас оказывались на месте возмущенной клиентки, или хотели бы узнать, о чем шепчутся за их спиной мастера.