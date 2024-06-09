15+ мастеров-ломастеров, которых лучше не подпускать к ремонту

Одним из нас ремонт только в радость, а для других он хуже ночного кошмара. Дело в том, что однажды они связались с такими мастерами, что до сих пор дрожь берет. Наверняка и у вас были случаи, когда горе-специалист заломил за услуги бешеную цену или из жадности набрал кучу левых заказов и благополучно сорвал сроки по каждому из них. Вот в таких случаях и тянет махнуть рукой и сказать: «Лучше бы мы сами все сделали».