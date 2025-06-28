20 снимков, напоминающих, как быстро летит время
Фотоподборки
4 часа назад
На многих из нас, порой, накатывает чувство ностальгии, и мы принимаемся пересматривать старые фотографии. Но наши сегодняшние герои пошли еще дальше — показали, как выглядели они или близкие им пары в наше время и много лет назад.
«25 лет вместе»
«Родители в 1972. Они вместе уже почти 51 год»
«Мои мама и папа вместе 56 лет»
«Родители в 1980 году и сейчас. Их браку уже 48 лет!»
«Мы сошлись, когда нам было по 15 лет. На фото 1977 и 2024 года»
«Одно из первых фото мамы и папы вместе и 50 лет спустя»
«Мы в 1989 и 2024. В свои 50 все еще хороши!»
«Мама и папа на свадьбе и во время недавнего отпуска»
«Мои мама и папа в 1976 и в 2020 годах»
«Свадьба мамы и папы в 1984 и они же на моей свадьбе в 2020 году»
«Мои родители в 1976 году и в наши дни»
«Мама и папа в 1983 году и в 2023 году»
«Cвадьба родителей в 1994 и 25 лет спустя»
«Мои мама и папа в 1994 и на 30-летнем юбилее свадьбы в 2024»
«Я и муж в 2013 и в 2024 годах»
«Свадьба мамы и папы 23 июля 1960 года и их фото в 2019 году»
«Познакомились в кино, когда смотрели „Гарри Поттер и Кубок огня“. Влюбились в друг друга с первого взгляда. 19 лет вместе»
«Прабабушка и прадедушка в день своей свадьбы, 1950-е годы. А второе их фото — одно из моих любимых»
«Муж и я в 1987 году и в 2024»
- Какой крем против старения вы оба используете? © Jcs901 / Reddit
«Я с женой — сейчас и в 1995»
- От фото из 1995 захотелось всплакнуть. © rainyday-real-estate / Reddit
Среди знаменитостей есть немало пар, которые сумели сохранить свою любовь на долгие годы. А вот стали ли они хоть немного похожи друг на друга, решать вам.
Фото на превью chalwar / Reddit
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