20 снимков, напоминающих, как быстро летит время

На многих из нас, порой, накатывает чувство ностальгии, и мы принимаемся пересматривать старые фотографии. Но наши сегодняшние герои пошли еще дальше — показали, как выглядели они или близкие им пары в наше время и много лет назад.

«25 лет вместе»

«Родители в 1972. Они вместе уже почти 51 год»

«Мои мама и папа вместе 56 лет»

«Родители в 1980 году и сейчас. Их браку уже 48 лет!»

«Мы сошлись, когда нам было по 15 лет. На фото 1977 и 2024 года»

«Одно из первых фото мамы и папы вместе и 50 лет спустя»

«Мы в 1989 и 2024. В свои 50 все еще хороши!»

«Мама и папа на свадьбе и во время недавнего отпуска»

«Мои мама и папа в 1976 и в 2020 годах»

«Свадьба мамы и папы в 1984 и они же на моей свадьбе в 2020 году»

«Мои родители в 1976 году и в наши дни»

«Мама и папа в 1983 году и в 2023 году»

«Cвадьба родителей в 1994 и 25 лет спустя»

«Мои мама и папа в 1994 и на 30-летнем юбилее свадьбы в 2024»

«Я и муж в 2013 и в 2024 годах»

«Свадьба мамы и папы 23 июля 1960 года и их фото в 2019 году»

«Познакомились в кино, когда смотрели „Гарри Поттер и Кубок огня“. Влюбились в друг друга с первого взгляда. 19 лет вместе»

«Прабабушка и прадедушка в день своей свадьбы, 1950-е годы. А второе их фото — одно из моих любимых»

«Муж и я в 1987 году и в 2024»

Какой крем против старения вы оба используете? © Jcs901 / Reddit

«Я с женой — сейчас и в 1995»

От фото из 1995 захотелось всплакнуть. © rainyday-real-estate / Reddit