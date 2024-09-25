15+ цветоводов-любителей, которые знают, что разводить растения — совсем не скучно

вопрос к знатокам. кто подскажет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО рабочий способ вывести мошек из комнатных растений? купила заражённую землю, а у меня растениями весь дом засажен, заразились все... из опробованного: порошок гром-2, марганцовка, сера со спичек и совсем фантастическое - сушёные апельсиновые корки. всё мимо. особенно корки, в них мошки радостно отложили личинки.

просто пересадить не вариант, потому что нужно оооочень много земли и нет гарантии, что она будет без заразы