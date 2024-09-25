Кажется, котик удивляется: зачем хозяйке колючие розы, если есть мягкий шерстяной цветочек?
15+ цветоводов-любителей, которые знают, что разводить растения — совсем не скучно
Говорят, если притащить домой хотя бы одно растение, после будет уже сложно остановиться и не превратить свою квартиру в настоящие джунгли. Авторы историй из нашей статьи на своем примере подтверждают это. Они искренне гордятся своими зелеными питомцами, хотя иногда и переживают, куда девать вымахавший под два метра цветок.
- Мой парень выдал в цветочном магазине: «Мне нужен йопсис!» Продавец удивился и попросил: «А можно не выражаться?» В ответ услышал: «Мужик, дай цветок, у которого растут палки, а на концах — лютики». Продавец, находясь в прострации: «Это он?» Мой парень: «Точно! Именно он». Вот так фаленопсис нашел свою хозяйку. © Подслушано / Ideer
"Я выращиваю розы в квартире"
- В горшке из-под давно увядшей монстеры, землю из которого я так и не удосужился выбросить, появился росток. Что за растение, поначалу было непонятно. Листал справочники, но определить не смог. Помогла знакомая-биолог. Оказалось, оливковое дерево! Но откуда? Вспомнил: полгода назад угощал друзей наспех собранным салатом, в который случайно добавил оливки с косточками. Один из приятелей все крутился у окна, видимо, выплевывая их в горшок. Все бы ничего, но оливки были консервированные. © Подслушано / Ideer
- Со мной уживались только кактусы. Но фикус Бенджамин сломал систему — выжил и вырос из крохотной палочки с четырьмя листиками в приличное кудлатое двухметровое дерево. После него прижилась драцена, а вслед за ней и гибискус. Его я купила взрослым растением, и у меня он уже лет 10 живет, общий его возраст не знаю, лет 15, наверное. Вот только орхидеи не приживаются. © Иренка / ADME
У меня не приживаются папортники и фиалки. И вообще никакие цветущие не цветут(.
«У моего есть персональное окно»
- Однажды мне подарили кактус. Он был настолько огромный, что я назвала его «Большой Лебовски». С годами меня потянуло к земле и разводить кактусы стало моим хобби. А вот фантазия с возрастом ушла на покой. Поэтому теперь на моем подоконнике живет не только «Большой Лебовски», но и «Лебовски поменьше», «Четверть Лебовски», «Лебовски-с-пальчик» и «Лебовски — совсем мелкий». © Подслушано / Ideer
- У меня проблема в интенсивном росте цветов. Сейчас вот уже месяц, как выкинула на балкон все зеленое. Осенью даже не знаю, как и куда это буду заносить. Вырастает до нечеловеческих размеров. Кактус один вымахал настолько, что перевесился через край и от своего веса свалился с подоконника. А он такой колючий, что я даже выкидывала его в двух латексных и одних тряпочных перчатках. И все равно все пальцы в занозах!
Боюсь, что алоэ скоро захватит дом. Гибискус уже с меня ростом. Зимой наряжаем его вместо елки. Периодически пытаюсь отчекрыжить все лишнее, но жалко до слез. © Изяслав в ярости / ADME
- Моя бабушка общалась со своими растениями. Ее цветок шуршал листьями, когда она разговаривала с ним. Никто мне не верит, но это правда. Это происходило практически каждый день. И нет, ветер тут не при чем, потому что растение стояло в комнате. © Skye Cochran / Quora
У соседей по даче растёт очень классная черешня, адаптированная под Беларусь, очень сладкая. Старый хозяин, который дерево посадил, и носился с ним, как с ребёнком, в 21 году умер от ковида. И черешня почти совсем засохла, 2 года чахла, ягод не давала, только в этом году чуть оклемалась. Живые они, и все понимают
«Моя единственная попытка заставить орхидею цвести провалилась через год взаимных мучений. Это цветок моей подруги».
- Как-то мне мой уже бывший мужчина притащил цветок в горшке. Возвращай, говорю, откуда взял. А он ни в какую — символ нашей любви, мол. Ну ладно. Встречались еще год, цветок благополучно завял, а я узнала про любовницу. Так, уходя, это чудо мне выдало, что цветок коньки отбросил как знак того, что ему другая женщина нужна была, вот он и пошел. Да, дорогой, и дело вовсе не в отсутствии полива. © Подслушано / Ideer
- Я никогда сознательно не заводила комнатные растения. Они просто появлялись у меня и все. И все какие-то странные. Муж подарил кофе. Почитала — очень капризное растение. Ну, не судьба, подумала я, недолго протянет. А такое красивое выросло вопреки всему. Я забывала его поливать, кофе засох почти совсем, ни одного листочка не осталось. Мне так стыдно стало. Месяц его отливала, стал гуще и зеленее. Подарили долларовое дерево, оно зацвело, хотя в интернете пишут, что редко такое бывает.
А под этот Новый год мне случайно в ленте попалось видео о том, как вырастить лимон из косточки. В общем, теперь у меня 10 растущих мандаринов. Куда их девать в таком количестве я не знаю. Мама говорит выбросить лишние. Но она садовод со стажем, что не нравится из рассады, выкидывает. А я не могу — оно же уже выросло, как его выкинуть?
Про то, как я захотела комнатные декоративные перцы и купила семена, посадила их все, наивно полагая, что не взойдет вообще ничего из 30 штук, я писать не буду. Взошли все. © Rinann / Pikabu
- Очень мне захотелось вырастить один суккулентик (страшненький, но очаровательный). Специально моталась за отростком в другой город. Так вот, с цветами своими я специально не разговариваю, хотя сказать доброе слово или попросить расти и цвести иногда могу. На этот суккулент ласковые слова не действовали совсем, не приживался, хоть тресни. Три попытки уже было. Прочитала в одном блоге, что растения для лучшего роста надо обзывать. Попробовала на последнем привезенном отростке — и ведь растет, не сохнет, веточки-листочки выпускает! © Мурра / ADME
«У меня раз в год цветет денежное дерево. Условия домашние, не оранжерейные: тень, прохлада, скудный полив и не очень просторный горшок»
- Орхидея стала первым растением, которое стала выращивать, разводить и любить. За пять лет я чему только не научилась — и деток отсаживать, и реанимацию проводить, и встряску им устраивать, чтоб зацвели, и от паразитов лечить. Последнее было особенно трудно. Всего-то купила в огромном садовом центре орхидею, которая, как оказалось, была заражена мучнистым червецом, и сразу поставила ее к остальным. Фатальная была ошибка — в итоге заразились все мои орхидеи до одной, и если бы не совет опытного человека, растения завяли бы.
Зато сейчас я знаю, как уничтожить этих паразитов с первой же обработки. Ну и теперь каждая новая орхидея проходит двухнедельный карантин, стоя отдельно от всех, а я очень тщательно осматриваю растения в магазине, если хочу купить. © Elean / ADME
- Я использовала мыльную воду, чтобы вывести насекомых с растений, и заодно старалась держать их подальше от других цветов. Я пробовала вынимать растения из почвы и мыть корни мылом. Это тоже не помогло. Маленькие паразиты снова принялись за дело. Думаю, куплю новую почву и попробую еще раз. А пока пришлось выбросить два растения — жалко до слез. © DONNA PRILL/CAREY / Quora
- Приболела я. Постельный режим, чай с лимоном и медом, измененное сознание, все дела...
В общем, стукнула мне в голову блажь попробовать что-нибудь вырастить из лимонных косточек дома. И лимоны еще прямо костлявые такие попались. Сказано — сделано. Три косточки извлечены, промыты, уложены в чашечку и залиты раствором удобрения для цитрусовых.
Высадила их в специальный грунт. Через 2 недельки появились первые всходы. И вот спустя 3 месяца замечаю, что мой Мистер Лимончик подрос. Отлично реагирует на свет и поворачивает к нему свои листочки. Теперь приходится каждую неделю на 180 градусов крутить его, чтобы не кренился. © Aurin / Pikabu
"косточки извлечены, промыты, уложены в чашечку и залиты раствором удобрения для цитрусовых"
Боже, сколько воркотни! Мои косточки обсосаны и прикопаны в горшке, по 5 штук (вдруг, не все взойдут). Взошли все, рассадила. Теперь у меня их 20 штук, плюс 3 взрослых растения. Спросите, зачем мне столько? А просто так!
- Сейчас у меня семнадцать зеленых питомцев. Отношения с цветочками разные. С некоторыми — проверенная временем крепкая дружба, с кем-то случилась любовь с первого взгляда, к паре новичков пока выжидательно-настороженное отношение. Есть и те, которых, как говорится, куда не поцелуй, везде задняя часть листа.
Вот не получилось у меня построить любовь с фатсией японской и шеффлерой, с которой сейчас я предпринимаю уже вторую, не очень удачную, попытку подружиться.
И еще у меня пунктик на керамические горшки. Читала, что пластиковые лучше подходят для растений, но мне они не нравятся. Если нужно сэкономить, беру кашпо второго сорта с мелкими, почти незаметными дефектами. © SalemWitcher / Pikabu
- Я раньше старалась не заводить домашние растения. Кто-то подарил мне небольшой цветок, но один мой кот быстро уничтожил зеленого питомца. Я считаю, что лучше просто забыть о комнатных растениях, если у вас есть кошки. © Mary Carter / Quora
- 40 лет назад для приютила алоэ. А еще у меня есть папоротники и несколько симпатичных маленьких кактусов. Я не знаю, как они называются, но они красивые. Три года назад моя соседка оставила мне еще одно растение. Опять же, понятия не имею, что это такое, но ему абсолютно ничего не нужно. Я просто опрыскиваю его время от времени. Если я начинаю его поливать, то некоторые веточки вянут. © Milly Stuchinski / Quora
У меня есть кактус, которому совсем не надо ничего, даже воды. Раз в несколько месяцев пытаюсь его полить, но вода сразу стекает в поддон. Размножается с бешеной скоростью.
«Люблю, когда цветут суккуленты и кактусы»
- Решила я посадить косточку авокадо. Поставила все это дело на подоконник. Мужу сказала не трогать, а то он любитель все выкидывать. И вот недавно я, обрадованная, пишу мужу: «Косточка треснула!» И тут он испуганно отвечает: «Это не я, я не трогал косточку». © Подслушано / Ideer
- Первое растение у меня появилось еще в юности, подружка уговорила попробовать, пообещала, что понравится, и убедила, что один цветок — это не страшно. Потом в компании матерых цветоголиков я купила еще одно растение. Потом пальму. Потом лимон. Потом мне подкинули амариллис и я собрала коллекцию из двенадцати сортов. Переопылила два из них, вывела семена, жду, когда зацветет. С этой зависимостью я живу уже большую часть жизни. Не спасают ни разводы, ни переезды — горшков все больше. Чтобы облегчить мои страдания, муж построил мне зимний сад. Вчера купила кумкват. Меня не спасти. © AkunaMatata54 / Pikabu
Продолжим читать истории? Вот еще подборка. Только уже не про цветы, а про отношения, которые были подпорчены из-за ревности.
Комментарии
Ура, наконец-то отличная подборка, и много знакомых участников)
Спасибо 🌹🍃🌿
вопрос к знатокам. кто подскажет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО рабочий способ вывести мошек из комнатных растений? купила заражённую землю, а у меня растениями весь дом засажен, заразились все... из опробованного: порошок гром-2, марганцовка, сера со спичек и совсем фантастическое - сушёные апельсиновые корки. всё мимо. особенно корки, в них мошки радостно отложили личинки.
просто пересадить не вариант, потому что нужно оооочень много земли и нет гарантии, что она будет без заразы
Похоже придется разбираться мне в садовых растениях. Траву думаю искусственную или настоящую купить у искусственной плюс то что сразу понятно какой она будет. В общем через пару месяцев засяду учить.
Пару деревьев присмотрел кстати.
Пожелайте мне пожалуйста фарту и терпения)