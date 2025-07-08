15 добрейших историй, которые растопят даже ледяное сердце

Эх. Где бы найти такую тетю, которая просто на окончание школы подарила бы круглую сумму....

В нашей школе была традиция, на 16 лет дарить дочери первое в жизни золотое кольцо. Простенькое, но золотое. Угадайте, кому единственной из всего класса не подарили? При этом, наша семья вовсе не была бедной или неблагополучной. Просто мама считала, что пофиг на всех, она сделает наперекор. Да, сделала. За счет меня.