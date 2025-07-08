Я не думаю, что оставлять деньги в игровом автомате для детей, это хорошая идея. Зачем поощрять игроманию с детства? Кидайте тапки.
15 добрейших историй, которые растопят даже ледяное сердце
Хорошие поступки не всегда выглядят как подвиги или громкие события. Порой одна добрая история способна согреть сильнее, чем плед и чай. Пользователи сети рассказами о таких ситуациях, которые запоминаются, отзываются внутри и будто призывают верить в хорошее.
В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.
- Дочь заканчивала 9-й класс, и моя сестра подарила ей по этому поводу кругленькую сумму. Девочка взрослая, мы с мужем сказали, чтобы тратила деньги как хочет. Но время шло, а никаких покупок мы не замечали. И только на выпускном дочка подошла к нам и познакомила со своей хорошей подругой, которая была в шикарном платье. Оказалось, что она была из неблагополучной семьи и живет с бабушкой. Им не хватало денег на еду, что уж там говорить о наряде на выпуск. Дочь отдала деньги ей, потому что хотела, чтобы в этот день у всех был праздник. © Мамдаринка / VK
- Я всегда оставляю монетки в автоматах с игрушками. В детстве мне так повезло и я был очень этому рад, поэтому стараюсь поддерживать эту чужую традицию и создавать для кого-то ребенка такую же добрую историю. © SirTyrael / Reddit
- У меня был тяжелый рабочий день, и я выглядела как зомби. Я заехала в магазин купить продукты и лекарство для собаки. Парень передо мной в очереди неожиданно оплатил все мои покупки. С тех пор я стараюсь платить за человека позади меня в очереди, если кажется, что ему это действительно нужно, или если у меня есть лишние деньги. © shlenichole / Reddit
- В детстве у моего одноклассника были вши, поэтому отец побрил его налысо. Он чувствовал себя крайне неловко, поэтому никогда не снимал шапку и капюшон, даже в жару. Я решил тоже побриться, чтобы ему было комфортно, и это сработало. © everydayaphoto / Reddit
- Переехала к бабушке в небольшой город с населением 150 тысяч. Какие тут люди! Всегда помогут. Вышла из автобуса, упала — тут же подскочили, помогли подняться. Бабуля упала на прогулке — добрый мужчина довел ее до квартиры и тысячу раз переспросил меня, а точно ли я ее внучка, отдавать не хотел. Один раз она упала, когда мы шли вместе, так один мужик поднял ее и держал, а второй вызвал нам такси и с нами доехал до дома. © Подслушано / Ideer
- Я крашу волосы в очень яркий рыжий. Многие говорят, что это неестественно, и надо перекраситься в «нормальный» цвет. Зашла в супермаркет, встала на кассе, а на меня охранник пялится. Смотрел долго, но как-то по-доброму. Пока складывала продукты в пакет, он подошел ко мне и выпалил: «Девушка, у вас такой красивый рыжий цвет волос! Вам так идет, везде вас заметно. Я никого красивее в жизни не видел!» Я растеклась в умилении, поблагодарила и всю дорогу домой улыбалась как ненормальная. © Подслушано / Ideer
- Несколько дней назад в супермаркете заметил девушку маленького роста. Она не могла дотянуться до банки кукурузы. Подошел, достал ей кукурузу, а она улыбнулась, схватила меня за локоть и потащила в соседний отдел, показала пальцем, что ей еще нужно достать. Так мы с ней весь магазин обошли, а потом она отпустила мою руку, послала воздушный поцелуй, улыбнулась и ушла. Позже я заметил ее на соседней кассе, она меня тоже заметила. Когда расплатился, она догнала меня и закинула в пакет киндер-сюрприз, улыбнулась, опять помахала и ушла. © Подслушано / Ideer
- Однажды у меня был очень плохой день. Все валилось из рук, я не могла сосредоточиться ни на одном уроке. После окончания занятий я выбежала на улицу и заплакала. Несколько минут спустя мой учитель увидел меня и просто подошел и сел рядом. Он разговаривал со мной, пока мне не полегчало. Да, наверное, он поддержал бы любого ученика, но для меня было важно, чтобы кто-то позаботился обо мне в этот момент. © revolutionarypork / Reddit
- Мы с женой стояли в очереди в парке аттракционов и, наверное, простояли бы там еще час, если бы не сотрудница в ретро-костюме из середины XX века. Она подходила к посетителям и просила поделиться лучшими воспоминаниями о парке. Мы рассказали пару историй — и неожиданно услышали: «Пойдемте со мной!» Она подняла ограждение, провела нас мимо очереди и вручила 12 пропусков на аттракционы без ожидания. © Practical_Ice6356 / Reddit
- Прошлым летом я летел в Лиссабон. По дороге в аэропорт оказалось, что маршрут автобуса изменился, и я приехал не на ту станцию. Поспрашивал, но больше шаттлов в это время не было, а такси было очень дорогое. В итоге я просто сел на поезд до ближайшего города. Позвонил в аэропорт, они сказали, что посадка идет, и помочь, к сожалению, ничем не могут, и тут я не смог сдержать слез. Железнодорожный работник спросил меня, что случилось, и предложил отвезти меня в аэропорт, потому что ему тоже надо было выходить на следующей станции, чтобы поехать домой. В итоге мы быстро добрались до аэропорта, правда, я все равно опоздал, но я запомнил этот добрый поступок на всю жизнь. © bibi2anca / Reddit
- Однажды, когда я еще учился в школе, я оставил свой кошелек на остановке и уехал. Какая-то пара увидела это и ехала за автобусом, мигая фарами, чтобы привлечь внимание. В итоге они отдали мне кошелек и действительно спасли мой день. © senorsombra6 / Reddit
- Когда я переехала в США, группа женщин на фабрике, где я работала, решила следить за тем, чтобы я каждый вечер благополучно добиралась домой. Они составили график и по очереди подвозили меня после смены. Казалось бы, мелочь, но это — одна из самых добрых вещей, которые кто-то когда-либо делал для меня. © Mwaki / Reddit
- Гуляли вечером с парнем, зашли в магазин за мороженым, взяли два рожка, даже не глянули на цену. На кассе выяснилось, что нам не хватает денег. Кассир позвала менеджера на отмену одного мороженого, и тут женщина сзади протянула нам $1 со словами: «Возьмите на мороженое». Мы замялись — неудобно как-то, но она продолжила: «На мороженое мне не жалко, берите». В итоге взяли. Вроде и мелочь, а так приятно было, и с таким кайфом мы его съели. © Подслушано / Ideer
- Переехала в новый дом, отдала дочку в школу, обустроилась. Муж в это время был на лечении — полгода отсутствовал. Когда его выписали, он пошел в школу забирать дочь. И пока я их ждала, мне в мессенджере прислали видео. Открываю, а там моя дочь с отцом, родители других детей забеспокоились, что дочь уводит незнакомый мужик. Одна мама даже шла поодаль за ними следом, пока я не сказала, что это мой муж. Тогда я поняла, что мы выбрали хороший район, для того чтобы растить детей. © Подслушано / Ideer
- Моей дочери было 2 или 3 года, и у нее поднялась высокая температура. Я пошла в отделение неотложной помощи — дело было глубокой ночью. Долго ждала с вялым, грустным ребенком на руках. Охранник несколько раз проходил мимо, а потом вдруг вернулся с наклейками, карандашами и бумагой — чтобы занять дочку. Этот небольшой жест доброты значил для меня очень многое. Через день или два я позвонила в больницу и поговорила с его начальником, чтобы поблагодарить. Он был приятно удивлен: редко кто звонит не с жалобой, а с благодарностью. © Hasagreatkid / Reddit
Для продолжения теплого и уютного вечера с добрыми историями можно прочитать эти статьи:
Комментарии
Эх. Где бы найти такую тетю, которая просто на окончание школы подарила бы круглую сумму....
В нашей школе была традиция, на 16 лет дарить дочери первое в жизни золотое кольцо. Простенькое, но золотое. Угадайте, кому единственной из всего класса не подарили? При этом, наша семья вовсе не была бедной или неблагополучной. Просто мама считала, что пофиг на всех, она сделает наперекор. Да, сделала. За счет меня.