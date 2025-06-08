17 добрых снимков, которые наполнят вас светом и теплом даже в пасмурный день

Доброта — это не такая уж и редкость в нашем мире, но мы можем просто не знать о ее проявлениях. Маленькие радости могут сделать день, причем не только тем, кто их получает, но и даже тем, кто о них узнает. Мы собрали для вас добрые снимки, от которых становится тепло на сердце. Героев доброты надо знать в лицо.

«Мой папа подкармливает на своем крыльце всех бездомных котиков»

Совсем забросила вязание. Муж заметил это и вот что учудил! Превратил мои крючки в такую красоту!"

Береги этого мужчину любой ценой! © Glittering_Agent7626 / Reddit

«Мой годовалый малыш разделяет мое хобби»

«Меня вызвали на работу прямо в день рождения, так еще и в ночную. Моя жена наполнила сумку для обеда подарками, пока я спал. Эта женщина послана мне небесами!»

«Недавно я спас эту овчарку. Она боится всех, кроме меня»

«Я помог будущему зятю сделать шкатулку для кольца, чтобы он мог сделать предложение моей дочурке»

«Пересматриваю наши старые фотографии с мамой. То, как она старалась быть со мной на одной волне, восхищает!»

«Я пообещал врачу, что буду пить только одну чашку кофе в день»

Мне срочно нужно сделать точно так же! © DCDeviant / Reddit

«Я работаю в магазине и мои любимые клиенты — пара с малышом. Сегодня они мне сказали, что у мальчонки для меня кое-что есть. А после он вручил это. Мое сердце разрывается от счастья!»

«Увидели эту сладкую парочку во время нашего медового месяца»

«6-летняя внучка нарисовала мой портрет»

У вас растет талантливый художник! © PurpleMonkey71 / Reddit

«Дочка оставила меня присматривать за своим котенком. Как-то она потребовала доказать, что с ним все в порядке. Я отправил ей это»

«Мой муж был в ярости, когда я только принесла домой эту кошечку. Зато теперь они выглядят так»

«Парень пьет кофе со своим песелем»

«Мой отец всю жизнь мечтал о бельгийской овчарке. И теперь наконец она у него есть. Кажется, папа давно не был так счастлив!»

«Выхожу утром к машине, а под дворником записка „Стукнул вашу машину, напишите по номеру“. Ну я и написал!»

«Ничего необычного, просто тесть показывает видео рыбкам»

Я тоже так делал, чтобы помогать рыбкам оставаться вовлеченными в окружающую среду. © Indie_uk / Reddit