17 добрых снимков, которые наполнят вас светом и теплом даже в пасмурный день
Фотоподборки
11 минут назад
Доброта — это не такая уж и редкость в нашем мире, но мы можем просто не знать о ее проявлениях. Маленькие радости могут сделать день, причем не только тем, кто их получает, но и даже тем, кто о них узнает. Мы собрали для вас добрые снимки, от которых становится тепло на сердце. Героев доброты надо знать в лицо.
«Мой папа подкармливает на своем крыльце всех бездомных котиков»
Совсем забросила вязание. Муж заметил это и вот что учудил! Превратил мои крючки в такую красоту!"
- Береги этого мужчину любой ценой! © Glittering_Agent7626 / Reddit
«Мой годовалый малыш разделяет мое хобби»
«Меня вызвали на работу прямо в день рождения, так еще и в ночную. Моя жена наполнила сумку для обеда подарками, пока я спал. Эта женщина послана мне небесами!»
«Недавно я спас эту овчарку. Она боится всех, кроме меня»
«Я помог будущему зятю сделать шкатулку для кольца, чтобы он мог сделать предложение моей дочурке»
«Пересматриваю наши старые фотографии с мамой. То, как она старалась быть со мной на одной волне, восхищает!»
«Я пообещал врачу, что буду пить только одну чашку кофе в день»
- Мне срочно нужно сделать точно так же! © DCDeviant / Reddit
«Я работаю в магазине и мои любимые клиенты — пара с малышом. Сегодня они мне сказали, что у мальчонки для меня кое-что есть. А после он вручил это. Мое сердце разрывается от счастья!»
«Увидели эту сладкую парочку во время нашего медового месяца»
«6-летняя внучка нарисовала мой портрет»
- У вас растет талантливый художник! © PurpleMonkey71 / Reddit
«Дочка оставила меня присматривать за своим котенком. Как-то она потребовала доказать, что с ним все в порядке. Я отправил ей это»
«Мой муж был в ярости, когда я только принесла домой эту кошечку. Зато теперь они выглядят так»
«Парень пьет кофе со своим песелем»
«Мой отец всю жизнь мечтал о бельгийской овчарке. И теперь наконец она у него есть. Кажется, папа давно не был так счастлив!»
«Выхожу утром к машине, а под дворником записка „Стукнул вашу машину, напишите по номеру“. Ну я и написал!»
«Ничего необычного, просто тесть показывает видео рыбкам»
- Я тоже так делал, чтобы помогать рыбкам оставаться вовлеченными в окружающую среду. © Indie_uk / Reddit
Делиться добротой не так сложно, особенно когда знаешь, что оно вызовет так много улыбок. Но даже одной бывает достаточно, чтобы порадоваться вместе. Доброта повсюду, и если вам хочется в этом убедиться, то в этой статье мы собрали добрые истории из реальной жизни.
Фото на превью Green_Eyed_Slayer / Reddit
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