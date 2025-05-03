Ну, у вас затягивание процесса, а у людей клиенты, которые готовы купить вот прям щаз. Они не обязаны вас ждать.
15 бедолаг, у которых при слове «риелтор» уже оба глаза дергаются
Покупать, продавать или снимать жилье — и без того тот еще стресс. Но когда в дело вступают риелторы, создается впечатление, будто все это становится их личной собственностью. И делать они с ней могут все, что только захотят, ведь: "Мы же профессионалы, нам виднее". И самое обидное — часто оказывается, что эти "профессионалы" в недвижимости разбираются не лучше, чем ваш кот в квантовой физике. Проверено на практике!
- Родственники продают квартиру. Показы провожу я. Во всех объявлениях пишу: «Риелторам не беспокоить!», цену поставила ниже рынка. На днях звонит тетка, мол, я покупатель, покажите квартиру. На месте оказывается: мало того что она риелтор, она уже привела людей на просмотр «моей» квартиры. Причем называет им стоимость меньше на 200К. Я интересуюсь, в чем дело, на что она мне отвечает, что моя цена завышена, а ту, которую она называет, в самый раз.
Человек я спокойный, но тут у меня полыхнуло чуть ниже спины знатно. Мадам и ее клиентов я отправила восвояси. Проходит где-то неделя, и мне снова звонит эта женщина, настаивая на продаже квартиры по цене, которую она называла ранее. Тут еще хочу пояснить, что квартира и так стояла на продаже ниже рыночной цены на 10%. Я уже не выдерживаю и шлю ее прямо в даль.
Прошла еще неделя, за которую мне сыпались десятки звонков от разных людей (риелторов), которые говорили, что квартире максимум цена, которую мне назвала наша мадам, и то с натяжкой. Я от них отбивалась как могла. В итоге квартиру купили люди за ту цену, которую мы хотели, и они же мне поведали, что обращались к риелторам, и им показывали фото «моей» квартиры и просили за нее гораздо больше. Только у них таких денег не было. © Vikki96 / Pikabu
- Ищу квартиру. Сегодня позвонила риелтор и начала расспрашивать. После того как узнала, что я холостой, собираюсь жить с собакой и, о боже, ищу квартиру с хорошим ремонтом, заливистым смехом пожелала мне удачи по жизни и посоветовала даже не пытаться искать квартиру. Холостяков не любят, животных — тоже. Что за дискриминация?! © Подслушано / Ideer
- Покупаем с мужем квартиру. Ипотека. Нашли отличный вариант и буквально на следующий день внесли предоплату. Риелторы с обеих сторон. Прошло полтора месяца проволочек и сбора документов с продающей стороны: идут навстречу и тоже заморачиваются с ипотекой. В итоге нам объявляют, что с нами работать не хотят, так как «нашли покупателя за наличные и побогаче». Чего? Вот найдутся же всякие! Чтоб их так же кинули! © Подслушано / Ideer
- Почему агенты по недвижимости такие бесполезные? Я поражаюсь тому, насколько плохо они умеют продавать дома. Большинство из них просто открывают двери и практически не прилагают усилий, чтобы по-настоящему вовлечь нас в процесс покупки жилья.
Когда мы приехали, одна риелтор все время провела на улице, занимаясь своими делами. Она просто открыла дверь и предложила нам осмотреться. После того как мы сами себе провели экскурсию, я задал ей 4 вопроса о доме, и на каждый из них она просто отвечала: "Вам нужно позвонить в офис".
Однажды мы сделали предложение по цене, которое было отклонено, и вместо того чтобы попытаться продать, нам просто пожелали удачи в поисках и положили трубку. Никаких попыток даже попытаться заставить нас предложить больше. Складывается впечатление, что последние несколько лет дома у них просто продавались сами по себе. © Common-Sandwich2212 / Reddit
- Я как-то приехала вовремя — до того как агент по недвижимости постучал в дверь, и оказалось, что там живет квартирантка, которая понятия не имела о том, что здесь проходят просмотры! Она впустила меня и предложила чашку чая, но я отказалась. Затем появляется риелтор в сопровождении еще одной пары. Отчитывает меня за то, что я посмела войти в квартиру, а затем продолжает показывать этим чувакам все вокруг, полностью игнорируя меня! Предположительно, потому что я покупала одна. Шок! © SpaceDementia6 / Reddit
- Мать познакомилась с соседкой. Та оказалась риелтором и тут же втянула нас в покупку квартиры. Я пыталась отговорить маму: я только устроилась на работу за гроши, она сама без работы, мы ничего не понимали в недвиге. И вот мы стоим и смотрим на нашу "студию" – точнее, на комнату в общаге. Комнату, в которой предстоит спать и есть семье из четырех человек. Комнату, за которую придется платить 12 (!) лет огромные деньги. Я плачу, умоляю мать передумать, но она твердит: "Мы справимся". В итоге: новостройка разваливается на глазах, каждый день что-то ломается. А та риелторша тем временем развела еще десяток людей. Мать наконец прозрела и признала, что ее надули. А я… Я перестала ее уважать. Теперь все бесит. © Подслушано / Ideer
Когда маманя из серии "лох не мамонт, ещё не вымер", да ещё и не работающий. И, ведь она могла быть единоличным владельцем квартиры, т.е. дочь могла хоть танцы с бубном танцевать, а решение за маман быть... Вот только не понятно, лох это - судьба или все же не судьба?
- Я офигел, когда увидел продаваемую мной квартиру на сайте агентства недвижимости! Набрал им с другого номера, договорился о показе. В назначенный день звонит агент: «Я у дома». Говорю, мол, поднимайтесь, я на месте. А дальше беру и отчитываю этого чела почем зря минут 5. С грустным лицом он развернулся и поехал дальше. © Unknown author / Pikabu
- Я реально пытаюсь понять, что они на самом деле делают. В данный момент я продаю свою квартиру, но, кроме нескольких фотографий, которые они разместили на сайте, я больше не знаю, что они делают, чтобы помочь с продажей? Похоже, это действительно пассивная система, и у нас нет другого выбора, кроме как смириться и использовать ее. © adm010 / Reddit
- Сейчас с семьей готовимся к переезду и присматриваем варианты. И тут можно с ума сойти! Выставляют одни фото с евроремонтом, а приезжаешь... невзначай так говорят, что такой квартира была 5 лет назад, а просят как за новую! Или вообще без фото выставляют, риелтор сладким голосом рассказывает, что это лучшее предложение на рынке, а там ветер гуляет. Но, конечно, все по рыночной стоимости! Мы готовы заплатить за комфорт адекватную цену. Уже поперек горла эта клоунада. © Подслушано / Ideer
Ну а кто заставляет покупать то, что вас заранее не устраивает?
Нет фото? Нет плана? Что-то не нравится? Уходишь с сайта и все. проблем нет.
- В следующий раз, когда я буду продавать, я воспользуюсь одной из платформ самообслуживания и сам проведу просмотр. Очень многие агенты не делают ничего ценного, а берут при этом нехилый такой процент! © Working_Turn_6625 / Reddit
- У меня собака, стафф, совершенно неагрессивна и ласкова со всеми. Пришли ко мне покупатели квартиры с риелтором-девушкой. Дабы не пугать людей, я заперла собаку в клетке. Эта риелторша, зайдя в комнату и увидев пса, начала мне буквально орать, что это опасная порода и что собаку надо усыпить. И, мол, у нее йорки, и это круто. Разве можно вести себя так? © Подслушано / Ideer
- Достала эта братия риелторов! Сил моих нет! Полгода ищем квартиру. Сами. Нигде условия не указаны, всех надо прозванивать. Они потом перезванивают и предлагают что-то другое, застройщик оказывается очередным агентом. Когда уже это закончится! © Подслушано / Ideer
- Ужас! Наш максимальный бюджет — около 900 тысяч, а объявления написаны на отвали. Некоторые даже не указали, сколько комнат в квартире, не говоря уже о метраже или особенностях. Я просто в шоке! © NoData4301 / Reddit
- Собрались продать свою двушку и двушку мамы, которая досталась мне в наследство, а на вырученные купить большую трешку в столице. Знакомая дала контакты риелтора. Вчера он заломил за свои услуги 200+200+150. Говорю, мол, подвинься в цене. «Нет, — говорит, — мне одна поездка из дома полдня занимает, столько брали при старом курсе доллара». Я понимаю, что он опытный, разбирается и все такое, но это перебор. Я юрист, столько не беру за свои услуги. Пошел он на фиг. Сами продадим. © Подслушано / Ideer
- Я всю жизнь прожила в провинции с серыми унылыми коробками и мерзкими подъездами. Подписана на риелтора, который продает квартиры в элитных ЖК, и для меня его посты — фантастика вроде фотографий с МКС. Каждый раз не верю, что это настоящие фотографии, что там живут обычные люди, а не герои кино, и что так можно, оказывается, жить. Мне пришельцы кажутся более реальными, чем белый кафель в подъезде. © Подслушано / Ideer
Да уж, риелторы — это прямо как лотерея. Может повезти, и попадется адекватный. А может и наоборот, выйти история с печальным концом, где вы платите деньги за то, чтобы вам нахамили, все перепутали и в итоге оставили с носом. Тем важнее всегда быть начеку и глядишь все изменится.
Комментарии
И да, одно дело, когда продает юрист, который, пусть и не по недвиге, но закон понимает, и другое. когда какая-нибудь ляля возомнит себя кул бизнес вуман и сядет в лужу. Нна последние деньги.
Как смотрела видео: мадам решила, что хочет жить загородом с детьми. Без машины и даже без прав. нашла дом где-то за пятью болотами и шестью горами. Не проверила документы и то, как дом был построен. Купила. Продав квартиру. Дом не достроен, надо достроить. А так без ухода и всего дом просто начинает разрушаться. Жить им негде. Круто САМА КУПИЛА, правда?
Удачи, конечно, одновременно продать две квартиры и сразу купить третью в другом городе. Хочется надеяться, что у них есть четвертая, в которой они живут, пока все это самостоятельно проворачивают. Ну и нa всякий случай, если что-то в схеме пойдет не так, тоже не помешало бы.
Имхо, как раз тот пример, когда помощник нужен. Особенно если нет вагона времени, энтузиазма и знаний в сфере.
Где, откудa вы берёте эту звездобратию? Там какой-то портал из лихих 90-х, откудa они лезут? Риелторы давно так не работают, даже в нашем небольшом городке.
Вот у нас город миллионник, озадачились поиском дома, без ипотек и тд. Обзвон объявлений - дохлые риелторы, которые не могут организовать просмотр, информацией не владеют. Идешь в офис, обговариваешь что нужно - тебе предлагают все что угодно, но не то что нужно. Особенно забавно когда пытаются впихнуть недвижимость друзей/знакомых/родственников, которая вот вообще не подходит и цена не устраивает. Или "специалист" плавает в вопросах ипотеки и мат капитала. Каждый раз задаёшься вопросом за что им вообще платить.