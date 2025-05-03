15 бедолаг, у которых при слове «риелтор» уже оба глаза дергаются

И да, одно дело, когда продает юрист, который, пусть и не по недвиге, но закон понимает, и другое. когда какая-нибудь ляля возомнит себя кул бизнес вуман и сядет в лужу. Нна последние деньги.

Как смотрела видео: мадам решила, что хочет жить загородом с детьми. Без машины и даже без прав. нашла дом где-то за пятью болотами и шестью горами. Не проверила документы и то, как дом был построен. Купила. Продав квартиру. Дом не достроен, надо достроить. А так без ухода и всего дом просто начинает разрушаться. Жить им негде. Круто САМА КУПИЛА, правда?