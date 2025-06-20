15 историй о летних лагерях, которые вернули нас в беззаботное детство

Я была домашним ребенком со скрипочкой и ненавидела пионерские лагеря... Меня отправляли туда каждый год на одну смену вплоть лет до 13-ти. Есть там я не могла, только чай и хлеб, не могла понять почему я должна слушаться совершенно чужих людей если они мне не мама и папа, почему именно сейчас надо со всеми делать то что я совершенно не хочу...Короче, через две недели меня забирали домой исхудавшую и простуженную 😀. Но на следующий год отправляли опять. Через много лет ко мне пришло понимание происходящего - мы жили в однокомнатной квартире и родителям необходимо было хоть на пару недель в году сплавить меня в лагерь и остаться одним 🤣🤣🤣