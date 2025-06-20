А меня терзают смутные сомнения. На́ других ресурсах крайне редко пасутся поедающие и выпаливающие, и обычно порознь. А тут зашла в оригинал - поедающая выпаливает. То ли местные афффтарки стали создавать наконец контент - но не так, как хотелось бы, а тупо строчить свои кулстори сперва на́ левых сайтах, простите, в источниках; либо там обитают те же редакторы.
15 историй о летних лагерях, которые вернули нас в беззаботное детство
Многие с теплотой вспоминают дни, проведенные в летних лагерях. Это было время приключений, неожиданных открытий, первой влюбленности и крепкой дружбы. Мы подготовили для вас истории из летнего лагеря, чтобы вы вновь почувствовали ту особую, многими любимую, атмосферу беззаботного детства.
Теплые времена, проведенные в летнем лагере
- В лагере играли в игру, где надо было объяснить или показать слова на бумажках так, чтобы команда угадала. И вот выходит мальчик лет 13 из нашей команды. Вытаскивает бумажку, читает имя и уверенно говорит: «Это футболист такой. Мы предлагаем самые разные варианты, долго не можем угадать. Время почти на исходе. Вдруг подает голос парень из команды соперников: «Вы меня, конечно, извините, но я подглядел и там написано „Леонардо да Винчи“». © LynxieRn / Pikabu
- В 10 лет меня отправили в лагерь, где я очень понравилась мальчику — Никите. Он срывал мне розы с клумбы, отдавал свои шоколадки. Как-то пригласил он меня на медляк. Во время танца Дон Жуан решил сделать даме приятное и выдал: «Ты такая милая, на пекинеса похожа». © Карамель / VK
- Отдыхал я в лагере. Однажды я и три девчонки отправились гулять за территорию лагеря. Идем, значит, мимо кустов, разговариваем. И тут на одну из девчонок внезапно налетает семь или восемь крупных кузнечиков. Она завизжала, девчонки тоже завизжали. Никто не знает, что делать. Думаю: «Что ж поделаешь, придется помочь ей». Я этих кузнечиков не очень боюсь, они вроде серьезно укусить не могут. Так, неприятно к ним прикасаться, но ничего страшного. Подошел я к ней и стал срывать с нее кузнечиков, выкидывая их в стороны. Сорвал всех. После этого она начала меня ненавидеть... Каждый раз, когда она меня встречала до самого конца смены, она начинала злобно кричать на меня, а иногда плакать, если я не уходил. Причем как-то объяснить причину такого поведения, и в чем я, собственно, виноват, никто не мог. Я был в шоке. © Unknown author / Pikabu
- Летом работал вожатым в детском лагере. Отряд пацанов 10–11 лет. Однажды, на вечернем огоньке, один из детей обращается ко всем с вопросом: «Пацаны, как подкатить к девчонке?» Один из ребят тут же вызывается ему помочь:
— Нужно передать через кого-нибудь ей записку: «Я тебя люблю, а ты? Ответь на другой стороне». После этого она подумает, передаст тебе записку, где скажет «да», ты пригласишь ее на медляк — и вот вы встречаетесь.
Как все-таки просто у детей все это происходит — аж завидно.
Попробовал так подкатить к одной вожатой — не сработало. © LovecVoRzhi / Pikabu
- Детский лагерь, мне тогда было 13 лет. Очень нравилась одна девчонка, и, чтобы больше времени с ней проводить, я приходил к ним в женскую комнату и зависал там часами. О моей симпатии к ней она не знала. И с каждым днем мне становилось все интереснее, что же она обо мне думает. В моей голове родилась гениальная мысль. Во время обеда я съел все очень быстро и рванул первым в корпус — прятаться в комнате девчонок, в шкафу. Вот я сижу и весь в предвкушении. Заходит моя пассия со своими подругами и буквально с ходу начинает говорить: «Девчонки, Саша такой классный, он мне так нравится, как круто, что он приходит к нам в комнату». У меня улыбка до ушей. Я даже не успел подумать, как я буду оттуда выбираться, как она заявляет:
— Прикиньте, я сейчас вот это рассказываю вам, а Саша в шкафу сидит и слушает...
И тут она подходит к шкафу и открывает его... Она ладошками быстро прикрыла открытый рот и секунд через пять убежала плакать. Два года назад я нашел ее. Сразу позвонил — оказалось, уже замужем и с детьми. Но разговаривали долго, вспоминали эту ситуацию и смеялись. © feerz / Pikabu
- Поехала я вожатой в детский лагерь. Подписалась на три потока, но обнаружив у себя седые виски в 18 лет, проработала только два. Лагерь был ухоженным, с бассейном и спортплощадкой. Упор был на оздоровление, кормили даже очень хорошо. Пять раз вместе с полдником и двумя завтраками. Мясо, фрукты, овощи, йогурты, конфеты, мороженое — все это было в ежедневном рационе. Чего на территории лагеря не было — так это разных вредных газировок и снеков. Но это лишь до первого родительского дня. Несмотря на все просьбы директора лагеря на всеобщем собрании, родители понавезли детям сухариков, чипсов и пакетиков с лапшой быстрого приготовления. Это позже я узнала, что лапша была местной валютой. Ею обменивались, ее выигрывали в спорах и играх, хвастались перед остальными. И вот в один прекрасный день я захожу на кухню за тарелками и вижу повариху, поедающую сразу две заваренных в большой миске порции лапши. На мой немой вопрос она выпалила: «Достала эта здоровая пища. Хочешь лапшу?» Это было начало эры захвата человечества глутаматом натрия. © klashka / Pikabu
- Младшая сестра в детском лагере. Каждый день звонит маме и отчитывается о ситуации. В один из дней состоялся такой разговор:
— Мам, ты сейчас, пожалуйста, только не смейся, ладно?
— Ну, ладно...
— Вы когда в следующий раз приезжать будете, привезите шаурмы.
— Что?
— Это не мне, это нашему инструктору. Он всех родителей просит об этом, но все смеются и никто не привозит. А он очень хочет шаурмы. Он уже три смены из лагеря не выходит. © Yossemite / Pikabu
- Нам было по 8-10 лет. Мы отправились на берег песчаной реки. В обед нам приготовили рис с тушенкой. Всем раздали по тарелкам, воспитатели сели кушать отдельно. Сидим с пацанами, уплетаем. И тут один, негласный лидер, берет и добавляет в рис песок. Ребята в недоумении. А он выдает: «А вы не знали? Рис растет в песке, и если песка добавить, то вкуснее будет, мне в прошлом году старшие ребята научили». Тут песок добавил второй, поев пару ложек, вынес свой вердикт: «Так гораздо вкуснее!» Все ребята начали сыпать песок — кто щепотку, а кто и в пропорции один к одному. Я стоял в одиночестве и ел рис, как обычно, без «приправы». В итоге меня обозвали дурачком и не разбирающимся в высокой кухне. © Gofessor / Pikabu
- Каждое лето меня отправляли в лагерь. Это было чудесное время, но особо запомнился мне момент, когда мне было лет 10, и в лагере из-за сильной грозы сломались холодильники. Так вот нас разбудили часа в 2 ночи и выдали мороженое, аж по 2 штуки каждому! Вот это было счастье! © Подслушано / Ideer
нам на окончание смены давали целую плитку шоколада, чем занимался весь лагерь? все, как один выдавливалии всю зубную пасту, выравнивали жестяные тюбики палками, намывали их и потом топили шоколад, чтоб впихнуть и запечатать в тубу😂 первый раз я увидела такое в 8 лет, потом возила по 2 тюбика пасты на смену. Даже разок маме пасту шоколадную привезла, она не оценила😂
- Вспомнилось, как я отдыхал в нашем районном лагере. В последний день наш вожатый решил нас чуток напугать — нацепил маску гориллы и пришел утром будить. Моя кровать стояла ближе всего к двери, соответственно, меня он и начал будить первым. Но он не учел, что у меня зрение —5, и его маску я попросту не рассмотрел. Вижу — силуэт знакомый, говорю: «Доброе утро, Алексей Александрович», — и начинаю одеваться. Вожатый сначала растерялся, но потом пошел будить следующего пацана, и там уж все прошло, как задумано — от крика проснулись все остальные. © Александр Григорьев / ADME
- Когда мне было 13 лет, ездила в летний лагерь. Месячные тогда уже шли. В обед пропала пачка прокладок, а на тихий час парни подозрительно тихо сидели. Вломились к ним с девочками, а они, усевшись по кругу, поливали прокладки чернильной водой, как в рекламе, обсуждая, у кого впитывает больше. © Подслушано / Ideer
- Мне было лет 12, приехала в лагерь. Одна девочка из новых знакомых сказала, мол, надо же, у тебя много веснушек, а я ответила, что у меня папа рыжий. Девочка оказалась болтушкой, через неделю весь лагерь знал, что мой папа — «тот самый Рыжий из „Иванушек“»! То, что у меня совсем другая фамилия и отчество Владимировна, никого почему-то не смущало. И только когда на родительский день ко мне приехал папа, все внезапно догадались, что бывают и другие рыжие мужчины. © Подслушано / Ideer
- В лагере познакомилась с девочкой и ее родителями. Как выяснилось, у ее бати специфические предпочтения, поэтому девочка сразу всем запомнилась своим именем. Ее фамилия была Жигулина, а имя — Лада. © Подслушано / Ideer
- Мне очень нравился мальчик в лагере, но на него положила глаз самая «крутая» девочка отряда. В итоге была последняя дискотека, и мы ходили, повязывали ленточки друг другу, говоря приятные вещи. Я подумала: вот он, мой шанс, сейчас я ему признаюсь в чувствах.
В итоге я ему сказала:
— Знаешь, ты так вкусно пахнешь арбузиками.
Вы бы видели его выражение лица... Мне было так стыдно. Он смущенно поблагодарил меня и ушел. © _Sour_Apple_ / Reddit
- Отдыхала в лагере, и там у меня завязался самый настоящий роман! Мы понравились друг другу с первого взгляда, а потом почти все время проводили вместе. Он, как настоящий джентльмен приглашал меня на медленные танцы, а потом провожал к корпусу, постоянно осыпал меня комплиментами и даже пел для меня песни. Правда, когда смена закончилась, он так сильно расстроился, что расплакался, но я его не виню, потому что ему 5 лет, а я его вожатая. © Карамель / VK
А если вы хотите еще больше погрузиться в ностальгию и вспомнить веселые истории из летнего лагеря, то вот вам интересная подборка:
Комментарии
Я была домашним ребенком со скрипочкой и ненавидела пионерские лагеря... Меня отправляли туда каждый год на одну смену вплоть лет до 13-ти. Есть там я не могла, только чай и хлеб, не могла понять почему я должна слушаться совершенно чужих людей если они мне не мама и папа, почему именно сейчас надо со всеми делать то что я совершенно не хочу...Короче, через две недели меня забирали домой исхудавшую и простуженную 😀. Но на следующий год отправляли опять. Через много лет ко мне пришло понимание происходящего - мы жили в однокомнатной квартире и родителям необходимо было хоть на пару недель в году сплавить меня в лагерь и остаться одним 🤣🤣🤣
А я ездила в лагеря с театралкой. В самые обычные лагеря , только наш отряд был особенный, состоял из товарищей по театральной студии. Кроме лагерных дел, у нас были еще репетиции ,а спектакли мы играли для всего лагеря na сцене. Потом были местными "звездами" 😅
А я до 15 лет каждый год ездила в санатории. Где-то нравилось, где-то не особо. Зато научилась общению с окружающими, иногда-довольно жесткому. За все это время маман ко мне приезжала два раза, в мелком возрасте, звонила столько же.
Мой брат был в школе лидером - зато в лагерях, среди быдловатых одноотрчдников терялся и его частенько забирали через неделю-две. А я была изгоем в школе - а а лагерях расцветка в лидера и героя самодеятельности. Хорошее было время.