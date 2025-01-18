15 курьезных историй, которые лишний раз докажут, что папа — это вам не мама

Отцы, конечно, бывают разными - надежными или не особо, юмористами или крайне серьезными типами, вовлеченными в жизнь детей или полностью пускающими воспитание на самотек. В одном они, как правило, похожи - многие сыновья и дочери могут припомнить пару-тройку историй, которые начинаются со слов "Как-то раз мой папа...".

История о пропавшей маме

До замужества жила с родителями. Помню, сидели вечером с папой, смотрели "Терминатора". Мама пришла с работы, заглянула к нам, но поскольку этот фильм ее не интересовал, она ушла на кухню, а потом устроилась в кабинете и начала смотреть детектив. "Терминатор" давно закончился, я уже собираюсь ложиться спать в своей комнате. Вбегает папа в панике и говорит: "Надо что-то делать! Скоро 12 ночи, а мама так и не пришла с работы!" Он не заметил, как она вернулась, весь вечер переживал. А мама была в соседней комнате". © Подслушано / Ideer

«Я оставила уже готовый пирог в духовке и пошла купать ребенка. Мой отец решил „помочь“ и прилепил сверху ломтики дешевого сыра»

Спрашиваю, что он сделал, а папа просто пожимает плечами и говорит, что теперь пирог стал лучше. Я реально расстроилась, потому что там уже изначально была идеальная сырная корочка. © HelloMikkii / Reddit

Когда папа слегка запутался

В школе пошел в поликлинику с батей, так как маман не смогла тогда. Заходим, нам что-то говорят, дают карточку. Доктор спрашивает: «Сколько ребенку лет?» Папа поворачивается ко мне: «Тебе сколько сейчас?» Смеялись все, кроме меня. © ilsw91 / Pikabu

«Мне вчера исполнилось 19. Вот открытка, которую мне подарил отец»

Надпись на открытке: «Тебе 3 года»

Как правильно одежду выбирать

Работала продавцом в масс-маркете, продавала вещи от недорогого бренда. Год 2011. Пришел папа с дочкой покупать плащ. Померили, но я уже знала, что еще одного размера нет на складе. Плащ сшит аккуратно, вот только из него торчала пара ниток. Папа давай придираться, мол, несите другой. Так как я сама шью, то попыталась объяснить, что они просто с конца строчки остались и попали в шов. В итоге пошла на склад с этим плащом, отрезала нитки и положила эту же вещь в пакет от другого плаща. Батя: "Вот этот хороший, берем!" © Подслушано / Ideer

«Мой папа превратил старую пластиковую бутылку из-под кетчупа в дозатор для шампуня»

Мастер-ломастер

Мой папа — мастер на все руки. У меня протекал бачок унитаза. Отец пришел чинить, пока возился, я уснула. Когда проснулась, его уже не было, ну я и пошла в туалет. Тут же выскочила и начала звонить папе, а он теперь трубку не берет. Оказалось, что вместо того, чтобы отремонтировать бачок, он просто снял его. Совсем. Да, больше ничего не течет, потому что нечему. © Подслушано / Ideer

«Мой отец умудрился запаролить термостат»

Главное, чтобы дома хлеб был

Парень, 18 лет. Живу с отцом. Как-то раз ушел гулять на ночь, и все закрутилось-поехало. В общем, вернулся домой только через три дня. Когда зашел, батя спросил: «Почему хлеба не купил?» Короче, он думал, что я в магазин вышел. На три дня! Высший уровень заботы. © Подслушано / Ideer

«Мой папа испек хлебного монстра»

Загадочная отцовская логика

Я, конечно, знала, что мой папа — педант. Но сегодняшний разговор меня поразил. Он запретил мне мыться дома. Почему? Потому что это занимает слишком много его времени, мол, ему потом нужно каждую капельку с пола протереть. Теперь я должна мыться в каком-то там спортклубе с непонятными и антисанитарными условиями. И это при том, что он сам моется иногда и по два раза в день. © Подслушано / Ideer

"Мой папа использует мозг на 100%. Гляньте на его пиццу. В ней сразу есть нож, лопатка и еще вилка с другой стороны"

Вам за это в художественной галерее минимум $ 10 тысяч отвалят! © Geronimo_Grospe / Reddit

Расскажу, как так вышло. Папа съел свою пиццу, затем положил разделочную доску из-под нее и столовые приборы в духовку, мол, чтобы кошки не стащили остатки. Ну а затем случайно включил плиту и "приготовил" это блюдо. © atohner / Reddit

Папины методы воспитания

В самолете сзади сидел мальчонка 4-5 лет и от души лягал мое кресло. Его отец делал замечания, мелкий успокаивался, но ненадолго. После третьего раза я уже смирилась. Но батя решил проблему гениально и просто. Он стащил с ребенка ботинки и надел махровые носки, в результате пинать твердое кресло стало не особо приятно. © Подслушано / Ideer

«Шестая попытка моего отца перехитрить его пожилую кошку, которой прописали лекарства от давления»

Про папу и дневник

Учился я тогда во втором или третьем классе. Батя вдруг решил проверить мой дневник. В первый и, наверное, последний раз. Матушка поудивлялась, мол, что за такое рвение, и попросила расписаться за неделю. До этого всегда подпись ставила она. А там, скорее всего, была двойка по поведению. У меня они были практически еженедельно. Ну, он и расписался. Поставил свою закорючку. Даже у меня в то время подпись была лучше!

В конце следующей недели учительница, ставя очередную оценку за поведение, увидела подпись и начала меня отчитывать за нелепую подделку. Меня такая обида взяла. Я-то знаю что говорю правду, а она не верит и доказывает, что это не может быть подпись взрослого человека. Ага, как же... Короче, вызвала маму, та подтвердила мои слова, классная не извинилась и перевела все в шутку. Да и ладно. Зато потом после более серьезных записей в дневнике я смело ставил закорючку и у учителей вопросов уже не оставалось. © SIRoejka / Pikabu