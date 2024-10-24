17 человек, чьи эксперименты на кухне не забудешь, даже если захочется

Настоящие гении кулинарии работают не только в крутых ресторанах. Часто они живут рядом с нами и умудряются готовить настолько вкусно, что все, кто пробует их блюда, готовы облизать и пальцы, и тарелки. Жаль, что не всегда удается разузнать их рецепты и секреты.

«У меня получилось испечь настоящий рог изобилия»

Когда жена слишком вкусно готовит

Моя жена увлекается кулинарией и, кажется, может уже сама книгу рецептов издавать. При этом, как она говорит, это ее расслабляет. Каждый раз, когда у нее на работе аврал, дома появляются блюда в таком количестве, что двое нормальных людей просто не в силах этого съесть. И ведь она практически не ест то, что сама готовит. Возьмет детскую порцию себе на обед и все. А я так больше не могу.

Работа у жены связана со стрессом, поэтому «кулинарные срывы» не редкость. А я каждый раз после таких загулов вынужден увеличивать ремень. Выбросить не могу, слишком вкусно. Ем как не в себя. Уже набрал 10 кг. Я ее просил и говорил с ней. Без толку. Проблемы она в этом не видит, только смеется. А я, кажется, скоро буду обновлять гардероб, так как старый на мне уже трещит по швам. © Подслушано / Ideer

«Вот мой сладкий букет»

Волшебные бабушкины рецепты

Моя бабушка потрясающе готовила и на праздники, и на каждый день. Умела из самых простых продуктов приготовить просто божественную вкуснятину. Но она ушла из жизни, когда я еще была мелкой, и никаких рецептов или секретов передать не успела, среди ее вещей тоже не нашлось никаких записей. Оставшееся детство я ела всякую безвкусную бурду, которую готовила мама, и очень скучала по бабушке и ее вкусняшкам.

Когда сама начала готовить, много экспериментировала, пробовала разные рецепты. Но иногда вкусы из детства появляются в самых неожиданных местах. Один раз в дорогущем ресторане во Франции подали мясо в соусе точь-в-точь как у бабушки. Рецепт, конечно, узнать не удалось. Или в пекарне в небольшой итальянской деревушке вдруг оказались очень похожие по вкусу и виду пирожные. Там даже по-английски никто не говорил. И так много раз уже было, но ни разу не удалось узнать рецепт.

Как?! Вот как вообще человек, не выезжавший из маленького городка в глубинке, мог такое готовить из того, что выросло в огороде и удалось купить в магазине. Для меня это до сих пор загадка, и я все еще надеюсь отыскать где-нибудь ее волшебную книгу с рецептами. © Подслушано / Ideer

«Смотрите, как мой муж украсил торт. Клянусь, это его первая попытка»

Ого, да у него твердая рука. Мне бы хотелось повторить такое. © Sudden_Badger_7663 / Reddit

Когда для идеального результата не нужен рецепт

Углядела в дорогущей кулинарной книге аппетитный пирожок. Обычно стряпаю практически на глаз, условно соблюдая пропорции, но тут рецепт от именитого француза, решила выполнить все в точности, с весами и мерной кружкой. Еще мелькнула мысль, что тесто жидковато, но, может, это я не догоняю высокую кухню? Испекла. Съела, конечно, но тесто действительно жидковато было, опал пирожок.

Плюнула, на второй раз пекла, как привыкла, на глаз. Вышло идеально! С тех пор не люблю вот это вот все: 144 грамма сахара, 176 граммов муки, духовку на 185 градусов. © Подслушано / Ideer

«Мой папа испек пирог в виде кракена»

© Sea_Caterpillar5662 / Reddit Олена 14 минут назад Про рецепт от француза. У них мука по большей части из твердых сортов пшеницы, а у нас из мягких... поэтому у нас тесто часто плывет и муки нужно больше - - Ответить

Про готовку «на глазок»

Когда я вижу, как готовит сестра моего мужа, меня просто передергивает. Я люблю заранее все отмерить, начистить, подготовить, а потом уже, собственно, начинать сам процесс. У этой же все на бегу! Одновременно чистит, жарит, подсыпает, уроки у детей проверяет, посуду моет. Такое ощущение, что просто валит в кастрюлю все, что под руку попадет. Все на глаз. Специи любые, вперемешку и с горкой.

Рецепт спрашивать бесполезно, она сама не помнит, чего бросила и сколько: «Ну щепотку», «Маленько», «Сыпани там», — и мое любимое: «Муки так, чтобы густенько, но несильно!» А больше всего бесит, что это реально вкусно. © Подслушано / Ideer

Когда снаружи — просто красивый торт, а внутри — нежданчик

«Мне нравятся голуби, и мой парень об этом знает. В прошлом году он испек мне вот такой торт на выпускной»

Секретный рецепт от бабушки

Одно из самых приятных воспоминаний из начальной школы — это как на день рождения бабушка напекла угощение для всех моих одноклассников. И это было не простое печенье, а в форме роз. Оно даже было розового цвета, потому что бабуля добавляла свекольный сок с чем-то еще. Хрустящее, как хворост, и в сахарной пудре. Тогда я этого не понимала, хотела принести конфеты, как все, а сейчас... Сколько не пыталась найти этот рецепт — не нашла! Все ее кулинарные блокноты перерыла — ничего. Что же это за диво дивное?! © Подслушано / Ideer

«Я испекла себе на день рождения маленький тортик с лягушкой»

Любознательный муж

Мама замужем за испанцем. Живут, соответственно, в Испании. Он любит готовить. И мама вдруг в какой-то момент поняла, что он молча сидит на кухне, запоминает ее рецепты (чак-чак, беляши, торты), а потом готовит эти же блюда сам. Поскольку мама следит за его весом, то теперь многие блюда готовит в его отсутствие. Он, попробовав очередной кулинарный шедевр к празднику, потом ходит за ней и пытается выпросить рецепт. А она хохочет и ничего не рассказывает. © Подслушано / Ideer

«Мой отец приготовил на ужин что-то непонятное, но невероятно вкусное»

Чай от подружки

Подруга сделала самый вкусный чай, который я когда-либо пробовала. Пыталась выпросить рецепт — не рассказывает. Точно знаю, что там корица, кардамон, мускатный орех, цедра апельсина, имбирь и что-то еще. А вот это «что-то еще» для меня загадка. Месяц пытаюсь повторить, подбираю ингредиенты. Да что ж в этом чае-то?! © Подслушано / Ideer

«Я приготовила своему папе на День отца рамен. Это моя первая попытка, на которую ушло около 30 часов. Тут только бульон 18 часов томился»

Секрет приготовления мяса

Знакомые удивляются необычному вкусу блюд, после моих кулинарных экспериментов с мясом. Спрашивают, в чем секрет. А секрет прост — не пихать куда надо и не надо соевый соус. Какой рецепт ни открой, везде он, как будто без него и не жили никогда. Кусок мяса, приготовленный просто с солью и черным перцем, — вот залог вкуса, а не модная непонятная жижа. © Подслушано / Ideer

Бонус: бывают и такие «семейные рецепты»

Мой муж вечно просил меня приготовить пюре «как у мамы». У меня вроде бы вкусно, но не то. Прошу у свекрови рецепт, а она постоянно увиливает. Секрет раскрылся случайно. Я помогала ей на кухне, открыла шкафчик и обнаружила кучу банок порошкового пюре. Даже не знаю, говорить ли мужу, но я рада, что узнала этот секрет, а то уже стала думать, что готовить не умею. © Подслушано / Ideer