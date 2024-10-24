17 человек, чьи эксперименты на кухне не забудешь, даже если захочется
Настоящие гении кулинарии работают не только в крутых ресторанах. Часто они живут рядом с нами и умудряются готовить настолько вкусно, что все, кто пробует их блюда, готовы облизать и пальцы, и тарелки. Жаль, что не всегда удается разузнать их рецепты и секреты.
«У меня получилось испечь настоящий рог изобилия»
Когда жена слишком вкусно готовит
- Моя жена увлекается кулинарией и, кажется, может уже сама книгу рецептов издавать. При этом, как она говорит, это ее расслабляет. Каждый раз, когда у нее на работе аврал, дома появляются блюда в таком количестве, что двое нормальных людей просто не в силах этого съесть. И ведь она практически не ест то, что сама готовит. Возьмет детскую порцию себе на обед и все. А я так больше не могу.
Работа у жены связана со стрессом, поэтому «кулинарные срывы» не редкость. А я каждый раз после таких загулов вынужден увеличивать ремень. Выбросить не могу, слишком вкусно. Ем как не в себя. Уже набрал 10 кг. Я ее просил и говорил с ней. Без толку. Проблемы она в этом не видит, только смеется. А я, кажется, скоро буду обновлять гардероб, так как старый на мне уже трещит по швам. © Подслушано / Ideer
«Вот мой сладкий букет»
Волшебные бабушкины рецепты
- Моя бабушка потрясающе готовила и на праздники, и на каждый день. Умела из самых простых продуктов приготовить просто божественную вкуснятину. Но она ушла из жизни, когда я еще была мелкой, и никаких рецептов или секретов передать не успела, среди ее вещей тоже не нашлось никаких записей. Оставшееся детство я ела всякую безвкусную бурду, которую готовила мама, и очень скучала по бабушке и ее вкусняшкам.
Когда сама начала готовить, много экспериментировала, пробовала разные рецепты. Но иногда вкусы из детства появляются в самых неожиданных местах. Один раз в дорогущем ресторане во Франции подали мясо в соусе точь-в-точь как у бабушки. Рецепт, конечно, узнать не удалось. Или в пекарне в небольшой итальянской деревушке вдруг оказались очень похожие по вкусу и виду пирожные. Там даже по-английски никто не говорил. И так много раз уже было, но ни разу не удалось узнать рецепт.
Как?! Вот как вообще человек, не выезжавший из маленького городка в глубинке, мог такое готовить из того, что выросло в огороде и удалось купить в магазине. Для меня это до сих пор загадка, и я все еще надеюсь отыскать где-нибудь ее волшебную книгу с рецептами. © Подслушано / Ideer
«Смотрите, как мой муж украсил торт. Клянусь, это его первая попытка»
Для первого раза очень даже здорово. Но caм торт! Если это масляный крем - жесть.
- Ого, да у него твердая рука. Мне бы хотелось повторить такое. © Sudden_Badger_7663 / Reddit
Когда для идеального результата не нужен рецепт
- Углядела в дорогущей кулинарной книге аппетитный пирожок. Обычно стряпаю практически на глаз, условно соблюдая пропорции, но тут рецепт от именитого француза, решила выполнить все в точности, с весами и мерной кружкой. Еще мелькнула мысль, что тесто жидковато, но, может, это я не догоняю высокую кухню? Испекла. Съела, конечно, но тесто действительно жидковато было, опал пирожок.
Плюнула, на второй раз пекла, как привыкла, на глаз. Вышло идеально! С тех пор не люблю вот это вот все: 144 грамма сахара, 176 граммов муки, духовку на 185 градусов. © Подслушано / Ideer
«Мой папа испек пирог в виде кракена»
Про рецепт от француза. У них мука по большей части из твердых сортов пшеницы, а у нас из мягких... поэтому у нас тесто часто плывет и муки нужно больше
Про готовку «на глазок»
- Когда я вижу, как готовит сестра моего мужа, меня просто передергивает. Я люблю заранее все отмерить, начистить, подготовить, а потом уже, собственно, начинать сам процесс. У этой же все на бегу! Одновременно чистит, жарит, подсыпает, уроки у детей проверяет, посуду моет. Такое ощущение, что просто валит в кастрюлю все, что под руку попадет. Все на глаз. Специи любые, вперемешку и с горкой.
Рецепт спрашивать бесполезно, она сама не помнит, чего бросила и сколько: «Ну щепотку», «Маленько», «Сыпани там», — и мое любимое: «Муки так, чтобы густенько, но несильно!» А больше всего бесит, что это реально вкусно. © Подслушано / Ideer
Когда снаружи — просто красивый торт, а внутри — нежданчик
" А больше всего бесит, что это реально вкусно." Потому что сделано с хорошим настроением для любимых
«Мне нравятся голуби, и мой парень об этом знает. В прошлом году он испек мне вот такой торт на выпускной»
Секретный рецепт от бабушки
- Одно из самых приятных воспоминаний из начальной школы — это как на день рождения бабушка напекла угощение для всех моих одноклассников. И это было не простое печенье, а в форме роз. Оно даже было розового цвета, потому что бабуля добавляла свекольный сок с чем-то еще. Хрустящее, как хворост, и в сахарной пудре. Тогда я этого не понимала, хотела принести конфеты, как все, а сейчас... Сколько не пыталась найти этот рецепт — не нашла! Все ее кулинарные блокноты перерыла — ничего. Что же это за диво дивное?! © Подслушано / Ideer
«Я испекла себе на день рождения маленький тортик с лягушкой»
Лягушка получилась точь в точь, как автопортрет. И улыбка и глаза. А "маленький тортик" хватит чтобы угостить целую компанию друзей.
Любознательный муж
Мама замужем за испанцем. Живут, соответственно, в Испании. Он любит готовить. И мама вдруг в какой-то момент поняла, что он молча сидит на кухне, запоминает ее рецепты (чак-чак, беляши, торты), а потом готовит эти же блюда сам. Поскольку мама следит за его весом, то теперь многие блюда готовит в его отсутствие. Он, попробовав очередной кулинарный шедевр к празднику, потом ходит за ней и пытается выпросить рецепт. А она хохочет и ничего не рассказывает. © Подслушано / Ideer
«Мой отец приготовил на ужин что-то непонятное, но невероятно вкусное»
Чай от подружки
- Подруга сделала самый вкусный чай, который я когда-либо пробовала. Пыталась выпросить рецепт — не рассказывает. Точно знаю, что там корица, кардамон, мускатный орех, цедра апельсина, имбирь и что-то еще. А вот это «что-то еще» для меня загадка. Месяц пытаюсь повторить, подбираю ингредиенты. Да что ж в этом чае-то?! © Подслушано / Ideer
«Я приготовила своему папе на День отца рамен. Это моя первая попытка, на которую ушло около 30 часов. Тут только бульон 18 часов томился»
> Пыталась выпросить рецепт — не рассказывает.
Надо класть больше заварки.
Секрет приготовления мяса
- Знакомые удивляются необычному вкусу блюд, после моих кулинарных экспериментов с мясом. Спрашивают, в чем секрет. А секрет прост — не пихать куда надо и не надо соевый соус. Какой рецепт ни открой, везде он, как будто без него и не жили никогда. Кусок мяса, приготовленный просто с солью и черным перцем, — вот залог вкуса, а не модная непонятная жижа. © Подслушано / Ideer
Бонус: бывают и такие «семейные рецепты»
- Мой муж вечно просил меня приготовить пюре «как у мамы». У меня вроде бы вкусно, но не то. Прошу у свекрови рецепт, а она постоянно увиливает. Секрет раскрылся случайно. Я помогала ей на кухне, открыла шкафчик и обнаружила кучу банок порошкового пюре. Даже не знаю, говорить ли мужу, но я рада, что узнала этот секрет, а то уже стала думать, что готовить не умею. © Подслушано / Ideer
Похвалу приятно получить не только за вкусное блюдо, но и практически на ровном месте. У героев нашей следующей статьи один неожиданный комплимент вызвал улыбку до ушей на весь день