Сотрудники общепита вспомнили 19 историй, после которых им хотелось не чаевых, а успокоительного

Работать в сфере общественного питания — далеко не простая задача. От официантов до поваров — все порой сталкиваются с причудами посетителей. Кому-то стейк неправильной прожарки принесли, а кто-то тортами плюется. Главное, относиться с юмором к подобным казусам. Зато такие люди уж точно стрессоустойчивы и у них всегда есть забавная история, которой можно поделиться с друзьями.