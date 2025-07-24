Сотрудники общепита вспомнили 19 историй, после которых им хотелось не чаевых, а успокоительного
Истории
1 час назад
Работать в сфере общественного питания — далеко не простая задача. От официантов до поваров — все порой сталкиваются с причудами посетителей. Кому-то стейк неправильной прожарки принесли, а кто-то тортами плюется. Главное, относиться с юмором к подобным казусам. Зато такие люди уж точно стрессоустойчивы и у них всегда есть забавная история, которой можно поделиться с друзьями.
- Есть у нас одна постоянная посетительница, которая почти каждый вечер заказывает хорошо прожаренный стейк со спаржей. И почти постоянно она жалуется на мясо: то слишком жирное, то слишком тонкое, то пережарено или, наоборот, сыровато. Что я только не пробовал, чтобы приготовить стейк для нее идеально. Когда в очередной раз дама вернула его на кухню, я психанул. Приготовил мясо заново до средней степени прожарки, а потом просто засунул его на пару минут в микроволновку. Она съела это с удовольствием и даже дала мне чаевые! © Uzasodinson / Reddit
- Однажды я работала официанткой и узнала в пришедшем госте пианиста, который недавно играл на выставке одной художницы. О чем я незамедлительно ему сообщила. Дядя не привык, чтобы его узнавали официанты. И шутки ради взял у меня автограф. © Warmi / Pikabu
- Сижу в кафе, работаю за ноутбуком. Подходит официант и говорит: «Простите, вы будете что-нибудь заказывать?» Я, не отрываясь от экрана: «Да, успех... и чтобы побыстрее!» Он делает паузу и серьезно уточняет: «Кофе с ним подавать?» © aliya.rakhimbek
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- Я работаю шеф-поваром в итальянском ресторане высшего класса. Средняя стоимость блюда составляет около $ 50. Одно из наших популярных блюд — лосось. Я готовил его десятки раз, и клиенты восторгаются им. И вот одна дама его заказала, но вернула блюдо нетронутым. Официант рассказал, что гостья заявила: «Это не лосось. Я знаю, как выглядит лосось, и это не он». Потом она заказала стейк средней прожарки. И было опять не то! Ее претензией на этот раз было: «Я заказала среднюю прожарку, а вы принесли мясо, которое еще розовое внутри. Это не средняя прожарка!» Это было настолько абсурдно, что казалось розыгрышем. © ThisCarSmellsFunny / Reddit
- Работаю в кафе. За все время работы я насобирал много разных подарков, оставленных гостями. Но недавно в мою зону села пара девушек: в районе 20 лет, розовые волосы, потрепанный вид и мешки под глазами. Заказали пожевать и попить. Как оказалось позже — художники. Проходя мимо, я постоянно заглядывал, как они рисуют. После их ухода я обнаружил в книжке рисунок себя, сердечко из купюры и маленькое послание. Это самый милый «чай» за всю мою практику. © Подслушано / Ideer
- Работаю официантом. Гостья за беседой с кавалером совсем не прикоснулась к салату. В мои обязанности входит уточнить причину: может, пересолили, переперчили или не тем соусом заправили. Девушка с улыбкой отвечает, что, мол, просто не голодна, а я могу продать этот салат еще раз. Я поблагодарил и сообщил, что в нашем заведении не принято подавать салат в третий раз. © umorist / Pikabu
- За столик села парочка, заказали на огромные деньги. И адекватно вел себя лишь мужчина. Его дама бесилась из-за всего. Наконец кавалер попросил счет. Он дал больше, чем нужно, но я человек честный, принесла папку со сдачей. И тут леди берет и оглядывается, видит, что мужчина уже ушел к машине. И как хватает деньги из папки. Пихает их себе в сумку и быстро бежит к выходу. Тут поднимает голову и замечает, что мужчина все видел. Он молча подошел ко мне, достал кошелек, отсчитал процентов 30-40 от их заказа и вручил мне. Потом приходил еще несколько раз, но уже без нее. © BelleTyrell / Pikabu
- Я работаю в кафе. Пришла девушка, на стойке спросила, есть ли у нас в меню «бой посуды», посмотрела, взяла себе кофе, выпила, разбила с размаху чашку, отставила денег и ушла. © Подслушано / Ideer
- Работала в кондитерской. Как-то приходит девушка, заказывает кусочек морковного торта. Забирает и сразу у витрины откусывает кусочек, прожевывает, а остальное выкидывает в мусорку. Я стою в шоке, а она снова подходит и говорит, что теперь ей нужен такой же целый. Я спросила, мол, что-то не так, зачем выкинули торт? А она выдает: «Я такой терпеть не могу, но родители обожают. Хотела просто убедиться, что это именно такой, как они любят. А так им на годовщину беру». Ну чтож, такого я еще не слышала.
- Несколько лет назад пришлось мне поработать в небольшом ресторанчике. Администратором у нас была ну очень пафосная мадам, которая обожала вставлять умные словечки по поводу и без. Как-то раз подходит она ко мне и вручает тонкую тетрадочку, а на обложке огромными буквами написано: «Персоны нон грата». И говорит, чтобы эти имена у меня от зубов отскакивали. Говорю: «Ну ок, а что делать при их появлении? Охрану вызывать?» А она мне выдает: «Дорогая, ты вообще глупая? Это персоны нон грата — самые важные посетители нашего заведения!» И удалилась, приговаривая, что наберут глупых официантов, а ей потом мучиться. © niakris89 / Pikabu
- У друга жена поваром работала. Далее с ее слов. В ресторане тараканы завелись. Подходит официантка к клиенту, и тут на его лысину с потолка падает таракан. Официантка не растерялась и полотенчиком лысину клиенту протерла, сказав при этом: «Мы вас так любим». В итоге получила пять тысяч на чай. И теперь она каждый раз этому типу лысину протирает. Даже специально шелковое полотенце купила. © КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ! / VK
- Я работаю бариста уже 5 лет, за это время повидал много разных ситуаций: смешных и не очень. Как-то отрабатывал я свою смену, и один посетитель решил попробовать новый напиток в меню. Это был кофе с сиропом и экстра большой порцией сливок сверху. Не видя, где заканчиваются сливки, а где начинается кофе, парень делает огромный глоток, и тут же ему на лицо падают сливки и выливается весь кофе. Я напрягся в ожидании скандала, но вдруг слышу смех. Парень начал смеяться над ситуацией, и весь зал вместе с ним. Этот забавный случай поднял настроение всем посетителям и создал приятную атмосферу. © Палата № 6 / VK
- Наше заведение работает уже 25 лет, и за это время меню менялось несколько раз. Но у нас есть так называемое секретное меню, о котором знают только завсегдатаи. Проблема в том, что эти блюда заказывают всего несколько раз в год. И их рецепты знаю теперь только я, так как другие повара уже уволились. Так что когда я уйду, секретное меню уйдет вместе со мной. И мне немного смешно, когда я представляю, как кто-то заказывает что-то из этого меню, а ему говорят, что такого нет. Но клиент-то будет настаивать, ведь он заказывает это блюдо уже много лет. И получается, что человек будет просто чувствовать себя слегка сумасшедшем, когда ему будут объяснять, что такого блюда тут никогда не было. © AngryChefNate / Reddit
- Работала официанткой в караоке. Пришла домой как-то после двойной смены, уставшая и голодная. Около полутора суток не ела нормально. Быстро разогрела себе поесть, насыпала полную тарелку, сервировала стол: вилка, нож, чай, пирожковая тарелочка с хлебом. Поставила тарелку с едой и стою, жду «посетителя». Мама посмотрела на меня печально и сказала: «Мадемуазель, вы присаживайтесь. Я счет сама вам вынесу». На следующий день я уволилась. © Region89 / Pikabu
- Когда-то я работала в небольшой кофейне, где на кухне правили брутальные парни в фартуках и с татуировками. Они не признавали попсу или спокойный джаз, там всегда гремел рок. Однажды я попросила их включить что-то поспокойнее, на что шеф-повар с важным видом заявил: «Настоящая еда рождается только под правильный саундтрек!» С тех пор прошло много лет, а я так и не могу приготовить стейк или запечь мясо без гитарных рифов. Если вдруг музыка не играет, блюдо точно выйдет пресным, хоть солью его засыпай. © Палата № 6 / VK
- Вчера у нас было мероприятие для медсестер, где на завтрак раздавали рогалики со сливочным сыром. В конце дня оказалось, что 1600 рогаликов остались просто нетронутыми. Клиенты сказали, что мы можем делать с ними все что захотим. Я думал, что мы их поделим между персоналом, ну или отдадим нуждающимся. Но начальство сказало, что их надо выбросить! Мало того, оно требовало прислать видео-подтверждение! © Burgerlander6 / Reddit
- Была лютая северная зима. Я работала в ресторане, и у нас был заказан банкет человек на 30. Мы с напарницей весь день шуршим, накрываем. Голодные бегаем, а там стол ломится прям. И вот стол накрыт, а гостей нет. На улице метель, объявлено штормовое предупреждение. Час ждем, два ждем, к третьему приехали 5 человек. Ну, посидели они за накрытым столом, поговорили, встали и ушли. Мы, недолго думая, как набросились с напарницей на еду! Проходит минут десять, открывается дверь в зал — перед нами предстает вся эта орава. Оказалось, те пятеро просто пошли их встретить. Моя напарница сидит с набитым ртом и выдает: «А мы думали, фто вы узе уфли». Но гости оказались классные. Мы быстренько убрали следы наших бесчинств, а гости сели за стол и потом подкалывали нас весь вечер. Мне никогда в жизни не было так стыдно. © MissYellow / Pikabu
- Как-то подрабатывала официанткой во время летних каникул. Пришли новые гости — группа мужчин. Подхожу, спокойно принимаю заказ. И в конце спрашиваю: «Что-то еще?» И тут один из мужчин поднимается и выдает мне с претензией: «Ой девушка, у вас такая фальшивая улыбка, прямо выдавливаете из себя улыбку». Я сразу так растерялась, просто в шоке была. А потом думаю: я работаю с утра до ночи, бывало, что по паре недель без выходных. Чего еще вы от меня хотите? © tulip.bk
- Я кондитер. Заказали медовик. Я отдала заказ, а через 5 минут пришла администратор и сказала всем: «Сейчас поржем». Далее диалог с клиентом:
— Вы делали медовик?
— Да, а в чем, собственно, дело?
— Доченька нашла волос в медовике, я требую возврата денег.
— Извините! Это не может быть мой волос.
Я снимаю колпак, все видят мою почти лысую головушку. Клиент такая: «Хорошо, у вас на кухне много поваров, может, это их». Администратор зовет всю бригаду — все лысые. У мамки подгорает. Администратор берет ее под руку и ведет за собой. Смотрим на камеры: она вытаскивает из сумки что-то и тычет малой в торт. В итоге мамка заплатила за обед двойную сумму. И все ржали: как на кухне, так и в зале. © КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ! / VK
- Работаю в ресторане. В начале у меня был очень тяжелый период адаптации к коллективу. И коллега, чтобы меня подбодрить, рассказала мне об одном случае, который произошел с нашим лучшим официантом: «Вот когда он еще стажировался, его попросили убрать стол (грязную посуду со стола), а он взял и просто его унес». © ehinopsis / Pikabu
- Работал я как-то в турецкой компании. Часто прилетали коллеги. Среди них был веселый дяденька, который каким-то образом считался моим начальником. Владел он несколькими языками. Говорил с акцентом. Пришел он как к нам и захотел заказать чай:
— Зыдырасти, чай можна?
— Да, конечно. Черный или зеленый?
— Черний.
— С чабрецом или без?
— Без чабрецом.
— С лимоном или без?
— Без лимоном.
— В кружке или в стакане?
— В кружка.
— А у нас нет кружки.
— Can I try again, please? (Могу я попробовать еще раз, пожалуйста?) © orhinello / Pikabu
Неважно, в какой области работать: если есть общение с людьми — там всегда будут непонятные, странные и забавные ситуации:
Комментарии
Уведомления
Есть расхожее выражение: "Кто в армии служил - тот в цирке не смеётся" (с). Можно придумать новое выражение: "Кто работал в общепите, торговле, вообще, в сфере обслуживания, в цирке тоже не смеётся".
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