17 историй о том, что работа с людьми всегда полна неожиданных поворотов
Народное творчество
2 часа назад
Работать с людьми — это всегда стресс. Конечно, встречаются милейшие люди, с которыми сотрудничать — одно удовольствие. Но порой встречаются такие кадры, что будь воля работников, бежали бы от них так, что только пятки сверкали. Но с работы не уйти, приходится с улыбкой делать свое дело. И потом, может, обсуждать причуды новых клиентов.
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- Я работала в магазине канцелярских товаров. Приходит как-то мужик за бумагой для принтера. Я веду его, консультирую по товару. Он выбрал, держит пачку в руках и говорит: «Беру. Только дайте такую же со склада». Потом странно лыбится и продолжает: «А то на эту смотрели. Не хочу, чтобы на мою бумагу смотрели другие люди». А бумага в идеальном состоянии, ее касались только тогда, когда выкладывали на полку. Ну и он сейчас. Я достала ему такую же из закромов и отправила на кассу. Вот же причуды у людей бывают!
- Работала в большой сети магазинов. У нас было несколько 10-минутных перерывов и 30 минут на обед. А люди все равно прорывались в комнату отдыха персонала и что-то требовали. Однажды я сидела с ртом, полным макарон, когда ввалился мужик и стал спрашивать, где что лежит. Я вежливо сказала, что он может найти другого продавца, а он закатил скандал. Еще возмущался, что я ленивая. © Chloe Paige / Quora
- Я — мастер по маникюру. Работаю в салоне, но иногда принимаю клиентов и на дому. У меня средний уровень опыта, делаю ногти хорошо, но долго, однако получаю за это в 3 раза больше, чем другие мастера. Как? Я позволяю своим клиентам спать во время процедуры. В начале обсуждаем с клиентом все детали и вопросы, потом я завариваю им успокоительный чай, укладываю на удобный диван и творю красоту, пока они спят. Уже наработала себе клиентскую базу, где каждая девочка в диком восторге. Клиенты растут, деньги капают, а я планирую открывать свой салон, где работа будет идти по такой же аналогии. Ну не гений ли я? © Палата № 6 / VK
- К нам в редакцию газеты приходил дедок. В целом безобидный. Он собирал всякие городские легенды, мы пару раз брали у него интервью. Видимо, после этого он посчитал себя важной шишкой. Он мечтал издать свою книгу, а все материалы у него были написаны от руки на кипе засаленных листов. Он хотел, чтобы я ему это все на компьютере набрала. Еле отбрехалась.
- Звонит женщина: «Хочу купить принтер». Я предлагаю еще и кабель для подключения к компьютеру, а она выдает, что у нее нет компа, просто нужно «кое-что распечатать». Говорю, что без компьютера не получится. Но она настаивала, я и продал ей принтер. Через несколько недель она его вернула и пожаловалась, что продавец не объяснил ей, что нужен еще и комп. К счастью, я внес запись нашего разговора в систему, так что выговора не было. © xorant / Reddit
- Когда я работала официанткой, со мной часто пытались познакомиться гости. Но я на работе и вообще несвободна. Пристал как-то один клиент с разговорами. Настойчиво просил мой номер. А когда я отказала, потребовал жалобную книгу. Потом читаю, а там полстраницы о том, что заведение неплохое, но есть минусы: слишком красивые официантки, которые не дают свои номера. © Карамель / VK
- Нам, журналистам, нужно было искать интересных личностей для интервью. Однажды я нашла частного детектива — он согласился на встречу. Божечки, он рассказывал случаи из шпионских фильмов и книг, но выдавал все это за свои приключения! Мне было ужасно неловко.
- Я работник торговли в третьем поколении, так что историй у нас в семье полно. Бабушка как-то догнала вора, укравшего из магазина велосипед, хотя народу много было, и он уже успел его на улицу вынести. Конец 50-х прошлого века, дяденьку в милицию сдали, велосипед вернули в продажу. А мать в книжном работает, и этим яжематерям, которые даже не пытаются контролировать своих детей, говорит, что, если книга на голову упадет, ребеночка-то жалко, так что следите. На многих действует. Из личной практики: до сих пор вспоминаем женщину, которая пришла и попросила «какую-нибудь развивашку для ребенка, ну чтобы он сидел и вообще не беспокоил». Желательно до 18 лет, ага. © Просто птичка / ADME
- Работал в пиццерии. Одна пара постоянно на все жаловалась и просила переделать заказ. Была моя смена, они заказали пиццу, а потом звонят: «Мы хотели, чтобы пицца была порезана на 10 кусочков, а не на 8». Хорошо, переделываю, курьер возвращается с «отбракованной» пиццей, а от первой уже 3 кусочка съедено. Я им звоню, мол, как так? А они: «Мы дружим с владельцем вашей пиццерии и позаботимся о том, чтобы вас уволили». Я сразу же рассказал все директору. И тут скандальная парочка удачно перезвонила: «Мы только что поговорили с директором — вас уволят». Я дал трубку шефу, и он такой: «Говорит владелец пиццерии. Я делаю пометку в вашем профиле, больше никакой доставки вам не будет». © Adam Gent / Quora
- У нас в магазине была функция ксерокопии для клиентов. Пришла как-то женщина одна, а я вижу, у всех сотрудников аж глаз задергался, скинули ее на меня. Подмигивают мне, мол, она вреднющая. Ну ладно, подхожу, мол, чем помочь. И тут она выдет: «На вашем компьютере мои документы, распечатайте мне их». Я отвечаю, мол, вы на почту нам их прислали? А она ни в какую — нет, именно на компьютере. Я посмотрела, действительно, есть документы в папке под названием «Удалить в январе». А сейчас уже февраль. Ну ладно, открываю, она говорит, что распечатать нужно маленькие странички, чтобы их потом прошить в книгу. Я пытаюсь ей сказать, что книжная верстка — совсем другое дело, я так не умею и не обязана уметь. Она противно улыбается и выдает: «Я в вас верю, делайте».
Пока я что-то там пытаюсь настроить и печатаю, она проходится по всему — по моему внешнему виду, по поведению, по магазину, все ей плохо. Потом она ругается, что все медленно, а в магазине жарко, стул ей не предложили. Потом я должна была сама догадаться, что печатать нужно не все, а только часть. Потом она была уверена, что я ее обманываю со счетом. Когда я наконец-то довела ее до кассы, у меня аж нервный тик начался. На меня коллеги смотрят, мол, иди-ка ты на внеплановый перерыв.
- Работала в колл-центре, принимала заказы на саженцы какой-то чудо-клубники, которая давала ягоды размером с кулак. Заказы шли валом. А потом люди стали получать саженцы по почте, а там куча брака: гнилые, поломанные. Так вот почти все покупатели не придумали ничего лучше, чем срывать свою злость на нас. Мы объясняли, что мы просто посредники и жаловаться надо в садоводство. Но это не помогало, на нас лились потоки брани. А нам в ответ нельзя было грубить, а то уволят.
Клубника ,,азия,, очень крупная. Мне соседка дала три кустика, посадила, надеюсь, что урожай будет уже этим летом=))
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- Много-много лет назад я работал в магазине. Пришла как-то женщина и сказала, что ей нужен монитор и модем, чтобы пользоваться интернетом. Я пытался объяснить, что ей вообще-то еще нужен компьютер. Она отказалась. В итоге продал ей монитор и модем. Такие дела. © Apok451 / Reddit
- Один клиент постоянно спрашивал цены. Три месяца подряд — ни одной покупки. Менеджеры устали и перестали отвечать. Я взял его на себя. Полтора года отвечал на каждое сообщение. Ни одной сделки. И вдруг звонит: «Выставите мне счет за заявку. Мы переписываемся уже полтора года, и вы всегда отвечаете. Другие компании тоже общались со мной, но почти все рано или поздно писали агрессивно: „Вы только тратите наше время“. Вы — единственные, кто так не сделал. За вашу лояльность хочу работать именно с вами».
Счет был на огромные деньги. С тех пор он стал одним из наших топ-клиентов и регулярно отправляет нам отличные заявки. Теперь мои менеджеры знают: терпение может превратиться в серьезное сотрудничество. © cyberystan
- Я давно работаю в сфере обслуживания, но сегодняшняя дамочка — это кошмар. Она набрала 35 вещей, я все пробила, и тут покупательница говорит, что у нее нет карты. Ладно, делаю отмену. Потом она подходит еще раз — я все пробиваю, а она заявляет, что ждет парня с деньгами. Проходит 10 минут, парня нет. Снова делаю отмену. Минут через 15 она возвращается в третий раз, просит еще раз пробить товар. Я уже думаю, что наконец-то она раздобыла деньги. Нет, она снова без денег! Ужас. © rainepets / Reddit
Я перед тем, как в третий раз пробивать, попросила бы у клиентки проверить, точно ли у неё есть в этот раз деньги для оплаты покупки
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- Клиентка довела меня сегодня до слез. Я оформляю документы на получение льгот. Приходит женщина и давай ругаться, что в прошлый раз я ей не помогла. Говорю: «Я вижу ваши записи. Вас обслуживали в первом окошке, а я работаю в третьем». Она: «Намекаете, что я не могу различить вас?» Затем женщина потребовала, чтобы ее заявку рассмотрели немедленно. Объясняю, что талончик есть только на пятницу. Она решила жаловаться на меня начальнику. Говорю ей, мол, его сейчас нет, будет тогда-то. Дамочка стала нецензурными словами меня крыть. Уходя, сказала: «Вам следует научиться вежливости, если вы и дальше собираетесь работать с людьми». © Outrageous_Fig_3105 / Reddit
- Звонит на днях отец ребенка из моей группы. Спрашивает, а нельзя ли перевестись в другую группу, на другую специальность. Отвечаю, что это должен решать директор. Далее следуют вопросы о фамилии директора и о том, где его найти. Потом спрашивает, директор на работе или в отпуске. «На работе», — отвечаю. Родитель: «А когда мы приедем, он в кабинете у себя будет или нет?» За 3 дня этот родитель так и не появился. © Zverushka / ADME
- Мужчина купил у нас штаны, а на следующий день решил их вернуть. Бонусные баллы, которые он потратил на покупку, сгорели. Увы, у нас такие правила. Говорил я с ним вежливо, но он пошел жаловаться менеджеру. Заявил, что я орал на него, издевался и насмехался вместе с другими сотрудниками. В итоге менеджер сказал ему, что ничем не может помочь. Я потом полдня в себя приходил. Дико неприятно. © CmdrGrayson / Reddit
Но тема работы в принципе благодатная на различные происшествия:
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