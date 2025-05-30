17 историй о том, что работа с людьми всегда полна неожиданных поворотов

Работать с людьми — это всегда стресс. Конечно, встречаются милейшие люди, с которыми сотрудничать — одно удовольствие. Но порой встречаются такие кадры, что будь воля работников, бежали бы от них так, что только пятки сверкали. Но с работы не уйти, приходится с улыбкой делать свое дело. И потом, может, обсуждать причуды новых клиентов.