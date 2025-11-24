20+ человек, которые так эпично обознались, что сначала хотели провалиться сквозь землю, а потом смеялись до слез

Герои нашей статьи, обознавшись, попали в разные каверзные ситуации, но чувство юмора и их смекалка не позволили им упасть в грязь лицом. А у вас бывало так, что вы случайно обознались на улице? Или, может быть, кто-то по ошибке позвонил вам на телефон?