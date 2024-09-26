У нас с братом была аналогичная история, как в первом рассказе)) когда появился первый комп, еще с операционной системой Dos (кто в курсе), мы готовы были сидеть сутками за ним. Ha системнике был замок, самый натуральный. Ключик вставляешь, поворачиваешь - и комп не включается. Брат через неделю разобрался, какие проводки отключить. И мы благополучно играли, пока родителей не было дома. Однажды заигрались и потеряли счет времени. Папа пришел с работы… но даже ругать не стал за смекалку ))
15 курьезных историй об детишках, с которыми лучше держать ухо востро
Кто из нас в детстве не скармливал невкусную кашу собаке или не притворялся, что забыл дневник дома, чтобы не нести его учителю для двойки. Нередко эти наши уловки быстро разгадывали взрослые. А вот хитрости детей из следующей подборки нередко настолько продуманные и дерзкие, что даже мамам и папам их раскусить не всегда удается.
- В детстве родители не давали мне подолгу зависать перед телевизором. И, чтобы я не смотрела телик в их отсутствие, папа начал прятать сетевой шнур. Но я в первый же день его нашла и самостоятельно подключила. Так я спокойно могла смотреть любимых «Сейлор Мун» и «Зачарованных». И все было бы замечательно, но я чувствовала себя такой умной, что решила этим похвастаться своим родителям. И на следующее же утро на двери комнаты, где был телик, появился навесной замок. Сначала я расстроилась, но потом вспомнила, что у папы есть гвоздодер. Я выдергивала петлю из дверного косяка, а к возвращению родителей вбивала молотком обратно. Вот только однажды папа пришел раньше с работы и увидев, что я натворила, долго смеялся. © tonku28 / Pikabu
- Работаю няней. Ко мне подошел ребенок и спросил, можно ли ему перекусить чего-нибудь. Я сказала, что нет, уже время спать. Не прошло и 5 минут, как я увидела, что он крадется с кухни с заметной выпуклостью в пижамных штанах. Заметив, что я смотрю на него, он вздрогнул, после чего из штанины выпал черничный кекс. Я и так уже готова была расхохотаться, но его фраза меня добила: «Можно я его тогда съем, раз он уже все равно побывал в моих штанишках?» © dune_jhodacia / Reddit
- У меня была привычка: каждый раз после ужина я подходил к сыну, чтобы посмотреть оценки, которые выставили учителя на специальном сайте. Смотрели отметки мы всегда на его компьютере. И этот хитрюга начал прямо перед моим приходом редактировать HTML-код, чтобы временно отображались более высокие баллы, чем есть на самом деле. Теперь, когда я знаю об этом, я каждый раз обновляю страницу, прежде чем посмотреть оценки на этом сайте. © jmcstar / Reddit
- Жена сказала 5-летней дочери заправить кровать. Сама пошла на кухню готовить. Дочь поворачивается ко мне и говорит:
— Покажи, как одеяло заправить, дальше я сама.
Я ей показал и потопал на кухню, а жена пошла в комнату. Видит, что одеяло заправлено и говорит:
— Вот молодец, а теперь сверху покрывалом.
А дочь ей:
— А можешь показать, как покрывало застилать?
Я, услышав с кухни, поржал. © Egorkatsura / Pikabu
- Мне было 6 лет, а брату — 13. Он утром шел в школу и доводил меня до садика. У ворот придавал мне ускорения, мол, топай дальше сама, не маленькая. А потом бежал в школу и лишь в 4 часа меня забирал. В какой-то момент я рассорилась с мальчишкой в группе и решила в садик не ходить. Утром, как только брат скрывался, я шла домой, залазила через форточку в окно, благо, у нас был 1-й этаж. И целый день смотрела мультики на видике. Ближе к четырем возвращалась к воротам сада и ждала брата. И так 2 недели! Лафа кончилась, когда мама вернулась с работы не вечером, а в обед. © WhiteWoman / Pikabu
У папы не педагогическое мышление. Чтобы научить чему то, нужно сначала показать, как сделать, а потом дать ребёнку самостоятельно проделать то же самое. А девчонка похитрее оказалась.
- Сыну чуть больше 3-х лет. Решили пойти в садик. Сначала, как и все, водили на 2-3 часа и постепенно увеличивали время. Спустя неделю решили попробовать оставить на целый день. Прихожу вечером за сыном. А воспитатель категорично заявляет, чтобы я больше Егора не приводила на весь день, а оставляла на полдня — не больше. Оказывается, мой сын плакал и звал меня. Час плакал, кричал «мама», но я так и не пришла. Тогда он пошел к другим детям и предложил им тоже начать звать своих мам. Мол, если они будут кричать все вместе, то мы их услышим, придем и заберем домой. Так они и орали все хором «мама». Воспитатель, няня и заведующая еле успокоили всех к обеденному сну. © Рабочие истории / VK
- Встречаю дочку из детсада, а та бежит ко мне в слезах. Ира из их группы сказала, что никогда у дочки не будет куклы, как у нее. Так обидно стало, поехал в магазин и взял ту же куклу. Возвращаюсь домой, дочь сияет, я, гордо выпятив грудь, жене все рассказываю. И вот смех, тут жена заявляет, что у дочки в группе никакой девочки Иры и в помине нет. А как убедительно рыдала дочь, так мое сердце и разрывалось. © Причал смешных историй / VK
В три года ребёнок уже различает время суток. Поэтому родители должны были объяснить мальчику, в какое время придут его забирать. А то что он мог уговорить всех детей плакать, так это звездёж. Воспитатель всегда находится с детьми и контролирует, что происходит. Тем более, что новенький ребёнок плачет и зовёт маму.
- Каждую пятницу проверяла у сына дневник. Он приносил хорошие оценки, особенно по математике. Гордилась им, я в свое время училась гораздо хуже. А после родительского собрания в класс зашла учительница математики и попросила меня задержаться. Сказала, что сын показывает плохие результаты, не готовится к урокам и не учит программу. Я возмутилась: «Да как так. Ведь у него хорошие оценки стоят в дневнике, откуда они тогда берутся?» Учительница удивилась еще больше, чем я. Показала мне журнал, а там одни неутешительные баллы. Я пришла домой и устроила разбор полетов. Оказывается, сын вел два дневника, настоящий прятал, а в другой сам себе вписывал оценки. © Мамдаринка / VK
- Однажды, пока папы и мачехи не было дома, мои старшие сестры сильно поссорились. И одна со злости бросила в другую декоративную черепаху и случайно попала в окно. Стекло разбилось. После этого сестры решили, что их меньше будут ругать, если они скажут, что просто играли с черепахой как с мячом, а не ссорились. Родители и в самом деле купились на это, а правду узнали только годы спустя. © Chalupa34 / Reddit
- В 5 классе у сына была подружка. И вот как-то после уроков звонит ему. Жена говорит, что сын еще не пришел. А подружка так удивилась: как так, уроки-то уже час назад как закончились. Пацан вроде уже большой, до школы 2 минуты, но жена сразу рванула его искать. И обнаружила, что тот сидит с другой девчонкой и мирно болтает. Крик, вопли и скандал в духе «где тебя носит?» Идиллия была порушена. Так подружка изящно отшила конкурентку. © sok** / Pikabu
Эта история про подружку сына в каком веке была? Сейчас у всех мобилы, мамаша могла просто позвонить своему чаду. В Pikabu тоже свистят знатно.
- К 3-м годам сын исправно ходил на горшок, и с ним не случалось неприятных происшествий. Но однажды мы купили ему новую маленькую игрушку для ванны и позволили ему поиграть с ней в раковине несколько минут перед сном. Уложили его спать и буквально сразу он начал плакать. Мы с женой пошли проверить его и обнаружили, что его постель мокрая. Жена меняла простынку, а я мыл его в ванной, когда он внезапно сказал: «Можно мне теперь принять ванну?» И тут меня осенило. Спрашиваю: «Ты что, нарочно намочил постель, чтобы мы помыли тебя и ты мог поиграть со своей новой игрушкой?» Он сказал, что да. Как же я смеялся! © f***engruven / Reddit
- В детстве сгущенка у нас дома стояла коробками. И, естественно, мне ее запрещали есть в тех количествах, в которых хотелось, а выдавали по чуть-чуть. Так что 9-летняя я пробивала открывашкой масюсенькую дырочку во дне банки и таким образом доставала желанное лакомство. Как же взрослые офигевали, когда спустя некоторое время почти все банки оказались пустые. Никто даже не подумал, что там дырочка внизу, грешили на брак. © Палата № 6 / VK
- А мое хитрое чадо делает так:
— Пап, свари кашу.
Потом:
— Пап, а можно варенья в кашу?
И как итог:
— Пап, я просто сначала варенье съем. © Serdobol / Pikabu
Сварите ребёнку гурьевскую кашу. Я в детстве вообще никакие каши не ела и мне специально варили гурьевскую - объедение. Любимая каша императора Александра 3.
- Помню, что в детском саду у нас давали простенькие тесты по математике. Я всегда с ними хорошо справлялся. Но мне не нравилось, что двое детей, которые сидели рядом, списывали у меня правильные ответы. Поэтому я хитрил: записывал неправильный ответ или обводил его кружочком, а когда они делали у себя на листиках то же самое, стирал неправильные ответы, а правильные записывал. И мои согруппники всегда велись на это! © RobotsInATrenchCoat / Reddit
- Пригласил мою дочку Юльку одноклассник на день рождения. Сказал адрес. А у нас в райончике по адресу дом фиг найдешь. Я показал дочке дорогу. Но когда Юля сама пошла, заблудилась, плакала, а мальчишка ее искал. Я уж думал, вот молодежь, 2 шага сама сделать не может. Пока от жены не узнал, что дочь сама это спланировала. Я вначале жене не поверил, спросил у Юльки, почему она дорогу не нашла и однокласснику названивала, а она: «Папа, ну я хотела, чтобы он меня встретил и проводил. Ну да, был риск, что за мной его мама выйдет, но получилось же нормально!» 11 лет девчонке, а уже такие схемы проворачивает. © XBOCT.KOTA / Pikabu
Хитрости детей — дело обыденное. О том, чем еще характерны родительские будни, честно и с иронией расскажут эти твиты.
Комментарии
Детишки бывают очень хитрющие. У некоторых эта способность остаётся и развивается. Так вырастают эМэМэМщики. Истории интересные, но большинство, откровенный трендеж. Ну, отдохнуть от темы "свекруха-невестушка" можно.