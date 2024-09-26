15 курьезных историй об детишках, с которыми лучше держать ухо востро

У нас с братом была аналогичная история, как в первом рассказе)) когда появился первый комп, еще с операционной системой Dos (кто в курсе), мы готовы были сидеть сутками за ним. Ha системнике был замок, самый натуральный. Ключик вставляешь, поворачиваешь - и комп не включается. Брат через неделю разобрался, какие проводки отключить. И мы благополучно играли, пока родителей не было дома. Однажды заигрались и потеряли счет времени. Папа пришел с работы… но даже ругать не стал за смекалку ))