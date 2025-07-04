А что, если бы почистили, это сильно помогло бы сырую луковицу съесть?
15 походов в кафе, о которых легенды впору слагать
Мы ходим в рестораны, кафе и прочие заведения за вкусной едой, приятной атмосферой и хорошим обслуживанием. Герои нашей подборки, вероятно, тоже не планировали увидеть что-то из ряда вон выходящее, но их поход в общепит превратился в настоящее приключение.
- Зашла с подругой в кафе перекусить. Смотрю, сидит мой молодой человек. Хотела было подойти, как вдруг к нему садится какая-то малолетка. Я в смятении бегу к ним. Чуть истерику не закатила. В итоге он сказал, что такая истеричка ему не нужна и мы расстаемся. А той девушкой неожиданно оказалась его мама. © Подслушано / Ideer
- Работала в кофейне. Стал захаживать парень, ну и постоянно неловко подкатывал. А я что, я просто была вежливой. И вот однажды пришел очень грустным, сказал, что на месяц уезжает, но пообещал вечером сюрприз. И не соврал: притащил мне 12-килограммовый мешок. Открываю, а там монеты. Прям доверху мешок забит! Это были мои чаевые наперед... © Карамель / VK
- Хотел даму впечатлить. Месяц экономил, выбрал модное место. Приносят счет, достаю карту, прикладываю — отказ. Беру другую — тоже отказ. У меня уже лицо красное, руки трясутся. А эта мадам посмотрела на меня, улыбнулась и вдруг выдала: «Ничего, у меня тоже бывает, сейчас я сама». А потом сказала: «Не понтуйся, я не из-за ресторанов пришла». Через полгода я ей сделал предложение. В фастфуде, к слову. © Не все поймут / VK
«Это настолько странно, что у меня слов нет»
- В первый день работы в кофейне я очень нервничала. 7 утра, первый гость заходит и заказывает капучино. Я спускаю немного пара со стимера (такая штука в кофемашине для взбивания пены). Крутанула ручку слишком сильно и вместо пара из нее вылетела струя воды... Прямо гостю в лицо! Хорошо, что он стоял далеко и, пока вода летела, она успела остыть. Но было ужасно стыдно! Я извинилась раз сто! Стала судорожно подавать ему салфетки, но он не дождался свой кофе, развернулся и ушел со словами: «Спасибо. Взбодрили лучше любого кофе с утра». © Палата № 6 / VK
- Cегодня в кафе на меня таращилась мадам за соседним столиком. Через какое-то время она с чашкой кофе направилась ко мне, извинилась, после чего взяла и как окатила меня содержимым чашки. Я, дескать, похожа на любовницу ее мужа. После всего проделанного она попросту выбежала на улицу. Что это было?! © Подслушано / Ideer
- Работаю в кофейне. Отдаю мужчине и женщине два кофе. Она спрашивает: «Где какой?» На что мужчина, не дожидаясь моего ответа, опускает указательный палец в кофе и перемешивает его. Достал палец, облизал и сказал: «Этот будет мой». Собственно, ему никто и не возражал. © Подслушано / Ideer
Надеюсь, кофе, которым окатили несчастную, хоть остыть успел! А вообще стоило с той неадекватной компенсацию, как минимум, за испорченную одежду потребовать!
- Есть у меня в городе одно любимое место — небольшая кофейня. С этим местом у меня связано очень много воспоминаний, и все из-за одного человека. Нам пришлось расстаться, так как он женился, да и наша общая история была слишком короткой, поэтому не могла претендовать на развитие. И вот однажды сижу в том кафе — и вдруг заходит он! Но не один, а в компании жены и дочки. Он меня узнал, улыбнулся своей «грустной» улыбкой и пошел за столик. Вспомнив за пару минут все, что нас связывало, я расплакалась. Посидела еще немного, а когда его жена с дочкой куда-то отошли, он подошел, мы немного поговорили, а в конце, он сказал, что все еще любит... © Карамель / VK
- Работаю в кофейне. Вечером перед закрытием заходит шумная компания — двое парней и девушка, явно после веселой встречи. Заказывают кофе навынос, болтают, смеются. И так они заразительно радовались жизни, что я, сама того не осознавая, ляпнула: «Эх, взяли бы меня с собой!» Они переглянулись и говорят: «А пошли!» Ну, раз сказано — сделано. В итоге провела один из самых веселых вечеров в жизни, а самый разговорчивый из них теперь мой парень. © Палата № 6 / VK
- Работала я как-то официантом. Был у нас один постоянный гость, очень придирчивый. Был он другом директора, так что все хотелки исполняли. И вот как-то сидит он с директором и ест. Официантка, их обслуживавшая, была не из терпеливых. Принесла ему огурцы, очищенные от кожуры. А он:
— Зачем очистили? В кожуре самые витамины!
А официантка с серьезным лицом:
— Ну кожура еще осталась. Вам ее отдельно принести?
Директор ржал, гость молчал. © VirginiaJ / Pikabu
Мужик с женой и дочкой, сказавший, что "всё ещё любит", волопас. Волопасина! 😡
- Работал барменом и видел одну пару. Они познакомились в интернете и пришли на первое свидание. Девушка была какой-то маньячкой: говорила парню, как ему повезло, что она вообще согласилась с ним встретиться. Кроме того, она прямо при своем спутнике сидела в приложении для знакомств. Моя любимая часть этого свидания — когда парень вышел якобы в туалет, а сам сбежал по пожарной лестнице. © duaneap / Reddit
- Вчера с детьми пошли в кафе. Там есть детский уголок, дочка его просто обожает. И вот она что-то заигралась, упала, испугалась, заплакала. А вокруг народ с ноутами. Одна дамочка злобно зыркнула на нас, а потом взяла телефон и громко сказала: «Боже, почему люди повсюду таскают детей?!» Я закатила глаза так, что чуть связки не потянула. Но тут принесли еду, дочка мгновенно переключилась: «Это мой любимый бутерброд!» — и начала восторженно кричать. Дамочка уже проходит мимо нас и снова глядит с недовольством. Но тут дочка вдруг радостно говорит ей: «Привет! Я ем бутерброд. Ты тоже ешь!» — и протягивает кусочек. Женщина застыла с выражением ужаса и тут же ретировалась. Алло, кафе — это не ваш личный офис или библиотека. © most_of_the_time / Reddit
- Устроилась на работу в кофейню. И вот однажды к нам заявился мой бывший. Сел в самом углу и заказал эспрессо. Попросила коллегу отдать мне его столик, сама принесла кофе. А бывший не отрывал глаз от ноутбука, поблагодарил и даже не посмотрел на меня. Ладно, приношу счет — и тут он уже заметил меня, поздоровался. А уже после его ухода заметила, что он оставил мне записку: «Я скучаю по тебе». Теперь не знаю, что делать, написать ему, что я тоже соскучилась или нет. © Карамель / VK
Зачем идти работать с ноутбуком в кафе с детским уголком? Чтобы было, о чем страдать?
- Работал официантом и видел свидание одной парочки. Обоим было лет по 30. Он заказал себе целую тонну ребрышек, а ей не позволил взять стейк и выбрал для нее салат и воду. Потом он без умолку болтал, рассказывая о своих похождениях на какой-то безумной вечеринке, а его спутница сидела молча. Расправившись с ребрышками, он сказал: «Увидимся в пятницу, детка» — и ушел, оставив ей счет. Потом оказалось, что они познакомились в интернете, и по переписке он был гораздо милее. В итоге мы с коллегой помогли заплатить ей по счету, а девушка скоро выходит замуж за этого самого коллегу. © S*****S******stRobot / Reddit
- Пришли в дороге кафе. Заказала двойной черный кофе без добавок. Приносят с сахаром, сливками. На мой немой вопрос официантка кокетливо улыбнулась и выдала: «Я подумала и попросила добавить сливочки и сахарочек, чтобы вам было вкуснее». Лучше бы ты не думала, а просто обслуживала столик! © Догы Догы / Dzen
- Пошли с подругой в ресторан. Там акция — можно попросить кусочек бесплатного торта в честь ДР в течение недели. Принесли мне «Наполеон» со свечкой. Официанты поют поздравительную песню, подруга снимает видео, я задуваю свечку. И вдруг вижу, как от торта крошки разлетаются во все стороны. Официанты потом грустные стояли — убирать-то им. © Marletka / ADME
Комментарии
Так от кофе можно в этом случае отказаться и потребовать, чтобы принесли именно то, что было заказано, а не что официантка додумала.
Зачем покорно пить то, что тебе принесли, если ты заказывала абсолютно другое?