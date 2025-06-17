15+ человек просто хотели перекусить, а попали в эпизод ситкома

Иногда мы забегаем в кафе просто перекусить — на бегу, между делами. Но часто люди приходят в рестораны и другие заведения не только за едой, но и за эмоциями, атмосферой, новыми впечатлениями. Правда, не всегда эти впечатления оказываются приятными, порой очень уж неожиданными. Несколько человек поделились в сети историями и фото из общепита. Глядя на некоторые из них хочется сказать: «Лучше бы у бабушки дома поел».