15+ человек просто хотели перекусить, а попали в эпизод ситкома
Иногда мы забегаем в кафе просто перекусить — на бегу, между делами. Но часто люди приходят в рестораны и другие заведения не только за едой, но и за эмоциями, атмосферой, новыми впечатлениями. Правда, не всегда эти впечатления оказываются приятными, порой очень уж неожиданными. Несколько человек поделились в сети историями и фото из общепита. Глядя на некоторые из них хочется сказать: «Лучше бы у бабушки дома поел».
«Заказал устрицы. Внутри одной из них нашел жемчужину»
- Надеюсь, обошлось без последствий? © Derbster_3434 / Reddit
«Нам принесли рыбу на камне: и то и другое выловлено в одном водоеме. А макароны подали в банке»
Кстати, почитайте истории от некоторых посетителей, которые просто хотели поесть в ресторане, а вышли оттуда с глазами по пять копеек.
«В этом суши-ресторане доставляют заказы на паровозике»
«Вот как нам принесли заказ»
- Мне кажется это глупым, ведь снизу есть нормальная тарелка. © NoBSforGma / Reddit
«Заказал яйца всмятку. Так мне принесли все это на разделочной доске с трещинами. Что может быть хуже?»
«Заказал круассан, а мне принесли вот это. Сказал, что это обычная булка. Но меня обозвали лжецом и утверждали, что это такой вид круассана»
«Зашел в туалет в одном ресторанчике. Мне показалось, что это хорошая переговорная»
«Вот кого я встретил в моем любимом заведении азиатской кухни»
- Он выглядит очень вежливым. Просто оплатите ему ужин. © beotherwise / Reddit
«Сидели в крутом ресторане. Отошел на секунду в туалет, телефон оставил на столе. Возвращаюсь, а официант сделал это»
- Вам придется еще и заплатить за это. © FuMan****s / Reddit
«Креветка на телефоне»
«Мне вручили кофе в пакетике»
«Не говори мне, что любишь. Просто принеси кофе».
«По-видимому, в ресторане считают, что печеный картофель должен выглядеть так. Но мне не хочется есть высушенную картофельную кожуру со сметанкой»
«Вот так выглядит французский луковый суп, который мне принесли»
- Я работал в этом ресторане. Мы просто брали и разогревали в микроволновке суп из пакетов, а сверху посыпали сыром и гренками. © NoAcanthocephala6547 / Reddit
«Тот момент, когда жена 3 месяца просила поставить выключатель на кухню, и ты психанул»
А чего ты психанул-то? Если бы жена - я ещё б поняла.
"Мужик сказал - мужик сделал. И не надо ему об этом напоминать каждые полгода" ?
«Мороженое и десерты они принесли на разделочной доске, а пончик в пакете»
Варвары. Хотя выглядит по отдельности очень вкусно. Тем более варвары.
«Кто-то грыз табличку с номером стола, за которым мы сидели»
- Вы уже давно там сидите, да? © dewpacs / Reddit
Бонус: Порой c кафе, ресторанами или кофейнями связана такая история, что в двух словах не расскажешь
- Беру кофе в одном месте. Каждое утро бариста мне улыбается и добавляет бесплатно печеньку: «Чтобы день задался». Стал ходить еще чаще. Вечером решил взять какао, ее не оказалось, но были другие девушки. Жду заказ, и вдруг слышу их разговор: «А где просроченное печенье? Его списали?» Девушке отвечают: «Нет, Алина его каждое утро одному клиенту к кофе дает!» © Не все поймут / VK
- Подруга уговорила на свидание вслепую, мол, хватит страдать. Прихожу в кафе, пишу этому парню, что я в белой кофте и с косичкой. Он отвечает: «Я уже вижу тебя». Поднимаю глаза, и чуть ли не захлебываюсь своим латте. Передо мной стоит мой бывший. Да-да, тот самый, по которому я убивалась три месяца, ела мороженое ложкой из кастрюли и ревела под грустный плейлист. Он тоже в шоке. Оказалось, его друг тоже устроил ему свидание вслепую, «отвлечься от прошлых отношений». Ага, сработало. Сели. Молча уставились в меню, как будто не встречались полтора года. Через минуту оба начали ржать. В итоге просидели три часа, болтали обо всем. Не скажу, что мы снова вместе... но теперь хотя бы могу слушать тот плейлист без слез. © Не все поймут / VK