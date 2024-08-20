Пипец 🙈🙈🙈🙈🙈 Интересно, машинка после этого не отъехала в мир иной!?!
20+ случаев, когда мозг слегка завис и люди от души натворили глупостей
Наверняка многие из нас перед сном не раз прокручивали в голове моменты прошедшего дня и думали: «Эх, вот в этой бы ситуации да по-другому бы поступить». Действительно, порой мы влипаем в настолько неловкие ситуации, что остается только краснеть и надеяться, что в следующий раз наш мозг сработает так, как ему положено.
- Работаю в банке. Выдавала на днях кредит 50 000 рублей. Девушка молча посчитала наличные и протянула мне 2 тысячи. Так меня еще никто не благодарил, шоколадка максимум. Я на радостях в обеденный перерыв растратила их. Но внезапно вечером при пересчете кассы обнаружилась недостача. Оказывается я затупила и отдала ей на 2 тысячи больше, а девушка как честный человек мне их вернула. © Подслушано / Ideer
- Подруга почти все лето отъездила в лютую жару с открытыми окнами. Мол, нет тут кондиционера, мы не доплачивали. Мучилась и она, и ребенок, жара 35-38 градусов, но ничего не поделать, не иномарка же, говорила она. Как-то подвозит коллегу, а тот обалдело смотрит на нее и спрашивает: «Принципиально кондей не включаешь?» И пока она объясняет, что у нее его нет, коллега поворачивается и делает волшебный тык в нужную кнопку. С тех пор подруга даже к ножницам инструкцию читает. А то мало ли что полезного всплывет. © katamorfoza / Pikabu
- Я как-то машину сдала в ремонт, пришлось впервые за 14 лет ехать на работу на маршрутке. Села, доехала, при выходе посмотрела и запомнила номер, чтоб назад домой потом уехать. Вот только я запомнила номер не маршрута, а самого автомобиля. После работы пришла опять на остановку и принялась ждать 183-й. Долго стояла, пока знакомый на эту же остановку не подошел. Говорю: «183-го ни разу не было, как вымерли». Посмеялись вместе. Вот затупила, так затупила. © Саетлана / ADME
- Мой парень часто приносит мне шоколадное мороженое, потому что думает, что я его очень люблю. На самом деле на нашем первом свидании он спросил, какое мороженое я хочу, а я так запаниковала, что первое, что пришло мне в голову, было: «Я ем только шоколадное мороженое». Которое я прям терпеть не могу. Пришлось есть, еще и делать вид, что вкусно. И теперь я расплачиваюсь за это. Но хоть родители мои рады, они действительно очень любят шоколадное мороженое. Поэтому в нашем доме оно никогда не пропадает зря. © Карамель / VK
- Никогда не оставляй важные бумаги на столе, если у тебя есть малыши. Я почему-то никак не запомню этот постулат материнства. Я вернулась домой, бросила важные документы по работе на кухонный стол и пошла переодеваться. За эти 4 минуты Дане захотелось сгущенного молока. Он взял блюдце, начал наливать на него из банки сгущенку, а потом повернулся, потому что услышал, что я захожу на кухню. Тот поворот был фатальным для моих бумаг, потому что сгущенка потекла прямо на них. © Мамдаринка / VK
- Мы с подругой сидели в романтичном месте, любовались звездами, когда я посмотрел на нее и сказал: «Возможно, я собираюсь совершить самую страшную ошибку в своей жизни, но — ты пойдешь со мной на свидание?» В свое оправдание скажу, что я думал только о том, что будет, если она откажется, и наша дружба тогда разрушится. И еще скажу, что мне было 16. © Unknown author / Reddit
- Работаю в цветочном магазине. Флиртует со мной один парень. Спрашивает меня: «Какие цветы любишь?» Потом покупает букет точь-в-точь как я описала и уходит, якобы нечаянно забыв его рядом с моим рабочим местом. Я растаяла, это же так мило! А мой «ухажер» через 5 минут возвращается и забирает букет, потому что он действительно просто его забыл. © Карамель / VK
«Мы просто хотели постирать подушки.»
- Мой брат — сказочный дундук. У него аккаунт с 10000 подписчиков, и у него есть страх, что его взломают. Придумал себе сложный пароль из кучи символов и цифр. И дабы его не забыть, решил набить пароль на руке. Тату-мастер выложил работу к себе на страницу, отметив брата, а тот уже выложил у себя. Аккаунт этого гения взломали спустя пару часов. © Подслушано / Ideer
- Шел пo улицe, мeня cзaди пo плeчу xлoпнул кaкoй-тo мужчинa, я oбepнулcя, oкaзывaeтcя, этo был мoй дядя. И нaчaл oн paccкaзывaть, кaк я пoxoж нa eгo плeмянникa. Я и гoвopю: «Дядь Лeшa, я и ecть вaш плeмянник». Peaкция у нeгo былa, кoнeчнo, — нe пepeдaть cлoвaми. © Сокровенные истории / VK
- Когда мне было 14, мне посчастливилось познакомиться со своей любимой группой. Я сказал им, что мне больше нравится их старый альбом, а не тот, который они только что выпустили. © beccaonice / Reddit
- Я считаю своего мужа очень умным человеком. Он учился в одном из лучших вузов, долго и успешно занимается сложной работой, связанной с электроникой, да и вообще, во многом он хорошо ориентируется. Возможно, именно по этой причине он временами страшно тупит в очевидных вещах. Привожу пример: прошлой весной он хотел посадить подсолнухи у нас на даче, но ни один из них не взошел. Ломал голову, покупал удобрения, читал форумы, но так и не понял, что семечки нужно покупать не в продуктовом магазине, потому что там они продаются уже пожаренными. © Мамдаринка / VK
А жена не могла втихаря потом посадить нормальные семечки, вместо прожаренных, раз знала что муж затупил? Ну или купить нормальный семена и предложить их посадить?
«Вот почему такие вещи стоит доверить профессионалам. Прости, папа.»
- Стою у подъезда, жду подругу. Подъезжает такси, выходит пассажир и говорит: «Отвечаю, сейчас буду, сто процентов, сейчас вынесу». И скрывается в подъезде. Через пару минут возвращается, подходит к такси, протягивает в окно деньги и гордо так шагает обратно. Такси отъезжает на пару метров, тормозит, и тут открывается задняя дверь и вываливается маленький мальчик в слезах со словами: «Папа, а я?» © Мамдаринка / VK
- Однажды мы с моим парнем пошли поужинать после моей восьмичасовой смены кассиром. И, возвращая меню обратно официанту, я сказала: «Хорошего дня!» Это воспоминание до сих пор преследует меня. © ****gravy / Reddit
- На прошлой неделе звонит мне сотрудница и сонным голосом спрашивает, можно ли выйти на работу. Я ничего не поняла, ответила, что нет, ибо в такое время ее никто никуда уже не пустит. Тогда она давай извиняться, говорить, что это случилось в первый и последний раз и что ей очень нужна эта работа. Сначала я подумала, что она просто что-то важное забыла в офисе. Вообще понятия не имела, о чем речь. К счастью, после слов «Я выпила мелатонин, и мой дневной сон превратился в круглосуточный» — мне стало очень смешно, еще пару минут пришлось выделить на то, чтобы убедить ее, что это все еще тот самый день, а не следующий. А завтра так вообще суббота и никуда идти не надо. Короче, теперь этот человек первый в списке на отпуск. © Палата № 6 / VK
- Отпуск промчался незаметно, насыщенно и запоминающээеся. Возвратиться домой было приятно, но я испытала шок! Почему? Зайдя в комнату и увидев включенный утюг, я не могу передать, какие у меня были глаза. Фраза, которую ты произносишь с облегчением, когда понимаешь, что ничего страшного не случилось: «Хорошо, что пронесло!» А это, на минуточку, работающий утюг все 24 часа, целых полторы недели. © Подслушано / Ideer
«Это уже второй комплект наушников, который я забыл в карманах и постирал.»
- Я работал администратором. В зал ресторана вошли 4 человека: папа и, вроде бы, трое его детей. Я взял 4 меню (1 взрослое и 3 детских) и проводил их к столику. Когда они сели за стол и я начал раздавать им меню, я понял, что детей было не трое. Это были папа, двое его детей и их мама маленького роста. И я ей дал детское меню. По сей день не помню, что произошло дальше. Думаю, я вычеркнул это из своей памяти. © TheTurntLocker / Reddit
- Сижу дома, на улице солнышко, такая погода замечательная, хочется гулять. Вселенная, видимо, услышала меня, ибо мне позвонил парень и сказал выглянуть в окно. Я вышла на балкон, смотрю вниз, а там надпись на асфальте: «Любимая, выходи за меня!» У меня слезы наворачиваются на глаза, я кричу парню: «Да! Да! Да! Я согласна!» На что он мне отвечает: «Дурешка, это не я писал! Выходи гулять!» Ну хоть какая-то мечта исполнилась, я закатала губу обратно. © Карамель / VK
- Coбpaлиcь вceй ceмьей нa днe poждeния бpaтa. Co мнoгими дaвнo нe видeлиcь и, ecтecтвeннo, зa cтoлoм нaчaли paccпpaшивaть дpуг дpугa, дeлитьcя нoвocтями. Бaбушкa, paccкaзывaя пpo cвoю внучaтую плeмянницу, выдaлa: «Живет co cвoим Aлешeй. Hу, кoтopый eще этим зaнимaeтcя. Hу, кaк этo нaзывaeтcя? Пapa лифчикoв!» Оказалось, что Лешa — KMC пo пaуэpлифтингу. © Сокровенные истории / VK
Ой, ну подумаешь, сказал "Извините, случайно не то меню принёс, сейчас поменяю" и инцидент исчерпан.
- Муж сидел ужинал, я в это время была в душе. Выхожу и вижу картину: мой благоверный сидит на полу с ножом и пытается отскрести непонятную черную полосу с ламината, которая, как ему показалось, появилась от того, что он проехался ножкой табуретки по полу.
Как же он удивился, когда я подошла и убрала свисающий провод, который бросал тень на ламинат. Теперь у нас белая полоса на полу от стараний мужа. © Подслушано / Ideer
- Вечер. Одна дома. Моюсь в душе и вдруг слышу голоса из прихожей. Выхожу из ванной — тишина. Только вещи разбросаны и шкафы открыты, как будто что-то искали. Хожу по дому и реву от страха. Звоню родителям, а они ржут. Оказывается, папа перед уходом что-то искал и разбросал вещи. Я просто до этого не обратила внимания. © Подслушано / Ideer
- Недавно повязала собаку. Иду от хозяйки дамы сердца своего пса, захожу в лифт и встречаю соседа. Он спрашивает: «Ну что, родила?» Вздыхаю: «Нет, просто носилась, тряпки в угол собирала. А врач приехал и сказал, что беременность ложная». Сосед обалдел и молча вышел из лифта. Всю комичность ситуации я поняла, когда поднялась на свой этаж и дверь мне открыла моя сестра на девятом месяце беременности. © Подслушано / Ideer
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Комментарии
Отпуск пролетел очень "запоминающээеся" 🤣
Кстати кто скажет ,как правильно?