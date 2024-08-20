20+ случаев, когда мозг слегка завис и люди от души натворили глупостей

Наверняка многие из нас перед сном не раз прокручивали в голове моменты прошедшего дня и думали: «Эх, вот в этой бы ситуации да по-другому бы поступить». Действительно, порой мы влипаем в настолько неловкие ситуации, что остается только краснеть и надеяться, что в следующий раз наш мозг сработает так, как ему положено.