14 ярких образов, в которых оживают полотна великих мастеров

В мире моды всегда есть место для экспериментов и неожиданных акцентов. Все больше девушек добавляют в свои повседневные образы нотку искусства — будь то красочный арт-маникюр, яркий макияж или одежда. В этой статье мы собрали фото 14 девушек, которые смело сочетают моду и искусство, побуждая на новые стильные открытия.