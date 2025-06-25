14 ярких образов, в которых оживают полотна великих мастеров
В мире моды всегда есть место для экспериментов и неожиданных акцентов. Все больше девушек добавляют в свои повседневные образы нотку искусства — будь то красочный арт-маникюр, яркий макияж или одежда. В этой статье мы собрали фото 14 девушек, которые смело сочетают моду и искусство, побуждая на новые стильные открытия.
«Сделала вот такой макияж в стиле „Звездной ночи“ Ван Гога»
Это способно долго продержаться? Или так, чисто пофоткаться?
«Разрисовала подруге ногти в стиле Пикассо»
«Вдохновилась картиной Моне „Впечатление. Восходящее солнце“ и сделала такой мейк»
Если бы она не уточнила на что именно намек,то так и не поймёшь. Но в целом неплохо.
«Выглядит довольно знакомо»
«Сделала ногтики»
- С такими ногтями я бы сидела 4 недели не шевелясь — лишь бы не испортить эту красоту. © TheIngloriousTIG / Reddit
«Вдохновилась картиной Моне»
Вот вроде не люблю желтизну, синеву в маникюре, но здесь это выглядит 🔥
«Успела посмотреть пять серий сериала, пока рисовала ногти в стиле Пикассо»
«5 часов разрисовывала веки! И вот результат»
- Я свое имя пишу коряво, а тут такое! Браво! © curlywerle / Reddit
«Друг разрисовал мне джинсы»
о, ну тут хотя бы какое-то время поносится. А если спецкраска по ткани, такая, котопая потом утюгом "заваривается" и не вымывается, то и вообще красотень.
«Картины Боба Росса на моих ногтях. Несколько часов с крошечной кисточкой и краской — и вуаля!»
Не понимаю я этих миниатюр н.а ногтях. Посторонние все равно увидят какую-то цветовую кашу. Чисто для подписчиков в соцсетях фотки поразглядывать?
«„Сотворение Адама“ на моей рубашке»
«Живописный рисунок на губах, который я нарисовала на днях»
- Боб Росс вами бы гордился. © ebenfalz / Reddit
«Попыталась нарисовать Мону Лизу. Моя вторая рука 3 дня оставалась „голой“, пока я воплощала задумку в жизнь!»
Ради прикола na другой руке можно изобразить наброски Леонардо, а na правой уже картины
А здесь вы найдете интересные арт-проекты 17 человек, чьи навыки рисования вышли за рамки обычных холстов.