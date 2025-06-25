14 ярких образов, в которых оживают полотна великих мастеров

Народное творчество
1 час назад

В мире моды всегда есть место для экспериментов и неожиданных акцентов. Все больше девушек добавляют в свои повседневные образы нотку искусства — будь то красочный арт-маникюр, яркий макияж или одежда. В этой статье мы собрали фото 14 девушек, которые смело сочетают моду и искусство, побуждая на новые стильные открытия.

«Сделала вот такой макияж в стиле „Звездной ночи“ Ван Гога»

«Разрисовала подруге ногти в стиле Пикассо»

«Вдохновилась картиной Моне „Впечатление. Восходящее солнце“ и сделала такой мейк»

«Выглядит довольно знакомо»

«Сделала ногтики»

«Вдохновилась картиной Моне»

ucTepu4ka
44 минуты назад

Вот вроде не люблю желтизну, синеву в маникюре, но здесь это выглядит 🔥

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«Успела посмотреть пять серий сериала, пока рисовала ногти в стиле Пикассо»

«5 часов разрисовывала веки! И вот результат»

«Друг разрисовал мне джинсы»

Кошачья прислуга
6 часов назад

о, ну тут хотя бы какое-то время поносится. А если спецкраска по ткани, такая, котопая потом утюгом "заваривается" и не вымывается, то и вообще красотень.

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«Картины Боба Росса на моих ногтях. Несколько часов с крошечной кисточкой и краской — и вуаля!»

Тревожное Пирожное
17 минут назад

Не понимаю я этих миниатюр н.а ногтях. Посторонние все равно увидят какую-то цветовую кашу. Чисто для подписчиков в соцсетях фотки поразглядывать?

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«„Сотворение Адама“ на моей рубашке»

«Живописный рисунок на губах, который я нарисовала на днях»

«Попыталась нарисовать Мону Лизу. Моя вторая рука 3 дня оставалась „голой“, пока я воплощала задумку в жизнь!»

А здесь вы найдете интересные арт-проекты 17 человек, чьи навыки рисования вышли за рамки обычных холстов.

Фото на превью sdmw / Reddit

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