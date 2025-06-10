17 человек, чьи навыки рисования выходят за рамки обычных холстов
Иногда творчество не ограничивается бумагой или холстом. В этой статье мы собрали подборку ярких и необычных работ, которые авторы сделали своими руками, проявив навыки рисования. Разрисованные джинсы, сумки, ногти, стены и даже статуэтки — все это стало полотном для их идей. Получилось ярко, креативно и очень вдохновляюще.
«Это была самая сложная поверхность, на которой я когда-либо рисовала!»
«Разрисовала детскую комнату нашей девочки»
«Вот как я украсила уголок с растениями»
«Люблю разрисовывать сумки»
- Вау, ничего себе! Забери мои деньги! © fatsimaxx / Reddit
«С женой разрисовали стены в детской, на это ушло почти 5 месяцев»
Темновато для детской. Я бы сделала в бело - голубых тонах. Небо, горы, облака, ковры - самолеты, сапоги - скороходы несут гонца, в небе ангелы трубят, гуси - лебеди летят и т.д.
- Вы что, в Сикстинской капелле?! Это обалденно! © Unknown author / Reddit
«Захотелось покрасить электрические щитки в виде кирпичей»
«Наконец-то доделала свой календарь»
«Сделал татуировку в стиле Пикассо»
"...наего спине была вытатуирована картина Сурикова " Переход Суворова через Альпы" только напдпись гласила - Переход Суворова через Васю..."
«Я сделала вот такую красивую леди»
Ухты! Шарнирная, светловолосая... Очень талантливо, такая нежная кукла вышла.
«Портрет моего сладкого кокер-спаниеля»
«Сделал и разрисовал скульптуру»
«Расписанные вручную джинсы»
Отличная работа. Носить жалко. Но, если руки растут как положено, то и не жалко. Можно еще разрисовать.
«Живопись тушью и акрилом по дереву»
«Сделала ногти в виде витража. Как вам?»
Впечатляет, очень креативно. Люблю необычные маникюры. Если хорошо подобран под стиль одежды, то будет Вау.
- Как только я рассмотрела детали, я офигела вдвойне! © icerobin99 / Reddit
«Сделала пугающий образ»
«Захотелось украсить сад. Поэтому я раскрасила кирпичи в виде книг «Голодные игры»
«Я сделал и раскрасил орхидею своими руками»
А здесь вы найдете работы 18 мастеров, которые рискнули воплотить в жизнь свои самые смелые идеи.
Комментарии
Интересная подборка, спасибо!
Ну и повод показать работы нашего мастера, она великолепный миниатюрист)