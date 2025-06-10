17 человек, чьи навыки рисования выходят за рамки обычных холстов

Народное творчество
4 часа назад

Иногда творчество не ограничивается бумагой или холстом. В этой статье мы собрали подборку ярких и необычных работ, которые авторы сделали своими руками, проявив навыки рисования. Разрисованные джинсы, сумки, ногти, стены и даже статуэтки — все это стало полотном для их идей. Получилось ярко, креативно и очень вдохновляюще.

«Это была самая сложная поверхность, на которой я когда-либо рисовала!»

«Разрисовала детскую комнату нашей девочки»

«Вот как я украсила уголок с растениями»

«Люблю разрисовывать сумки»

«С женой разрисовали стены в детской, на это ушло почти 5 месяцев»

Ирина Королева
2 часа назад

Темновато для детской. Я бы сделала в бело - голубых тонах. Небо, горы, облака, ковры - самолеты, сапоги - скороходы несут гонца, в небе ангелы трубят, гуси - лебеди летят и т.д.

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«Захотелось покрасить электрические щитки в виде кирпичей»

«Наконец-то доделала свой календарь»

«Сделал татуировку в стиле Пикассо»

Iosi Merson
4 часа назад

"...наего спине была вытатуирована картина Сурикова " Переход Суворова через Альпы" только напдпись гласила - Переход Суворова через Васю..."

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«Я сделала вот такую красивую леди»

«Портрет моего сладкого кокер-спаниеля»

«Сделал и разрисовал скульптуру»

Зося
3 часа назад

Безликий просветлел и прозрел с голодухи. Из Миядзаки.

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«Расписанные вручную джинсы»

«Живопись тушью и акрилом по дереву»

«Сделала ногти в виде витража. Как вам?»

Черепуха Ку
1 час назад

Впечатляет, очень креативно. Люблю необычные маникюры. Если хорошо подобран под стиль одежды, то будет Вау.

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  • Как только я рассмотрела детали, я офигела вдвойне! © icerobin99 / Reddit

«Сделала пугающий образ»

«Захотелось украсить сад. Поэтому я раскрасила кирпичи в виде книг «Голодные игры»

«Я сделал и раскрасил орхидею своими руками»

А здесь вы найдете работы 18 мастеров, которые рискнули воплотить в жизнь свои самые смелые идеи.

Фото на превью __RebelRebel__ / Reddit

Комментарии

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Руконожка Ай-Ай
1 день назад

Интересная подборка, спасибо!
Ну и повод показать работы нашего мастера, она великолепный миниатюрист)

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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