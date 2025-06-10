17 человек, чьи навыки рисования выходят за рамки обычных холстов

Иногда творчество не ограничивается бумагой или холстом. В этой статье мы собрали подборку ярких и необычных работ, которые авторы сделали своими руками, проявив навыки рисования. Разрисованные джинсы, сумки, ногти, стены и даже статуэтки — все это стало полотном для их идей. Получилось ярко, креативно и очень вдохновляюще.