Как изменились 15 звезд нашумевших сериалов из нашей юности

Во времена, когда в доме еще не было интернета, телесериалы были нашим окном в другой мир. Мы ждали новую серию как главное событие недели. Замирали у экрана, забывая про все на свете — лишь бы не пропустить очередной поворот сюжета. Эти истории увлекали, раздражали, заставляли сочувствовать и спорить с экраном. Мы решили показать вам, как сейчас выглядят актеры из сериалов, сыгравшие узнаваемых персонажей.