Как изменились 15 звезд нашумевших сериалов из нашей юности
Во времена, когда в доме еще не было интернета, телесериалы были нашим окном в другой мир. Мы ждали новую серию как главное событие недели. Замирали у экрана, забывая про все на свете — лишь бы не пропустить очередной поворот сюжета. Эти истории увлекали, раздражали, заставляли сочувствовать и спорить с экраном. Мы решили показать вам, как сейчас выглядят актеры из сериалов, сыгравшие узнаваемых персонажей.
Анжелика Вольская
В сериале 2004-2005 годов «Исцеление любовью» и в мини-сериале 2018 года «Радуга жизни».
Алексей Гуськов
В сериале 2003 года «Участок» и в 2024 году.
Екатерина Семенова
В сериале «Две судьбы» (2002-2008) и в мини-сериале 2021 года «Кукловод».
Ольга Дроздова
В сериале «Остановка по требованию» 2000 года и в 2025 году.
Евгения Осипова
В сериале «Доярка из Хацапетовки» 2007 года и ток-шоу «Секрет на миллион» в 2024 году.
Вадим Андреев
В сериале «Кармелита» 2005 года и в сериале «Кошка» (2023 год).
Анастасия Мельникова
В сериале 1999 года «Улицы разбитых фонарей 2» и сериале 2023 года «Агата и сыск. Выгодный риск».
Александр Балуев
В сериале 2005 года «Охота на изюбря» и в сериале 2021 года «Дама с собачкой».
Ольга Прокофьева
В сериале 2001 года «Воровка» и в фильме 2022 года «Некрасивая подружка. Страшная, страшная сказка».
Инга Оболдина
Ещё она кажется играла в сериале "мама-детектив".
Очень классный сериал, жаль, что быстро и резко закончился.
В сериале 2007 году «Служба доверия» и в 2023 году в сериале «Стой! Не то мама будет гадать».
Александр Мохов
В сериале «Две судьбы», который шел с 2002 по 2008 годы, и в 2023 году.
Анна Казючиц
В сериале «Воровка 2: Счастье напрокат» (2002 года) и сериале «Когда-нибудь наступит завтра» (2020 года).
Александр Лыков
В сериалах «Улицы разбитых фонарей» (1997) года и «Гранд» (2018-2021).
Светлана Чуйкина
В мини-сериале «Нина» 2001 года и в фильме «Красный шелк» 2025 года.
Алена Хмельницкая
В мини-сериале 2005 года «Самая красивая» и в сериале «Кошка» (2023 год).
А если вам интересно, как изменились яркие пары из фильмов и сериалов прошлого, загляните в эту статью.