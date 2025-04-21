Как изменились 17 актерских дуэтов, которые покорили нас на экране

Старые фильмы — это не просто кадры из прошлого, а настоящие капсулы времени, которые до сих пор вызывают у нас сильные эмоции. Предлагаем поностальгировать, вспомнив культовые фильмы, и посмотреть, как изменились звезды, сделавшие их незабываемыми. Здесь собраны фото 34 актеров тогда и сейчас.