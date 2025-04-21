Как изменились 17 актерских дуэтов, которые покорили нас на экране
Знаменитости
40 минут назад
Старые фильмы — это не просто кадры из прошлого, а настоящие капсулы времени, которые до сих пор вызывают у нас сильные эмоции. Предлагаем поностальгировать, вспомнив культовые фильмы, и посмотреть, как изменились звезды, сделавшие их незабываемыми. Здесь собраны фото 34 актеров тогда и сейчас.
Барбра Стрейзанд и Джефф Бриджес в фильме «У зеркала два лица»
© The Mirror Has Two Faces / TriStar Pictures, Evan Agostini/Invision/East News, © CBS Sunday Morning / YouTube
Рэйчел Ли Кук и Фредди Принц-младший в фильме «Это все она»
Пьер Ришар и Валери Мересс в комедии «Укол зонтиком»
Клэр Форлани и Джеки Чан в комедийном боевике «Медальон»
Кэмерон Диаз и Дермот Малруни в романтической комедии "Свадьба лучшего друга"
© My Best Friend's Wedding / TriStar Pictures, Scott A Garfitt / Invision / East News, © INSTAR Images LLC / Alamy Stock Photo
Кимберли Уильямс-Пэйсли и Дайан Китон в комедии «Отец невесты»
Рэйчел Макадамс и Оуэн Уилсон в комедии «Незваные гости»
© Wedding Crashers / New Line Cinema, © Good Morning America / YouTube, Elizabeth Goodenough/Everett Collection / East News
Джефф Дэниелс и Кристофер Ллойд «Мой любимый марсианин»
Мег Райан и Кевин Клайн в фильме "Французский поцелуй"
© French Kiss / Polygram Filmed Entertainment, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News, Lance Goldberg/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News
Обалденный фильм и такие же актеры! МЭГ Райян моя любовь! А старость то никого не красит!
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Кристофер Ламберт и Жозиан Баласко в криминальной комедии «Арлетт»
Крис О’Доннелл и Рене Зеллвегер в комедии «Холостяк»
© The Bachelor / New Line Cinema, © NCIS: Los Angeles / CBS Television Studios, Elizabeth Goodenough/Everett Collection / East News
Эдриан Гренье и Мелисса Джоан Харт в романтической комедии «Сведи меня с ума»
Дженнифер Лав Хьюитт и Сигурни Уивер в комедии "Сердцеедки"
Камилла Кодури и Джон Гудман в комедии «Король Ральф»
© King Ralph / Universal Pictures, © Death in Paradise / Red Planet Pictures, Jeffrey Mayer/Associated Press/East News
Бен Стиллер и Тери Поло в комедии «Знакомство с родителями»
Конни Нильсен и Рассел Кроу в фильме "Гладиатор"
© Gladiator / Dreamworks Pictures, Jordan Strauss / Invision/ East News, © Independent Photo Agency Srl / Alamy Stock Photo
Стив Мартин и Дэрил Ханна в романтической комедии «Роксана»
Пусть тот,кто не верит,что нос и уши к старости растут - бросят в меня камень!
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А вот как сейчас выглядят 20+ актеров, которые в нулевых блистали на экранах.
Фото на превью Heartbreakers / Metro-Goldwyn-Mayer, Simone Comi / ipa-agency. / SIPA / Sipa Press / East News
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