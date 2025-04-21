Как изменились 17 актерских дуэтов, которые покорили нас на экране

Знаменитости
40 минут назад

Старые фильмы — это не просто кадры из прошлого, а настоящие капсулы времени, которые до сих пор вызывают у нас сильные эмоции. Предлагаем поностальгировать, вспомнив культовые фильмы, и посмотреть, как изменились звезды, сделавшие их незабываемыми. Здесь собраны фото 34 актеров тогда и сейчас.

Барбра Стрейзанд и Джефф Бриджес в фильме «У зеркала два лица»

Рэйчел Ли Кук и Фредди Принц-младший в фильме «Это все она»

© She's All That / Miramax, Elizabeth Goodenough/Everett Collection/EastNews

Пьер Ришар и Валери Мересс в комедии «Укол зонтиком»

Клэр Форлани и Джеки Чан в комедийном боевике «Медальон»

Кэмерон Диаз и Дермот Малруни в романтической комедии "Свадьба лучшего друга"

Кимберли Уильямс-Пэйсли и Дайан Китон в комедии «Отец невесты»

Рэйчел Макадамс и Оуэн Уилсон в комедии «Незваные гости»

© Wedding Crashers / New Line Cinema, © Good Morning America / YouTube, Elizabeth Goodenough/Everett Collection / East News

Джефф Дэниелс и Кристофер Ллойд «Мой любимый марсианин»

Мег Райан и Кевин Клайн в фильме "Французский поцелуй"

© French Kiss / Polygram Filmed Entertainment, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News, Lance Goldberg/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News

Кристофер Ламберт и Жозиан Баласко в криминальной комедии «Арлетт»

© Arlette / Les Films Flam, Shootpix/ABACA/Abaca/East News

Крис О’Доннелл и Рене Зеллвегер в комедии «Холостяк»

© The Bachelor / New Line Cinema, © NCIS: Los Angeles / CBS Television Studios, Elizabeth Goodenough/Everett Collection / East News

Эдриан Гренье и Мелисса Джоан Харт в романтической комедии «Сведи меня с ума»

Дженнифер Лав Хьюитт и Сигурни Уивер в комедии "Сердцеедки"

© Heartbreakers / Metro-Goldwyn-Mayer, Simone Comi / ipa-agency. / SIPA / Sipa Press / East News

Камилла Кодури и Джон Гудман в комедии «Король Ральф»

Бен Стиллер и Тери Поло в комедии «Знакомство с родителями»

© Meet the Parents / Universal Pictures, Evan Agostini/Invision/East News

Конни Нильсен и Рассел Кроу в фильме "Гладиатор"

Стив Мартин и Дэрил Ханна в романтической комедии «Роксана»

© Roxanne / Columbia Pictures Industries, Jordan Strauss/Invision/East News

А вот как сейчас выглядят 20+ актеров, которые в нулевых блистали на экранах.

Фото на превью Heartbreakers / Metro-Goldwyn-Mayer, Simone Comi / ipa-agency. / SIPA / Sipa Press / East News

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