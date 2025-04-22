15 человек, которые ожидали от окружающих чего угодно, но к такому их жизнь точно не готовила

Я недавно позвонила медсестре из нашей детской поликлиники - спросить, что входит в чекап для ребенка в два года. Она ответила и в том числе упомянула, что справку от стоматолога может сам папа ребенку написать (мой муж - стоматолог). Учитывая, что в поликлинику эту мы ходим только для того, чтобы поставить все прививки, я каждый раз впечатляюсь памяти этой женщины)))