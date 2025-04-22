15 человек, которые ожидали от окружающих чего угодно, но к такому их жизнь точно не готовила
Конечно, мы знаем, что не все обязаны соответствовать нашим ожиданиям и разделять наши ценности. Но иногда встречаются те, кто своим поведением так нас удивляет, что мы в очередной раз убеждаемся — люди не просто разные, они совершенно непредсказуемые. Почитайте только.
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- Я работала официанткой и получила машину в качестве чаевых. Клиент случайно услышал наш разговор с коллегами: я обсуждала с ними, как я добираюсь на работу без авто. На следующий день его юрист доставил мне подарок. Сначала я не хотела его принимать, но он заверил, что это просто добрый жест и не накладывает на меня никаких обязательств. Обычно я об этому никому не рассказываю, все равно никто не поверит. © andertwinsen / Reddit
- Решили на лето переехать к родителям: свой дом, свежий воздух. Забили такси вещами. Мы были с дочкой, муж должен был приехать позже. Таксист молча смотрел на нас в зеркало, а потом не выдержал: "Вы бы подумали еще... В жизни всякое бывает, а ребенка одной растить тяжело!" Он решил, что я оставила мужа и вернулась к родителям. Было смешно, но я покивала и поблагодарила за совет. © Марина Фунтикова
- Я фотограф. На свадьбе подружки невесты попросили сделать групповое фото. Одна из них стояла в стороне. Я пригласила и ее тоже. Наступила мертвая тишина. И невеста такая: «Мы не хотим, чтобы она была на фотографиях!» В общем, у жениха было двое детей от предыдущего брака, и эта девушка оказалась их матерью. Она просто пришла присмотреть за дочкой, которая должна была нести цветы на свадебной церемонии. Но зачем тогда бывшая надела такое же шелковое платье, как и все подружки невесты, я так и не поняла. © lilsebastian17 / Reddit
- Мама настроила свой телефон на разблокировку с помощью отпечатка указательного пальца, но она сканировала указательный палец, а потом пыталась разблокировать его большим. И не могла понять, почему ничего не получается. Рассказала эту историю своему парню, и он тоже не понял. Я встретила двух взрослых, которые не знали, что отпечатки их пальцев разные! © d3f3ct1v3 / Reddit
- Мой коллега летел с конференции и ему удалось пересесть в первый класс (он использовал накопленные за перелеты баллы). В этом же самолете летела вице-президент компании - богатая высокомерная женщина, которая обычно обращалась с сотрудниками, как со слугами. Она увидела коллегу в первом классе, вызвала бортпроводника и потребовала, чтобы коллега поменялся с ней местами, так как она выше его по статусу. Ей отказали, и тогда она устроила скандал! В конце концов, бортпроводник сказал, что если она не прекратит и не вернется на свое место, ее выведут из самолета. © doctor-rumack / Reddit
- Моя парикмахерша невероятная. Я пришла к ней второй раз больше чем через полгода. Она подошла, назвала меня по имени и спросила, хочу ли я, чтобы мне сделали такую же стрижку, как в прошлый раз - она помнила, какую! Еще она вспомнила, сколько у меня детей, какой у них возраст и пол, и кучу других вещей, которые я вскользь упоминала - несколько месяцев и сотни клиентов назад! © tiptoe_only / Reddit
Я недавно позвонила медсестре из нашей детской поликлиники - спросить, что входит в чекап для ребенка в два года. Она ответила и в том числе упомянула, что справку от стоматолога может сам папа ребенку написать (мой муж - стоматолог). Учитывая, что в поликлинику эту мы ходим только для того, чтобы поставить все прививки, я каждый раз впечатляюсь памяти этой женщины)))
- В выходные перед Рождеством у нас в магазине толпы народу. Одна из клиенток начала скандалить и предъявлять претензии моему коллеге, который развешивал вещи, оставленные в примерочной. Она заявила, что у нас все ужасно и кругом беспорядок. Но он ее отбрил, ответив: "У нас сейчас беспорядок, потому что наш магазин пользуется популярностью. И главная причина беспорядка в том, что такие женщины, как вы, не удосуживаются убрать за собой. Это не сотрудники создают беспорядок. Это такие люди, как вы. Вас больше, чем нас!» Женщина сразу сдулась и ретировалась. © rancidquail / Reddit
- Я работал в чайном магазине. Мой начальник был в отъезде, а я остался за управляющего. Приходит парень и говорит, что мы его наняли и сегодня его первый рабочий день. Я его обучил, он приступил к работе. Возвращается начальник и заявляет, что понятия не имеет, кто это. Оказалось, парень устроился на работу в другое место, но перепутал и пришел к нам. И все же мы предложили ему остаться - нам как раз нужны были сотрудники. © ninetiesluddite / Reddit
- Мой мужчина отправлял мои фотографии своей маме, чтобы она оценила, как я одета. Он вообще хотел знать ее мнение по каждому поводу! Мне это надоело, и я сбежала от него. © -o-katyusha-o- / Reddit
- Наш слесарь захотел наследника. Первой родилось дочь. И вторая тоже дочь. Когда родили третью, все стали твердить, мол, угомонись уже. Хватит. Нет, нужен пацан... Седьмая тоже была девчонкой. Не представляю, каких высот бы они достигли, если бы восьмым не родился сын. © Sanviktorovi4 / Pikabu
- К нам в ресторанчик пришла парочка. В бронировании было написано, что у них запланирована помолвка, было заказано определенное место, блюда и напитки. Одна из наших официанток подходит к их столику и говорит: "Итак, вы помолвлены! Поздравляю!" Но для девушки это был сюрприз, и парень еще не успел сделать предложение. Официантка все испортила. © ChefHannibal / Reddit
Мои сочуствия клиенам слесаря. Ему теперь восьмерых кормить. Цены будут ....
- Мой бывший звонил маме каждую неделю, чтобы она приехала к нему прибраться и забрать грязное белье. При каждом визите она возвращала ему белье с прошлой недели, все чистое и выглаженное. Ему было 30 лет, и он был точно способен делать все это сам, у него даже были стиральная и сушильная машины. Когда я спросила его об этом, он ответил, что его мама сама хочет это делать, а он не желает лишать ее этого «удовольствия». Это продолжалось, даже когда я переехала к нему. И он злился на меня, когда я стирала свою одежду, и хотел, чтобы я тоже отдавала ее его маме! © Weekly-Walrus-5329 / Reddit
- Когда я учился в медицинском, то дружил с парнем, который прогуливал все лекции и практически не появлялся в универе. В конце второго курса он сказал мне, что за неделю посмотрел весь учебный материал на видео с удвоенной скоростью. Он вошел в десятку лучших (из 300 студентов) и великолепно сдал все экзамены. Причем он не просто все помнил, но и понимал все гораздо лучше, чем большинство. Если бы он приложил чуть больше усилий, его было бы не превзойти. Но ему это было не нужно. © fruit_shoot / Reddit
- Мама работала продавцом-консультантом. Рядом с ее отделом стоял терминал для пополнения телефона. Их тогда только начали устанавливать. Однажды она заметила, что у терминала мучается мужчина, что-то у него не получается. Покупателей у нее не было, она подошла к нему и предложила помочь ввести номер телефона. А он смерил ее презрительным взглядом и сказал: "Еще чего, сначала поможет, а потом названивать будет!" К слову, мама у меня очень привлекательная, мужчины за ней всю жизнь ухаживать пытались. © Мария Август
- Мой начальник однажды он позвонил мне домой и как давай орать из-за какой-то проблемы. Я просто повесил трубку. На следующий день меня вызывает еще более высокое начальство и спрашивает, почему это я трубки бросаю. А я спокойно объясняю, что никто не может кричать на меня в мое личное время, у меня дома и по моему телефону. Что им придется подождать, пока я выйду на работу, чтобы заплатить мне за эту привилегию, и я с радостью возьму за это деньги. И это объяснение сработало! © blind30 / Reddit
Комментарии
Есть люди с отличной памятью. Ходил нафортепиано, в третьем классе подловили, что я ноты читать не умею... Учитель сыграет, я запомню и повторяю... Так она перестала показывать как играть, пришлось учить ...Я их русским языком писал " до,соль,до,фа ..."