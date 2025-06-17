9 крутых штук, о которых знают японцы, но не знали мы. Поэтому-то они такие спокойные

Жизнь любого человека бывает наполнена тревогами и стрессами. Люди изо всех сил пытаются что-то сделать так, как им хочется, но ничего не выходит. Можно расплакаться, впасть в отчаяние, разочароваться в своих целях и вообще во всем вокруг. Но японская философия Гаман предлагает другой вариант.

В некоторых ситуациях, согласно Гаман, можно просто ничего не делать, следовать за тем, куда нас ведет жизнь. И к присутствующим в жизни неудобствам относиться с философским равнодушием. Ведь мы так или иначе переживем этот сложный этап, поэтому можем относиться к нему как к способу роста. И вместо паники и тревожных приступов можем следовать философии Гаман и развивать в себе стойкость и способность противостоять невзгодам.