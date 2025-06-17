Детские мечты и реальная жизнь порой диаметрально противоположны. В детстве я хотела стать балериной т.к. неплохо умела танцевать. Но не стала по ряду причин. И сейчас понимаю что это была бы не моя дорога. И конечно, как многие девочки мечтала стать актрисой. И даже ходила в театральный кружок, а потом в студию при театре. Но там столкнулась с закулисной жизнью актёров и поняла, что это не для меня. В итоге пошла по маминым стопам и всю жизнь работала с детьми. И очень довольна своей работой.
9 крутых штук, о которых знают японцы, но не знали мы. Поэтому-то они такие спокойные
Порой очень интересно узнать, как живут люди на другом конце света. Можно изучать их кухню, музыку, литературу. А можно изучать их правила жизни. И если вдруг они приходятся по душе, то активно перенимать. Существует выражение — «Спокоен, как самурай». Вот мы и решили выяснить, какие правила жизни существуют в японской культуре, которые обеспечивают людям спокойствие даже среди самых бурных дней.
Кайдзен — помнить о маленьких шагах к цели
Нас всех с детства учат мечтать, ставить перед собой крупные цели. И порой из этого ничего не получается, а человек с самого начала может даже не понимать в какую сторону двигаться, чтобы достичь своей цели. Тут пригодится вспомнить о японской философии Кайдзен, посвященной постоянному совершенствованию. Каждый день делать маленькие шаги, разбивать любую задачу на множество мелких и выполнимых пунктов — это путь к успеху, согласно Кадзен.
Гаман — ничего не делать и просто плыть по течению
Жизнь любого человека бывает наполнена тревогами и стрессами. Люди изо всех сил пытаются что-то сделать так, как им хочется, но ничего не выходит. Можно расплакаться, впасть в отчаяние, разочароваться в своих целях и вообще во всем вокруг. Но японская философия Гаман предлагает другой вариант.
В некоторых ситуациях, согласно Гаман, можно просто ничего не делать, следовать за тем, куда нас ведет жизнь. И к присутствующим в жизни неудобствам относиться с философским равнодушием. Ведь мы так или иначе переживем этот сложный этап, поэтому можем относиться к нему как к способу роста. И вместо паники и тревожных приступов можем следовать философии Гаман и развивать в себе стойкость и способность противостоять невзгодам.
Кинцуги — любовь к несовершенству
О, нарочно разбивала неудачное изделие, чтобы с кинцуги поиграть. Прикольная техника
Изначально кинцуги — это способ склеивания разбитых вещей, при котором шов не маскируют, а выделяют золотой краской. Таким образом склеенная тарелка становится более ценной, чем такая же, но целая. Этот принцип можно применять и в жизни. Люди часто гонятся за какой-то идеальной жизнью, особенно сейчас, во времена социальных сетей. И в этой погоне забывают о важном. Кинцуги предлагает остановиться, принять и полюбить свои недостатки, несовершенство самой жизни. И просто жить.
Сикитогай — 4 важных качества вашей личности
Быть «хорошим» человеком — понятие очень сложное, каждый человек включает сюда разные характеристики. Некоторые из них, кстати, не имеют ничего общего с «хорошестью», а только с удобством для других. Ну а японская философия Сикитогай ответила на то, какие качества можно в себе взращивать, чтобы их было достаточно для органичного развития личности. И это: мудрость, мужество, доброжелательность и искренность. Японцы уверены, что взращивая в себе эти качества любой человек сможет прожить жизнь, полную сострадания и сможет реализовать свой индивидуальный потенциал.
Укетамо — принимать все, что жизнь дает
Многие из нас склонны бесконечно обдумывать свои ошибки, излишне заморачиваться из-за каких-то сложных ситуаций. А ведь мы даже не всегда имеем власть над обстоятельствами. Но все равно продолжаем крутить эти мысли в голове, только продлевая страдания. Укетамо — это философия совершенно обратного образа мысли. Она учит принимать с распростертыми объятиями все, что жизнь нам дает. И хорошее, и плохое. Чем быстрее мы примем ситуацию такой, какая она есть, тем быстрее сможем извлечь урок и двигаться дальше.
Найкан — понять, какое место занимает другой человек в вашей жизни
Взаимодействие между людьми — вот уж где порой случается кромешный запутанный ад из рассуждений и эмоциональных качелей. Можно годами состоять в отношениях с кем-то и не понимать, нужен вам этот человек или нет. Или смотреть на давнюю подружку и размышлять, а дружба ли это. И тут японская философия тоже приходит на помощь.
Согласно Найкан можно задать себе три важных вопроса, которые смогут все прояснить. И это: Что я получил от этого человека? Что я дал этому человеку? Какие проблемы или неприятности я создал этому человеку? Честные ответы на эти вопросы помогут понять, в здоровых ли отношениях вы находитесь, нужно ли вам что-то в них менять.
Асоби — долой «успешный успех», не забывайте поиграть
Ставя перед собой крутые цели, мы часто принуждаем себя каждую свободную минуту посвятить работе. Некогда отвлекаться, если можно запустить проект, проверить почту, созвониться с подрядчиком, просмотреть отчеты, составить бизнес-план... И вот мы уже истощены.
В японской философии есть понятие Асоби. Оно говорит нам как важно порой от всего отвлекаться и просто играть. Это не значит найти соседского ребенка и залезть с ним в песочницу с формочками. Асоби — это про то, что нужно сделать паузу в своей продуктивности, переключить вид деятельности и сделать что-то расслабляющее, развлекательное и может даже немножко глупое. Потому что именно такое состояние вовлекает наш разум в творчество и помогает генерировать нестандартные идеи. Так что, игра — это не потеря времени, а инвестиция в будущее.
Икигай — то, ради чего стоит просыпаться по утрам
Понятие «автопилот» давно уже вышло за рамки авиации или развития автомобильной культуры. Сейчас его широко используют, когда говорят, что человека захватила рутина — «он живет на автопилоте»: дом, работа, бесконечные дела. В таком состоянии легко скатиться в серость существования, а не в радость жизни.
В японском языке есть слово Икигай — им называют состояние благополучия, вызванное преданностью тому, что вы делаете. Осознать вашу цель в жизни — не на квартал или пять лет, а то, куда в целом вы движетесь, что вас мотивирует, что вам важно — это и значит понять Икигай.
Омотенаси — не ждать постоянного вознаграждения от Вселенной
Люди, выросшие на классических сказках, с молоком матери впитывают мораль этих историй — будь скромным, и тебя ждет награда. Будь понимающим, терпеливым, помогай другим — за все это тебя ждет награда. И вот мы вырастаем разочарованными: пока мы терпим и проявляем скромность, нами пользуются, а успеха достигают другие. И где же наши обещанные плюшки?
Против этой, довольно негативной установки, у японцев есть Омотенаси — концепция, согласно которой вы просто делаете все лучшее, что можете, не ожидая вознаграждения. И тогда человек, следующий принципам Омотенаси не будет разочарован, когда останется без премии, но будет счастлив, когда его заслуги оценят. И будет воспринимать это с благодарностью, а не с мыслью, что общество наконец-то отдало должок.
А тут еще пара полезных статей о том, как на нас повлияли сказки и какие привычки можно поменять, чтобы стать, наконец-то, финансово грамотными:
Комментарии
А ещё у японцев во многих офисах есть резиновый манекен с приклеенным лицом начальника. Подчинённые бьют и пинают его как грушу, чтобы выпустить гнев, ярость и накопившееся раздражение и злость. Интересно, как у них называется такая философия?
Да, есть некая восточная мудрость во всех этих философских практиках. Но мы живём не в Японии. Поэтому, имхо, у нас другой менталитет и другие правила жизни.
Последний принцип очень нравится. Адекватный и полезный для психики