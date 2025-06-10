Как 6 героинь мультфильмов приложили руку к нашему воспитанию

Кто из нас в детстве не любил «Русалочку» или «Красавицу и чудовище»? Сколько раз мы пересматривали их! Но мультики — не просто развлечение. Они развивают творческое мышление и дают понять, что в этом мире хорошо, а что плохо. Но в то же время они могут способствовать агрессивному поведению и внушать гендерные стереотипы.

Влияние мультиков настолько велико, что им посвящены целые исследования. Например, в одном из них говорится, что из-за «идеала худобы» девочки, увлеченные миром принцесс, могут иметь проблемы с самооценкой. Поэтому теперь, когда мы выросли, так важно знать, что именно смотрят наши дети, и обсуждать с ними это. Ведь кое-что во всем знакомых историях безнадежно устарело. В нашей статье мы расскажем про неутихающие дискуссии о роли принцесс в воспитании.