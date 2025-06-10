По сравнению с литературным первоисточником мульт очень даже ничего. Один из любимых в детстве
Как 6 героинь мультфильмов приложили руку к нашему воспитанию
Кто из нас в детстве не любил «Русалочку» или «Красавицу и чудовище»? Сколько раз мы пересматривали их! Но мультики — не просто развлечение. Они развивают творческое мышление и дают понять, что в этом мире хорошо, а что плохо. Но в то же время они могут способствовать агрессивному поведению и внушать гендерные стереотипы.
Влияние мультиков настолько велико, что им посвящены целые исследования. Например, в одном из них говорится, что из-за «идеала худобы» девочки, увлеченные миром принцесс, могут иметь проблемы с самооценкой. Поэтому теперь, когда мы выросли, так важно знать, что именно смотрят наши дети, и обсуждать с ними это. Ведь кое-что во всем знакомых историях безнадежно устарело. В нашей статье мы расскажем про неутихающие дискуссии о роли принцесс в воспитании.
Ариэль
Мультфильм про Ариэль появился больше 30 лет назад, но он все еще вызывает ожесточенные споры. Критики считают, что Ариэль — эгоистичная, глупая и легкомысленная.
Она влюбилась в случайного парня, даже ни разу не поговорив с ним. Ради этого она отказалась от собственного дома, отдала свой прекрасный голос и изменила свое тело в обмен на призрачный шанс быть вместе с возлюбленным. К тому же, по их мнению, «Русалочка» учит девочек тому, что даже если они игнорируют предупреждения родителей и ведут себя, как им вздумается, они все равно получают то, что хотят.
Но поклонники «Русалочки» не согласны с такой трактовкой. Ведь у Ариэль еще до встречи с принцем была страстная мечта, которую ее семья не поддерживала. И эта мечта — стать человеком (помните ее коллекцию вещичек из мира людей?). Любовь к Эрику лишь подтолкнула Ариэль осуществить ее. Русалочка меняет себя не для того, чтобы заслужить любовь принца. Она следует собственным желаниям и добивается своего. Ее история — прежде всего о важности самовыражения и борьбе за то, чтобы быть услышанным.
Золушка
Вся фишка это не богатый принц и прочее, а хорошие связи, Фея Крестная, которая собственно и организовала ей красивый вход в общество.
Кира Найтли запретила своей дочери смотреть «Синдереллу», потому что та просто «ждет, когда придет богатый парень и спасет ее». С актрисой согласны и другие критики, которые считают, что Золушка — никудышный образец для подражания, ведь она с полной покорностью сносит плохое обращение мачехи и сестер, внушая нам идею о том, что «хорошие женщины» — кроткие и пассивные, и все, что им остается — сидеть и ждать своего прекрасного принца.
Но у Золушки есть и защитники. Они обращают внимание на то, что Золушка вынуждена в одиночку вести хозяйство, подвергаясь оскорблениям и плохому обращению, но при этом не теряет присутствия духа, достоинства, доброты и чувства юмора. Она — пример тихого героизма! А иначе за что все ее любят?
Белль
Несмотря на то, что после критики «Русалочки» создатели решили сделать Белль феминисткой, главная героиня «Красавицы и чудовища» тоже не осталась без негативных отзывов. Некоторые зрители заявили, что отношения героев абьюзивны, и чувства Белль к Чудовищу — на самом деле симптомы «стокгольмского синдрома» (когда жертва проникается сочувствием к похитителю).
Но исполнительница роли Белль в экранизации «Красавицы и Чудовища» Эмма Уотсон не согласна с этой версией. Она утверждает, что ее героиня далека от того, чтобы подчиняться: она активна и независима и постоянно спорит с Чудовищем. Когда Чудовище ведет себя жестоко, Белль отказывается играть по его правилам. Она меняет свое отношение только после того, как герой показывает свою уязвимость и человечность. Поклонники сказки считают, что ее истинная суть в том, что Белль не судит заколдованного принца по внешности, а смотрит глубже и видит, каков он на самом деле. А настоящее чудовище в мульфильме — это самовлюбленный и жестокий Гастон!
Белоснежка
Многие находят, что беспомощная и наивная принцесса, выживание которой зависит от семи друзей-мужчин и спасителя-принца — не лучший пример для подражания. Сам мультфильм изображает «портрет женщины-домохозяйки», поддерживая гендерные стереотипы.
Но есть и противолополная точка зрения, защитники которой говорят, что от 14-летней девочки сложно ожидать взвешенных взрослых решений, а заставлять ее работать в шахте наравне с гномами вместо уборки дома — довольно странно. Скорее, мультфильм стоит воспринимать, как достойный образец мировой киноклассики (он был создан в 1937 году!), а различие в положении и восприятии женщин тогда и сейчас — еще один повод завести беседу со своим ребенком после просмотра мультфильма.
Спящая красавица
Принцессе Авроре тоже досталось от критиков. «Спящая красавица», по их мнению — пассивная, слабая, нерешительная девушка, полностью зависящая от мужчин. Первую треть фильма посвящена ее детству, еще треть она проводит во сне, а потом ее без согласия целует практически незнакомый мужчина. Лишь по случайности оказывается, что юноша, в которого она влюбилась, и есть тот принц, за которого отец планировал выдать ее замуж. Удобненько! Для мужчин. Сама Аврора практически ничего не говорит половину фильма, и мы так ничего и не узнаем ни о ней, ни о ее собственных желаниях.
Но те, кто не так категоричен, видят и иную грань этой сказки. Аврора скорее — не жертва патриархата, а жертва жестокого обращения, ведь на нее наложила заклятие злая ведьма, а родители предпочли 16 лет держать ее подальше от себя под присмотром трех фей. Да, возможно, мультфильм и старомоден, но тщательно продуман и невероятно красив, а еще это прекрасный повод обсудить все детали этой истории со своими детьми, потому что их, в первую очередь, воспитывают не мультики, а мы сами.
Рапунцель
По данным исследования, женщины, которые в детстве идентифицировали себя с принцессами вроде Золушки, Авроры или Рапунцель, могут вести себя слишком пассивно. И даже довольно современный мультфильм «Рапунцель: запутанная история» обвиняют в том, что он посвящен превосходству мужского над женским, ведь женщина в нем все еще — наивная и нерешительная «девица в беде», которая ждет своего спасителя.
Но многие зрители мультфильма увидели Рапунцель как бойкую, самостоятельную, сильную, отважную девчонку, способную постоять за себя, пусть даже и с помощью сковородки. Из пленницы она превратилась в решительную искательницу своего предназначения в этом мире, а это ли не пример для подражания?
Комментарии
Мультфильмы представляют собой адаптированные для детей истории, которые, в свою очередь, отражали атмосферу своего времени. Что тут критиковать? В какой-то мере мультфильмы, наверное, влияли, но все же больше воздействовали семья и окружение. В моей юности считалось нормой, что, например, парень должен проявлять инициативу и добиваться девушки, или что женщина отвечает за быт и атмосферу в доме и прочее, что в настоящее время уже несовременно.
сами эти сказки совершенно не детские. По крайней мере, когда мне в детстве читали классические сказки, мне потом кошмары снились. Диснеевские мультфильмы с оригинальными сюжетами имеют мало общего. Ничего из этого я бы ребёнку не показала. Уж лучше наша родная классика. Тот же аленький цветочек. Подавляющее большинство диснеевских поделок - полный треш с тупыми песнями, шаблонной рисовкой, аудиальным и визуальным шумом, вырви-глаз цветами, банальным и предсказуемым сюжетом, слабым сценарием и плоскими персонажами. С детства не понимала творения Диснея, и вот уже скоро 40 и всё ещё не поняла.