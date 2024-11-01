16 человек рассказали о встречах с незнакомцами, которые сумели их удивить

Истории
48 минут назад

Незнакомцы — явление непредсказуемое. Они могут неожиданно протянуть руку помощи (иногда даже буквально, если вы упали), а могут и волком на вас глянуть, если помочь в неподходящее по их мнению время решили вы. Герои сегодняшней статьи поделились историями о том, как незнакомцы их удивили.

  • Всегда стараюсь помогать бабулям, просящим милостыню. На днях стояла в переходе маленькая старушка, ну я и решила ей сотню отдать — бабушке нужнее. Протягиваю деньги, но вместо привычной благодарности вижу у нее алчный блеск в глазах. А через секунду она одной рукой вцепляется в мою, а другой яростно вырывает стольник и с силой отпихивает меня, не сказав ни слова. Как будто я у нее отбирала что-то, а не давала! Отбила у меня всякое желание помогать людям. © Подслушано / Ideer
  • Еду не так давно в троллейбусе, сижу в телефоне, никого не трогаю, как вдруг замечаю необычное поведение парня напротив. Он поворачивается ко мне, выворачивает шею и... принюхивается! Я в ужасе наблюдаю, а он спрашивает: «Извините, а чем это у вас так пахнет из сумки?» Я с опасением отвечаю: «Булочками...» Этот незнакомец предлагает мне дружить, но тут поворачивается его девушка, тянет его обратно и говорит: «У тебя уже есть с кем дружить, общительный мой!» © Карамель / VK
  • Лето, 2000 год. На мне длинное платье, подчеркивающее фигуру — еще стройненькая была. Иду с работы и вижу — стоят несколько мужчин лет пятидесяти, что-то обсуждают. Все холеные, рядом машины дорогие. Прохожу мимо — замолчали, и вдруг я слышу сзади: «Ничего не говорим, просто смотрим». Это был один из самых лучших комплиментов в моей жизни. Засмеялась и сказала «Спасибо». © Яблокова Марина
  • Мой муж очень галантный. Всегда и двери придержит, и руку подаст. И вот стоим мы на остановке. Зима. Подъезжает автобус, выходят из него люди, и одна женщина вдруг поскользнулась и упала, уронила сумку. Муж подает ей руку, хочет помочь, а она ползком так, лежа, уворачивается, сумку хватает и на четвереньках подальше ползет. Потом встала и еще обматерила, мол, лезете, бандиты. Жалко было мужа, жалко и ту женщину — не умеют люди принимать помощь. © Подслушано / Ideer
  • Помню, как поехала одна в Испанию как турист, пошла гулять по городу и заблудилась в Барселоне. Языка не знала, была в каком-то спальном районе, темнело, а в то время интернета не было в телефоне. В общем, стою, думаю куда идти. И тут проходит мимо испанский дедуля лет 80. Он взял меня за руку как маленькую и молча повел по району, пока не вывел на магистраль. © Alita Vla
  • Еду на машине на работу, к остановке с ускорением бежит молодой парень. Вроде добежал, но все же автобус уехал. Расстроенный парень отошел от проезжей части. А я припарковалась, посигналила, чтобы он обратил внимание, и предложила догнать автобус. Ехали молча, я спросила: «Почему вы такой смущенный?» Он ответил: «Как-то неожиданно». А я говорю: «Вы так усердно бежали, что я не могла вас не подвезти». Сделала человеку добро, автобус догнали. © Подслушано / Ideer
  • Покупала брендовый галстук в подарок для парня, и не могла выбрать из двух. Попросила молодого мужчину рядом дать совет. Он говорит: «Все хорошие». Я ему говорю, что у меня денег только на один. А он подошел к кассиру и купил мне оба галстука. Говорит: «Вдруг этот парень твоя судьба». Парень — не моя судьба, но того мужчину уже 20 лет помню. © Марина Кузнецова
  • Моему папе уже 80. Однажды ему понадобилось лампочку заменить, а магазин в деревне один, вот он и пошел туда (мама осталась дома, она восстанавливалась после операции). Лампочек в магазине не оказалось, и какой-то молодой парень сказал папе, чтобы тот подождал, а сам поехал на машине в город за лампочкой. Денег не взял. Мама дома уже переволновалась, папы не было несколько часов, но когда он вернулся, была очень тронута. © QuirkyMaterial / Reddit
  • Однажды ездила с 4-х летним сыном и 5-летней племянницей на море. Сели в электричку, и тут сын захотел в туалет. Наказала племяннице сидеть на месте, и пошлепали мы с сыном в туалет через 2 вагона. Возвращаясь обратно, в окно увидела племянницу на перроне, а поезд уже вовсю набирал ход. Стоп-кран не сработал, пришлось ехать до следующей станции около 25 минут. А там одна женщина на крутой тачке, увидев мои метания, посадила нас в салон, и мы помчались назад. Всю дорогу она с кем-то ругалась по телефону: мол, не сможет быть в назначенное время, чтобы начинали без нее. Довезла нас прямо до пункта милиции на вокзале и помчалась по своим делам. До сих пор жалею, что даже имени ее не спросила. А у нас все закончилось счастливо. © Luba Liubov
  • День выдался тяжелый, дети заболели и все время хныкали, а дома у нас то ли молока не было, то ли еще чего-то необходимого. Пришлось ехать в супермаркет. Стоим мы в очереди, дети ноют, а у меня и с собой-то ничего нет, чтобы им дать. Я уже и сам бешусь, но держу себя в руках, не хотелось устраивать сцен при людях. И тут какая-то женщина мне говорит: «Слушайте, я вижу, что они вас вымотали. Можно их угостить? У меня вкусняшки с собой». В общем, она угостила детей и отвлекала их как могла, пока я не рассчитался. Потом на парковке еще раз с ней столкнулся и сказал ей огромное спасибо. © jimtow28 / Reddit
Kate
15 минут назад

Объясните мне пожалуйста, что в голове тетки, которая в электричке оставила ребенка 5 лет одну? Нельзя было с собой взять?! Или не своя - не жалко? Или место не хотелось терять?

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  • Сработала сигнализация у машины. Подбежала к окну — какие-то гопники трутся. Крикнуть из окна побоялась, а пока одевалась, они попинали по колесам еще пару раз и ушли. В итоге спускаюсь проверить и вижу, что у меня в машине одно окно раскрыто на полную. Сначала не поверила, думала, что разбили, искала осколки даже. Потом, нажав кнопку, закрыла окно, которое простояло открытым всю ночь и весь день. Ничего не пропало! Хотя в машине было полно всякой техники и т. д. Теперь поняла, что мир не без добрых людей. © Подслушано / Ideer
  • Собирался вылетать домой, чтобы провести новогодние праздники с семьей, а оказалось, что на моем рейсе случился овербукинг, и осталось всего одно место. Парочка передо мной спорила, кто из них должен лететь. Парень говорит: «Лети ты, это же твоя семья, а я вылечу следующим рейсом». Потом девушка оборачивается и видит меня. Спрашивает, куда я лечу, ну я и рассказал, что мне нужно попасть домой, меня ждет беременная жена и вся моя семья. И тут девушка говорит работнице за стойкой, что последнее место в салоне она уступит мне. В итоге это оказались последние праздники, которые мы с семьей провели в полном составе. © jackfaire / Reddit
  • На 8 месяце беременности нужно было поехать в другой город с документами. Ехала обратно — пошел сильный ливень, и водитель сказал, что до вокзала не будет везти. Пришлось выйти и добираться самой. Я вся мокрая, замерзла, рядом машины плотным строем еле ползут, и чувствую, живот так тянет. Видимо, малышу тоже не понравилось так путешествовать. Больно, иду и плачу. Тут из потока машин одна притормаживает и водитель спрашивает, все ли в порядке, предложил подвезти. Уже в машине расспросил, куда еду, какой срок, включил обогрев и заставил снять мокрые кроссовки и носки, чтобы не заболела. Видит, что мне плохо, повез в ближайший роддом, а он на ремонте. И тогда мужчина не бросил, а повез в другое отделение. Объяснился с водителями, что везет беременную, нам дали коридор. Довез до больницы, объяснил врачам все. Пока меня оформляли, я все порывалась выйти поблагодарить его, а когда вышла, его уже не было. А я даже имени не смогла запомнить, так стыдно... Спасибо огромное этому человеку, благодаря ему ребенок родился в срок.
  • Шла поздним вечером, а за мной мужик увязался. От самого автобуса шел за мной. Я быстрее, и он быстрее. В итоге побежала — он тоже побежал за мной и как заорет: «Стой, кому говорю!» Догнал. Стою, дрожу, а он говорит: «Ты в автобусе пакет оставила». В пакете были дорогие мне вещи. Бывают же хорошие люди, назначил мне свидание. © Подслушано / Ideer
  • Спускалась по ступенькам в метро, была на высоких каблуках. Поскользнулась и полетела вниз, растопырив руки. А впереди идет женщина, я на нее налетела, и мы в крепкой связке доскакали до площадки. И не упали! Женщина поворачивается ко мне. Ну, думаю, конец мне, сейчас наслушаюсь. А она тоненьким голосом говорит: «Ах, как вы меня напугали!». 20 лет прошло, а мне смешно, особенно ее реакция.
  • Давно это было, больше 30 лет назад, наверное. Мы с сестрой возвращались из школы, лет по десять нам было, учились тогда во вторую смену , было темно. Вдруг из за угла вышли какие-то мужики, давай к нам приближаться и какие-то вопросы задавать. Мы испугались и бросились бежать с криками «мама», и вдруг нас какая-то женщина за руки схватила. Кричит: «Я их мама», «Я вам сейчас покажу!» Она нас потом и до дома довела. Даже не знаю, что бы без нее с нами случилось. Спасибо ей. © Dina Mogilevsky

Людям из следующей нашей статьи незнакомцы тоже так просто врезались в память, что никаким ластиком не стереть.

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