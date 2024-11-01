16 человек рассказали о встречах с незнакомцами, которые сумели их удивить

Объясните мне пожалуйста, что в голове тетки, которая в электричке оставила ребенка 5 лет одну? Нельзя было с собой взять?! Или не своя - не жалко? Или место не хотелось терять?
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Незнакомцы — явление непредсказуемое. Они могут неожиданно протянуть руку помощи (иногда даже буквально, если вы упали), а могут и волком на вас глянуть, если помочь в неподходящее по их мнению время решили вы. Герои сегодняшней статьи поделились историями о том, как незнакомцы их удивили.
Объясните мне пожалуйста, что в голове тетки, которая в электричке оставила ребенка 5 лет одну? Нельзя было с собой взять?! Или не своя - не жалко? Или место не хотелось терять?
Людям из следующей нашей статьи незнакомцы тоже так просто врезались в память, что никаким ластиком не стереть.