16 человек рассказали о встречах с незнакомцами, которые сумели их удивить

Незнакомцы — явление непредсказуемое. Они могут неожиданно протянуть руку помощи (иногда даже буквально, если вы упали), а могут и волком на вас глянуть, если помочь в неподходящее по их мнению время решили вы. Герои сегодняшней статьи поделились историями о том, как незнакомцы их удивили.