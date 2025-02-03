17 неповторимых наглецов, которые встретились пользователям сети в самый обычный день
Народное творчество
1 день назад
Наглых людей отличает, как правило, твердая уверенность в том, что любые выходки им сойдут с рук. Пользователи сети рассказали, с какими бесцеремонными личностями они столкнулись в повседневной жизни. В этой подборке есть и истории о людях, которые, что называется, нагло врут и не краснеют.
- На днях заказал доставку еды домой, а курьер приехал на два часа позже. Еда, конечно, была холодной, но скандалить я не стал. Протягиваю курьеру деньги, пакеты с едой беру и уже дверь собрался закрыть, как курьер вдруг выдает: «Вы серьезно, что ли? Я же время на вас потратил, где чаевые?!» Офигеть, как таких чудаков берут в доставку?! © Палата № 6 / VK
- Четыре года впахивала, а зарплату вообще не повышали. Зато обязанностей навалили — мама не горюй! От стресса у меня начался гастрит. Нашла другую работу, приношу заявление на увольнение начальнику. Он сделал круглые глаза и спросил: «Неужели тебе настолько важны деньги?» Нет, конечно, я сюда прихожу потому, что дома сидеть скучно. А так бы и бесплатно на вас поработала.
У нас есть и другие истории про увольнения, которые, кажется, проверяли нервы людей на прочность.
- Был у меня однокурсник. Так вот, он на встрече со своими одноклассниками так завирал! И что работает директором в научной фирме, и что строит коттедж за городом. Вот-вот ему от конторы должны автомобиль купить, зарплату некуда девать. В итоге одна из одноклассниц выскочила за него замуж. Через год разбежались, когда она поняла, что вместо коттеджа — однушка в хрущевке на первом этаже, директор он только номинально, зарплату задерживают, от машины только водительское удостоверение. © OVINOCH / Dzen
- Знакома была с парочкой «оставляльщиков». Мол, все нажитое непосильным трудом оставляли бывшим женам при разводе. Правда, один из них забыл уточнить, что обитал в квартире жены (квартиру ей бабушка через дарственную оформила еще до замужества). Жена выгнала, так как он не хотел работать (в поиске себя был человек несколько лет). Второй жил с женой в квартире, купленной тестем и оформленной на тестя, но зато всем общим знакомым рассказал зачем-то, что вот он обеспечил жену квартирой и благородно ушел. © OlgaR197004 / Dzen
- В понедельник не могла уснуть из-за гулянки соседей снизу. По батарее стучала, ноль эмоций. Спустилась к ним. Открывают дверь и нагло спрашивают, мол, в чем дело? Не стала я ругаться, а очень вежливо спросила: «А вы знаете, что было в третьей серии „Игры престолов“?» Оказалось, нет, не успели они ее посмореть. Ну я и вывалила им все спойлеры и пошла спать. Ибо нужно уважительно относиться к соседям! Они потом, кстати, быстро затихли. © Палата № 6 / VK
- Свекровь моей подруги рассказала всем красивую историю знакомства своего сына. Будто он зашел в ресторан и так восхитился блюдом, что позвал повара, дабы выразить восторг. И вот вышла она — любовь с первого взгляда. Случился конфуз, когда молодые обмолвились, что судьба свела их в комментариях к посту в соцсетях кулинарного паблика. Получается, их познакомила любовь к еде. © Ольга Прохорова / Dzen
- Предложила другу пожить у меня, пока он себе не подыщет квартиру. Прошло полгода, а он так и не съехал. Потом налетел сильный ураган, мой дом серьезно пострадал. Этот парень решил, что по страховке придет неплохое возмещение, и я с ним этим возмещением поделюсь. Дошел до того, что предложил продать дом и разделить деньги пополам. С трудом от него отделалась. © Janis Weston Hagan / Quora
- Когда я была зеленой первокурсницей, мне написали в мессенджере и предложили стать преподавателем в онлайн-школе. Я, конечно, обрадовалась, что работа сама идет мне в руки. Они попросили записать тестовую лекцию и прислать им, я сразу побежала выполнять. После того, как я отправила запись часовой лекции с презентацией, мне ответили: «Вакансия закрыта, мы свяжемся с вами позже». Так и не связались, ожидаемо. Уверена, что эта конторка получила много материала от неопытных студентов бесплатно. Больше на такое не ведусь. © sekerayumi6796 / YouTube
- Знакомая пришла на подработку в пафосный ресторан. Должность — хостес. Вся работа состояла в том, чтобы наперегонки с другими девушками бежать и встречать гостей. Проработав неделю, она поняла, что это вообще не ее. Говорит администратору, что увольняется. А та: «Мы эту неделю не оплатим». Знакомая вскипела, наехала на нее и, о чудо, деньги нашлись. Она уверена, что дамочка хотела воспользоваться ее молодостью и неопытностью и забрать деньги себе. © astra
- Мы с братом были в хороших отношениях, пока я не узнал о его лжи. Уже два года он якобы учится в колледже. Родителям он сказал, что поступил на бюджет. Они рады. Платят за аренду его квартиры, дают деньги на хотелки. Так, купили ему новый телек и ноут. Только о вот маму недавно уволили, семью тянет батя. Я так разозлился на брата! Рассказал все матери. Она в шоке, думает, как рассказать обо всем отцу. Если бы я промолчал, семья бы и дальше жила в счастливом неведении. Даже чувствую себя виноватым. © JackFruit1926 / Reddit
- Мой муж случайно узнал, что свекровь всем говорит небылицы. Мол, он занимает ну неприлично высокую должность. И недавно купил новенькую «Ауди». На самом деле должность у мужа обычная, машины нет. На вопрос, а какого, собственно, фига, свекровь на голубом глазу ответила: «Ну я же должна гордиться сыном». © dark_vanessa / Dzen
- Когда мама решила научиться шить шапки, мой муж заказал знакомому болванку для этого, не помню уже, как называлась. Вскоре я узнала от другого знакомого, что мы, оказывается, разводим песцов и шьем шапки. При том, что мы оба инженеры-строители, и жили тогда в квартире на пятом этаже с детьми и котом. © Наталья Козлова / Dzen
- Одна знакомая рассказывала, что у нее родня у нее за границей, графы какие-то. Мол, бабка ей замок в наследство оставила. Но родственники замок отдавать не хотят, идут суды. Но ничего, через годик она суд выиграет и переедет в замок. А еще у нее любовник богатый — всю Европу объездили. И вообще, она — кандидат наук, ведущим специалистом в вузе была. Но решила передохнуть и пока что работает консьержкой. Рукалицо.
- Приятельница стала встречаться с парнем только потому, что он высокий, красивый брюнет. Решительно вела его к тому, что нужна срочно свадьба. Она наврала родителям, что выходит замуж за красавца с квартирой. Дату свадьбы им не сказала, чтобы они вдруг не приехали и не узнали правду, ведь жили молодые в общаге, жених сменил несколько раз работу, выгоняли за прогулы. Но вот она уперлась: такой красавец и вдруг обратил на нее внимание.
Свадьбу сыграли в ресторане, все за ее счет, даже одежда жениха. На свадьбе он расплакался горькими слезами, так как вырос сиротой. Через пару месяцев приехали его родители, живы-здоровы и в шоке от россказней сына. Потом приезжали и ее родители, тоже в шоке от нищего, нигде не работающего зятя. © Наталья А.Ф. / Dzen
- У подруги не стало отца, созваниваемся, я выражаю соболезнования, спрашиваю, оставил ли денег, хватило ли закрыть кредит? Говорит, нет, не хватило, оставил 200 тысяч. Прошло некоторое время, опять созваниваемся, она уже сама в процессе беседы говорит, отец оставил 400 тысяч — они сделали ремонт. Еще проходит какое-то время, она, естественно, уже не помнит наш разговор, говорит, закрыла кредит, когда отца не стало, оставил ей почти миллион. Занавес. © Зелёная лягушка / Dzen
- Работаю администратором в спортивном центре. Стою на рабочем месте на ресепшене, сделала себе кофе, поставила на стойку. Заходит мужик. Берет мой кофе. Наглым образом выпивает его. Я обалдеваю, он ставит чашку и спокойненько заявляет: «Спасибо, конечно, но я сладкий не пью». И уходит в закат. Извините, а что это было? © Палата № 6 / VK
- Меня залила бабка — соседка со второго этажа. Я пришла к ним с мастером из ЖЭКа. Бабка говорит, что не при делах. Типа у нее все нормально, сухо. Только ее квартирантка- студентка сидела и нервно потирала руки. Вечером я зашла еще раз. Оказалось, что бабушка забыла закрыть кран на кухне. Ее сын потом ремонтировал мне потолок. © Фиалка / Dzen
Думаем, что в этих историях про соседей многие читатели узнают себя.
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