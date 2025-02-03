17 неповторимых наглецов, которые встретились пользователям сети в самый обычный день

Наглых людей отличает, как правило, твердая уверенность в том, что любые выходки им сойдут с рук. Пользователи сети рассказали, с какими бесцеремонными личностями они столкнулись в повседневной жизни. В этой подборке есть и истории о людях, которые, что называется, нагло врут и не краснеют.