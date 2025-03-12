12 соседей, с которыми что ни день, то новая трагикомедия

У нас тоже сосед выпускал своих гусей "погулять". И они гуляли у нас во дворе. Конечно гадили. А у нас асфальт. Задолбались мыть его.
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Соседей обычно не выбирают: их жизнь выдает в комплекте с новым жильем. Иногда среди тех, кто обитает за стенкой или в соседнем доме (если речь идет о частном секторе), встречаются классные люди, с которыми хочется дружить всю жизнь. Но бывает и так, что соседи попадаются, мягко говоря, с чудинкой, и жить с такими персонажами поблизости ой как непросто.
А в конце вас ждет добрый бонус о том, что иногда все не так, как кажется на первый взгляд.
У нас тоже сосед выпускал своих гусей "погулять". И они гуляли у нас во дворе. Конечно гадили. А у нас асфальт. Задолбались мыть его.
Иногда с соседями можно влипнуть в такие отношения, что понадобится помощь психотерапевта. Правда, и тут не так-то просто найти специалиста, к которому не будет вопросов.