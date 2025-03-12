12 соседей, с которыми что ни день, то новая трагикомедия

Истории
12 минут назад

Соседей обычно не выбирают: их жизнь выдает в комплекте с новым жильем. Иногда среди тех, кто обитает за стенкой или в соседнем доме (если речь идет о частном секторе), встречаются классные люди, с которыми хочется дружить всю жизнь. Но бывает и так, что соседи попадаются, мягко говоря, с чудинкой, и жить с такими персонажами поблизости ой как непросто.

А в конце вас ждет добрый бонус о том, что иногда все не так, как кажется на первый взгляд.

  • Мой брат обнаружил возле мусорки плюшевую «собаку Баскервилей» — огромного пса в лежачей позе. И, как обычно, решил поприкалываться: нашел цепочку типа той, что крепится к пробке в ванне, и посадил эту собаку на цепь у дерева во дворе своего многоквартирного дома. К вечеру третьего дня приехали полицейские по жалобе соседей, что кто-то мучает собаку — не поят, не кормят и не спускают с цепи. © Люсиль Юрьева / Dzen
  • Мы жили на первом этаже. Однажды я приехала с учебы на каникулы, было лето. И мать пожаловалась, что невозможно ходить в труселях по квартире и громко разговаривать, потому что соседская бабушка каждый вечер берет табуреточку и семенит под наше окно прохлаждаться в тени виноградной. Ну, я подумала и говорю: «Сейчас все решим!» Выставляю колонки ближе к окну и в момент, когда соседка устроилась поудобнее, врубаю на всю громкость музыку. Соседка и пяти минут не выдержала. Надо ли говорить, что больше она там не прохлаждалась. © Victoria Vi
  • Соседские куры заколебали — лазят и лазят к нам в огород, причем, все время пакостят: то раскопают что-нибудь, то сожрут. Соседке говорил о проблеме, но та делает вид что не понимает, о чем речь и в чем проблема, мол, твой огород — ты и решай вопрос. Думаю, ладно, решу. Притащил из сарая старую клетку кроличью, обтянул черной тряпкой, внутри сделал пару гнезд и туда яйца-обманки из известняка положил. Соседские куры постепенно стали нестись у меня охотнее, чем у хозяйки. До соседки дошло, в чем дело, и явилась она ко мне с предъявами. А я ей говорю: «Я что, курам обратно эти яйца должен засунуть, чтобы они до дома их донесли? Яйца образуются у меня на территории, считай — урожай. Мой огород — мои проблемы, сами же сказали. Я к вам не залезаю, а что с моей стороны забора — то мое. Не пускайте их ко мне — проблем не будет». Через неделю смотрю: ее сынуля начал новую рабицу натягивать. Так что еще недолго их курицы у меня поплодоносили, а потом лафа кончилась. © Глеб Верхов / Dzen
Рио
5 часов назад

У нас тоже сосед выпускал своих гусей "погулять". И они гуляли у нас во дворе. Конечно гадили. А у нас асфальт. Задолбались мыть его.

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  • Мы с моей очень богатой теткой жили на одной площадке. Как-то раз она сказала, что ей не нравится ее подставка под телик, мол, может, заберешь? Я с радостью взяла и поехала на пару дней к родителям, оставив тетке запасные ключи от квартиры. Вернулась, захожу домой, а там нет моей подставки! Спрашиваю у тетки: "В чем дело?" А она мне рассказывает: "Позвала я соседку, чтоб помогла мне чистоту наводить в доме. А когда пришло время расплачиваться, она запросила больше, чем я думала. А потом заявила, что подставка от телика ей очень нравилась, и если бы я отдала ее ей, то денег она за уборку не взяла бы!" И тогда моя жадная тетка открыла моими же ключами дверь моей квартиры, потом они вдвоем вынесли эту злополучную подставку - и все! Тетка была рада, что уборка обошлась ей бесплатно, соседка была рада, что вместо $ 10 получила подставку намного дороже, а я была в ярости. Через некоторое время я продала эту квартиру и съехала. Не говорю, что из-за этого инцидента, но и из-за него тоже. © Нарине Айрапетян
  • Была у нас соседка по лестничной клетке, с которой мы особо-то и не общались - так, "привет", "пока". И вот суббота. Мы ждем гостей, носимся по квартире, и вдруг звонок в дверь. Открываем, а там соседка с тазом мокрых вещей. Заходит к нам, вручает моей маме свое белье и невозмутимо так: «Я на смену убегаю. Развесь, а завтра высохшее занесешь мне!» Мы обалдели! Но тут не сдержался папа: он выхватил таз у мамы из рук, пинком открыл дверь в соседскую квартиру и забросил туда тазик со словами, чтоб эти люди в нашу сторону больше даже не смотрели - не то что в гости заходили. © Джейхан Джейхан
  • Однажды уезжали мы в отпуск и попросили соседку поливать огурцы. Приезжаем обратно (день возвращения был соседке известен), а в парнике нет ни одного огурца, при этом соседка закатывает банки. И еще с претензией говорит нам: «Ох, и замучилась я ваши огурцы солить!» Конечно, ни одного огурца нам не предложила. Так мы и остались без урожая. © Дарья Шмидт
  • Снимали как-то жилье. Долго снимали, лет 8. Жили на втором этаже. И вот первые лет 6 у нас вообще ни с кем из соседей не возникало разногласий. Но потом у нас поменялась соседка снизу. И пришла она к нам с предъявой: "Вы громко ходите по квартире!" Мы обалдели, конечно. Ходим обычно, ковры в доме лежат, ребенок один, причем, довольно взрослый - не скачет, не носится. Но нам повезло, что соседка хоть более-менее адекватная попалась. Решили мы с ней провести эксперимент. Приехала ее дочь, пришла к нам, мы ее впустили. Дочь передвигалась по квартире в обычной манере, как все люди ходят: не топая, но и не на цыпочках, а соседка снизу в это время слушала у себя дома. Все равно, говорит, слышно. Решила она в итоге менять квартиру и съехала в течении полугода. © SLJACSON4 / Pikabu
  • Сосед моей сестры пожаловался на нее в полицию, потому что ее дети играли в саду. И нет, причина была не в том, что они шумели. Он сообщил стражам правопорядка, что переживает за детей нерадивой мамаши, потому как в Италии извергся вулкан, и радиация может навредить малышам. Моя сестра живет в Великобритании. © JimmyHerbertKnockers / Reddit
  • В 2009 году я впервые сняла квартиру и сразу захотела завести собаку. Посмотрела в приюте питомцев, выбрала, написала красиво объявление: "Уважаемые соседи! С 10 июля в квартире №168 будет жить песик из приюта! Первое время ему будет непривычно на новом месте, так что возможен лай в период с 9 до 18 часов с понедельника по пятницу - это мое рабочее время. А это мой телефон, звоните, если мы с песиком сильно вам помешаем". Я повесила объявление в лифте, а на следующий день поехала за собакой в приют, но песика мне не отдали (мол, и зарплата у меня маленькая, и оставлять питомца надолго нельзя). На деньги, которые я планировала потратить на собаку, купила ноутбук.
    Прожила я в той квартире до 2012 года, и пару раз в месяц стабильно утром в субботу ко мне приходил участковый. Я его впускала, чтобы показать, что у меня нет собаки. В последний год он просто здоровался и сразу уходил. Номер телефона пришлось сменить еще до осени 2009, потому что мне писали в сообщениях кучу гадостей и звонили с угрозами. Под дверь добрые соседи регулярно подбрасывали мусор.
    Когда я все-таки купила себе первого щенка, уже не в той квартире, такой ерунды с предупреждением соседей не делала. И участковый ни разу не приходил. © Unknown author / Pikabu
  • У меня в соседках была 85-летняя бабушка, которая чудила как дышала. Например, в один месяц я заплатил за воду более $ 300, потому что эта прошаренная дамочка ждала, пока я утром уйду на работу, и подключала свой разбрызгиватель к моему водопроводу. Он работал весь день, а к моему возвращению она его отключала. Осенью она ставила уродливый оранжевый забор между нашими дворами, чтобы мои листья не попадали на ее участок. И даже то, что на моем участке растут лишь сосны, ее не останавливало. А потом соседка решила, что моя собака гадит у нее во дворе и решила меня проучить. Она прошлась по району с мусорным мешком, подбирая все собачьи экскременты, которые могла найти, и выбросила этот мешок на лужайку перед моим домом. К слову, собаки у меня никогда и не было. © cmde44 / Reddit
  • Пока я днем был на работе, сосед перелез через забор на мой участок, чтобы поплавать в моем бассейне. Другой сосед увидел это и позвонил мне. Когда полицейские спросили у любителя водных процедур, зачем он это сделал, тот невозмутимо ответил: "А у меня была договоренность с предыдущим арендатором! Он разрешил мне пользоваться его бассейном, когда захочу!" Ну, что ж... Теперь у меня куча камер по периметру всего участка. © Linux4ever_Leo / Reddit
  • Купил квартиру, начал ремонт. Всех ближайших соседей обошел, заранее извинился, номерами телефонов обменялись. Звонит бабка, живущая этажом выше, и предъявляет, что я там перепланировку затеял. Говорю, мол, это не так - хотите, приходите и сами убедитесь. А она мне: "Я на даче второй месяц живу, но чувствую, что что-то не так дома. Все равно жалобу в прокуратуру напишу - пусть там проверят и разберутся!" Я сказал: "Хорошо. Я их встречу и все покажу, а заодно встречную жалобу накатаю - в жилищную инспекцию, чтоб проверили законность установки тамбурной двери у вас на этаже и оформлено ли присоединение лоджии к кухне (все это было видно без захода в квартиру). Соседка бросила трубку. Второй год ее не слышно. © Hrundellyabr / Pikabu

Бонус: иногда все не так, как кажется

  • Стал подозревать, что сосед пакостит мне по ночам: пробирается на участок и скатывает мой газон в рулоны. Решил его подловить. Залег в укрытие с битой и фонариком. И вот в 2 часа ночи слышу шум. Включаю фонарь и оказываюсь лицом к лицу с четырьмя енотами, которые катают мой газон в поисках насекомых! © ratrancid / Reddit
  • 2016 год. Дала в долг соседке 30 тысяч — ей нечем было за съемную квартиру платить. И что вы думаете? Пропала она куда-то. Я ей пишу, мол, ты где вообще, а она на родину уехала за 2 тысячи км. А я даже фамилии ее не знаю! В общем, с деньгами я попрощалась. А через 8 месяцев мне на счет падает 35 тысяч и звонит незнакомый номер. Беру трубку, а там соседка бывшая в благодарностях рассыпается! Жизнь немного наладилась у нее, и она сразу мне вернула всю сумму с небольшим комплиментом. Приятно было. Неожиданно. Больше с этой дамой мы не общались никогда. © Катя Такаш / Dzen

Иногда с соседями можно влипнуть в такие отношения, что понадобится помощь психотерапевта. Правда, и тут не так-то просто найти специалиста, к которому не будет вопросов.

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