12 соседей, с которыми что ни день, то новая трагикомедия

Соседей обычно не выбирают: их жизнь выдает в комплекте с новым жильем. Иногда среди тех, кто обитает за стенкой или в соседнем доме (если речь идет о частном секторе), встречаются классные люди, с которыми хочется дружить всю жизнь. Но бывает и так, что соседи попадаются, мягко говоря, с чудинкой, и жить с такими персонажами поблизости ой как непросто.