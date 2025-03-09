т.е. психотерапевт рассказал про себя, а ему еще и деньги давать? надо было не 5тыс вместо 3тыс оплачивать, а с него попросить
15 историй о психотерапевтах, которые впечатлили клиентов до глубины души
Люди делятся на два лагеря: одни считают психологов и психотерапевтов шарлатанами, другие доверяют им свои самые сокровенные тайны и верят в эффективность терапии. А правда состоит в том, что среди представителей любой профессии есть и крутые специалисты, и случайные люди. И истории героев нашей статьи - прямое тому доказательство.
- Тяжелая работа, бешеный график - довел себя до нервного истощения. Пара рыданий в конце рабочего дня, пробуждения с вопросом "А зачем вообще все это нужно?", и вот я на всех парах несусь к психотерапевту. Он меня долго слушает, а в конце сеанса задает вопрос: "Ты чего хочешь вообще?" Отвечаю: "Лечь и орать". Говорит: "Так чего же ты ждешь?" Ну, думаю, спасибо, вот это совет за 2 косаря! Прихожу домой, ложусь и ору. Просыпаюсь на следующий день - выгорание как рукой сняло. Вот она - сила терапии. © Палата №6 / VK
- У меня есть хорошая подруга, которая посещает психолога и всех своих знакомых тоже агитирует. Она много рассказывала мне о своих изменениях, делилась тем, как проходят их встречи, поэтому мне все больше и больше хотелось тоже пойти к психологу хотя бы из интереса. Решила, что расспрошу подругу обо всем, а потом найду специалиста для себя. И вот встретилась с ней, начала разговор на эту тему, спросила, помогла ли психотерапия ей хоть как-то, и услышала: “Не знаю, помогла ли, но психолог за это время купил себе машину и побывал в шести странах. Я больше не занимаюсь с психологом, но решила, что в следующем году поступлю в университет на эту специальность”. Ну, что сказать, хоть какие-то выводы подруга все же сделала. © Палата №6 / VK
- Я дурею с некоторых психологов. Попросила такую вот специалистку, чтобы мы обращались друг к другу «на вы», чтобы сохранить дистанцию. Мы договорились, а человек продолжил «тыкать». Я ей на самой консультации сказала, что мне это не нравится. И она спросила: «Злишься?» © adelkhid / Х
- Когда была беременной, пошла к психологу. Сначала он без предупреждения кинул в меня резиновым эмбрионом. Инстинктивно я его словила, на что был выдан первый диагноз, мол, мать из меня не очень: если ловлю, значит, первый ребенок у меня падал, и я подсознательно теперь ловлю малыша. Ну, ок. Далее психолог попросил меня нарисовать дерево. Я нарисовала, и тут он выдал, что у меня проблемы с папой - якобы мы с ним далеки друг от друга (конечно, далеки - моего папы нет в живых уже более 10 лет). У меня потекли слезы, и я сказала, что папа умер. На это был тут же выдан новый диагноз - что у меня посттравматический синдром из-за смерти отца...
Я уже не выдержала, выбежала из кабинета в слезах, даже забыв обменную карту. Позвонила мужу, мы вместе с ним пошли к заведующей. Карту мне вернули с диагнозом "здорова", но этот психолог продолжает работать. А отзывы о нем все хуже и хуже... © Лена Куклина / VK
- Я помню, как пришла в первый раз к "модному" у нас в городе психотерапевту с проблемой низкой самооценки. Мы поговорили про родителей, про детство, про все на свете, причем в основном он рассказывал про себя, а я слушала. В конце сеанса я протянула ему 3 тысячи, как мы и договаривались, а он сказал: "С вас я возьму 5 тысяч. Для вашей самооценки это будет полезно - вам пора инвестировать в себя!" Я обалдела, заплатила и больше мы не виделись.
- Мои родители ходили к семейному психотерапевту. Проработав с ними 2 месяца, он заявил, что этот брак безнадежен и им стоит развестись. Мои родители очень упрямые, поэтому они просто послали такого специалиста лесом, мол, никто не будет указывать им, как жить. Это было 6 лет назад, а через неделю мама и папа празднуют свое 27-летие брака. © Der_Franz_Kanadishe / Reddit
- Решила сходить к психотерапевту. Впервые. Сижу я, изливаю душу: «Знаете, бывают такие дни, когда руки опускаются. Хочется снова быть маленькой девочкой, ходить в школу, а не на работу, валяться в кровати и смотреть мультики». Она выслушала меня и вынесла вердикт: «У вас просто приступы ностальгии. С вас 5 тысяч». Спасибо. Действительно помогла. © Карамель / VK
- Я заплатил за сеанс психотерапии в надежде на помощь, но все это время мне пришлось слушать разглагольствования моего психотерапевта о том, какую замечательную карьеру он мог бы сделать, будучи стендап-комиком, и как сильно он сожалеет о своей нынешней профессии. Ближе к концу я с ним согласился. © minorkunji / Reddit
- Брат перед поступлением в садик проходил психолога. Там ему дали картинку с яблоком и попросили рассказать о нем. Он все рассказал, но психолог заявил маме, что главного качества ребенок не назвал. Пока они шли домой, мама снова начала расспрашивать брата про это злосчастное яблоко, какое же оно.
- Круглое!
- А еще?
- Красное!
- А еще?
- Не знаю.
- Так вкусное же, сынок!
На что сынок остановился и, серьезно посмотрев маме в глаза, сказал:
- Мама, я это яблоко не пробовал! © Подслушано / Ideer
Бозе ж, как вы с этими яблоками достали! Вкусное! А если оно кислое? Не все же любят кислве яблоки. А по цвету и не скажешь, какое оно.
У каждого свой вкус. Я так вообще яблоки НЕ ЛЮБЛЮ, и не понимаю, как этот фрукт получил номинацию запретного плода. Апельсины могу трескать бочками, а яблоки - раз в месяц по настроению. Вкусное - это личная и субъективная оценка. Придурошного психолога уволить за профнепригодность.
- С мужем стали часто ссориться, в итоге решили походить на семейную терапию. После первого же сеанса, когда муж вышел, психотерапевт сказала мне, что нашему браку конец, супруг мой - абьюзер и бежать от такого надо. Мы развелись. А через полгода я вижу в соцсетях, как мой бывший выставляет фотку в обнимку с этой дамочкой! Записалась я к ней на сеанс под чужим именем, пришла и в лоб спросила: "Как же так? Вы же должны были помочь нам сохранить брак, а не разрушать его?" А она мне с улыбочкой: "Да нечего было у вас сохранять, вы несовместимы. А мы - идеальная пара. Так бывает. Хотите поговорить об этом?" Написала про нее отзывы с одной звездой на всех ресурсах, но мужа мне это уже не вернет.
- С сыном проходили психолога перед детским садом. Она спрашивает:
— Мультики смотрит?
— Смотрит иногда.
—- Какие?
— «Малышарики», «Барбоскины»...
— Он у вас ненормальный! Дети должны смотреть "Свинку Пеппу"!
Еле сдержалась, чтобы не послать такого психолога куда подальше. © Наталья Казановская / VK
- Довелось мне побывать у "элитного психолога", как она себя величает в соцсетях. Она меня посадила на обычный диванчик в обычной в квартире. Сама села напротив в кожаное компьютерное кресло. В соседней комнате ее мать готовила обед.
"Какая у тебя проблема?" - приторно-сладким, неестественным голосом спросила она. Я растерялась. А она сразу проехалась по моей манере сидеть, по тону моего голоса: " Ты такая зажатая. Тебя обижали в детстве?" Вообще-то нет.
Диалог у нас не получался. Как только я пыталась объяснить, с какой проблемой хотела бы разобраться, она с ходу перебивала: "А вот я..." И эти монологи занимали минут по 10.
Потом она вскочила, принесла лист бумаги и ручку и попросила написать мои положительные качества. Я написала. Она посмотрела и заявила: "Ответственная! Честная! Пунктуальная! Ты понимаешь, что это мужские качества?!" Я попыталась объяснить, что росла без мамы и, возможно, это из-за того, что воспитывал отец. Она начала кричать, что если я буду дальше так жить, то повторю судьбу матери. Потом она стала впаривать мне участие в своем уникальном проекте по работе с родовыми программами, но я отказалась.
Затем она снова начала рассказывать про себя, про первый брак, про второй, про свои успехи. Периодически в комнату заходила ее мать и отвлекала психолога вопросами на бытовые темы. Под конец встречи специалист по психологии пообещала мне, что с моим мужчиной у меня ничего не сложится, он будет гулять и экономить на мне.
Ушла я из этой квартиры с облегчением. Мужчина мой через час скинул мне крупную сумму денег, а на следующий день купил мне серьги из белого золота. До сих пор гадаю: это визит к психологу так повлиял или это моральная компенсация от вселенной? © mi.amore / Pikabu
- Есть у меня подруга-психолог. Вроде всем все советует - как делать то, как это, - а в своей жизни разобраться не может: родители допекают, с мужем не живут вместе, но и разводиться не собираются, а мозг ложечкой выедают. Давно ей говорю: "Разведись с ним, найдешь мужика нормального". А она: "Нет! Это мой крест!" Тьфу, а не психолог. © Подслушано / Ideer
- Случился у нас неприятный опыт со школьным психологом. Эта странная тетка дала детям задание: нарисовать лестницу с 10 ступеньками и человечка, который стоит на одной из них. Мой сын тут же нафантазировал, что это вот он поднимается по лестнице, ему тяжело идти, так как ступени большие, но он упорствует и пытается достигнуть своего, поэтому хоть он и устал, но дошел до самого конца - до 10 ступени. Психолог посмотрел на рисунок и сказал на весь класс, что у сына чрезмерно завышенная самооценка и он себя ставит выше остальных. Мой мальчик от этого расстроился и ходил грустным весь вечер, потому что он так не считает, а теперь так думает полкласса. И я до края возмущена: где они только таких психологов набирают, которые делают такие выводы по дурацкому заданию, не учитывая, что к каждому ребенку нужен индивидуальный подход? Тем более, на весь класс оглашать что-то неприятное и вовсе не думать о последствиях - это как? В родительском чате писали, что это не первый случай, когда дети после занятия с психологом приходят грустные. Пойдем разбираться, а то вместо того, чтобы помогать нашим детям, их как будто специально подавляют. © Мамдаринка / VK
- Много лет назад, когда я была помолвлена со своим первым мужем и мы только начали жить вместе, у нас было много проблем. Я предложила жениху сходить к семейному психотерапевту, чтобы «встать на путь истинный» перед свадьбой. Терапевт предположила, что, возможно, мне не стоит выходить замуж за этого человека, поскольку уже тогда он временами вел себя оскорбительно по отношению ко мне. Но я, конечно, не послушала ее, ведь я была так влюблена! Мы поженились. А через 5 лет, когда у нас уже был 4-летний ребенок, отношения стали просто невыносимыми. Муж обижал меня, финансово притеснял, заставил свернуть общение с друзьями и родственниками. Потом выяснилось, что у него было несколько романов на стороне, но он не хотел разводиться, чтобы я его, безработного, содержала. Там было много всего плохого, в итоге ему запретили видеться с ребенком. И ведь всего этого можно было избежать, если б я прислушалась к совету психотерапевта. © smartypants333 / Reddit
В семейной жизни бывает непросто, особенно, когда пара сталкивается с изменой - как это случилось с героями нашей недавней статьи.
Комментарии
если жених с невестой нуждаются в психологе, то извините, эти отношения нужлаются в разрыве.