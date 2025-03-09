15 историй о психотерапевтах, которые впечатлили клиентов до глубины души

Бозе ж, как вы с этими яблоками достали! Вкусное! А если оно кислое? Не все же любят кислве яблоки. А по цвету и не скажешь, какое оно.

У каждого свой вкус. Я так вообще яблоки НЕ ЛЮБЛЮ, и не понимаю, как этот фрукт получил номинацию запретного плода. Апельсины могу трескать бочками, а яблоки - раз в месяц по настроению. Вкусное - это личная и субъективная оценка. Придурошного психолога уволить за профнепригодность.