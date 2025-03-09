16 человек, которых жизнь ловко поставила в тупик

Я один раз потеряла нa пляже ключ-карту от номера в гостинице. Обнаружила, когда подошла к двери и не обнаружила карту в кармане платья. Пошла искать, но понимала, что это бесполезно. Как можно найти что-то в песке когда я ушла уже с того места? Но помнила, что рядом был огромный валун. Стала шарить около него в песке и о, чудо! Нашла! Бывает же такое везение.