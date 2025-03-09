Я один раз потеряла нa пляже ключ-карту от номера в гостинице. Обнаружила, когда подошла к двери и не обнаружила карту в кармане платья. Пошла искать, но понимала, что это бесполезно. Как можно найти что-то в песке когда я ушла уже с того места? Но помнила, что рядом был огромный валун. Стала шарить около него в песке и о, чудо! Нашла! Бывает же такое везение.
16 человек, которых жизнь ловко поставила в тупик
Истории
2 часа назад
Иногда в жизни бывают такие моменты, которые вызывают у нас недоумение. Это и странное поведение окружающих, и их нестандартная логика. А порой даже изучение иностранного языка кардинально меняет наше мнение о чем-то. Или же простой кроссворд может заставить нас задумчиво почесать затылок.
- Как-то купил муж газету, а на развороте юмористический кроссворд. Стали мы его решать на даче. И один вопрос нас поставил в тупик. Он был коротким: «Мандрапопка». Мы до конца сезона не могли понять, что составители имели в виду. Пока не начали осенью перекапывать грядки. И вот копаем, и вдруг муж как завопит: «Это же трясогузка!» Я говорю: «Ну да, трясогузка — они как раз прилетели к нам на грядки искать червяков. А че орешь-то?» А он мне:" В кроссворде! Трясогузка! Мандрапопка — трясогузка!" Лопату бросил и побежал свою трясогузку вписывать. Подошло! © Свердловчанка / Dzen
- У моего дедушки было очень своеобразное чувство юмора, несмотря на то, что жизнь у него была крайне тяжелая. Большую часть времени он просто работал на заводе за очень скромные деньги и к большему не стремился. Именно поэтому все родственники очень сильно удивились, когда после его смерти узнали, что он оставил завещание. Я примерно подозревал, что там будет, поэтому забил на семейную встречу. А вот все остальные собрались, чтобы торжественно вскрыть конверт и прочитать это: «Родные и любимые, у меня ничего нет, но очень надеюсь, что когда-нибудь будет у вас. Прощайте!» © Палата № 6 / VK
- Во время полета я сидел рядом со своим двойником. Одно и то же имя, один и тот же день рождения — и мы оба направлялись на свадьбу. Удивительно! © iscarafolha / Reddit
- Работала в редакции, пришла менеджер, ну очень серьезная, грамотная. Я ее обучила и убежала в другую редакцию, она осталась в филиале. Когда на бланке пишешь текст, нужно писать, в какую рубрику. Вечером мне на верстку приносят заполненные бланки, сидим с верстальщиком, заносим инфу. Смотрю, он начинает дико ржать, ничего не может сказать от смеха, тычет пальцем в бланк. Читаю: «В рублику недвижимость». И все бы ничего, но у дамы филологическое образование, красный диплом. © Ена . / Dzen
- Знакомая была свидетельницей на свадьбе. Когда спросили жениха, готов ли он взять в жены мадам, он ответил, что нет! Невеста в этот момент рухнула в обморок, гости всполошились и жених сразу ответил: «Да! Беру! Я пошутил!» Свадьба продолжилась. А потом у него спросили, мол, ты нафига «нет» сказал? А он, мол, хотел посмотреть, а что будет-то? Шутник. © Юлия Сорокина / Dzen
- Дочку родила в 19 лет, только учебу окончила. Стажа работы никакого. В 2,5 года взяли ее в садик, я стала работу искать. Молодая, без опыта, с маленьким ребенком — везде отказ. Четвертый месяц ищу, уже отчаялась. И тут собеседование в фирме, куда я даже не мечтала попасть. И сразу же вечером звонок: «Вы приняты». Работаю, стараюсь, все получается, через полгода даже зарплату повысили. Такая радостная иду из бухгалтерии после подписания приказа, а навстречу мой начальник с директором. Меня увидели, поздравили. Начальник и говорит директору: «А я тебе говорил, надо тельца на работу брать. Видишь, как я прав был!» Капец, я думала, это я стараюсь их не подводить, чтобы не соответствовать стереотипу матери, которая вечно на больничных. А это все, оказывается, из-за того, что я в мае родилась?! © Мамдаринка / VK
- Мы с моей девушкой проехали пару часов до пляжа, поставили палатку на песке и переночевали. На следующий день мы убрали палатку, вернулись обратно и поняли, что у нас нет ключей от машины. Я возвращаюсь и начинаю беспорядочно просеивать песок, думая, что ни за что не найду ключи. Наконец моя нога нащупывает ключи! Я протягиваю руку вниз и поднимаю свой комплект ключей. Я даже не знал, что взял их с собой. И никогда бы их не нашел. Потом я продолжил рыться и нашел уже ее ключи. © shimmerer / Reddit
- Сын так подсел на иностранные песни, в частности рэп, что я решил направить эту любовь ему на пользу. И уговорил его заниматься английским. Рвения было много, уже через 1,5 года легко говорит и сносно переводит. Но недавно заметил, что он снял все плакаты со стен, песни практически не включает. Спрашиваю его, мол, что случилось? Отвечает: «Английский случился, пап. Я теперь понимаю, что они поют. Слушать невозможно». © Мамдаринка / VK
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- Сидит коллега, разгадывает сканворд, показывает, где заело: одежда на попе, 4 буквы. Я говорю, мол, ну, ряса. Или риза. Она: «О, черт, а я-то — юбка, шорты, что еще на попу надевают?» © Татьяна Ворошилова / Dzen
- У нас с мамой очень сложные характеры, мы часто ссоримся, а папа каждый раз нас мирит, потому что он полная наша противоположность. Так было и на прошлой неделе. Папа зашел в квартиру, сразу понял, что что-то не так, и начал расспрашивать, что случилось. Я говорила, что мама неправа, мама говорила, что это я ошибаюсь. Тогда папа сказал, что все порешает, если узнает причину ссоры. Ну мы ему и сказали, что поссорили из-за того, что не знали аппроксимацию числа Пи. Отец посмотрел на нас огромными глазами, поискал решение в интернете, а потом куда-то вышел. Его не было часа 4, мы с мамой уже успели помириться, а затем он вернулся и сказал: «Чтобы я еще раз женился на математике, а ребенка отдал в математический класс, да никогда в жизни!» © Не все поймут / VK
- В прошлом году я ездил в Исландию и никому об этом не рассказывал. Я ехал по южному побережью и свернул к водопаду. Занимался своими делами и услышал, как кто-то сказал: «Ты очень похож на моего друга!» Я обернулся, и оказалось, что это я и есть тот самый друг. Я столкнулся с девушкой, с которой учился в средней школе, и которую не видел, наверное, лет пять. Мы случайно оказались у одного и того же водопада в Исландии, в одно и то же время, причем никто из нас не знал, что другой приехал в эту страну. Определенно, это одна из самых случайных и крутых вещей, которые случались со мной за последнее время. © congenitalstupidity / Reddit
- Вот реально, возможно ли приготовить маленькую кастрюлю борща? Я девушка, 26 лет, просто решила чисто на один раз сварить борща. Взяла кастрюлю, ну не маленькую, но и не ведро, подумала, что все будет под контролем... Ага, конечно. В процессе поняла, что овощи явно не влезают. Перелила в другую кастрюлю — тоже маловато. В итоге достала самую большую и теперь у меня 8 литров борща на три человека! Теперь полхолодильника — борщ. В морозилке — борщ. Даже соседку угостила баночкой борща. © Палата № 6 / VK
Не давались мне в свое время сначала геометрия, потом теомат, дочь легко справлялась с любой точной наукой. С детьми спорить по научным вопросам - зряшное дело, они умнее и образованнее нас. Вот в жизненных ситуациях мы поделимся опытом и подставим плечо , когда надо. Пока можем
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- Помню, как в третьем классе нам нужно было приготовить рассказ о домашнем питомце. У кого была возможность, можно было еще принести фотографию. Мне долго думать не нужно было, у меня была кошка Маша, о которой я написала большое сочинение. Но вот моя подруга расстроилась и испугалась, у нее не было домашнего животного. Я сказала ей, чтобы она что-то придумала, никто же проверять не будет ее дом. Мне казалось, что она напишет о собачке или котике, а одноклассница взяла и рассказала о своем таракане. Мол, живет на кухне, обожает бегать, не спит по ночам, у него есть друзья и зовут его Юрка. Самое забавное, что она еще и фотку его принесла! И получила за сочинение больше баллов, чем я. © Палата № 6 / VK
- Раньше работала менеджером по бронированию гостиничных номеров. Как-то позвонил мужик, желая заселиться в однокомнатный номер. Только заселяющихся будет 16. Естественно, я обалдела. На что он сказал: «Да там буду я и мои 15 кроликов. Это моя семья, я с ними сплю, ем и путешествую». © Подслушано / Ideer
- У жены есть привычка: после окончания телефонного разговора перезвонить и дорассказать. Поговорили с ней, кладу трубку, он ожидаемо тут же звонит. Я не глядя на экран вальяжно говорю: «Да, солнце мое ненаглядное!» В трубке тишина и сопение. А потом мужской голос: «А вы всем клиентам так отвечаете или я чем-то вам особенно понравился?» Извинился, пообещал перезвонить, сбросил звонок и минут 5 орал чайкой в голос. Подозреваю, на той стороне была такая же истерика. После этого поставил разные рингтоны на рабочую и личную симки, а жене присвоил вообще отдельный. © Глеб Верхов
/ Dzen
- Забронировали BlaBlaCar. Находим машину — все совпадают. Стоит мужик спокойно у машины — ну, думаю, нас ждет. Подлетаем, закидываем в машину детей, собаку, сумки, все места заняли, сидим. Ну и мы, мол, что стоим, кого ждем? А мужик как рыба рот откроет, закроет, аж выдохнуть не может. Все правильно, не та машинка. Ну, потом нашли свою. © Девочка из прошлого / Dzen
А вот подборка фото от людей, которых подвох ожидал в собственном доме.
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Уведомления
Про мужа с ответом-Да, солнце моё ненаглядное..... Он просто бесподобен!!! Поднял настроение! Респект!
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