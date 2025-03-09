20 везунчиков, которые нашли на барахолке свой клад

Вещи, которые кто-то посчитал ненужными, старыми или бесполезными, часто оказываются в комиссионках или на блошиных рынках. Но зачастую то, что для одного хлам, для другого может стать одним из самых ценных приобретений. Героям нашей подборки в этом смысле несказанно повезло, ведь им попались такие прекрасные вещицы, что они теперь глаз от них оторвать не могут.

"Нашла этого милаху в комиссионке. Дома оказалось, что внутри тайник. А там спрятали крошечную фигурку мыши"

"Вот эти обалденные кресла-качалки обошлись мне всего в 20 долларов каждое"

"Сегодня я нашла лампу своей мечты. Когда я ее впервые увидела, она была в руках другого покупателя. Как только он поставил ее обратно на полку, я тут же метнулась за ней с быстротой молнии"

"Купил пакетик с дешевенькой бижутерией. Порылся и ахнул. Внутри оказалось настоящее сокровище, стоимостью 3500 долларов. Это золотое кольцо с бриллиантами"

"Я схватила его, думая, что это классное зеркало, а потом заметила кнопку. Не получилось проверить в магазине, поэтому чуть не лопнула от любопытства, пока добиралась до дома"

«Нашла нереально крутое платье для своего выпускного»

«На ценнике было написано „Имитация“. Но коллекционера сложно перехитрить. Я отнес их часовщику, и он подтвердил, что часы подлинные»

"На этих выходных я подняла свой уровень сумасшедшей кошатницы еще выше, купив в комиссионке крошечный диванчик, игрушечное пианино и коврик в форме лапы"

"Эта одновременно самая нелепая, жуткая и восхитительная штуковина из всех, что я видела"

"Купил запертый чемодан за сущие копейки. Дома пришлось орудовать отверткой, чтобы открыть. А потом я просто ахнул! Это одна из лучших пленочных камер"

"Я разревелась прямо посреди магазина. У отца была коллекция пластинок, но мы потеряли ее. Его не стало 5 лет назад. А увидев эту, я решила собирать коллекцию заново"

"Недорого отхватила вот такую красоту. Внутри он не пустой. Очень хочу все там отремонтировать"

"Я нашла красивую раму для зеркала. Попытка найти замену зеркалу была... веселой"

"Я аж ахнула? когда увидела этого милого вязаного малыша! Добро пожаловать домой, дружок"

"Сначала прошла мимо этого кольца, потом всю ночь думала о нем, в итоге вернулась. В магазине прямо внутренний голос сказал, что надо купить"

«Уже дома прислала фото кольца маме. А та ахнула и начала расспрашивать, что за герб там нарисован. Оказалось, это герб одного из сообществ в ее университете. Естественно, я отдала кольцо маме. Она была невероятно счастлива, говорила, что ходила и улыбалась весь день».

"Нет, вы только взгляните на этот невероятный лягушачий кошелек! Ну разве я могла пройти мимо? Купила его на японской барахолке меньше чем за доллар"

"Рылся в корзине с кучей одежды и случайно увидел чехол для наушников. А когда открыл, моя челюсть буквально грохнулась на пол. Наушники рабочие и даже заряженные"

«Прикупила эту миленькую картину. А дома открыла рамку, и меня ждал сюрприз. Внутри было еще две картины и информация о художнике, довольно известном»

"Ухватила опаловый чайный набор всего за 25 долларов. А потом какая-то дама в магазине пыталась выкупить его у меня"

«Мама отхватила ожерелье на барахолке. Вот только не пойму, что за диковинка»