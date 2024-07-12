Интересно, а если бы дедушка с женой остались жить в трешке, внук бы так же за них радовался?
16 историй, которые хочется прокомментировать фразой «Вот это поворот!»
Иногда при просмотре кино думается: «Ну не бывает же такого в жизни. Вот фантазеры!» А потом с тобой случается такая неправдоподобная ситуация, что и самому не верится, что это произошло. Вот и герои нашей подборки решили поделиться такими неожиданными историями.
- Я всегда знал, что у меня странная семейка. Недавно в старом дедовском доме делали ремонт, вскрывали полы и стены, а там нашли шкатулку. В ней были спрятаны документы прадеда, его значки какие-то и записка про какой-то клад под фундаментом. Ох, как же мои родственники перековыряли весь фундамент. Все перерыли, вскрыли, откопали. Нашли еще одну шкатулку, а там записка: «Какие деньги, я в колхозе работаю! Идите и сами зарабатывайте!» © Палата № 6 / VK
- Растрогалась от парочки в консульстве. Молодые расписываются в заявлениях. Улыбаются и явно счастливы. У них вся жизнь впереди. Сотрудница говорит: «Здесь расписывается она, здесь он ставит подпись». У меня слезы наворачиваются от умиления. Приглядываюсь к документам, а им выдают свидетельства о расторжении брака. © DudkaKarina / Twitter
- Огромный лось зашел в местный гастроном посреди дня, направился в отдел продуктов и начал есть фрукты. За пределами моего города в это не верят, но в самом городе никто никогда не забудет этого происшествия. © MysteriousMrX / Reddit
- Работаю юристом много лет. Заметил одну закономерность: когда приходят люди, то у каждого второго диалог начинается со слов: «Я тут услышал недавно». И я к этому уже привык. Но был у меня мужчина недавно, и он с порога начал: «А мы вот слышали», «А может, вы нам подскажете?» Я все думал: «Кто — мы? Кому — нам?» В кабинете я и он. А потом выяснилось, что у него в рюкзаке с собой был любимый кот. Как сказал клиент, они всегда вместе, не разлей вода. И, пожалуй, это теперь будет мой самый любимый клиент. © Рабочие истории / VK
- Недавно в кругу семьи отмечали мой день рождения. Вместо тоста мой дедушка заявил, что влюбился и женится. Так как бабушки нет уже 20 лет, мы спокойно восприняли эту информацию. Любовью оказалась моя первая учительница, которая на 15 лет младше дедушки. Они случайно встретились в магазине, разговорились обо мне, и закрутилось. Дед благодарил меня за то, что я снова помог ему поверить в любовь. И разрешил жить в трехкомнатной квартире в центре, так как они с будущей женой сразу после свадьбы улетают в Италию. Там живет дочь моей новой бабушки, и у нее есть свободный домик для молодоженов. Счастлив за дедушку, его будущую супругу и немного за себя. Ведь теперь мне не надо снимать квартиру, а дорога до университета будет занимать ровно три минуты ходьбы. © Палата № 6 / VK
- Однажды знакомая позвала меня на День рождения. Я весь вечер уговаривала подругу посоревноваться — кто быстрее съест перец чили. А когда она отказалась, я по приколу съела его одна. На следующий день мне написал парень, который сидел напротив меня, и сказал, что я ему очень понравилась. © ne_tank / Twitter
- Как-то пришла на собеседование. Захожу в кабинет, не успела присесть, а учредитель мне:
— Ну, рассказывай!
— Что рассказывать?
— Стишок!
Ну, я не растерялась и громко так, с выражением: «Я нашла себе жука. На большой ромашке! Не хочу держать в руках, пусть лежит в кармашке!» Поржали вместе. На работу взяли. До сих пор там работаю и счастлива. © user9152506 / Pikabu
- В моем городе мы поднимаем руку на пешеходных переходах, и машины останавливаются, чтобы мы могли перейти дорогу. Однажды, выходя из автобуса, я увидел, как собака остановилась и подняла лапу на переходе. Я подумал, что это просто совпадение. Но нет, машины остановились перед собакой, и она перешла дорогу только тогда, когда это было абсолютно безопасно. И да, собака была одна, ни один человек рядом с ней не поднял руку. Большинство людей не верят мне до сих пор. Должно быть, этот пес был гением, который бывает раз в поколение, или его кто-то научил, прежде чем он оказался на улице. © Shoddy_Amphibian5645 / Reddit
- Стою на светофоре. Представьте себе: на дороге огромная лужа, и по ней мчится машина, не снижая скорости. Рядом с дорогой находится тротуар, и пешеходам совершенно невозможно пройти по нему, не забрызгавшись. По тротуару шли две девушки, одна в белой куртке. Подумал, что все, белой куртке конец! Но оказалось, что я сильно недооценил находчивость этих девушек! Перед лужей одна из девушек отдала сумку и кошелек подруге, затем побежала к забору и вернулась с половинкой красного кирпича в руке. Теперь обе девушки стали медленно идти по луже, а та, которая в белой куртке, грозно трясла в руке кирпич и смотрела на проезжающие машины. Всем выражением лица она с полной уверенностью и без колебаний показывала, что готова швырнуть этот камень. Машины не просто замедлили ход, они остановились! И стояли до тех пор, пока девушки не миновали опасный участок. © Палата № 6 / VK
- Встретилась случайно с бывшим, с которым в прошлом году разошлась. Я страдала после расставания и уехала на другой конец земли. И где же мы увиделись? У моей мамы дома, потому что у пса день рождения, и он привез ему подарок. © dr_shinshilkin / Twitter
- Когда мы ехали к бабушке и дедушке, я клянусь, что видел женщину, которая ехала по тротуару на диване. У него были колеса и, очевидно, какой-то двигатель, который позволял ему ехать. А она управляла им с помощью джойстика. Мы ехали слишком быстро, и я не успел сделать ни одной фотографии, прежде чем она скрылась из виду. © justBarrels / Reddit
- У меня замечательный, заботливый и ответственный муж. Он прекрасный папа, с самого рождения дочери муж со мной на равных: ухаживает, кормит, играет, купает, гуляет. Недавно меня положили в больницу на неделю. Муж взял отпуск, чтобы быть с нашей малышкой. Но моя мама была уверена, что я не должна разрешать ему делать это. Ведь муж недоглядит за ребенком, и случится что-то ужасное! Или на крайний случай малышка будет грязной и голодной! И вот, теща решила нагрянуть с проверкой.
И какой шок у нее был, когда она застала своего зятя, играющего с нашей годовалой доченькой. В квартире было чисто, на плите был супчик для дочери, пюре и свежие котлеты. Ребенок был чист, накормлен, и муж доченьке даже хвостики сделал. Моя расстроенная мама уехала, и мы уже думали, что человек наконец-то успокоился. Но тут она присылает мне СМС: «Таня, ну не мог мужик все это сделать. Значит, там была другая баба, Таня!» Аплодисменты, занавес. © Мамдаринка / VK
- На работе надо было детали отмыть от очень противной смазки, ничем не получалось. Решили, пошлем человека на автомойку самообслуживания, пусть попробует. Возвращается и рассказывает: «Я сначала стремно себя чувствовал, приперевшись с этими железками на автомойку. А потом гляжу, в соседнем боксе мангал моют». © schuler / Pikabu
- Когда я учился в средней школе, на вечеринке мы с другом говорили о наших любимых блюдах. Он сказал, что его любимая еда — фрикадельки маринана, а я сказал, что правильно — маринара. На улице шел дождь. И мы поспорили, что если молния ударит в то место, на которое я указал, в течение минуты, то я прав. Он сказал, что это слишком долго, и мы договорились на 10 секундах. Как только я сказал «один», молния ударила точно в то место. Мы были в таком шоке, что чуть не разбудили других людей в доме, но никто нам не поверил. © ffj_ / Reddit
- Отдыхаю заграницей. Стою на кассе в магазине. Подходит моя очередь, и кассир говорит: «Пакет надо? Ой, блин, дурацкая привычка!» Я выдержал паузу и говорю: «Нет, у меня свой есть». Минута молчания, а потом дикий хохот. © Палата № 6 / VK
- Вышла на днях на прогулку по району, взяла себе мороженое и села в парке. Слушала пение птиц, веселые крики детворы, гул теплого ветра. В один момент рядом со мной присела девушка с коляской, я улыбнулась ей, она улыбнулась в ответ. Спустя пару минут спрашиваю: «А кто у вас? Мальчик или девочка?» Она тихонько приоткрыла коляску и ответила: «Кошка!» В коляске нежилась милая рыжая кошка, которая сладко-сладко спала. © Палата № 6 / VK
А вот вам еще подборка историй, прочитав которые, можно подумать: «Да ладно!»
Комментарии
В одном из дворов, где я жила, столовался очень умный и солидный кот по имени Барсук.
Он тоже грамотно переходил узкую улицу с односторонним движением (по дороге на охоту в парк напротив): садился на краю тротуара, ставил лапу на проезжую часть и смотрел в ту сторону, откуда ехали машины. Если раздавался шум, лапу втягивал назад и пережидал опасность)
Как с пакетом. Стояла на паспортный контроль в амстердамском аэропорту, голландские пограничники общительные, любят вопросы не по делу задавать. У меня спрашивали, почем квартиру брали и сколько квадратов, ходила ли я на какой-то фестиваль, как вода в море, какая погода в Москве и тд. Про fiction уже рассказывала - так произнесли слово vacation, я чуть не поседела, думала, что у меня проблемы с паспортом и меня сейчас повяжут.) Вот настроилась на английский, уши наставила, подходит моя очередь, протягиваю паспорт и слышу:" Здравствуйте." И парень - пограничиник радостно мне улыбается. Меньше всего ожидала услышать родную речь, мозг не отреагировал. Чувствую, слово знакомое, но что за язык? Стою туплю, смотрю на него. Он громче:" Здравствуйте!" Тут в мое сознание проник луч света, я вспомнила, что за язык, говорю:" Oй, вы знаете русский, как мило, здравствуйте!" Ну он немного его учил и знает несколько слов. Встречала его там еще раз и знакомые тоже на него попадали. Неожиданно, но приятно.
Автop Валepия выводит лeнь на новый уровень. Не просто пoвторы, но в сегoдняшней (!) другой подбоpке. Только-только прочитала историю про стишок в соседней статье "14 человек, которые пришли на собеседование и оказались людьми не робкого десятка". Капeц, вы днищe
Кажется, я уже рассказывала, но с моей aмнезией ни в чем нельзя быть уверенной, да и, может, кто-то не видел. Дом не в густонаселeнной части города, соседей прям близко буквально по пальцам, и все тихиe. Никаких крaж, вообще ничего не происхoдит никогда. Ночью так и вовсе обычно тишина звeнящая. И вдруг просыпаюсь от aдского грoхота. Подскaкиваю на крoвати, пытаясь понять, откуда звук. Дыщ! Дыдыщ! Бдыщ-бдыщ! Кажется, что кто-то огромным молoтoм разносит стену дома. Страшнo ужаснo. Включаю лoгику, что зачeм кpушить стены, если в доме огрoмные окна и достаточно выбить одно, чтобы забраться. Но грохщт не смолкает. Потом он становится пoхож на такой, когда по кaмню тащишь мусoрный бaк. И снова бдыщ! дыдыщ! Тихoнько вышла из кoмнаты, очевидно, что не в доме, где-то на улице. Ничего не понимаю. Кто в крoмешной тeмноте в ночи в пoпe мирa будет что-то час, если не два крушить. Стихло не скоро. Утром рассказываю домашним, мол, вы слышали. Да? Что? Блин, вот же не повeзло мне одной иметь чуткий сон. И тут домовладелица говорит: "Я, кажется, знаю, что это было. Пойдемте-ка задний двор проверим". Бааааа! А там в меcиво земля, вырвaнные кусты. Жуть. Как тоpнадо прошелся. Говорит: "Так и знала. Опять oлени. Надо зeлье от них готoвить. Как брaчный сезон, так устрaивают пoбоища, и постoянно на зaднем двoре". Присматриваюсь. Ничoси! И правда слeды. Как бы городской житель догадался о стрaсти оленeй к зaдним двoрам :) Потом жaлела, что побoялась свет на заднeм дворе включить :)