Мне тоже больше нравится первый вариант. Однотонный с синей оконтовкой. Стильненько.
18 уютных фотографий, показывающих, как люди обустраивают свое жилье
Если хочется посмотреть, как на самом деле живут люди в Японии, Италии и других странах — то вам сюда. Не все пишут, откуда они, но это не так важно. Мужчины и женщины похвастались своим интерьером, а мы выбрали самые любопытные варианты.
«Не, ну как обои все меняют!»
«Недавно переехала. Предыдущий владелец, похоже, был фанатом синей краски. Я изменила цвет отделки, потолка, добавила обои и вуаля — офисное помещение для леди. Скоро куплю сюда мебель!»
«Двушка холостяка, Чикаго. Мне 45 лет»
«Типичная история развода. Я переехал с чемоданом и надувным матрасом. Прошло три года, и я начинаю чувствовать себя как дома»
«Недавно переехала в студию после расставания с бывшим»
Диван для собачули? Тогда ширма в тему, личное пространство, (для собаки).
«Мужчина, 34 года. Впервые живу один»
«Всем привет от меня и моего друга — бамбука по имени Геральд!»
«Парень из Италии, 27 лет. Потихоньку сюда перебираюсь»
«Украсила стену, я в восторге, как все вышло!»
Много разных цветов.
Ярких и насыщенных.
Ещё и эти "зайчики"
От такого "разноцветия" быстро устанешь и голова заболит
«Наконец-то въехала!»
Ну, это такая строгая гостиная. И действительно, ковер там не к чему. Тем более зелёный. А что там с дверью? Их две что ли? Не пойму
«Жилище холостяка»
Опять класс! Мальчики молодцы! Интересно, что там за черная клетка слева?😆
«В этом крошечном пространстве все мое! Я счастлива!»
Квартира мужчины
НЕодинокого мужчины. 2 тарелки и лампочки/пледики/свечки/статуэтки. И главное - коврик ПОД собачачьими мисками
Сходила в источник - он первый раз за 19 лет совместной жизни остался адын-савсем-адын в 38 лет
Жилище девушки
Все вещи случайные, ничем между собой не связанные. Но для первого собственного жилища - сойдет. Тем более сойдет для съемного.
«Девушка. Моя „лодка“ — узкая и длинная квартирка в Лондоне. А пса зовут Гилберт»
«Переехал в лофт, Даллас»
«Мужчина. Обустраиваю свое жилище в амбаре»
«Я работаю почтальоном в Японии. И вот моя квартира!»
Нужно стойки с одеждой переделать в два этажа - места будет гораздо больше, и не будет такого ощущения склада
- О, это очень по-японски! © bodondo / Reddit
«Живу в маленькой студии, горжусь, как все обустроила»
- Господи, женщина, да у тебя квартира мечты! © l DctrMrsTheMonarch / Reddit
«Мне 51. И вот мое жилище»
- Мужчина, я уже в вас заочно влюблена! © livefreeKB / Reddit
А вот что у нас есть еще: 20 гениальных дизайнерских идей, которые заслуживают оваций.
Комментарии
У меня впечатление,что у мужчин в этой статье вкус лучше чем у женщин. (амбар не считается)