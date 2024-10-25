18 уютных фотографий, показывающих, как люди обустраивают свое жилье

Народное творчество
4 часа назад

Если хочется посмотреть, как на самом деле живут люди в Японии, Италии и других странах — то вам сюда. Не все пишут, откуда они, но это не так важно. Мужчины и женщины похвастались своим интерьером, а мы выбрали самые любопытные варианты.

«Не, ну как обои все меняют!»

Злата
54 минуты назад

Мне тоже больше нравится первый вариант. Однотонный с синей оконтовкой. Стильненько.

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«Недавно переехала. Предыдущий владелец, похоже, был фанатом синей краски. Я изменила цвет отделки, потолка, добавила обои и вуаля — офисное помещение для леди. Скоро куплю сюда мебель!»

«Двушка холостяка, Чикаго. Мне 45 лет»

«Типичная история развода. Я переехал с чемоданом и надувным матрасом. Прошло три года, и я начинаю чувствовать себя как дома»

«Недавно переехала в студию после расставания с бывшим»

Lala
3 часа назад

Диван для собачули? Тогда ширма в тему, личное пространство, (для собаки).

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«Мужчина, 34 года. Впервые живу один»

«Всем привет от меня и моего друга — бамбука по имени Геральд!»

«Парень из Италии, 27 лет. Потихоньку сюда перебираюсь»

«Украсила стену, я в восторге, как все вышло!»

Злата
21 минута назад

Много разных цветов.
Ярких и насыщенных.
Ещё и эти "зайчики"
От такого "разноцветия" быстро устанешь и голова заболит

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«Наконец-то въехала!»

Злата
11 минут назад

Ну, это такая строгая гостиная. И действительно, ковер там не к чему. Тем более зелёный. А что там с дверью? Их две что ли? Не пойму

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«Жилище холостяка»

Злата
4 минуты назад

Опять класс! Мальчики молодцы! Интересно, что там за черная клетка слева?😆

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«В этом крошечном пространстве все мое! Я счастлива!»

Квартира мужчины

1 час назад

НЕодинокого мужчины. 2 тарелки и лампочки/пледики/свечки/статуэтки. И главное - коврик ПОД собачачьими мисками
Сходила в источник - он первый раз за 19 лет совместной жизни остался адын-савсем-адын в 38 лет

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Жилище девушки

Курага
2 часа назад

Все вещи случайные, ничем между собой не связанные. Но для первого собственного жилища - сойдет. Тем более сойдет для съемного.

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«Девушка. Моя „лодка“ — узкая и длинная квартирка в Лондоне. А пса зовут Гилберт»

«Переехал в лофт, Даллас»

«Мужчина. Обустраиваю свое жилище в амбаре»

«Я работаю почтальоном в Японии. И вот моя квартира!»

Олена
2 часа назад

Нужно стойки с одеждой переделать в два этажа - места будет гораздо больше, и не будет такого ощущения склада

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«Живу в маленькой студии, горжусь, как все обустроила»

«Мне 51. И вот мое жилище»

А вот что у нас есть еще: 20 гениальных дизайнерских идей, которые заслуживают оваций.

Фото на превью chickenners / Reddit

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