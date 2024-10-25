18 уютных фотографий, показывающих, как люди обустраивают свое жилье

Если хочется посмотреть, как на самом деле живут люди в Японии, Италии и других странах — то вам сюда. Не все пишут, откуда они, но это не так важно. Мужчины и женщины похвастались своим интерьером, а мы выбрали самые любопытные варианты.

«Не, ну как обои все меняют!»

«Недавно переехала. Предыдущий владелец, похоже, был фанатом синей краски. Я изменила цвет отделки, потолка, добавила обои и вуаля — офисное помещение для леди. Скоро куплю сюда мебель!»

«Двушка холостяка, Чикаго. Мне 45 лет»

«Типичная история развода. Я переехал с чемоданом и надувным матрасом. Прошло три года, и я начинаю чувствовать себя как дома»

«Недавно переехала в студию после расставания с бывшим»

«Мужчина, 34 года. Впервые живу один»

«Всем привет от меня и моего друга — бамбука по имени Геральд!»

«Парень из Италии, 27 лет. Потихоньку сюда перебираюсь»

«Украсила стену, я в восторге, как все вышло!»

«Наконец-то въехала!»

© Chill-99 / Reddit Злата 11 минут назад Ну, это такая строгая гостиная. И действительно, ковер там не к чему. Тем более зелёный. А что там с дверью? Их две что ли? Не пойму - - Ответить

«Жилище холостяка»

«В этом крошечном пространстве все мое! Я счастлива!»

Квартира мужчины

© LostInTheNe / Reddit MБ 1 час назад НЕодинокого мужчины. 2 тарелки и лампочки/пледики/свечки/статуэтки. И главное - коврик ПОД собачачьими мисками

Сходила в источник - он первый раз за 19 лет совместной жизни остался адын-савсем-адын в 38 лет - - Ответить

Жилище девушки

«Девушка. Моя „лодка“ — узкая и длинная квартирка в Лондоне. А пса зовут Гилберт»

«Переехал в лофт, Даллас»

«Мужчина. Обустраиваю свое жилище в амбаре»

«Я работаю почтальоном в Японии. И вот моя квартира!»

«Живу в маленькой студии, горжусь, как все обустроила»

Господи, женщина, да у тебя квартира мечты! © l DctrMrsTheMonarch / Reddit

«Мне 51. И вот мое жилище»

Мужчина, я уже в вас заочно влюблена! © livefreeKB / Reddit