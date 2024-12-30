Всегда приятно "иметь в загашнике" мальчугана, который влюблен в тебя безответно: и приятно, и ненапряжно)
15 историй о том, как любовь вдохновляет на внезапные авантюры
Любовь нечаянно нагрянет, и все логичное и разумное выключается. А бабочки в животе нашептывают всякие разные способы, чтобы порадовать предмет обожания. Кто-то попадает впросак, кто-то таким поступком бесповоротно очаровывает, но ясно одно - романтичные порывы запоминаются надолго.
- Самый романтичный поступок в жизни совершил для меня мальчик, когда нам было по 7 лет. Я стояла на балконе частного дома, второй этаж, дразнила его и кидалась мелкими камушками. А он сбегал за мороженым в вафельном стаканчике, залез по рядом стоящему кованному столбу на уровень балкона и молча поставил стаканчик на перила. С этого времени прошла целая жизнь, живем в разных странах, поздравления с днем рождения раз в год по интернету. Спросила его недавно про тот случай — помнит! © Подслушано / Ideer
- Рисовала на заказ. Один мужчина заказал “шпионскую” открытку для девушки. Нужно было невидимыми чернилами написать его номер телефона, а само секретное послание - соком лимона. Видно при ультрафиолете и нагревании. Спрашиваю: “А вы уверены, что ваша девушка заморочится и все поймет?” Ответ выбил: “Я ищу такую девушку, которая догадается!” По правде говоря, там был изображен еще горящий факел - подсказка, что нужно поднести открытку к огню. А вы бы догадались?
- Помню, как училась в 10 классе. Школа у нас была маленькая, абсолютно все знали друг друга, особенно старшеклассники. Заметила однажды, что на меня как-то "по-особенному" начал смотреть парень из 11 класса. Не придала этому особого внимания тогда, потому что не могла понять серьезность его намерений. Однажды он подошел ко мне и прямо спросил: "Как привлечь твое внимание?" Я "повертела хвостиком" и сказала, что хочу чего-то необычного, но одновременно простого. Буквально через неделю я обнаружила у себя на парте небольшую корзинку с подснежниками, а рядом записка, в которой были слова от этого парня: "Простые цветы для самой необычайно красивой девушки!" Эх, все еще считаю это самым романтичным поступком в своей жизни. © Карамель / VK
- Вот ты такая красивая, милая, такая замечательная... Небось, даёшь-то не всем ?
Я - Да что вы, бабушка?! Как можно? Конечно, не всем!
Старушка со вздохом: - О каждом пожалеешь,О КАЖДОМ!!.
- Первое свидание с моим нынешним парнем было ну очень необычным. Мы поменялись телефонами! Вообще поначалу мне показалось, что это наше первое и последние свидание (внешне он мне совсем не понравился). Поэтому, когда Никита это предложил, я и согласилась — все равно дальше общаться не будем. Но когда я зашла в галерею, там было сто-о-олько невероятных фотографий с необычных ракурсов! Он даже в обычных вещах замечал что-то прекрасное. А в заметках я нашла его стихи — это была поэзия, которая с первых строк запала мне в душу. Он же в моем телефоне смотрел на музыку и книги в приложении для чтения — оказалось, что у нас схожи вкусы. В тот вечер мы болтали без умолку. А сегодня празднуем 3 года отношений. Вот так, внешность обманчива. © Палата № 6 / VK
- Мой романтичный дурачок, когда делал мне предложение, выложился на все 100. Позвонил и попросил выйти на балкон (8 этаж). Когда я вышла, он запустил ко мне связку воздушных шариков, к которым привязана коробочка с кольцом... Только он не знал, что в нашем дворе средь многоэтажек бушует самая настоящая роза ветров, как раз на уровне 6-9 этажей. В общем, унесло его предложение в неизвестные дали... © Подслушано / Ideer
А ведь всего-то надо было леску к коробке с кольцом привязать, чтобы контролировать подъем. Но это слишком сложная схема, видимо.
- Ох, ну много чего на самом деле, муж любит и умеет радовать. Но, самые запоминающиеся сюрпризы были очень просты и неожиданны: котенок, хотя, до этого, я семь лет не могла уговорить, и ночное свидание. Муж просто разбудил меня в 2 часа ночи и, пока я пыталась взять себя в руки, чтоб его не прибить, предложил просто взять и поехать попить кофе с булочкой, вот как есть, без всяких «подожди, я накрашусь, надену что-нибудь красивое». Почти что в пижамах, ночью на веранде кафе с видом на ночной город - это было очень мило. © Формула Воды / ADME
- Давным-давно, когда мои зубы еще держались за челюсть корнями, а не штифтами, зазнакомились мы с приятелем с двумя девчонками. Дабы закрепить знакомство, повели их в один ТЦ. А там и боулинг, и кафешка, и кино. В общем, выползли на божий свет только в сумерках. Одна подруга как бы между делом вторую спрашивает:
- Как домой добираться будем?
- Да как, на маршрутке же. Время есть.
Но тут вклинивается мой кореш:
- Да чего вы в маршрутке трястись будете? Вон, - показывает на припаркованную рядом новенькую бронзовую Инфинити, - видите тачку?
У девчонок аж глаза загорелись. Уже, наверное, в кожаном салоне себя представили, ну а кент мой продолжает, как в том анекдоте, только невероятно надменным тоном:
- Так вот, у меня велик такого же цвета. Могу на багажнике одну из вас подкинуть.
И что бы вы думали? Таки довез! Да так, что аж жениться пришлось. В сентябре прошлого года праздновали их восьмую годовщину свадьбы. © MihZlobin / Pikabu
Эм, прямо не знаю сколько ж "юноше" лет, если у него зубы штифтами держатся
- Году так в 2003 был у меня начальник Коля. Контора, в которой мы работали была Колиной, народу было нас человек 10, и все еще до работы в этой конторе были приятелями. Обстановка была демократичная, и забегали к нам на чай разного рода знакомые, не работающие с нами. И с одной девочкой стала заходить ее подружка, Маша. И вот Коля на Машу запал и стал ухаживать, знаки внимания оказывать, хвост распускать. В общем, стали они встречаться. И по окончании первого месяца их немеркнущей любви Коля решил сделать серьезный подарок. И купил девушке в подарок микроволновку. Нам он объяснил свой выбор так: «Чтобы она поняла, что я человек серьезный, с планами». Через пару дней Маша забегала к нам на чай, Коли не было, и они точили лясы с девочкой-менеджером. И я слышу: «И ты знаешь, Оль, он мне все уши прожужжал тем, как я буду удивлена и поражена. Я ждала чего угодно. Сертификат на прыжок с парашютом, свидание на крыше, поездку в дом отдыха на выходные, ночь в президентском люксе, даже подумала, не кольцо ли он прикупил. А потом гляжу — он микроволновку тащит. Он бы еще унитаз додумался мне поменять». До сих пор женаты, трое детей. © vovkinsyn / Pikabu
- Однажды в детском лагере в возрасте 11 лет познакомилась с рыжим мальчиком Юрой, ему было 13. Мы сидели рядом в столовой и прогуливали дискотеку. После лагеря наши пути разошлись, мобильных не было, он знал только мой адрес. И в один летний день рыжий мальчик Юра преодолел несколько часов пути до моего города и благодаря прохожим нашел мой дом. Он просто привез мне цветы, которые нарвал в мамином саду. До сих пор это самый милый и романтичный поступок в моей жизни. © Подслушано / Ideer
Так а дальше, дальше-то что с Юрой? Где вот это вот: и жили долго и счастливо?
- Мой молодой человек пригласил меня на ужин в кафе. И вот в середине вечера романтичный момент, он начинает говорить, как ценит то, что я делаю, как хочет быть всегда со мной, спрашивает, согласна ли я стать его женой... Я несколько секунд не могла ответить, сидела просто в шоке. И вот я собираюсь сказать «да», а он мне: «Стоп, это не то место, не сейчас, я передумал». © Подслушано / Ideer
- Не знал, как сделать предложение девушке, с которой давно живу, и решил обставить все как небольшой сюрприз. Положил кольцо в сумку, которую она надевает только с одним платьем.
Пригласил на ужин. Попросил ее надеть то самое платье, под предлогом, что оно мне нравится. А она сказала, что ей нужна к нему новая сумка, потому что «старая» уже старая, и она ее выкинула, в ходе очередной чистки гардероба. Я не умею в романтику. © Awesomo / Pikabu
- Родители развелись давно уже. Уговаривала маму найти себе друга по жизни. И вот за ней начал ухаживать коллега. Мама его всячески игнорировала, но сегодня этот кавалер превзошел сам себя. По дороге на работу он встретил ее на перекрестке рано утром — та-дам! — на белом коне! Вот это я понимаю умение произвести впечатление. © usatric / Pikabu
- Шла вчера домой с шариками, и тут подбегает мальчик лет 7-8. Робко так, с молящими глазами, говорит: "Тетенька, можно мне один, пожалуйста". А я что? Естественно, подаю, говорю, мол, бери сколько хочешь, мне не жалко. Он берет один и убегает в сторону двора. А там девочка его возраста на скамейке сидит и плачет, он подает его ей, а она начинает улыбаться. После они обнимались. Милота. © fresmy8 / Pikabu
- Завели с парнем волнистого попугайчика, кличку выбрали простую - Гоша. Поначалу умилялись, как он мило чирикал. До тех пор, пока разговаривать не начал. Гоша любит подслушивать разговоры, внимательно слушает, что говорят по телевизору, а потом повторяет все, что запомнил.
Прихожу как-то с работы, Гоша истерично носится в клетке, меня рад видеть, зовет по имени и без конца повторяет "иди сюда". Ну подхожу к нему, спрашиваю, что случилось, а он мне: "Выйдешь за меня?" Особого значения я не придала этой фразе, скорее всего, он подслушал меня утром, когда я обзванивала коллег, искала подмену на завтра. Ну и ушла на кухню. Пока заваривала чай, слышу, как мой парень тихо с попугаем разговаривает:
- Гоша, блин, где кольцо?
- Не знаю.
- Гоша, куда ты его дел?
- Иди лесом!
Оказывается, парень через попугая хотел сделать мне предложение. Долго репетировали, что вот Гоша спросит меня и потом в клювике подаст кольцо. Но Гоша хитрый оказался, цацку спрятал и посылал парня куда подальше. В итоге парень забрал кольцо, когда чистил клетку, и сделал предложение уже как положено. © SinCos312 / Pikabu
- Подруга встречается с парнем, у которого есть сеть ларьков с шаурмой. Мы всегда подкалывали ее, что шаурму парень любит больше, чем подругу нашу. Так вот, однажды этот романтик признался ей в любви... Выложил шаурмой фразу: "Я тебя люблю". Еще и лаваши разноцветные взял. Теперь мы ржем над подругой, что парень все-таки две вещи любит - шаурму и ее. © Палата №6 / VK
А вот еще подборка статей о том, какой порой разной и необычной бывает романтика:
Комментарии
Самые продуманные, дорогостоящие и интересные сюрпризы мне делает друг, который беспросветно во френд-зоне уже 19 лет) я дважды замуж сходила, с ним мы только друзья. Но реально продолжает заморачиваться с сюрпризами и приятностями
всё смешалось: кони, люди... Детские милые отношения, взрослый ля мур и романтические обломы. Это 3 разных тематики - возможно, было бы 3 лайка. Пока ничего.