15+ фактов о фильме "Чучело", который топит сердечки уже 40 с лишним лет

А что, абзац об исполнительнице главной роли не скопировался? Или это не важно?
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Все началось с того, что в 1981 году писатель Владимир Железников опубликовал повесть «Чучело». Позже он признался, что взял за основу сюжета историю своей племянницы из Нижнего Новгорода. Она тоже приняла на себя чужую вину и стала объектом насмешек одноклассников, а учитель заболел и вовремя не разобрался, что происходит с девочкой.
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А что, абзац об исполнительнице главной роли не скопировался? Или это не важно?
Видимо, насмешки продолжаются, "Чучелу" до сих пор не замечают, о ней НИЧЕГО!!!(