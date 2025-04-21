15+ фактов о фильме "Чучело", который топит сердечки уже 40 с лишним лет

Кино
1 час назад

Все началось с того, что в 1981 году писатель Владимир Железников опубликовал повесть «Чучело». Позже он признался, что взял за основу сюжета историю своей племянницы из Нижнего Новгорода. Она тоже приняла на себя чужую вину и стала объектом насмешек одноклассников, а учитель заболел и вовремя не разобрался, что происходит с девочкой.

  • Эту повесть перенес на экран режиссер Ролан Быков, но первым на нее внимание обратил его пасынок Павел Санаев. История тронула его настолько, что он закрывался в туалете и рыдал над книгой. Мать мальчика, актриса Елена Санаева, обратила внимание своего мужа на необычный сюжет.
  • Санаева предложила Быкову прочитать повесть, а утром проснулась от того, что режиссер швырнул книгу в потолок. Это означало, что он проникся историей девочки Лены. После этого и началась работа над экранизацией.
  • Актеров для фильма подбирали с трудом. Появление Юрия Никулина в роли дедушки было практически случайным — этого персонажа могли сыграть Всеволод Санаев или Евгений Евстигнеев, но оба приняли решение отказаться от съемок. От отчаяния Быков уже сам решил сыграть Бессольцева, но на пробы вдруг заглянул Никулин — и сразу же получил роль.
  • В «Чучеле» могла сыграть Татьяна Проценко — та самая Мальвина из «Приключений Буратино», но она отказалась от роли Железной Кнопки из-за нежелания изображать отрицательного персонажа.
  • На одну из ролей в фильме пробовался пятиклассник Алексей Фомкин. Для мальчика эти съемки стали бы первым актерским опытом. Но, увы, он провалил пробы. Зато его фотографии остались в базе киностудии имени Горького, и уже через несколько месяцев мальчика позвали сниматься в одном из эпизодов «Ералаша». А позже зрители увидели его в многосерийном фильме «Гостья из будущего», где Алексей сыграл Колю Герасимова.
  • Устав от поиска подходящих юных актеров, Ролан Быков отдал ассистентам распоряжение, подбирать кандидатов на роли среди детей своих коллег. В итоге на пробы позвали Марию Миронову и Филиппа Янковского. Последний вполне мог сыграть Сомова, но его родители были против.
  • Актер, который мог бы сыграть Диму Сомова, никак не находился. Быков попытался утвердить на эту роль Павла Санаева, но он не прошел пробы. Наконец, на роль Димы был приглашен Митя Егоров, которому помогла его «капризная губа» в сочетании с серьезным лицом. Именно так охарактеризовал мальчика Ролан Быков. Актриса Наталья Кустинская, мать Мити, была против съемок, но режиссер в ответ ей выдал: «Тебя вообще никто не спрашивает!»
  • Работать над фильмом тоже было непросто. На пятый день съемок главная героиня упала на лестнице и сломала левую руку. В детской больнице актрисе наложили гипс. Его нельзя было показывать зрителям, поэтому на руку Лене наматывали длинный зеленый шарф.
  • Сюрпризы подкидывала и погода. Только съемочная группа приступила к работе — как все улицы засыпало снегом. Пришлось в начале каждой смены вызывать пожарные машины, которые поливали улицу водой и растапливали снежинки. После этого съемочную площадку засыпали специально изготовленными бутафорскими листьями. А когда пришла пора снимать сцену со снегом — его как назло не было. Снова пришлось выкручиваться и подключать смекалку, в итоге роль снега в фильме «сыграла» пожарная пена.
  • Ролан Быков тоже снялся в «Чучеле». Он оставил себе крохотную роль дирижера оркестра. Крупным планом его можно увидеть в финале фильма, когда его персонаж стоит на причале и смотрит на пароход, который увозит Лену с дедушкой.
  • Быков хотел снять в фильме своего тестя Всеволода Санаева, чтобы наладить с ним отношения. Актер прошел пробы, а потом то ли заболел, то ли вконец разругался с зятем.
  • Зато жена режиссера и его приемные сыновья Олег и Павел не отказались от съемок. Олег сыграл подростка Петьку, а Павел исполнил роль Васильева. Ну а Елена Санаева воплотила на экране образ учительницы Маргариты Ивановны.
  • Сыгравшая Железную Кнопку Ксения Филиппова вспоминала, что режиссер не терпел фальши и заявлял: «Я вам не буду глицериновые слезы делать!» Маленьким актерам приходилось полностью включаться в съемочный процесс и пропускать через себя все эмоции своих персонажей.
  • При этом дети-актеры вспоминали съемки как настоящее развлечение. Ксения Филиппова признавалась, что в сцене, во время которой Железная Кнопка замахивается на Шмакову, она еле-еле сдерживала смех.
  • Роль Железной Кнопки стала для Ксении Филипповой актерским дебютом и одновременно огромным стрессом. Она была настоящей домашней девочкой, которая раньше никуда не выезжала из родного города. Ксюша сниматься согласилась, но потребовала, чтобы ее отпускали к маме. Быков изо всех сил искал подход к маленькой актрисе и ему это удалось. Более того, режиссер на долгие годы стал для нее другом.
  • Ксении было тяжело играть жестокую Кнопку, но полученный гонорар окупил все ее переживания. На эти деньги девочка купила себе собаку — спаниеля, о котором давно мечтала.
  • После выхода фильма актеры не успевали отвечать на письма зрителей. Ксении писали мальчишки из разных уголков страны. С одним из них она вступила в переписку и в итоге решила встретиться с юношей. Чем это закончилось? Как только исполнительница роли Железной Кнопки отпраздновала 18-летие, она вышла замуж за своего преданного поклонника.
  • Несмотря на успех киноленты, юные актеры избежали звездной болезни. Ролан Быков сделал для этого все возможное. Он объяснял своим подопечным, что не стоит воспринимать всерьез хвалебные статьи и восторги зрителей. В итоге почти все дети, снимавшиеся в «Чучеле», выбрали для себя профессии, не связанные с миром кино.

У нас есть и другие статьи, которые могут быть вам интересны. Например, подборка из фото и историй про всю правду жизни в многоквартирных домах.

Комментарии

Уведомления
perfect.lucky
46 минут назад

А что, абзац об исполнительнице главной роли не скопировался? Или это не важно?

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Fire
17 минут назад

Видимо, насмешки продолжаются, "Чучелу" до сих пор не замечают, о ней НИЧЕГО!!!(

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