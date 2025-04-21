15+ фактов о фильме "Чучело", который топит сердечки уже 40 с лишним лет

Все началось с того, что в 1981 году писатель Владимир Железников опубликовал повесть «Чучело». Позже он признался, что взял за основу сюжета историю своей племянницы из Нижнего Новгорода. Она тоже приняла на себя чужую вину и стала объектом насмешек одноклассников, а учитель заболел и вовремя не разобрался, что происходит с девочкой.