Гении с характером: 11 авторов, чьи выходки заставили бы учителя литературы покраснеть

Антон Чехов был тем еще любителем розыгрышей, а Иван Крылов никогда не отказывался от удовольствия полежать на диване или вкусно поесть. Чарльз Диккенс и вовсе всерьез увлекался охотой на призраков. Причуды и выходки этих и других писателей, кажется, не имеют границ, какие еще странности у них были?