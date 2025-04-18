Гении с характером: 11 авторов, чьи выходки заставили бы учителя литературы покраснеть

Писатели
1 час назад

Антон Чехов был тем еще любителем розыгрышей, а Иван Крылов никогда не отказывался от удовольствия полежать на диване или вкусно поесть. Чарльз Диккенс и вовсе всерьез увлекался охотой на призраков. Причуды и выходки этих и других писателей, кажется, не имеют границ, какие еще странности у них были?

«Несостоявшаяся свадьба» Антона Чехова

  • Одна из современниц Чехова — Юлия Лядова, — рассказывала, что однажды говорила с ним о своей подруге Марии Рыжиковой. Писатель внезапно предложил съездить к ней и разыграть небольшой спектакль, притворившись женихом и невестой. Девушке идея понравилась, и они отправились в гости к Марии. Подруга безумно радовалась за счастье Юлии, начала расспрашивать где и как они познакомились, об их чувствах, она была очень внимательна и ласкова с женихом. И неожиданно Чехов сказал, что "очень любит свою невесту и страшно боится, как бы не расстроился брак, так как он просит за мной [Лядовой] тридцать тысяч, а дают только двадцать пять". Потрясенная по глубины души Рыжикова воскликнула: "Юленька, что же это такое? Он, значит, женится не на тебе, а на твоих деньгах? Я бы на твоем месте вернула свое слово назад". Остаток вечера они провели в спорах о "скорой свадьбе".

«Невинные» забавы Михаила Лермонтова

  • Лермонтов любил сводить с ума женщин, притворявшись влюбленным в них. Ну а потом, когда жертвы влюблялись, он тут же бросал несчастных дам. Примерно таким же образом поэт расстраивал пары, чьи чувства только-только зарождались. Так, однажды он решил "спасти" своего приятеля от пут "слишком ранней женитьбы", притворившись влюбленным в его невесту. Старания поэта не прошли даром: девушка разорвала помолвку в уверенности, что Лермонтов — ее судьба. Но не тут-то было. Михаил Юрьевич отреагировал на удавшийся розыгрыш в своем духе, сказав: "Теперь я не пишу романов — я их делаю". По мнению некоторых литературоведов, так Лермонтов будто бы пытался доказать самому себе, что несмотря на довольно непривлекательную наружность и небольшой рост, его тоже могут полюбить.

Игравший в охотника за приведениями Чарльз Диккенс

  • ​Чарльз Диккенс был не только выдающимся писателем, но и активным участником исследований паранормальных явлений. В 1862 году он стал одним из основателей «Клуба привидений» — старейшего в мире общества, посвященного изучению сверхъестественного. Клуб занимался расследованием различных паранормальных явлений, включая разоблачение «духовного кабинета» братьев Дэвенпорт — американских иллюзионистов, утверждавших, что могут вызывать духов для игры на музыкальных инструментах. Благодаря усилиям клуба, этот трюк был разоблачен как ловкая иллюзия. Интерес Диккенса к сверхъестественному зародился еще в детстве, когда его няня рассказывала ему истории о призраках, что, вероятно, повлияло на его творчество и участие в подобных обществах.

Брезгливость Владимира Маяковского

O_о
20 часов назад

Странно для человека с "полным ртом гнилых зубов", которого к стоматологу отвела уже Лиля Брик

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  • Отец Владимира Маяковского скончался от заражения крови, когда сын еще был подростком. Сшивая рабочие бумаги, он случайно укололся иглой, но не придал этому значения. У него образовался нарыв, его вскрыли, но неудачно. Это очень повлияло на его сына. В течение всей жизни поэт боялся булавок, маниакально следил за гигиеной, а именно: с особой тщательностью мыл руки, следил за чистотой посуды, не касался руками дверных ручек и перил, а если и касался, то только платком. Вероника Полонская - одна из возлюбленных Маяковского, рассказывала, что он очень долго рассматривал стаканы, из которых ему предстояло пить и протирал их. Ну а если поэт брался за ручки стаканов или чашек, то только левой рукой, полагая, что "ничьи губы не прикасались к тому месту, которое подносит ко рту он".

Кошатник Марк Твен

  • Марк Твен был настоящим фанатом кошек. Когда он надолго уезжал из дома и начинал тосковать по пушистым компаньонам, он попросту "арендовал" котов у местных жителей. Разумеется, не забывал оставлять щедрое вознаграждение за временное соседство, чтобы у кошачьих потом была жизнь как у королей
    Однажды перед тем, как войти в зал, Твен столкнулся с двумя котятами, гордо шествующими ему навстречу. Не растерявшись, он уважительно открыл перед ними дверь и с поклоном произнес:
    — Прошу прощения, джентльмены! Я всегда пропускаю вперед королевских особ.
    Вот так — с достоинством и уважением к хвостатым аристократам!

«Есенины черными не бывают»

  • До того как жениться на Айседоре Дункан, Сергей Есенин состоял в браке с Зинаидой Райх. От этих отношений у поэта родились дочь Татьяна и сын Константин. Семейная жизнь не заладилась с самого начала: супруги даже жили раздельно. Как-то Есенин и вовсе не пустил на порог своего дома жену и дочь, которые приехали к нему погостить.
  • Однажды в Ростове остановились два поезда — первый ехал в Москву, в нем находились Есенин и Мариенгоф, а второй ехал из Москвы, среди пассажиров были Зинаида Райх с грудным сыном, которого отец, к слову, никогда не видел. Пассажиры обоих поездов вышли на станцию поразмяться. Сергей Александрович заприметил издали жену, тут же развернулся и пошел в обратную сторону. Мариенгоф же сказал Зинаиде, что Сергей здесь. Она попросила его позвать Есенина, чтобы поэт хотя бы увидел своего сына. Тот нехотя согласился, и когда Райх развернула одеяльце с малышом, Есенин поморщился и бросил: "Фу, черный! Есенины черными не бывают" (Зинаида Райх была шатенкой, в ее породу и пошел ребенок). После чего сразу удалился.

Лежебока и гурман Иван Крылов

  • Знаменитый баснописец слыл большим любителем поесть и поспать. Так, однажды некий литератор застал Крылова лежащим на диване, на котором он по обыкновению любил проводить время. Гость увидел огромную картину над диваном и высказал предположение, что рано или поздно она сорвется и придавит писателя. На что Иван Андреевич, которому видимо было лень перетаскивать диван или укреплять висящую картину, спокойно ответил: "Ничего подобного! Я тут произвел нехитрые расчеты и понял, что, даже если картина упадет, она опишет такую дугу, что мне ничего не угрожает. Бояться нечего!" Кстати, по мнению некоторых специалистов, образ Обломова Иван Гончаров списал с Крылова.
  • Стоит сказать, что обеды Крылова не всегда были роскошными. Однажды он съел парочку пирожков, а потом подивился их неприятному привкусу. Обнаружилось, что пирожки уже покрылись плесенью. На это Крылов отреагировал в своей оригинальной манере: "Я уже съел немало, а так, какая разница – от двух ли пирожков помереть или от десяти?" Недолго думая, баснописец доел все лежащие на тарелке пирожки.

Герой-любовник Александр Пушкин

  • Пушкин был весьма любвеобилен. Известен даже его так называемый "донжуанский список", где поэт перечислил всех женщин, которыми когда-либо увлекался. Как-то Пушкин в очередной раз пошел на званый вечер. Там он заинтересовался некой дамой, с которой провел долгую светскую беседу. Вернувшись в свою компанию, Александр Сергеевич подвергся расспросам о том, как он нашел ту даму, умна ли она. На все эти вопросы Пушкин очень строго и без желания поострить ответил: "Не знаю, ведь я с ней разговаривал по-французски".
  • Известно, что теща Пушкина — мама Натальи Гончаровой, недолюбливала избранника дочери. А все из-за его любвеобильности, ведь Наталья, по признанию самого поэта, была его 113-й невестой. Их свадьба висела на волоске из-за многочисленных ссор Пушкина с будущей тещей. Но Александр Сергеевич был не промах, на все выпады матери Гончаровой о том, что он роднится с ее благочинным семейством, поэт неизменно отвечал: "Я женюсь на вашей дочери, а не на вас".

Сильный испуг Ивана Тургенева

  • Когда Тургеневу было 20 лет, он решил отправиться в путешествие на пароходе до Германии. По дороге судно загорелось. Современница вспоминала, что рассказывая о том самом происшествии, писатель упомянул, что он "успокаивал плачущих женщин и ободрял их мужей, обезумевших от паники". Но на самом деле Тургенев повел себя совсем по-другому, капитан корабля даже поругал его за то, что тот пытался прорваться к лодке, которую спустили, чтобы свести в первую очередь женщин и детей. При этом писатель жалобно восклицал: "Умереть таким молодым!" Узнав об этом, мать Тургенева обвинила его в трусости и добавила: "Это оставило на тебе пятно ежели не бесчестное, то ридикюльное". Белинский писал, что ему было "стыдно и больно" за коллегу. Уже в конце жизни, тяжело болея, он надиктовал Полине Виардо один из своих последних рассказов "Пожар на море". Интересно, что свою трусость он приписал некоему генералу, а главного героя наделил достойными качествами. Вероятно, Иван Сергеевич помнил об этом до конца жизни.

Михаил Булгаков и его непростые отношения с кошками

  • Принято думать, что Булгаков был отъявленным кошатником, но это не совсем так. Да, в романе "Мастер и Маргарита" одним из членов свиты Воланда был кот Бегемот, однако это ни о чем не говорит. Вторая жена писателя Любовь Белозерская рассказывала, что прототипом Бегемота был серый котенок Флюшка, которого наглым образом украли прямо с подоконника их квартиры. Была у супругов и кошка Мука, ее Булгаков никогда не брал на руки, так как был слишком брезглив. На свой письменный стол Муку допускал, но подкладывал под нее бумажку.
  • А вот с собаками у него сложились самые теплые отношения. Однажды Михаил Афанасьевич принес домой щенка с улицы, назвав его Бутоном. Одно время на двери его квартиры висела табличка "Бутон Булгаков. Звонить два раза", но она вызывала всеобщее недоумение, поэтому карточку пришлось снять. Стоит вспомнить и его "милейшего пса" Шарика из "Собачьего сердца", и преданную Понтию Пилату Бангу из "Мастера и Маргариты", и верного пса Жака из пьесы "Адам и Ева".

Прямолинейность Льва Толстого

  • На венчание с Львом Николаевичем Софья Андреевна явилась заплаканной. Всему виной стали дневники писателя, которые он ей дал почитать накануне свадьбы. Будущую супругу не на шутку потрясли многочисленные романы и любовные похождения избранника. Накануне венчания Толстой начал выяснять отношения с Софьей Андреевной. Писателю показалось, что невеста его разлюбила: писатель был близок к тому, чтобы отменить свадьбу.
  • До женитьбы Толстой приударял за некой Валерией Арсентьевой. Он даже подумывал заключить с ней брак. Писатель больше года проявлял к девушке повышенное внимание, но все никак не мог решиться сделать предложение. Причины были очень нелепыми. Например, как-то она надела платье с открытыми рукавами, а ее руки показались Льву Николаевичу не очень-то симпатичными. Ну а выдумать более правдивую причину для расставания писатель не мог, кроме как сказать, что он видел во сне как Валерия целуется с другим.

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