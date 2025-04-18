Гении с характером: 11 авторов, чьи выходки заставили бы учителя литературы покраснеть

Антон Чехов был тем еще любителем розыгрышей, а Иван Крылов никогда не отказывался от удовольствия полежать на диване или вкусно поесть. Чарльз Диккенс и вовсе всерьез увлекался охотой на призраков.Причуды и выходки этих и других писателей, кажется, не имеют границ, какие еще странности у них были?
Одна из современниц Чехова — Юлия Лядова, — рассказывала, что однажды говорила с ним о своей подруге Марии Рыжиковой. Писатель внезапно предложил съездить к ней и разыграть небольшой спектакль, притворившись женихом и невестой. Девушке идея понравилась, и они отправились в гости к Марии. Подруга безумно радовалась за счастье Юлии, начала расспрашивать где и как они познакомились, об их чувствах, она была очень внимательна и ласкова с женихом. И неожиданно Чехов сказал, что "очень любит свою невесту и страшно боится, как бы не расстроился брак, так как он просит за мной [Лядовой] тридцать тысяч, а дают только двадцать пять". Потрясенная по глубины души Рыжикова воскликнула: "Юленька, что же это такое? Он, значит, женится не на тебе, а на твоих деньгах? Я бы на твоем месте вернула свое слово назад". Остаток вечера они провели в спорах о "скорой свадьбе".
Лермонтов любил сводить с ума женщин, притворявшись влюбленным в них. Ну а потом, когда жертвы влюблялись, он тут же бросал несчастных дам. Примерно таким же образом поэт расстраивал пары, чьи чувства только-только зарождались. Так, однажды он решил "спасти" своего приятеля от пут "слишком ранней женитьбы", притворившись влюбленным в его невесту. Старания поэта не прошли даром: девушка разорвала помолвку в уверенности, что Лермонтов — ее судьба. Но не тут-то было. Михаил Юрьевич отреагировал на удавшийся розыгрыш в своем духе, сказав: "Теперь я не пишу романов — я их делаю". По мнению некоторых литературоведов, так Лермонтов будто бы пытался доказать самому себе, что несмотря на довольно непривлекательную наружность и небольшой рост, его тоже могут полюбить.
Игравший в охотника за приведениями Чарльз Диккенс
Чарльз Диккенс был не только выдающимся писателем, но и активным участником исследований паранормальных явлений. В 1862 году он стал одним из основателей «Клуба привидений» — старейшего в мире общества, посвященного изучению сверхъестественного. Клуб занимался расследованием различных паранормальных явлений, включая разоблачение «духовного кабинета» братьев Дэвенпорт — американских иллюзионистов, утверждавших, что могут вызывать духов для игры на музыкальных инструментах. Благодаря усилиям клуба, этот трюк был разоблачен как ловкая иллюзия. Интерес Диккенса к сверхъестественному зародился еще в детстве, когда его няня рассказывала ему истории о призраках, что, вероятно, повлияло на его творчество и участие в подобных обществах.
Странно для человека с "полным ртом гнилых зубов", которого к стоматологу отвела уже Лиля Брик
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Отец Владимира Маяковского скончался от заражения крови, когда сын еще был подростком. Сшивая рабочие бумаги, он случайно укололся иглой, но не придал этому значения. У него образовался нарыв, его вскрыли, но неудачно. Это очень повлияло на его сына. Втечение всей жизни поэт боялся булавок, маниакально следил за гигиеной, а именно: с особой тщательностью мыл руки, следил за чистотой посуды, не касался руками дверных ручек и перил, а если и касался, то только платком. Вероника Полонская - одна из возлюбленных Маяковского, рассказывала, что он очень долго рассматривал стаканы, из которых ему предстояло пить и протирал их. Ну а если поэт брался за ручки стаканов или чашек, то только левой рукой, полагая, что "ничьи губы не прикасались к тому месту, которое подносит ко рту он".
Марк Твен был настоящим фанатом кошек. Когда он надолго уезжал из дома и начинал тосковать по пушистым компаньонам, он попросту "арендовал" котов у местных жителей. Разумеется, не забывал оставлять щедрое вознаграждение за временное соседство, чтобы у кошачьих потом была жизнь как у королей Однажды перед тем, как войти в зал, Твен столкнулся с двумя котятами, гордо шествующими ему навстречу. Не растерявшись, он уважительно открыл перед ними дверь и с поклоном произнес: — Прошу прощения, джентльмены! Я всегда пропускаю вперед королевских особ. Вот так — с достоинством и уважением к хвостатым аристократам!
До того как жениться на Айседоре Дункан, Сергей Есенин состоял в браке с Зинаидой Райх. От этих отношений у поэта родились дочь Татьяна и сын Константин. Семейная жизнь не заладилась с самого начала: супруги даже жили раздельно. Как-то Есенин и вовсе не пустил на порог своего дома жену и дочь, которые приехали к нему погостить.
Однажды в Ростове остановились два поезда — первый ехал в Москву, в нем находились Есенин и Мариенгоф, а второй ехал из Москвы, среди пассажиров были Зинаида Райх с грудным сыном, которого отец, к слову, никогда не видел. Пассажиры обоих поездов вышли на станцию поразмяться. Сергей Александрович заприметил издали жену, тут же развернулся и пошел в обратную сторону. Мариенгоф же сказал Зинаиде, что Сергей здесь. Она попросила его позвать Есенина, чтобы поэт хотя бы увидел своего сына. Тот нехотя согласился, и когда Райх развернула одеяльце с малышом, Есенин поморщился и бросил: "Фу, черный! Есенины черными не бывают" (Зинаида Райх была шатенкой, в ее породу и пошел ребенок). После чего сразу удалился.
Знаменитый баснописец слыл большим любителем поесть и поспать. Так, однажды некий литератор застал Крылова лежащим на диване, на котором он по обыкновению любил проводить время. Гость увидел огромную картину над диваном и высказал предположение, что рано или поздно она сорвется и придавит писателя. На что Иван Андреевич, которому видимо было лень перетаскивать диван или укреплять висящую картину, спокойно ответил: "Ничего подобного! Я тут произвел нехитрые расчеты и понял, что, даже если картина упадет, она опишет такую дугу, что мне ничего не угрожает. Бояться нечего!" Кстати, по мнению некоторых специалистов, образ Обломова Иван Гончаров списал с Крылова.
Стоит сказать, что обеды Крылова не всегда были роскошными. Однажды он съел парочку пирожков, а потом подивился их неприятному привкусу. Обнаружилось, что пирожки уже покрылись плесенью. На это Крылов отреагировал в своей оригинальной манере: "Я уже съел немало, а так, какая разница – от двух ли пирожков помереть или от десяти?" Недолго думая, баснописец доел все лежащие на тарелке пирожки.
Пушкин был весьма любвеобилен. Известен даже его так называемый "донжуанский список", где поэт перечислил всех женщин, которыми когда-либо увлекался. Как-то Пушкин в очередной раз пошел на званый вечер. Там он заинтересовался некой дамой, с которой провел долгую светскую беседу. Вернувшись в свою компанию, Александр Сергеевич подвергся расспросам о том, как он нашел ту даму, умна ли она. На все эти вопросы Пушкин очень строго и без желания поострить ответил: "Не знаю, ведь я с ней разговаривал по-французски".
Известно, что теща Пушкина — мама Натальи Гончаровой, недолюбливала избранника дочери. А все из-за его любвеобильности, ведь Наталья, по признанию самого поэта, была его 113-й невестой. Их свадьба висела на волоске из-за многочисленных ссор Пушкина с будущей тещей. Но Александр Сергеевич был не промах, на все выпады матери Гончаровой о том, что он роднится с ее благочинным семейством, поэт неизменно отвечал: "Я женюсь на вашей дочери, а не на вас".
Когда Тургеневу было 20 лет, он решил отправиться в путешествие на пароходе до Германии. По дороге судно загорелось. Современница вспоминала, что рассказывая о том самом происшествии, писатель упомянул, что он "успокаивал плачущих женщин и ободрял их мужей, обезумевших от паники". Но на самом деле Тургенев повел себя совсем по-другому, капитан корабля даже поругал его за то, что тот пытался прорваться к лодке, которую спустили, чтобы свести в первую очередь женщин и детей. При этом писатель жалобно восклицал: "Умереть таким молодым!" Узнав об этом, мать Тургенева обвинила его в трусости и добавила: "Это оставило на тебе пятно ежели не бесчестное, то ридикюльное". Белинский писал, что ему было "стыдно и больно" за коллегу. Уже в конце жизни, тяжело болея, он надиктовал Полине Виардо один из своих последних рассказов "Пожар на море". Интересно, что свою трусость он приписал некоему генералу, а главного героя наделил достойными качествами. Вероятно, Иван Сергеевич помнил об этом до конца жизни.
Михаил Булгаков и его непростые отношения с кошками
Принято думать, что Булгаков был отъявленным кошатником, но это не совсем так. Да, в романе "Мастер и Маргарита" одним из членов свиты Воланда был кот Бегемот, однако это ни о чем не говорит. Вторая жена писателя Любовь Белозерская рассказывала, что прототипом Бегемота был серый котенок Флюшка, которого наглым образом украли прямо с подоконника их квартиры. Была у супругов и кошка Мука, ее Булгаков никогда не брал на руки, так как был слишком брезглив. На свой письменный стол Муку допускал, но подкладывал под нее бумажку.
А вот с собаками у него сложились самые теплые отношения. Однажды Михаил Афанасьевич принес домой щенка с улицы, назвав его Бутоном. Одно время на двери его квартиры висела табличка "Бутон Булгаков. Звонить два раза", но она вызывала всеобщее недоумение, поэтому карточку пришлось снять. Стоит вспомнить и его "милейшего пса" Шарика из "Собачьего сердца", и преданную Понтию Пилату Бангу из "Мастера и Маргариты", и верного пса Жака из пьесы "Адам и Ева".
На венчание с Львом Николаевичем Софья Андреевна явилась заплаканной. Всему виной стали дневники писателя, которые он ей дал почитать накануне свадьбы. Будущую супругу не на шутку потрясли многочисленные романы и любовные похождения избранника. Накануне венчания Толстой начал выяснять отношения с Софьей Андреевной. Писателю показалось, что невеста его разлюбила: писатель был близок к тому, чтобы отменить свадьбу.
До женитьбы Толстой приударял за некой Валерией Арсентьевой. Он даже подумывал заключить с ней брак. Писатель больше года проявлял к девушке повышенное внимание, но все никак не мог решиться сделать предложение. Причины были очень нелепыми. Например, как-то она надела платье с открытыми рукавами, а ее руки показались Льву Николаевичу не очень-то симпатичными. Ну а выдумать более правдивую причину для расставания писатель не мог, кроме как сказать, что он видел во сне как Валерия целуется с другим.
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