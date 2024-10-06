Грустный папочка, царапающая мамочка... Твёрдый в холодной воде и мягкий в теплой
16 человек поделились, вещами дизайн которых прямо в душу запал
Нет предела человеческой фантазии. Герои нашей подборки еще раз убедились в том, как порой у дизайнеров разных вещей сильно развит креатив.
«Может быть, эти губки больше не хотят мыть грязную посуду»
«Мой парень нашел для меня тыквенных малышек 80-х годов»
«Влюбился в шелковую гавайскую рубашку»
«Прислали гостинцев с Дальнего Востока. Открыл и удивился»
Ну вот обидненько. "Томская птичка" есть, довольно известная по Сибири, любимая моими близкими москвичами. Очень вкусные, качественные, начиная от начинки, заканчивая глазурью нормальной. Лимонные, шоколадные, ванильные.
- Это же их фишка! Так больше нигде не делают. © kapran65 / Pikabu
«Лучшая покупка за 680 рублей. Вы не сможете потратить эту сумму лучше, чем я»
эм... в песне у путника все очень нехорошо закончилось, насколько помню...
- Такое сокровище стащат через неделю. © Fletcher2010 / Pikabu
«Эта карманная расческа для усов и бороды»
- Их маркетолог отжигает! © HotelThat4295 / Reddit
«Моя недавняя находка в комиссионном магазине. Обожаю это платье»
- Этот наряд идеален для красной дорожки. © ContemplatingFolly / Reddit
- Оно похоже на платье для фламенко. © draconianfruitbat / Reddit
Интересная находка в интернет-магазине
Сумочка из СВБГ? (Когда бодипозитивная блондинка позвала 4 подруг в свой магазин, где она продавала свои самодельные сумки сумасшедшего дизайна).
«Эту великолепную шкатулку для драгоценностей я нашла в комиссионном магазине в Миссуле. Прошлый владелец явно заботился о ней с большой любовью»
«Урвала книжку-лампу за копейки»
«Нашел идеальную подставку для очков своих клиентов»
«Урвала эту винтажную сумочку на распродаже в Испании за $ 3»
«Одна из лучших находок за последнее время! Всего за $ 2 и мне достались прихватки вот такого шедеврального дизайна»
«Нашла украшение вот с таким секретиком. Это для парфюма?»
парфюм в брльших количествах тоже яд. а некоторый парфюм - и в малых сногсшибателен
«Табличка выглядит как банановая кожура»
Лейка-слоник
Люди в сети часто делятся своими интересными находками из магазинов. А на барахолках порой можно найти настоящий клад.
Комментарии
Рыбные прихватки, конечно, хороши, хотя неизвестно, удобно ли ими хватать?
А у меня завелась вот такая плюшевo-тискательная красавица, хоть под голову, хоть под локоть ее)
Ну и в продолжение темы безумного дизайна, знакомьтесь, рыба-Футурама)