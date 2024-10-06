16 человек поделились, вещами дизайн которых прямо в душу запал

Фотоподборки
6 часов назад

Нет предела человеческой фантазии. Герои нашей подборки еще раз убедились в том, как порой у дизайнеров разных вещей сильно развит креатив.

«Может быть, эти губки больше не хотят мыть грязную посуду»

«Мой парень нашел для меня тыквенных малышек 80-х годов»

«Влюбился в шелковую гавайскую рубашку»

«Прислали гостинцев с Дальнего Востока. Открыл и удивился»

Устрица Омара
2 часа назад

Ну вот обидненько. "Томская птичка" есть, довольно известная по Сибири, любимая моими близкими москвичами. Очень вкусные, качественные, начиная от начинки, заканчивая глазурью нормальной. Лимонные, шоколадные, ванильные.

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«Лучшая покупка за 680 рублей⁠⁠. Вы не сможете потратить эту сумму лучше, чем я»

Jane
19 минут назад

эм... в песне у путника все очень нехорошо закончилось, насколько помню...

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«Эта карманная расческа для усов и бороды»

«Моя недавняя находка в комиссионном магазине. Обожаю это платье»

Интересная находка в интернет-магазине

Ольга Курпякова
5 часов назад

Сумочка из СВБГ? (Когда бодипозитивная блондинка позвала 4 подруг в свой магазин, где она продавала свои самодельные сумки сумасшедшего дизайна).

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«Эту великолепную шкатулку для драгоценностей я нашла в комиссионном магазине в Миссуле. Прошлый владелец явно заботился о ней с большой любовью»

«Урвала книжку-лампу за копейки»

«Нашел идеальную подставку для очков своих клиентов»

«Урвала эту винтажную сумочку на распродаже в Испании за $ 3»

«Одна из лучших находок за последнее время! Всего за $ 2 и мне достались прихватки вот такого шедеврального дизайна»

«Нашла украшение вот с таким секретиком. Это для парфюма?»

Anna Gavrilova
2 часа назад

парфюм в брльших количествах тоже яд. а некоторый парфюм - и в малых сногсшибателен

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«Табличка выглядит как банановая кожура»

Лейка-слоник

Люди в сети часто делятся своими интересными находками из магазинов. А на барахолках порой можно найти настоящий клад.

Фото на превью nkai / Pikabu

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
6 часов назад

Рыбные прихватки, конечно, хороши, хотя неизвестно, удобно ли ими хватать?
А у меня завелась вот такая плюшевo-тискательная красавица, хоть под голову, хоть под локоть ее)

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