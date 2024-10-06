16 человек поделились, вещами дизайн которых прямо в душу запал

Нет предела человеческой фантазии. Герои нашей подборки еще раз убедились в том, как порой у дизайнеров разных вещей сильно развит креатив.

«Может быть, эти губки больше не хотят мыть грязную посуду»



«Мой парень нашел для меня тыквенных малышек 80-х годов»

«Влюбился в шелковую гавайскую рубашку»

«Прислали гостинцев с Дальнего Востока. Открыл и удивился»

Это же их фишка! Так больше нигде не делают. © kapran65 / Pikabu

«Лучшая покупка за 680 рублей⁠⁠. Вы не сможете потратить эту сумму лучше, чем я»

Такое сокровище стащат через неделю. © Fletcher2010 / Pikabu

«Эта карманная расческа для усов и бороды»

«Моя недавняя находка в комиссионном магазине. Обожаю это платье»

Интересная находка в интернет-магазине

«Эту великолепную шкатулку для драгоценностей я нашла в комиссионном магазине в Миссуле. Прошлый владелец явно заботился о ней с большой любовью»

«Урвала книжку-лампу за копейки»

«Нашел идеальную подставку для очков своих клиентов»

«Урвала эту винтажную сумочку на распродаже в Испании за $ 3»

«Одна из лучших находок за последнее время! Всего за $ 2 и мне достались прихватки вот такого шедеврального дизайна»

«Нашла украшение вот с таким секретиком. Это для парфюма?»

«Табличка выглядит как банановая кожура»

Лейка-слоник