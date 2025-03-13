16 читателей ADME рассказали, как «причинили» добро и что из этого вышло
Истории
1 час назад
«Не делай добра, не получишь зла» — распространенная фраза, которая, к сожалению, часто оказывается правдивой. Вот несколько историй людей, которые хотели как лучше, а в итоге остались виноваты.
- Подруга развелась. Пригласила ее в гости, а тут как раз загорелась розетка. Муж на вахте, решила позвать нашего общего друга на помощь. Все прошло хорошо, а потом мне муж предъявляет, что я с этим другом изменяю ему. Итог — скандал, развод. Спрашиваю подругу, зачем она наврала. А та в ответ: «Нечестно, что у тебя муж нормальный и друг хороший». А потом еще удивлялась, почему я прекратила с ней общение. © моя жизнь / Dzen
- Подрабатывала передержкой котов. Позвонил молодой мужик, принес кота со всем «приданым». И вот проходит неделя, я звоню, чтобы узнать, когда кота заберут. И опачки — абонент не абонент. Дала объявления, через два дня прилетает зареванная девчонка — хозяйка котика. Оказалось, что пока она навещала родню в соседнем регионе, ее муженек решил, что на кота тратится слишком много денег и внимания. Вот и решил вопрос таким образом, а ей соврал, что кот сбежал. Мужик потом еще и возмущался — чего это супружнице не понравилось?! Он же кота не на улицу выгнал, а отдал в надежные руки! В общем, развод из-за кота состоялся. © Миранда Буш / ADME
- Работала я кадровиком-делопроизводителем. Открылась у нас новая вакансия, и я предложила ее подруге. Оказалось, что как подруга она отличная, а как сотрудник — не очень. Руководство ругалось, я исправляла ее косяки. Со временем ее даже начали хвалить, а она воспринимала это как должное. Потом я ушла в декрет, а мой руководитель — на пенсию. Подругу назначили и.о., но работать она так и не научилась. Начала мне названивать, но я заблокировала ее номер. Тогда стала приезжать: «Сделай то и это, ты же знаешь, а я — ни в зуб ногой.» Но у меня был грудной ребенок, и мне было не до ее отчетов. В итоге ее уволили. И, конечно же, виноватой оказалась я. © Luna / ADME
- Смотрю, возле двери в подъезде кошка, явно домашняя. Пустила к себе, повесила в лифте объявление о потеряшке. Через пару дней ко мне стучится соседка и начинает орать, что я кошку ее украла. Ругается стоит, вдруг выходит другой сосед и запросто так вправляет ей мозги. Действительно, как бы я украла кошку из запертой квартиры, если даже в гостях у нее не была и не общались толком? © pastila69 / Dzen
- На меня подруга обижается уже пару недель. А все потому, что на ее вопрос о честном мнении про ее блог я честно же и ответила. Мол, что ей лучше определиться с тематикой контента, чтоб привлекать свою аудиторию, а главное — писать более внимательно и вычитывать написанное перед публикацией, потому что ну очень много опечаток. Так она заявила, что я отбила у нее все желание вести этот блог, что я знать не знаю, что это такое, что художника каждый обидеть может! А про опечатки было гениально, мол, ты б сама попробовала писать блог, когда у тебя годовалый ребенок, а потом бы критиковала! © Anastomus / ADME
- Еду как-то весной, а уже половодье началось. Подъезжаю к мосту через реку, а вода плещет аж через верх моста. Оглядываюсь и вижу, что ниже по течению детишки висят на кустах. Как потом сказали, они хотели перейти по мосту, но их смыло. Ну я тихонько на машине подобрался к кустам, затащил ребят через себя в кабину и тихонько назад. А там уже народ на мотоциклах собрался, думают, стоит ли рисковать. Только отдал им ребятишек, а тут и папашка нарисовался. Сначала к ребятишкам, а потом ко мне с руганью, мол, а куда велосипед новый делся? Опа! Я-то думал, что на спасибо нарвался, а тут такие претензии. Хором его послали, конечно. © Кузнецов-Михаил Кузнецов / Dzen
- Раздавала даром детские вещи по объявлению. Одна мама спросила, не могу ли я курточку привезти. Мне было по дороге, встретились. Так она на курточку посмотрела и стала орать, мол, как я могу такое старье предлагать! Ну я пошла и выбросила в мусорку. Дамочка стала визжать, а потом внезапно так рьяно полезла доставать одежку из мусорки, что порвала свои рейтузы на попном шве. © Догы Догы / Dzen
- В юности еду как-то в автобусе. На остановке бабулька не успела зайти. Решил помочь: отжал двери, благо автобус еще не тронулся. Бабуля отблагодарила, едем дальше. Вдруг заходит контролер. Выясняется, что то ли бабка пенсионное удостоверение забыла, то ли у нее его вовсе не было. Билет покупать она отказалась. Короче, выпихнул ее контролер обратно на улицу. По дороге она меня обвинила, мол, зачем я ее впустил. © Вячеслав Палабугин / ADME
Выпихнуть пожилого человека из автобуса это какой же тварью надо быть? И никто за неё не заступился и не смог оплатить проезд? Жесть.
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- Стою на почте за посылкой. Передо мной дедушка дает квитанцию сотруднице. И тут она его с чувством и расстановкой начинает ругать! Мол, его посылка уже месяц как пришла, а он ее не забирает, сейчас будет за ее хранение платить. Дедушка стоит как побитая собака и вяло отговаривается: «Да нет. Квитанция только вчера пришла». Она дальше его ругает на чем свет стоит. Причем я сразу поняла, что она перепутала 10 и 11 месяцы, октябрь с ноябрем, а на дворе октябрь. Жалко стало дедушку, зря его ругают, да и свою посылку побыстрее забрать хочется. Ну я и встряла, что она ошибается, и сейчас октябрь, а не ноябрь. Повернулись ко мне они оба, и оба (!) на меня рявкнули, чтобы я не лезла куда не просят и не мешала им! А работница по инерции еще немного поругалась, но, видимо, что-то до нее дошло, и она молча пошла за посылкой. До сих пор смешно. © Ольга Ланкина / Dzen
- Я однажды ехала в автобусе, рядом присела очень потеющая полная дама, при этом она еще и шмыгала. И вот она утирает пот на шее рукавом, потом рукав плавно движется к ее носу и затем она протягивает руку в этом рукаве вдоль моей. У меня с собой всегда куча салфеток, я предлагаю ей салфетки — и что тут началось! Мне рассказали, почему она потеет, насколько я неуместна с платками. А ведь мне всего лишь не хотелось, чтобы свои сопли человек вытирал о мою одежду. Потом она даже гневный пост забацала на ранее популярном сайте. Я не оскорбилась и не устыдилась. Леди, если вы это прочтете, я все ещё предлагаю людям платки и салфетки. © nozomi / Dzen
- Решила открыть свой бизнес, салон красоты. Я косметолог, а со мной работала девушка из периферии. Скромная, работящая. Ну, думаю, с собой позову, быстрее раскрутимся. Да и денег на все не хватало. Согласилась она натужно, но нашла нужную сумму. И вот работаем. Организацию, документацию взяла на себя. Оформляла, бегала по инстанциям, убирала, сдавала отчеты в налоговую сама, экономила. Прошел год, и мы стали зарабатывать. Первый скандал был о том, что меня здесь все считают главной, а она не при делах. Второй год, общение натужное. И вот она ушла. Теперь на дому у себя работает с клиентами салона, заявив перед уходом, что продаст мне свой типа бизнес и симку с номерами клиентов. Пришлось самой делать текущий ремонт и нарабатывать частично новую клиентуру. © xoroshegodnya / ADME
- Привела к себе на работу знакомую в качестве своего помощника. Выяснилось, что получается у нее не особо, зато усердная. Я старалась помочь, объясняла как ребенку. Спустя год она конкретно села мне на шею. Порой приходилось доделывать за нее работу. Последней каплей стал случай, когда она несколько дней выполняла задание, которое можно сделать за два часа. На мое замечание, что она долго работает, девушка заявила: «Это ты плохо объясняешь!» Прошло полтора года, а она до сих пор в недоумении, почему я отказываюсь с ней работать. © Natar / ADME
- В начале зимы подала объявление на сайт, мол, бесплатно отдаю несколько теплых курток и пальто. И пошло-поехало: «а можно еще 100500 фото», «а где обувь к этим курткам — мне что, ее отдельно покупать?!» И коронное: «я живу за городом в таком-то селе, привезите мне это все». © Liya / ADME
- Знакомый выгуливал собаку и нашел пакет с документами. Позвонил владельцу, на встречу тот приехал с полицейскими и знакомый несколько дней торчал в участке. Лучше вообще ничего не делать, пока не попросят. © Jurijs Lukijenko / ADME
- Я одно время после посиделок у подруг и праздников всегда вызывалась мыть посуду. Без всякой задней мысли, просто все перемывала после любого количества гостей. У них дома, после их праздников. Просто хотела помочь. А потом мне кто-то сказал, что за глаза они называют меня судомойкой и ржут надо мной. © Вероника / ADME
- Соседи красили стены и попросили сложить к нам в квартиру вещи — мешаются. Мы убрали их в дальнюю комнату и забыли на неделю. Соседка приходит забирать, берет первую коробку, вся бледнеет и выдает: «А вы что, хомяка не кормили?» Мы просто офигели. С хомяком все хорошо, доел свой корм, воды хватило, но я до сих пор в шоке, как можно о живом существе не предупредить.
А вот еще несколько статей, герои которых докажут, что общение с людьми само по себе может стать приключением:
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