10 забытых вещей, которые обрели вторую жизнь и оставили тепло в душе

Истории
49 минут назад

Иногда находка — это просто вещь, а иногда — целая история. Одни вещи вызывают восторг, другие — недоумение, а некоторые неожиданно приносят тепло, радость и приятные воспоминания, которые, казалось, давно стерлись. Вот 10 реальных историй, доказывающих, что чудеса действительно случаются.

  • Недавно перебирала свои детские вещи и нашла старую приставку. Включила и вспомнила, что эту игру мне дал друг, а точнее, моя первая безответная любовь. Очнулась от воспоминаний и стала быстро складывать приставку обратно, вдруг уронила картридж и не поверила глазам. Там, в пластмассовой коробочке от картриджа, которая раскрылась, кроме платы лежала еще маленькая записка — признание. Я очень корила себя за то, что не нашла записку еще тогда, вдруг у нас все бы получилось. Целую неделю я не переставала думать про находку. В итоге, решила написать другу детства, так как он у меня был в друзьях в социальных сетях. Написала сообщение и прикрепила фото картриджа с запиской. Два дня от него не было никакого ответа, а сегодня я получила ответ: «Давай встретимся ». Я понимаю, что глупо надеяться на то, что через столько лет я все еще нравлюсь ему, но я на всякий случай проверила, что сейчас он ни с кем не встречается. © Палата № 6 / VK
  • Я потеряла серебряное ожерелье с аметистовым кулоном в 2012 году, когда еще жила с родителями. Помню, что я буквально была опустошена, когда поняла, что не могу его найти. Я все время думала: «Куда оно мог запропаститься?» А сегодня вечером, спустя тринадцать лет, я просто нашла пропавший кулон на полу возле своей кровати. Я просто в шоке и не понимаю, как это возможно, ведь с тех пор я переезжала на новые места 6 раз, а мой парень не знал о существовании ожерелья и не мог его отыскать или подменить. К тому же я уверена — это оригинал. Теперь оно лежит в шкатулке с сережками, которые были с ним в наборе, а я до сих пор не могу поверить в произошедшее. © Any-Refrigerator267 / Reddit
  • Мне было стыдно за мои оценки в школе, училась я так себе. И вот на выпускной родители дарят мне это кольцо, чтобы показать, как они мной гордятся. Я носила его постоянно несколько лет подряд, а потом как-то потеряла. Я думала о нем все время и не могла понять, как это могло произойти. Недавно моя мама наводила порядок в дома и нашла его в коробке с лаком для ногтей! Я так рада, что вернула его. © Dusktilldamn / Reddit
Нанай Маро
18 часов назад

Возможно просто хотели подбодрить дочь и дать понять, что любят ее. А не гнобить за плохие оценки. Хорошие у неё родители.

-
-
Ответить
  • Мой отец увлекался разного рода исследованиями. Когда он умирал, удивил всю семью, рассказав, какую огромную работу он проделал. Оказывается, долгие годы он создавал генеалогическое древо нашего рода. Я искал его везде, но безуспешно, а вчера вечером я случайно обнаружил его на флешке, которую отец оставил сестре. Он отследил 12 поколений, вплоть до 1489 года! Мы так благодарны ему, что он сохранил часть нашей истории. © VeterinarianJolly269 / Reddit
  • Однажды в секонд-хенде я нашел конверт, полный старинных фотографий 1900-х годов. Я тогда их коллекционировал, и эти были одними из самых крутых. На всех была одна и та же женщина — Фэй. Я годами их хранил, а в прошлом году наконец решил провести исследование, которое привело меня к профилю Фэй. На аватаре была одна из тех фотографий, которые хранились у меня. Узнав, кто создал профиль, я вышел на живого родственника Фэй. Я немедленно написал ей. Прошел год, но ответа не было, а неделю назад я получил сообщение от женщины, которая оказалась внучкой Фэй. Мы обменялись номерами и говорили по телефону почти час. Я рассказал ей все о фотографиях, о том, как я их нашел, и как я любил и хранил их в безопасности в течение многих лет. Мы смеялись, плакали, и это было так трогательно. Она дала мне свой адрес, и на этой неделе я отправлю ей фотографии. Ей 56 лет, и она сказала, что у нее почти нет фотографий ее бабушки, а теперь у нее будут эти. © LittleGoldenBearx / Reddit
  • Потеряла рюкзак в маршрутке. В нем не только тетрадки, но и дневник. Не тот, где расписание, а личный. В нем написано, как мне плохо, что мама меня не слышит, что в школе проблемы, что я устала. Через пару дней в дверь позвонили. Стоит бабушка, в руках мой рюкзак. Говорит: «Ты его забыла. Я нашла. Там был адрес написан в одной тетрадке». Не знала что сказать, а она добавляет: «Я прочитала. Прости». Она принесла кучу вкусняшек, книги, даже письмо написала. С того дня мы дружим. Она говорит, что я ей как внучка. А я думаю, что без нее в тот момент просто не вытянула бы. © Не все поймут / VK

«Достал киноаппарат, к которому не прикасался лет 15. Щелк — и он работает»

ucTepu4ka
19 часов назад

Молодец бабуля))) неизвестно, что могло случиться с девочкой без ее поддержки

-
-
Ответить
  • У родителей годовщина свадьбы, они уже 30 лет живут душа в душу. Долго думала, что им подарить и тут вспомнила, что до свадьбы папа писал маме романтические стихи, а когда уже поженились и папа уезжал надолго в командировку, то они писали друг другу письма. Нашла все эти сокровища, выбрала фотографии за все время и сделала памятный альбом их совместной жизни. А еще мы с братом озвучили и записали в студии папины стихи и все их письма. Видели бы вы, какие они были счастливые, когда рассматривали подарок под папин стих, в котором он впервые признался маме в любви. Наблюдая за родителями, я верю, что настоящая вечная любовь существует. © Не все поймут / VK
  • Недавно помогала папе с какими-то документами и нашла красиво оформленный блокнот. Я обратила на него внимание, потому что на обложке была мелкая я. Полистав, я просто безумно умилилась и еле сдержала слезы. Там были мои фото, дата и краткое описание шалостей. Все красиво записано, да и еще с чисто папиным юмором. Например, там было фото меня, разукрашенных стен и кота. И надпись что-то вроде: «Страшное преступление потрясло общественность. Кот испортил стены по словам очевидцев, но меня терзают смутные сомнения...». Читала и просто восхищалась проделанной работой. Положила на место и вернувшись к папе, сделала вид, что ничего такого не видела и не читала. Очевидно, что он готовит мне это как подарок на какой-то день рождения. © Не все поймут / VK

«В сарае моих родителей я нашел этот скейтборд „Назад в будущее“ 1985 года. Жалко, что он в таком состоянии, но все же отличная находка!»

ucTepu4ka
19 часов назад

Тоже родителям н а 40 годовщину делала памятный фотоальбом с их письмами)) огромный получился 🤣

-
-
Ответить

Комментарии

Уведомления

Похожее

tptp