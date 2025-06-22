10 забытых вещей, которые обрели вторую жизнь и оставили тепло в душе

Возможно просто хотели подбодрить дочь и дать понять, что любят ее. А не гнобить за плохие оценки. Хорошие у неё родители.
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Иногда находка — это просто вещь, а иногда — целая история. Одни вещи вызывают восторг, другие — недоумение, а некоторые неожиданно приносят тепло, радость и приятные воспоминания, которые, казалось, давно стерлись. Вот 10 реальных историй, доказывающих, что чудеса действительно случаются.
Возможно просто хотели подбодрить дочь и дать понять, что любят ее. А не гнобить за плохие оценки. Хорошие у неё родители.
Молодец бабуля))) неизвестно, что могло случиться с девочкой без ее поддержки
Тоже родителям н а 40 годовщину делала памятный фотоальбом с их письмами)) огромный получился 🤣
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