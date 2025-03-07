17 школьных историй, которые забыть труднее, чем первую учительницу

У нас так химичка отличилась. Она была не только учителем химии, но и завучем по учебной части. У неё была толстая старая тетрадь 96 листов в коленкоровой обложке, из которой она часто задавала нам задачи. Тетрадь была старая, подозреваю, что с её студенческих времён, из неё часто выпадали листы, которые она склеивала или скрепляла скрепками. Вот так однажды задала она нам задачу, которую решить было абсолютно невозможно - я её не могла решить, звонила по телефону отличникам из класса - у них тоже ничего не получалось. Вечером пришла с работы мама - она химик и кандидат химических наук, ничего у неё не вышло. Она переписала эту задачу и взяла её na работу - решали всей лабораторией, с привлечением кандидатов и докторов наук. Хотели даже звонить в Москву в профильный головной институт (!) для консультации нерешаемой задачи, но потом не стали это делать. Только начался урок и меня вызывает химичка для решения домашнего задания. Я ей говорю, что эта задача не имеет решения, пыталась её решить - ничего не получается. Она мне сходу в журнал ставит 1 и говорит, что была обо мне лучшего мнения. Тут уже весь класс начинает кричать, что никто эту задачу не решил и она не имеет решения. Учительница говорит: "Как не имеет решения?! Я её решила." Мы ей говорим: "Напишите условие и решение na доске". Она говорит: "Легко". Пишет условие и пытается решить - ничего у неё не выходит. Итак пытается и сяк, ничего не получается. Она краснеет, начинает листать тетрадь и оказывается (!) (внимание) - она неправильно приклеила свои выпавшие из тетради листки и продиктовала начало одной задачи, а конец - другой - вот, поэтому, задача и не решалась. После урока я подошла к ней и говорю: "А как же с моей единицей, которую вы мне поставили в журнал?". Она мне отвечает, что в классном журнале ничего исправлять нельзя, но эту единицу она не будет учитывать. Вот и такие бывают преподаватели.