Когда я училась в школе, то мы na 23 февраля дарили подарки мальчикам, а они, соответственно, na 8 марта - девочкам, обычно, соседям по парте, если мальчик сидел с девочкой. Так вот, где-то в 6 или 7 классе мой сосед по парте подарил мне na 8 марта тоненькую уценённую (!) книжку о выращивании растений, хотя я никогда никаких растений не выращивала и даже не интересовалась этим. Я ему до этого na 23 февраля подарила красивый блокнот и набор фломастеров. Что это было - до сих пор не знаю. Потом я попросила классного руководителя рассадить нас, так как этот мальчик вёл себя не всегда адекватно.
17 школьных историй, которые забыть труднее, чем первую учительницу
Если одни люди с удовольствием поддерживают связь с бывшими одноклассниками и учителями, то других на встречу выпускников калачом не заманишь. У каждого — свой опыт, и сегодня мы представляем подборку историй о школе, в которых нашлось место самым разным эмоциям.
- Пришла к нам в шестом классе на практику учительница английского. И я стала ее любимицей, а проявлялось это в том, что она вызывала меня на каждом уроке, как, впрочем, и большинство других ребят. В те месяцы я не могла расслабиться, и меня эта ситуация злила. Новые слова, диалоги, сценки и прочее. Потом вернулась наша прежняя учительница, и все вошло в обычное русло, класс «съехал» на прежнюю подготовку к уроку. Когда я пошла к репетитору, то поняла, что именно в те месяцы у нас и было самое правильное преподавание. И будь та учительница и дальше с нами, у нас был бы совсем другой уровень. © Аноним3469486 / Ideer
- Нaша учительница математики делала так. Дает новый материал. Спрaшивает: «Кто не понял?» Естественно, никто не признавался. Затем она говорила: «Понятно. Теперь поднимите руки те, кто пoнял!» И снова ни одной руки. Она говорила: «Теперь понятно» и нaчинала объяснять заново. © Убойные истории / VK
- Дело было в шестом или седьмом классе. Учительница биологии задала домашку: сделать презентацию про обитателей водных глубин. И вот идет урок, подходит очередь одного парнишки. Он вставляет флешку в компьютер, включает, и мы чуть не падаем: на первом слайде оказалось блюдо «Селедка под шубой». И все остальное в том же духе — как приготовить, какие ингредиенты. В итоге после девятого класса он ушел учиться на повара. © Убойные истории / VK
- До конца жизни не забуду подарок от одноклассниц. Я учился в шестом классе, у нас на 5 пацанов было 20 девочек, и вот на праздник я получил б/у книгу Стендаля. Это была такая невообразимая муть! Было обидно наблюдать за подарками одноклассников: им вручили какие-то пеналы, наборы цветных ручек. На 8 Марта я выпросил у отца «Справочник по подшипникам качения» и притащил его в школу в качестве подарка. Девочки обиделись. Классная долго стыдила меня и записала замечание в дневник. Батя, когда узнал, в чем дело, долго смеялся. Книгу почему-то никто забирать не хотел, и она у меня до сих пор где-то в шкафу пылится. © BanPObespredelu / Pikabu
Больше историй о неоднозначных подарках можно найти здесь.
- В детстве у нас в школе была замечательная традиция: на День учителя школьники ставили спектакль и наоборот. То есть прямо был День ученика, и учителя ставили спектакль для нас, долго готовились. Например, это могла быть какая-то сказка с моралью. Мы видели учителей совсем с другой стороны и воспринимали это действительно как классный подарок. Каждый год была интрига: что же в этом году за постановка и кто играет? © Подслушано / Ideer
- Первая любовь, третий класс. За ручки не держались, но нравились друг другу. Классная руководительница даже посадила нас за одну парту. В один ненастный вторник на уроке математики я достал из кармана подаренный родителями калькулятор и прошептал возлюбленной: «Давай я все решу, и мы получим пятерки?» И тут она встает и говорит: «Марина Викторовна, у него калькулятор!» Так погибла любовь. © Подслушано / Ideer
- В нашей школе был самый лучший учитель физики! Он работал, несмотря на возраст — ему было 75 лет. На своих уроках он любил рассказывать разные истории о том, как ездил с учениками в дальние походы и учил их преодолевать трудности. Он перенес несколько операций на колене, но не сдался. Признавался, что каждый день перед уходом на работу обливается холодной водой, а по возвращении занимается на тренажере. Когда он заболел, мы с одноклассницей приехали в больницу и первое, что мы услышали от него, было: «Что? Видите, я не расклеился. А ваши мозги расклеятся, если три закона Ньютона не выучите!» Я благодарна своему учителю не за знания, а за неиссякаемый оптимизм, добрый юмор, желание жить и первые уроки критического мышления. © Палата № 6 / VK
- По окружающему миру во втором классе на проверочной работе надо было вставить пропущенные слова в текст. Под текстом были варианты слов. Тема была «Неживая природа». В предложении «Поздней осенью идет сухой, колючий или мокрый...» мой сын написал: «Еж!» На вопрос, почему не выбрал из списка слов подходящее слово «снег», сказал, что варианты вообще не заметил. Молодец, думаю, ответы из головы берет, а не из подсказок! Если смех продлевает жизнь, то спасибо, сынок, продлил! © Лариса Щ. / Dzen
- На несколько месяцев в четвертом классе у нас появилась новая молодая учительница. Прежняя учительница на уроках просто сидела, слушала и иногда что-то записывала в толстую тетрадь. Сейчас я понимаю, что девушка была студенткой педучилища на практике, совсем еще молоденькой. Но мы и про 11-классников говорили «дядя» и «тетя», а ее видели совсем взрослой. С ней было интереснее, чем с нашей постоянной учительницей. Она была крутой — ходила на карате, на физкультуре в спортивном костюме бегала вместе с нами. Уроки вела не хуже, а то и лучше. Была в меру строгой, но не жалела отметок. У нее не было любимчиков, как у нашей прежней учительницы. Еще у нее был синий мел, которым она писала на доске правила. Классные часы стали гораздо интереснее: вместо нудных рассказов, как нужно себя вести, мы разучивали и пели песни и водили хороводы. Один раз она привела много таких же взрослых (наверное, студентов помладше), которые раздвинули парты и играли с нами в разные конкурсы с догонялками. На уроках рисования и труда к 8 Марта мы сделали своим мамам открытки. А ей, стесняясь, подарил открытку главный хулиган класса. У нее был жених, к которому она иногда выбегала на перемене, а мы всем классом махали им в окно. Прошло много лет, я не знаю, как сложилась ее судьба, и стала ли она учительницей. Но, вспоминая о ней, каждый раз надеюсь, что у нее все хорошо. © Подслушано / Ideer
- Сына тестировали при поступлении в первый класс. Одно из заданий было такое: «За ширмой стоят куры. Сколько там кур, если лап столько-то?» Сын ответил, исходя из того, что у куриц по две лапы. А учитель говорит: «Неправильно! Несколько куриц могут же поднять по одной лапке и стоять только на одной». Сын посмотрел на нее и выдал: «Да вы что! У них может быть нарушена координация, и тогда они будут падать». Учительница в ступоре, я в шоке. Откуда у ребенка такие мысли? Оказывается, сын с дедом передачу какую-то смотрел, а там про болезни домашней птицы рассказывали. © Чипита Негодяева / Dzen
- Назначили нам новую учительницу физики. Как сейчас помню, за партой передо мной в тот день никого не было. И вот начинается урок, в класс заходит физичка и начинает орать на весь класс: «Да как ты вообще посмел, учителя ни во что не ставишь!» Оказалось, что орали на меня. За что? За то, что пересел на парту поближе без разрешения учителя... © ***nibudnya / Pikabu
- Учительница литературы отправляла мои сочинения на всевозможные конкурсы, на открытых уроках всегда прикрывалась именно мной, выставляла меня защищать честь класса. На экзаменах у меня были только пятерки, а вот в аттестате она мне поставила четверку! После школы я поступала на престижный филфак и сдала вступительное сочинение на 5/5. Когда учительница встретила мою маму, то спросила, как у меня с поступлением. Мама озвучила результат. Учительница тут же нашлась: «Я всегда говорила, что у вас очень талантливая девочка». Мама тоже не растерялась и ответила: «Именно поэтому вы оценили ее знания на четверку». Прошло много лет, а я до сих не понимаю, что это было и ради чего. © Просто Я / Dzen
- Мой младший сын, когда учился в школе, не отличался особым усердием. Однажды он пришел после болезни на математику, а они там закрепляют новую тему. Мой, конечно, ничего не понимает. Подошел к учительнице, а она ему: «Читай учебник!» Дома он тему прочитал, но ничего особо не понял. Я объяснила ему на «пальцах», как нас учили, и — вуаля! — домашку сделали. На следующий день учительница вызвала сына к доске и пыталась поставить двойку за неправильное решение, но мой малыш заявил: «У мамы два высших образования. Она лучше знает, как решать!» В итоге двойку она не поставила, но собрала родительское собрание и рассказала алгоритм решения этих заданий специально для «мам с высшими образованиями». Демарш я, конечно, оценила, но лучше бы она детям лишний раз тему объяснила. © Олеся Сидорова / Dzen
У нас так химичка отличилась. Она была не только учителем химии, но и завучем по учебной части. У неё была толстая старая тетрадь 96 листов в коленкоровой обложке, из которой она часто задавала нам задачи. Тетрадь была старая, подозреваю, что с её студенческих времён, из неё часто выпадали листы, которые она склеивала или скрепляла скрепками. Вот так однажды задала она нам задачу, которую решить было абсолютно невозможно - я её не могла решить, звонила по телефону отличникам из класса - у них тоже ничего не получалось. Вечером пришла с работы мама - она химик и кандидат химических наук, ничего у неё не вышло. Она переписала эту задачу и взяла её na работу - решали всей лабораторией, с привлечением кандидатов и докторов наук. Хотели даже звонить в Москву в профильный головной институт (!) для консультации нерешаемой задачи, но потом не стали это делать. Только начался урок и меня вызывает химичка для решения домашнего задания. Я ей говорю, что эта задача не имеет решения, пыталась её решить - ничего не получается. Она мне сходу в журнал ставит 1 и говорит, что была обо мне лучшего мнения. Тут уже весь класс начинает кричать, что никто эту задачу не решил и она не имеет решения. Учительница говорит: "Как не имеет решения?! Я её решила." Мы ей говорим: "Напишите условие и решение na доске". Она говорит: "Легко". Пишет условие и пытается решить - ничего у неё не выходит. Итак пытается и сяк, ничего не получается. Она краснеет, начинает листать тетрадь и оказывается (!) (внимание) - она неправильно приклеила свои выпавшие из тетради листки и продиктовала начало одной задачи, а конец - другой - вот, поэтому, задача и не решалась. После урока я подошла к ней и говорю: "А как же с моей единицей, которую вы мне поставили в журнал?". Она мне отвечает, что в классном журнале ничего исправлять нельзя, но эту единицу она не будет учитывать. Вот и такие бывают преподаватели.
- В школе на уроке истории нам раздали листочки: учитель говорила событие, а мы должны были написать дату, когда это событие произошло. Сосед по парте, троечник, откровенно у меня списывал. Сдали листочки. На следующем уроке их раздали уже с оценками. У соседа оценка пять, у меня лист просто перечеркнут, ничего не исправлено, оценка два. Я отобрала у соседа лист, сравнила: ответы один в один. Я к учительнице, вся в праведном негодовании: «За что мне двойку влепили? Где у меня ошибки?» Ответ педагога: «А не надо было у Игоря списывать!» А чуть позже я узнала, что наша историчка и мама этого Игоря были подругами. © Наталья В. / Dzen
- Сын не хотел учиться. На линейке в первом классе его мутило. Пришел он домой, забросил в угол пиджак и говорит: «Как хорошо, что все это закончилось!» Я ему: «Как это закончилось? Только началось. Еще 10 лет». А он такой: «Как 10 лет? Я не пойду туда больше! Мне не понравилось...» Ничего, пошло-поехало: и школа, и колледж, и вуз. © L.K. / Dzen
- Второй класс, я — отличница. Дали задание переписать текст, где все буквы и знаки были бы на месте. За одну ошибку — двойка. Я подумала: «Пф-ф-ф, смешно», быстрее всех написала... И получила два за единственную ошибку. Шла домой, слезами дорогу затопила от стыда. Мама пожалела, мол, бывает. Папа промолчал, а потом в первый день каникул достал книгу старую, пиши, говорит, 10 страниц за раз, за каждую ошибку еще 10. С тех пор почти 26 лет пишу без ошибок. © Анастасия / ADME
- Моему крестному поставили двойку в школе в первом классе за задачку: «Есть 3 горшка, в каждом растет по 2 цветка. Сколько всего растет цветков?» Он написал в тетрадке 2×3=6, и ему влепили двойку. Родители были в шоке. Пошли разбираться, а преподаватели говорят: «В условиях задачи сначала нам было известно количество горшков, а потом количество цветков, поэтому писать надо 3×2». С точки зрения программирования это, может, и логично, но ставить оценку 2, а не 3 или 4 за такую ошибку — это перебор, мне так кажется. © Bivshu / Pikabu