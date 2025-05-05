20+ случаев, когда добро оказалось там, где никто его не ждал
Истории
3 часа назад
Наверняка каждый хоть раз попадал в затруднительную ситуацию. Но не всем везло так, как героям нашей статьи. Ведь, когда они уже продумывали, как же будут преодолевать случившиеся трудности - внезапно появлялся отзывчивый человек. После таких случаев понимаешь, что добра в мира намного больше, чем мы думаем.
- Рядом с домом небольшой рынок, часто там покупаем продукты. Иду глубоко беременная из женской консультации. Зашла на рынок купить овощи, а продавщица мне такая с ходу: "Ваш муж уже купил помидоры, огурцы, сметану и зелень! И редиску вашу любимую тоже! И арбуз еще! Идите домой налегке - салат и арбуз кушать!" Знаете - приятно было!
- Когда мне было 4-5 лет, родители, вчерашние студенты, повезли меня на море - там дальняя родня отца жила. И мы каждый день спускались до автобуса вдоль виноградника. Кажется, был сентябрь. На пятый день к нам вышел сторож и вынес килограмма 3 белого и красного винограда. Сказал, мол, каждый день ходите с голодными глазами мимо, непорядок. Вот я тогда впервые в жизни винограда наелся. © Vor4un73 / Pikabu
- После зимней сессии поехала к бабушке на автобусе. Доехали до остановки - автобус дальше не едет: дорогу замело. Денег нет, и я осталась в домике кассы в надежде, что найдется попутка. Вечер - помещение просят освободить, на улице метет. Как вдруг какой-то парнишка появился, говорит: "Давайте я вас к своей бабушке ночевать отведу". Вот у нее ночь я и провела в сытости и тепле, а на следующее утро уехала к своей бабуле по этому же билету. Столько лет прошло, а до сих пор помню доброту этих людей!
- Сын 6 лет занимался классическими бальными танцами, потом завязал. Это дорогой вид спорта. Жена выставила на продажу часть его одежды, все в отличном состоянии, за символическую плату (раз в 10 дешевле, чем новое стоит). Написала нам женщина, купила, мы по почте ей все отправили. А потом она прислала фото своего сына с тренировок, очень благодарила. Жена с ней разговорилась, и выяснилось: денег в семье особо нет, но сын загорелся танцами. В итоге мы взяли и отправили им все, что было: и одежду, и обувь, и на сейчас, и на вырост. Бесплатно. До сих пор переписываемся иногда: ребенок занимается, она присылает фото с соревнований, спрашивает совета по тренерам. Нам от этих денег ни тепло, ни холодно, а парню это дает возможность заниматься любимым делом. © itscookies / Pikabu
- Стояли как-то с парнем у подъезда, разговаривали. Он бросал меня, говорил разные гадости, а я смотрела ему в глаза и молча рыдала. Затем он развернулся, ушел, я тонула в своих слезах и провожала его взглядом. Стояла так больше часа, в один момент ко мне кто-то спустился, как оказалось позже — сосед со второго этажа, который увидел наше расставание.
Пригласил к себе, сказал, что жена испекла пирог, хочет поговорить. Я зареванная пошла к ним, там мы посидели, поговорили по душам, хотя раньше только здоровались и все. Они сказали мне, что если парень так поступил, то он глупый и не достоин меня. В тот момент я почувствовала такое тепло, которое никогда не чувствовала со стороны бывшего. Как будто два малознакомых человека за час подарили мне любви и заботы больше, чем парень за два года отношений. © Карамель / VK
- В универе у меня была одногруппница, которая никогда ничего не делала на парах, только слушала препода и параллельно вязала вещи. Ее никто не трогал, потому что всем преподам было все равно. К тому же, они знали, что она из неблагополучной семьи и вещи вяжет своим сестрам. Находились, конечно, индивиды, которые пытались над этим смеяться, но она вообще никогда на это не реагировала, просто продолжала заниматься своими делами. Как-то мы узнали, что у нее в семье случилась беда - умерла бабушка, с которой они жили. Поэтому мы всей группой договорились и почти каждый заказал у нее носочки, перчатки, шарфы. Деньги ей дали вперед, попросили не спешить с заказами, а она расплакалась от неожиданности, но до конца года сделала абсолютно все. © Карамель / VK
- Я была на сносях, когда отец ребенка сказал, что передумал. Денег у меня не было совсем, как и детских вещей. На этой ноте я и отправилась в роддом. Родила, сижу и думаю, что же делать. А медсестры говорят: «Так ты отдай ребеночка. Девочка красивая, здоровая, на нее уже и приемные родители есть!» Я в шоке! Дочку схватила — и домой. Открываю дверь квартиры, а там все завалено вещами! Оказалось, что пока я была в роддоме 4 дня, подруга кинула клич по знакомым и друзьям, и мне передали кучу вещей от бутылочек до зимнего комбеза для ребенка. Все вещи новые, брендовые, с бирками или просто не ношеные. Через неделю ко мне как к неблагополучной (так как я мать-одиночка) пришла опека, а у меня все есть - от мебели и сосок до одежды. Я почти сразу потом нашла подработку дома (бухгалтер), и с тех пор не знаю нужды, но поклялась и всегда этому следую: "Ничего после детей не продавать - только отдавать и только даром". © Gkarinaa / Pikabu
- У меня есть приятель 1968 года рождения. Когда ему было 6-7 лет, он познакомился с пацаненком по имени Виталик и привел его домой. Во время обеда выяснилось, что ребенок детдомовский и сбежал погулять. Времена были такие, что это не считалось чем-то из ряда вон выходящим. А отец приятеля трудился таксистом, это была довольно-таки денежная работа. Даже не поговорив с семьей, он пошел к директору детдома и договорился, что ребенок будет жить у них без официального усыновления. Так они и стали растить Виталика, который вскоре стал называть главу семьи папой. Когда парень вырос, купили ему дом рядом со своим, устроили на приличную работу, а потом и женили. Так у Виталика появилась настоящая семья во всех смыслах этого слова. © Navseplevat / Pikabu
- Бабушкина сестра в возрасте 75 лет впервые попала в зоопарк. Рассказывала, что поначалу стыдно было, мол, давно уже не ребенок, а пошла. А вдруг какому-нибудь малышу билетов не хватит из-за нее? Ну и решила она этот вопрос уточнить. Сотрудники зоопарка заверили бабулю, что ни один ребенок от ее визита не пострадает - примут всех.
Ей это так понравилось, что она организовала соседок, мол, там интересно, погулять можно, на зверей поглядеть, и она точно знает, что стариков туда пускают, а утром на билеты еще и скидка действует. © tikorotaro / Pikabu
- Отдавала через интернет дубленку старенькую — на рукоделие. И вдруг женщина пишет: «Я б носила! Только живу далеко». Оказалось, она недавно развелась, а муж ей вещи не отдал. Спрашиваю размер — как раз тот, с которого я резко поправилась, и на который у меня осталось много новых вещей с бирками (покупала себе, чтоб простимулировать к похудению — не помогло). Ну я взяла и собрала ей огромный короб хороших вещей (куртки, платья, дубленку ту, естественно, ну и шоколадку докинула), отправила за свой счет. А в ответ столько радости и благодарности было! Мне и писали, и звонили: «Все классно, все подошло. Спасибо большое! У меня таких вещей и не было никогда!» Пишу и улыбаюсь. Мне так было приятно помочь ей! И плевать на 3 тысячи за пересылку. От души прям. © JenkaSad / Pikabu
- Когда мой сын учился в 5-м классе, его учительница прислала мне электронное письмо, чтобы рассказать о событиях одного дня. Был у них в классе неуклюжий паренек, с которым никто особо не дружил. Накануне он раздал всем одноклассникам приглашения на день рождения, а на перемене встал и громко спросил, кто придет к нему на вечеринку. Ответом была мертвая тишина. Но потом мой сын громко заявил: «Я приду!» Позже несколько других популярных мальчиков последовали его примеру и тоже согласились поехать на праздник. Учительница сказала, что она чуть не разрыдалась, когда мой сын заговорил, потому что увидела облегчение и радость на лице именинника. Иногда достаточно одного ребенка, чтобы изменить ситуацию. И я рада, что в тот день это был мой сын. © Teresa Mayfield / Quora
- Я однажды зимней ночью на улице нашла огромного замерзшего добермана. Пришлось забрать его домой. Наша сиамская кошка была нами недовольна. Эта микроскопическая нахалка квартирой делиться отказалась категорически, поэтому искали мы хозяев добермана 3 месяца всеми силами — и через интернет и даже через газету с объявлениями. Потом нашли псу хорошие «добрые руки», ибо кошка его так и не приняла. Но, наверно, не зря история началась под Новый год — она и продолжилась по всем законам жанра: как святочная сказка. На майские праздники какой-то мужик разжигал костер газетой и вскользь прочел: «Найдена собака». Вглядевшись в текст, закричал другу: «Слушай, это ведь твой доберман, точно!» Друг уронил шашлык, и они кинулись звонить. Бедная псина чуть пополам не разорвалась — восторг от воссоединения с хозяином и одновременно жалко расставаться с новой семьей. Ну, до инфаркта не дошло, а в «приемную» семью старые хозяева подарили щенка. © Тетя Нюра / ADME
- Накупили с 13-летней племянницей 2 пакета продуктов, вызвали такси. Я загрузила еду в авто, племяшку попросила постоять рядом, таксисту пообещала доплатить за ожидание и поскакала в пекарню. Выхожу: ни такси, ни пакетов, племяшка стоит и рыдает. Ох, как было обидно! И тут открываю приложение, готовлюсь звонить в поддержку и ругаться, как поступает звонок от водителя. Говорит: «Что-то я задумался и до точки конечной поехал. Понял, что облапошился, когда обернулся, а сзади пакеты без пассажиров». Вернулся за нами обратно и довез до дома. Я накинула ему чаевых за честность. © HappyTernovnik / Pikabu
- Летом я работал на обеспеченную семью. Однажды я зашел на кухню, чтоб попросить воды, а хозяйка как раз наводила там порядок. Она взяла со стола крутой ноутбук и спросила: «Эй, тебе случайно ноут не нужен? У нас никто им не пользуется». Теперь у меня есть новенький ноутбук для учебы в колледже. © kingJoffi / Reddit
- В 1995 году я был в 3-м классе. Помню мы поехали на экскурсию на телебашню. На высоте 110 метров там находилось крутящееся кафе: ты сидишь, а оно крутится, и тебе открывается обзор на 360 градусов. Недавно одноклассники скинули видео этой самой экскурсии. Я посмотрел, и слезы сами потекли от воспоминаний о моем классном руководителе. А дело было так: всем детям родители дали деньги на мороженое, а мне нет, так как их не было. Все купили мороженое в этом кафе, сидят, едят, а я просто сижу, смотрю на своих одноклассников и не понимаю, почему мне ничего не принесли. Минут через 5-7 ко мне подошла наша учительница и принесла лакомство. Я тогда подумал, что это входит в стоимость экскурсии... Самое интересное, что она не сказала моей маме ничего и не потребовала ни копейки за это мороженое, хотя для педагога, наверное, это тоже были не лишние деньги. И я очень ей благодарен за этот поступок. © renatsharafiev / Pikabu
- Лет 30 назад приехала в гости в небольшой городок. Зашла в продуктовый. Пока знакомилась с ассортиментом, наблюдала за бедно одетым мальчишкой лет 11-12. Он все время приценивался то к одному, то к другому товару, но ему явно не хватало денег. Из разговоров продавцов я поняла, что он и двое младшеньких растут без родителей (с кем - не знаю), и старший хочет порадовать малышню чем-то вкуснее "сиротской" еды. Но цены не согласуются с его скромными финансами.
Под конец пацан взял небольшой арбуз, но и на это денег не хватило. Он в ярости и отчаянии бросил арбуз обратно, и ругался, сдерживая злые слезы. Я тихонько отозвала его в сторону и дала денег, чтобы он смог что-то купить. Он недоверчиво спросил, почему я это делаю. Боялся жалости и не знал, как потом "возвратить долг".
Я ответила чистую правду: "Был в жизни момент, когда мне так же помог посторонний человек. И я таким образом возвращаю свой долг. Когда-нибудь и ты сможешь так же помочь кому-то другому". Парень внимательно поглядел на меня и серьезно кивнул. Надеюсь, этот случай хоть как-то уменьшил его ненависть к несовершенству мира. Прости, мальчик. © Tinatanda / Pikabu
- Я однажды в супермаркете уронила сережку в холодильник с сырами. Проходящий мимо продавец сказал, что этот ларь не разбирается, достать невозможно. Было очень грустно знать, где лежит твоя вещь, и не иметь возможности забрать ее. Где-то через полгода увидела в этом магазине бригаду мастеров, которые чинили соседний холодильник. Я к ним: так и так, можно ли раскрутить и соседний ларь, достать украшение? Они говорят, мол, если заведующая разрешит - раскрутят, достанут. Нашла заведующую, а она, выслушав мою историю, сама за 10 минут раскидала весь сыр в холодильнике, сняла какую-то крышку и выудила из недр мою сережку! Я отблагодарила ее вкусняшками. © Фассоль / ADME
- Был случай на заре нашей супружеской жизни, о котором мы рассказываем детям и будем рассказывать внукам. Я в декрете, сыну 1,5 года. Живем на съемной квартире, денег не то что впритык - иногда и до него не дотягивали. Ну, дома картошка, морковь, капуста, у ребенка пюре мясное, супчик с курочкой, кашка - в общем, дите не голодное. А наши прогулочные тропы проходили через мини-рынок. И вот проходим мы по тому рынку, и предлагает нам девушка селедку, а селедка у нее была очень красивая, жирная, свежая. Мы отнекиваемся, мол, денег нет, зарплата через 2 дня, а она говорит: "Возьмите! Будут деньги - принесете", - и уже сует нам в руки ту селедку. В общем, взяли мы рыбу. И конечно, мы ее с картошечкой съели, и конечно, через 2 дня принесли деньги. Но вкуснее той селедки я больше рыбы не ела! © Наталия Забелина / ADME
- Однажды я сидел с женой в одной классной пельменной, мы обжирались вкусняшками после долгого хождения по городу. За соседний стол села женщина с тремя мелкими детьми. По их разговорам было понятно, что ей хочется малышей порадовать, но денег не хватает, из разряда "один десерт на всех", "это блюдо дорогое, не бери" и прочее. Мы уже собирались уходить. Я сказал жене, что мне нужно в туалет, а сам дошел до кассы, попросил принести этой женщине с детьми блюда, которые они обсуждали, но не заказали, ну и оплатил их стол полностью (пара косарей). Жене об этом не рассказывал, вообще никому не рассказывал. Почему-то стесняюсь. © Unknown author / Pikabu
- Было мне 5 лет. Мама лежала на сохранении. Рядом с мамой лежала женщина по имени Курулай. Она все время что-то вязала. Когда я приходила, Курулай старалась угостить меня вкусненьким. Однажды она подозвала меня и протянула вязаную жилетку:
— Возьми, я тебе в подарок вязала.
Жилетка была простенькая, коричневого цвета, с полосками на груди, но мне она показалась сказочно красивой! Подарок я носила каждый день. Прозвали мы его с мамой «курулайкой».
Когда жилетка стала мала, мама мне ее разоставила. А после меня «курулайку» долго носил мой брат. Я помню это добро от незнакомой женщины до сих пор. © Kissaya / Pikabu
- Когда я был ребенком, мы жили бедно, поэтому часто делали покупки в комиссионных магазинах. Мне нравилось, что там всего за $ 1 можно было получить 10 книг, поэтому я садился перед книжными полками и выбирал, что хочу прочитать. Однажды пожилая женщина увидела, что я сижу, обложившись книжками, и спросила, люблю ли я читать. Я ответил, мол, конечно, я уже выбрал несколько новых книг, которые мне понравились. Она улыбнулась, затем вытащила из сумочки доллар, протянула его мне и сказала: «Обещай мне, что будешь продолжать читать». Я был так счастлив, что сразу же с легкостью дал ей это обещание. Она ушла, а я выбрал 10 книг, которые хочу купить в этот раз. Это было, наверное, 22 или 23 года назад, но я до сих пор думаю об этой даме всякий раз, когда покупаю новую книгу. © -eDgAR- / Reddit
- Ехали в метро с молодым человеком, ругались, уже были готовы расстаться. Тут к нам подходит дядечка, видно, что с деньгами у него туго. Протягивает купюру номиналом в 500 и говорит: "Что же вы на ходу-то все выясняете, у вас времени нет? Возьмите деньги, сходите в кафе, разберитесь!" Деньги мы не взяли, но отношения он наши спас. © Подслушано / Ideer
- Я однажды автобус объехала на остановке через сплошную. Меня тут же тормознули гаишники и такие: "Девушка, ну вы чего? Лишение". А я в этот момент подумала: "То есть теперь можно не самой по магазинам и по всем делам, а доставку и такси заказывать, да?" А то мы все экономили (маленький ребенок, все дела). И безумно обрадовалась. Даже сказала гаишникам: "Спасибо!", - чем, по-моему, выбила из колеи экипаж. Объяснила, почему я обрадовалась, что я реально опасна, сплю по 4 часа в сутки урывками из-за режущихся зубов дочки. Они так долго на меня странно смотрели и говорят: "Ладно, езжай. Вот тебе другие штрафы. Выспись только, пожалуйста".
Я села обратно в машину, поняла, что ни черта я не высплюсь. Потому что опять все то же: недосып, продуктовые магазины, съездить полить цветы у свекрови, дела. Сижу, рыдаю. Подходит опять экипаж, говорит: "Ну ты чего? Все же хорошо! Ты из-за штрафов расстроилась? Ну не могли мы тебя просто так отпустить, уже протокол же начали оформлять. Ну пойди в суд оспорь". А я не могу говорить даже, чтобы объяснить, что фиг с ними, со штрафами этими. Мне и себя жалко, и сотрудников ДПС жалко, а они еще и милые такие при этом, явно же меня пожалели (хотя, вроде, и не надо было). © aelynnie / Pikabu
- Поженились с мужем студентами, даже на коляску ребенку денег не было. Учились на дневном, а муж по ночам работал грузчиком, чтобы оплачивать нашу съемную квартиру и все остальные расходы. Наши родители хорошо зарабатывали, но мы никогда раньше не просили у них ни копейки. Только один раз - попросили купить коляску малышке. Родители отказали. Ответили, что раз взрослые, чтобы рожать - и на коляску сами заработаем. Муж взял больше ночных смен, работал неделями без выходных. И в день, когда мы уже планировали идти покупать коляску, он сломал ногу. Решили поберечь деньги, так как грузчиком ему еще минимум месяц нельзя было работать, а жить на что-то надо. И вот вечером звонят наши одногруппники, говорят, ставьте чайник, в гости зайдем (они не знали, что муж сломал ногу). Я испекла тортик, поставила чайник. И тут к нам вваливается вся наша группа, а с ними самая прекрасная розовая коляска, о которой я и мечтать не могла! Я плакала от счастья и благодарности. А уже через 2 месяца родила свою доченьку, и коляска верно служила нам целых 3 года. Мы окончили универ, муж открыл свой бизнес. Дела пошли просто отлично. И на 5-летие нашей девочки мы собрали всех бывших одногруппников и оплатили всем поездку на океан, на острова. А наши родители только возмущались, почему мы их на моря не возим. © Палата №6 / VK
- Мама всегда говорила, что добро побеждает зло и что все хорошее возвращается. Только вот в жизни я этого не видела: вредные и иногда злобные парни-одноклассники всегда были любимчиками у девчонок. Манипулятивные студенты в университете ухитрялись списать экзамен и после этого даже получать стипендию. А на работе так вообще: весельчак-подхалим - любимчик босса, а я последние 5 лет вынуждена была работать и за себя, и за него. Но три дня назад не стало соседской бабули. Последние годы она была лежачая, и ее полностью опекали соцработники. Только вот функции «выгул собачки» у них не было, и с песиком гуляла я. И оказалось, что соседка завещала мне песика, а в придачу к нему $ 70 тыс., что были у нее на счету. Для меня в нашем маленьком городе это просто невероятно огромная сумма! Решилась, что переедем с песиком в культурную столицу. И в 27 лет я впервые почувствовала, что мама была права: все хорошее возвращается к нам бумерангом. © Палата №6 / VK
А вот еще подборочка фото, за которыми скрывается милые и добрые истории.
Фото на превью Diony de Lara / Unsplash
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
История о том, что жизнь в частном доме далека от идеальной сказки, но это того стоит
Авторские колонки
9 месяцев назад
20+ ситуаций, в которых людям круто повезло
Истории
4 месяца назад
20+ человек, которые в придачу к дому получили все его секреты
Народное творчество
3 года назад
Почему я перестала давать ребенку карманные деньги и не пожалела об этом
Авторские колонки
6 месяцев назад
15+ историй о людях, которые предпочли прекратить общение, вместо того чтобы переступать через себя
Семья
9 месяцев назад
14 историй о том, как деньги способны повлиять на людей
Истории
10 месяцев назад
15+ историй об опозданиях, которые нарочно не придумаешь
Народное творчество
1 год назад
18 эпичных доказательств того, что внешность бывает ой как обманчива
Народное творчество
2 года назад
9 актрис нового эшелона, которые вот-вот зададут миру другие стандарты красоты
Кино
3 года назад
14 невесток, внезапно показавших свое истинное лицо
Семья
2 месяца назад
16 нескучных объявлений и вывесок, которые могут взбодрить на целый день
Народное творчество
2 месяца назад
14 историй о людях, чьи отношения не прошли испытание денежным вопросом
Истории
1 месяц назад