20+ случаев, когда добро оказалось там, где никто его не ждал

Наверняка каждый хоть раз попадал в затруднительную ситуацию. Но не всем везло так, как героям нашей статьи. Ведь, когда они уже продумывали, как же будут преодолевать случившиеся трудности - внезапно появлялся отзывчивый человек. После таких случаев понимаешь, что добра в мира намного больше, чем мы думаем.