Если верх не соединен с юбкой, то его можно носить, как блузку.
Красивый цвет и оригинальный крой!
20+ вещей, которые хранят воспоминания целых поколений
Есть вещи, которые не стареют — они просто ждут своего часа. Качественная ткань, продуманный крой и неуловимая харизма времени делают винтажные вещицы из бабушкиного сундука желанными трофеями для модниц. Они не просто сохранились — они выглядят так, будто их создали вчера, специально для тех, кто ценит уникальность.
«Примерила традиционный костюм моей прабабушки»
Если верх не соединен с юбкой, то его можно носить, как блузку.
«Мы разбирали старые вещи моей прабабушки и нашли это потрясающее традиционное платье и веер. Они отлично сохранились!»
- Если бы она только могла увидеть, как ты хороша в нем! © Icy-Quail6936 / Reddit
«Наконец-то вывела в свет это платье 30-х годов»
- Ты словно сошла со страниц детектива! © NevermoreForSure / Reddit
«Мое выпускное платье в стиле 50-х и праздничный торт»
Такой ворот плохо сочетается с настолько глубоким декольте. Подтянуть руки тянутся
- Идеальное сочетание! © ME-SLS / Reddit
- Такая интересная шляпка! Что она означает? © aryamagetro / Reddit
- У нас в Финляндии такую получает каждый выпускник, она называется ylioppilaslakki. Потом мы носим ее во время ежегодного праздника Ваппу. © dreamy_sheltie / Reddit
«Это было любимое платье и для меня, и для моей мамы во времена нашей юности»
- Ничего себе! У меня было такое же © ME-SLS / Reddit
- Это кот огромный или вы — крошечка? © brownrubi / Reddit
«Винтажное льняное платье 1940-х годов. Заменила пуговки и дополнила яркими туфлями и перчатками»
Какой Эребор. И перчатки похожи na хирургические). Только туфли нравятся в этом акцентно красным безумии
- Дита фон Тиз, это вы? © ME-SLS / Reddit
«Свадебное платье Gunne Sax 70-х годов»
Вырез и стойка восхитительные! И окат рукава прекрасен! Красивое платье! Браво, Gunne Sax)))
«Мама подарила мне это платье 70-х годов»
Мне очень нравится такой фасон и ткань и отделка. Жаль моя мама не носила такие.
«Мамуля была иконой стиля в 80-х. Сейчас она одевается как хиппи, а раньше — как офисная пантера»
- О, у меня тоже есть платье этого бренда! Они шикарны! © eucalyptica / Reddit
«Это свадебное платье так и осталось висеть в шкафу. Я разорвала помолвку после того как жених показал свое истинное лицо»
«Сейчас я намного счастливее и рада, что все закончилось именно так»
«Сапоги от Jerry Edouard. В белом цвете их носила героиня Кейт Хадсон в фильме „Почти знаменит“»
«Они уже давно были в моем списке желаний. Копить на них было болью. Но теперь, когда они у меня есть, скажу: оно того стоило!»
«Меня удочерили и я только недавно познакомилась со своим биологическим дедушкой. Он подарил мне кучу нарядов моей покойной бабули. Я так счастлива!»
«Я сшил эту рубашку, вдохновившись образом мистера Дарси в „Гордости и предубеждении“»
«На это платье 1910-1920-х годов я наткнулась в антикварном магазине. Продавец потребовал заплатить за него до того, как его снимут с манекена»
«Поэтому я аж выдохнула, когда его сняли, не порвав. Чудом подошло мне!»
«Женщина, у которой я купила это платье, датировала его 1920-ми годами. Для меня оно вне времени, но удивительно думать, что платью 100 лет»
Какбэ ничего примечательного. Такими абсолютно платьицами все магазины завалены. Просто миленькое платье в мелкий цветочек.
Примечателен только возраст и сохранность
«Этот комбинезон 70-х годов — один из моих любимых винтажных нарядов, которые я когда-либо находила»
«Шуба Oscar De La Renta досталась мне даром. Какой-то парень отдал ее, сказав, что помогает другу с переездом. Видимо, избавлялись от ненужных вещей»
«Я купила это платье в благотворительном магазине, в котором работала много лет назад, и оно до сих пор мое любимое»
«Я так рада, что в подростковом возрасте не превратила его в мини, как мне очень хотелось сделать»
«Откопала это в контейнере, где в основном были шторы, и чуть не вскрикнула: „Хаха, не прошло и минуты, как я нашла винтажное платье!“»
«Моя мама сшила мне свадебное платье по выкройке 1938-го года. Темой нашей свадьбы были фильмы нуар и ар-деко»
«Это красивое платье в стиле вестерн, которое моя бабушка носила на свадьбе моих родителей»
«Я купила этот итальянский льняной пиджак 1970-х годов в комиссионном магазине и до сих пор задаюсь вопросом, почему все пуговицы пронумерованы»
А вот и еще несколько наших статей для тех, кто по достоинству ценит дыхание времени:
Комментарии
Половину платьев уже мы видели, все равно хорошо, красиво)))